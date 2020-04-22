Правообладатель иллюстрации Sarah Link Image caption Медсестра Сара Линк живет с мужем в автодоме рядом со своим коттеджем

Многие медработники по всему миру приняли непростое решение - жить отдельно от семьи во время пандемии коронавируса. Некоторые переселились в гостиницы, некоторые - в передвижные дома на колесах.

Четыре человека рассказали Би-би-си, почему они решили это сделать.

"Я должна защитить своего сына"

Правообладатель иллюстрации Shani Stocker Image caption Шани Стокер, как и многим другим медработникам, пришлось уехать из дома на время пандемии

У 50-летней медсестры Шани Стокер из графства Вустершир двое детей - 11-летний сын с аутоиммунным заболеванием и 13-летняя дочь. После того как больницы Англии столкнулись с наплывом пациентов с Covid-19, дочь переехала к родственникам. А сама медсестра решила какое-то время пожить в передвижном доме, стоящем на подъездной дороге к ее дому.

"Мне очень хочется обнять своих детей. Мой сын столько всего пережил за последний год... Но я должна была так поступить, чтобы защитить сына. Да, это непросто, но я готова на это пойти, чтобы помочь поправиться другим людям", - сказала она.

Правообладатель иллюстрации Shani Stocker Image caption Стокер живет а доме на колесах, чтобы обезопасить своего сына

"Дочь живет сейчас с моей племянницей, так что она в безопасности, но сын проходит лечение, поэтому я не могу его куда-то отправить. Никому неизвестно, как он отреагирует. Это редкое заболевание".

Стокер, работающая медсестрой в отделении инфекционных заболеваний, рассказала, что в доме на колесах она живет в спартанских условиях.

"Я подключила кое-какие электрические приборы, у меня есть электроплитка, имеются туалет и раковина для мытья рук, всякие другие полезные мелочи и двуспальная кровать", - сказала она.

Правообладатель иллюстрации Shani Stocker Image caption У сына Стокер аутоиммунное заболевание

"Сначала я спала дома на диване, из-за этого сыну приходилось все время сидеть в своей комнате, но дети не могут так жить. Когда меня там нет, он может передвигаться по дому".

"Я же не знаю, вдруг я принесу что-то домой. Я не хочу заразить своего мужа, мне нужно, чтобы он мог позаботиться о сыне".

Стокер говорит, что, несмотря на все сложности, у них с коллегами сложилась дружная команда, где люди поддерживают друг друга и сохраняют позитивный настрой.

"Я часто плачу"

Правообладатель иллюстрации Sarah Link Image caption Сара Линк решила выехать из дома ради своей престарелой матери

Сара Линк работает младшей медсестрой в больнице имени королевы Елизаветы II в Бирмингеме. В день, когда было объявлено о начале карантина, они с супругом купили передвижной дом и переселились в него, чтобы мать Сары могла продолжать жить в их коттедже.

Линк работает в сфере здравоохранения уже 17 лет, а ее муж Гари торгует рыбой. Во время карантина он продолжает развозить заказы покупателям.

Удобства в передвижном доме весьма примитивные, поэтому соседи дали супругам ключ от своего сада, чтобы они могли пользоваться находящимися там душем и туалетом.

"Мама готовит нам еду. Она оставляет ее в гараже на бумажных тарелках, и мы забираем ее в передвижной дом", - рассказала Линк.

"К счастью, у нас в гараже есть стиральная машина и сушилка, так что мы можем стирать там. Я потом дезинфицирую все, и у нас еще есть батарея, чтобы вещи сушить. Но все равно очень холодно, иногда по ночам у меня изо рта идет пар".

Правообладатель иллюстрации Sarah Link Image caption Сара Линк и ее супруг украсили свой дом на колесах, заслужив похвалу соседей

Она добавила: "Наш автодом повернут ко входной двери коттеджа, так что мы с мамой машем друг другу рукой".

"Мы очень близки. Папа умер, когда мне было 13 лет. Ему было всего 50 лет. Так что у нас в семье очень близкие отношения, и мы все друг другу помогаем. Так что, когда это все произошло, я в первую очередь подумала о том, как обезопасить маму. Но так я хотя бы ее вижу".

"Кажется, будто передо мной окно, в котором я могу видеть свою прошлую жизнь, но не могу туда попасть. Это очень, очень непросто, я часто плачу".

"Это помогло, но было стыдно"

Правообладатель иллюстрации Jessica Atoklo Image caption Муж Джессики Атокло входит в группу повышенного риска, поэтому она временно была вынуждена жить от него отдельно

Акушерка Джессика Атокло две недели жила в отелях из-за своей работы в больницах Бирмингема. Хотя по роду своей специализации она не работает с тяжелобольными, Джессика вызвалась помочь, чтобы восполнить нехватку специалистов в других областях.

"Мой муж относится к группе повышенного риска. Мне не хотелось приезжать домой после работы в больнице, где тесно взаимодействуешь с пациентами", - сказала она.

"Возможность жить отдельно стало для меня большим облегчением, можно было ездить на работу и не переживать так сильно. Но у меня 12-летний сын, и мне было стыдно, что я вынуждена была жить отдельно от него".

(Атокло написала в "Твиттере": "Парковка гостиницы заполнена [машинами] медицинских работников, которые оставили свои семьи, чтобы заботиться о людях по всему Бирмингему")

Атоко приходилось вручную стирать свою форму в ванне отеля между дежурствами.

"Так как я жила в гостинице, я могла работать, не покладая рук. Я попросила дать мне как можно больше рабочих смен, и я их все отрабатывала, потому что какой мне смысл в выходном - сидеть в гостиничном номере?"

Сейчас она вернулась к привычной роли и будет помогать другим медикам, но не будет работать непосредственно с пациентами. Благодаря этому она смогла вернуться в свой дом.

"Это такое облегчение. Я становилась все более раздраженной, мне очень хотелось попасть домой".

"Владельцы гостиниц - неизвестные герои"

Правообладатель иллюстрации Ashley Liston Image caption Эшли Листон собирался в конце марта выйти на пенсию

Доктор Эшли Листон 30 лет жил и работал в Тайнсайде, а четыре года назад переехал в Иден-Валли в графстве Камбрия.

В конце марте он собирался завершить работу в местной поликлинике и выйти на пенсию. Но перед этим началась коронавирусная пандемия, и он понял, что с пенсией нужно подождать.

"Я узнал, что в западном Камберленде не хватает специалистов в поликлиниках, и вызвался помочь. Там очень красиво, но туда неудобно добираться", - сказал он.

Листон начал работу в "красной зоне", куда доставляли людей с симптомами Covid-19. "Туда полтора часа езды, и я решил работать по несколько дней подряд и жить в своем доме на колесах".

"Мне выделили место на парковке, а душем я мог пользоваться в поликлинике. А затем, в первый же день я узнал, что местная гостиница предлагает номера. Я с ними связался, и они сказали, что будут рады мне помочь. И насколько же приятнее спать в удобной кровати!"

Эшлт Листон с большой благодарностью отзывается о владельцах гостиницы.

"Они - неизвестные герои. Это люди, которые без всякой шумихи предложили помощь. Понимаешь разницу в условиях, когда вернешься в номер после тяжелой смены, посмотришь телевизор и хорошенько выспишься".