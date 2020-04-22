Безусловный доход: почему нельзя просто взять и раздать деньги россиянам?

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Российские власти вводят новые меры поддержки населения и бизнеса в связи с эпидемией коронавируса. Но о безусловном доходе, то есть прямой выплате денег всем гражданам России, речи не идет. Что не так с этой идеей?

В США Сенат согласовал единовременную выплату всем гражданам в размере 1,2 тыс. долларов, чтобы сгладить удар от кризиса, вызванного пандемией. Около тысячи долларов получат в мае все граждане Японии.

В России чиновники всерьез такие меры не обсуждают. В основном власти собираются поддерживать тех, кто потерял работу, пенсионеров и семьи с маленькими детьми. Но и эту помощь получить довольно непросто.

О безусловном доходе в России активно говорят в основном оппозиционные политики. В минувшую субботу депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" открытое обращение к президенту Владимиру Путину и премьеру Михаилу Мишустину с просьбой выплатить каждому взрослому гражданину России пособие из федерального бюджета в размере 25 тыс. рублей и по 15 тыс. рублей на каждого ребенка. Под обращением подписались 78 региональных и муниципальных парламентариев.

"Поддержка граждан и экономики сейчас совершенно необходима. Без этого лишенные дохода люди будут вынуждены массово нарушать "самоизоляцию" в поисках средств для пропитания, что чрезвычайно затруднит борьбу с эпидемией", - предупреждают депутаты.

Выплачивать деньги россиянам призывает и оппозиционер Алексей Навальный, который в понедельник опубликовал на своем сайте программу "5 шагов для России". В частности, он предлагает немедленно выплатить каждому россиянину по 20 тыс. рублей и по 10 тыс. на каждого ребенка, а если карантин будет продлен, то добавить к этому еще по 10 тысяч в мае и июне. Петиция оппозиционера на сайте Change.org уже собрала около 200 тысяч подписей.

Против безусловного дохода выступили российские банкиры. "Здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов. Вот так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов", - так глава Сбербанка Герман Греф в интервью на портале "Сбербанк TV" объяснил, почему российские власти вряд ли смогут раздать всем деньги.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Feoktistov/TASS Image caption Герман Греф и Эльвира Набиуллина не поддержали выплатe безусловного дохода россиянам

Эту же позицию разделяет и председатель правления государственного банка "Открытие" Михаил Задорнов. Он тоже говорит, что Россия слишком бедна, чтобы начать раздавать деньги всем своим гражданам. "Так только богатые страны могут [поступать]. И то они обсуждают. В Финляндии отклонили закон, швейцарцы отклонили закон по так называемому безусловному базовому доходу", - объяснял банкир в интервью проекту "Русские норм!"

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина в прошлую пятницу допустила, что "вертолетные деньги" могут быть полезны в качестве социальной поддержки, но они неактуальны в качестве инструмента денежно-кредитной политики.

Русская служба Би-би-си спросила у экономистов, стоит ли российским чиновникам задуматься о безусловном доходе хотя бы на время пандемии. Мнения разошлись.

Реальная помощь или популизм?

На прошлой неделе группа экономистов опубликовала доклад "Коронакризис-2020: Что будет и что делать?", который призывает правительство усилить поддержку бизнесу и населению. Среди авторов доклада профессор экономики парижской Школы политических наук Sciences Po Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета и ВШЭ Константин Сонин, которые активно выступают за прямую раздачу денег россиянам.

В комментарии Би-би-си Гуриев пояснил, что российское государство не располагает настолько же точными данными о доходах граждан, как западные страны, поэтому вряд ли сможет помочь только тем, кто нуждается.

"Многие граждане сегодня полностью лишились доходов, у двух третей россиян нет сбережений. Прямая раздача каждому гражданину 20 тыс. рублей в месяц по крайней мере гарантирует, что никто не будет обойден этой крайне необходимой мерой поддержки", - полагает экономист.

Сонин также уверен в том, что такие действия со стороны российских властей были бы эффективными. Еще в середине марта в своей колонке в газете "Ведомости" он предлагал выплатить каждому россиянину единовременное пособие в 10 тыс. рублей в апреле и мае.

"Это поддержит совокупный спрос, который страдает от падения цен на нефть и доходов граждан, и, значит, производство наиболее эффективным способом. Кроме того, в текущих условиях это самый лучший способ таргетировать наименее социально защищенных россиян", - писал экономист.

Но с этим мнением согласны далеко не все опрошенные Би-би-си эксперты. Например, главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров уверен, что как раз спрос такими выплатами поддержать не получится, поскольку в условиях самоизоляции люди крайне ограничены в своих возможностях и не могут пойти ни в рестораны, ни в торговые центры, чтобы потратить полученные деньги.

"Раздача каждому гражданину по 25 тысяч рублей - это популистская мера. Она, конечно, получит поддержку среди большинства населения (потому что кто же откажется от денег), но с точки зрения экономики это большого смысла не имеет", - сказал Тихомиров в беседе с Би-би-си.

Директор Центра трудовых отношений ГУ ВШЭ Владимир Гимпельсон считает, что помощь нужно оказывать более адресным способом, а если уж и раздавать "живые" деньги, то только тем, кто действительно в них нуждается.

"Есть, например, работники госкомпаний и бюджетники, которые продолжают получать зарплату; есть пенсионеры, у которых пенсии никто не отнимал; есть люди, у которых есть своя большая подушка [безопасности]. Эти категории можно исключить, оставить за скобками. В то же время есть многие, у кого нет работы и дохода, и им надо помогать. Можно по ошибке дать [денег] тем, кому это не нужно, и не дать тем, кому нужно", - предупреждает эксперт.

Сергей Гуриев, однако, не видит проблемы в том, что деньги могут достаться в том числе и обеспеченным россиянам, так как именно наиболее богатые налогоплательщики платят больше налогов (через налоги на имущество и НДС).

Константин Сонин, в свою очередь, полагает, что если власти все же решат выплатить всем по 10 тыс. рублей, то обеспеченные граждане просто-напросто не придут их получать, поэтому в итоге деньги все равно достанутся наиболее пострадавшим слоям населения.

Какие страны раздают деньги населению

- Сенат США и Белый дом в конце марта согласовали пакет антикризисных мер на 2 трлн долларов, который предусматривает разовую выплату гражданам в размере 1,2 тыс. долларов и по 500 долларов на каждого ребенка. Правда, эти деньги получать только граждане с годовым доходом менее 75 тыс. долларов

- Япония в мае выплатит всем гражданам пособие в размере 100 тыс. йен (927 долларов)

- Правительство Сингапура выплатит 1,6 тыс. сингапурских долларов (1,1 тыс. долларов США) каждому гражданину старше 21 года

- Власти Гонконга еще в конце февраля приняли решение выплатить всем своим гражданам по 10 тыс. гонконгских долларов (1280 долларов США)

- Канада будет в течение четырех месяцев выплачивать по 2000 канадских долларов (1400 долларов США) всем, кто потерял работу из-за коронавируса, а также тем, кто сидит на карантине или остался без зарплаты

- Правительство Испании обсуждает возможность временно выплачивать гражданам месячное пособие в 500 евро. Правда, его смогут получить только те, чей месячный доход упал ниже 200 евро или семьи с доходом ниже 450 евро.