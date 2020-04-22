Коронавирус: на что идут британские медики, чтобы не заразить близких
Многие медработники по всему миру приняли непростое решение - жить отдельно от семьи во время пандемии коронавируса. Некоторые переселились в гостиницы, некоторые - в передвижные дома на колесах.
Четыре человека рассказали Би-би-си, почему они решили это сделать.
"Я должна защитить своего сына"
У 50-летней медсестры Шани Стокер из графства Вустершир двое детей - 11-летний сын с аутоиммунным заболеванием и 13-летняя дочь. После того как больницы Англии столкнулись с наплывом пациентов с Covid-19, дочь переехала к родственникам. А сама медсестра решила какое-то время пожить в передвижном доме, стоящем на подъездной дороге к ее дому.
"Мне очень хочется обнять своих детей. Мой сын столько всего пережил за последний год... Но я должна была так поступить, чтобы защитить сына. Да, это непросто, но я готова на это пойти, чтобы помочь поправиться другим людям", - сказала она.
"Дочь живет сейчас с моей племянницей, так что она в безопасности, но сын проходит лечение, поэтому я не могу его куда-то отправить. Никому неизвестно, как он отреагирует. Это редкое заболевание".
Стокер, работающая медсестрой в отделении инфекционных заболеваний, рассказала, что в доме на колесах она живет в спартанских условиях.
"Я подключила кое-какие электрические приборы, у меня есть электроплитка, имеются туалет и раковина для мытья рук, всякие другие полезные мелочи и двуспальная кровать", - сказала она.
"Сначала я спала дома на диване, из-за этого сыну приходилось все время сидеть в своей комнате, но дети не могут так жить. Когда меня там нет, он может передвигаться по дому".
"Я же не знаю, вдруг я принесу что-то домой. Я не хочу заразить своего мужа, мне нужно, чтобы он мог позаботиться о сыне".
Стокер говорит, что, несмотря на все сложности, у них с коллегами сложилась дружная команда, где люди поддерживают друг друга и сохраняют позитивный настрой.
"Я часто плачу"
Сара Линк работает младшей медсестрой в больнице имени королевы Елизаветы II в Бирмингеме. В день, когда было объявлено о начале карантина, они с супругом купили передвижной дом и переселились в него, чтобы мать Сары могла продолжать жить в их коттедже.
Линк работает в сфере здравоохранения уже 17 лет, а ее муж Гари торгует рыбой. Во время карантина он продолжает развозить заказы покупателям.
Удобства в передвижном доме весьма примитивные, поэтому соседи дали супругам ключ от своего сада, чтобы они могли пользоваться находящимися там душем и туалетом.
"Мама готовит нам еду. Она оставляет ее в гараже на бумажных тарелках, и мы забираем ее в передвижной дом", - рассказала Линк.
"К счастью, у нас в гараже есть стиральная машина и сушилка, так что мы можем стирать там. Я потом дезинфицирую все, и у нас еще есть батарея, чтобы вещи сушить. Но все равно очень холодно, иногда по ночам у меня изо рта идет пар".
Она добавила: "Наш автодом повернут ко входной двери коттеджа, так что мы с мамой машем друг другу рукой".
"Мы очень близки. Папа умер, когда мне было 13 лет. Ему было всего 50 лет. Так что у нас в семье очень близкие отношения, и мы все друг другу помогаем. Так что, когда это все произошло, я в первую очередь подумала о том, как обезопасить маму. Но так я хотя бы ее вижу".
"Кажется, будто передо мной окно, в котором я могу видеть свою прошлую жизнь, но не могу туда попасть. Это очень, очень непросто, я часто плачу".
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"Это помогло, но было стыдно"
Акушерка Джессика Атокло две недели жила в отелях из-за своей работы в больницах Бирмингема. Хотя по роду своей специализации она не работает с тяжелобольными, Джессика вызвалась помочь, чтобы восполнить нехватку специалистов в других областях.
"Мой муж относится к группе повышенного риска. Мне не хотелось приезжать домой после работы в больнице, где тесно взаимодействуешь с пациентами", - сказала она.
"Возможность жить отдельно стало для меня большим облегчением, можно было ездить на работу и не переживать так сильно. Но у меня 12-летний сын, и мне было стыдно, что я вынуждена была жить отдельно от него".
(Атокло написала в "Твиттере": "Парковка гостиницы заполнена [машинами] медицинских работников, которые оставили свои семьи, чтобы заботиться о людях по всему Бирмингему")
Атоко приходилось вручную стирать свою форму в ванне отеля между дежурствами.
"Так как я жила в гостинице, я могла работать, не покладая рук. Я попросила дать мне как можно больше рабочих смен, и я их все отрабатывала, потому что какой мне смысл в выходном - сидеть в гостиничном номере?"
Сейчас она вернулась к привычной роли и будет помогать другим медикам, но не будет работать непосредственно с пациентами. Благодаря этому она смогла вернуться в свой дом.
"Это такое облегчение. Я становилась все более раздраженной, мне очень хотелось попасть домой".
"Владельцы гостиниц - неизвестные герои"
Доктор Эшли Листон 30 лет жил и работал в Тайнсайде, а четыре года назад переехал в Иден-Валли в графстве Камбрия.
В конце марте он собирался завершить работу в местной поликлинике и выйти на пенсию. Но перед этим началась коронавирусная пандемия, и он понял, что с пенсией нужно подождать.
"Я узнал, что в западном Камберленде не хватает специалистов в поликлиниках, и вызвался помочь. Там очень красиво, но туда неудобно добираться", - сказал он.
Листон начал работу в "красной зоне", куда доставляли людей с симптомами Covid-19. "Туда полтора часа езды, и я решил работать по несколько дней подряд и жить в своем доме на колесах".
"Мне выделили место на парковке, а душем я мог пользоваться в поликлинике. А затем, в первый же день я узнал, что местная гостиница предлагает номера. Я с ними связался, и они сказали, что будут рады мне помочь. И насколько же приятнее спать в удобной кровати!"
Эшлт Листон с большой благодарностью отзывается о владельцах гостиницы.
"Они - неизвестные герои. Это люди, которые без всякой шумихи предложили помощь. Понимаешь разницу в условиях, когда вернешься в номер после тяжелой смены, посмотришь телевизор и хорошенько выспишься".