20 апреля молодая медсестра Софи Брайант-Майлз пришла на свое первое ночное дежурство в больницу города Бредфорд в графстве Западный Йоркшир.

В ходе пересменки она узнала, что в отделении лежит молодой человек с кучей медицинских проблем и с подозрением на Covid-19. Ей сказали, что он вряд ли выживет, и больница оказывает ему паллиативную помощь.

Возле его постели Софи увидела женщину в полной защитной экипировке: в перчатках, маске, специальном фартуке, на глазах - прозрачный защитный экран.

Она оказалась невестой умирающего. Они были вместе уже 15 лет, у них росла дочь, но женитьбу молодые люди все время откладывали - то денег не было, то времени.

Ситуация была душераздирающей, и Софи решилась: она позвала капеллана больницы Джо Филдера и спросила, не может ли он безотлагательно поженить пару.

Рассказ медсестры Софи

Правообладатель иллюстрации Sophie Bryant-Miles Image caption Софи Брайант-Майлз стала инициатором свадьбы умирающего пациента

Джо сказал, что сможет провести лишь торжественную часть свадебной церемонии: законной силы этот брак иметь не будет, но они смогут сказать друг другу заветное "да".

Они произнесут клятву со словами "Пока смерть не разлучит нас", и вообще у них будет все, что бывает у людей в церкви, но с поправкой на больничные условия.

Джо пришел, сделал им кольца из фольги и позвонил по FaceTime их дочери, чтобы она тоже присутствовала на церемонии, хоть и виртуально.

Это была очень трогательная церемония, Джо был великолепен - он успел сделать брошюрки с именами брачующихся и словами песнопений и молитв, которые произносили присутствующие.

Невеста с пониманием отнеслась к тому, что ей, как и всем нам, придется быть в полном защитном костюме, а у ее жениха на лице будет маска. Но несмотря ни на что, они были ужасно рады всему происходящему.

Image caption Персонал отделения незадолго до церемонии бракосочетания

Джо тоже был одет во все средства спецзащиты. Кажется, он потел.

Потом мы организовали небольшую фотосессию, потому что они оба этого хотели. Мы старались сделать эту свадьбу максимально настоящей. Даже торт был.

Она прекрасно понимала, что ему осталось жить несколько часов. Они знали, что в последний раз делают что-то вместе, и хотели этого. По крайней мере, это их последнее совместное воспоминание.

Мы все плакали.

Рассказ капеллана Джо Филдера

Правообладатель иллюстрации Asadour Guzelian Image caption Хочется делать все возможное, чтобы люди чувствовали себя достойно в любой ситуации, говорит Джо Филдер

По медицинским показаниям, он не должен был пережить ночь, поэтому я провел службу, очень приближенную к бракосочетанию в церкви, - с обменом клятвами и многими другими нюансами.

Пациент изо всех сил старался произносить слова, временами это было нелегко из-за проблем с дыханием. Его невеста тоже очень старалась, но сбивалась из-за слез, а члены семьи одновременно смеялись и плакали.

И все это происходило в костюмах спецзащиты, что-то нереальное. Но пациент умер, зная, что произнес важные слова, и его семья знает, что он умер с миром. Его супруга тоже очень благодарна за то, что ей выпала возможность произнести клятву.

Хочется делать все возможное, чтобы люди чувствовали себя достойно в любой ситуации, чтобы они чувствовали любовь и заботу. Я очень благодарен, что мне выпала возможность помочь им скрепить свою любовь.

Жена и дочь скончавшегося еще не готовы ничего комментировать, слишком рано, еще даже похороны не прошли, но они дали согласие на публикацию этой истории.