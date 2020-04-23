Семена и "мемкартинки". Как в России потратят миллионы на продвижение голосования по Конституции

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Голосование по поправкам в Конституцию в России должно было пройти 22 апреля, но в конце марта его отложили на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Несмотря на это власти регионов заключили госконтракты в рамках подготовки к волеизъявлению на сумму 430 млн рублей, подсчитала Би-би-си.

Для агитации за поправки в ход идут все средства: от брендированных флешек и упаковок с семенами до мемов в соцсетях.

430 млн рублей на подготовку к голосованию

Русская служба Би-би-си обнаружила на портале госзакупок 280 действующих или исполненных госконтрактов, заключенных в рамках подготовки к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Всего 17 из них заключены избиркомами, остальные заказчики - структуры региональных и местных органов власти в 17 субъектах России.

Число контрактов ежедневно растет, их общая стоимость на 22 апреля - 430 млн рублей. Из них 216 млн рублей потратят власти Сахалина, и около 121 млн рублей - Москвы.

Более 170 контрактов заключались после 25 марта, когда заказчики уже знали о переносе голосования и режиме карантина. Почти все средства по ним осваиваются без конкурса единственными поставщиками.

Готовиться к голосованию президент Владимир Путин приказал чиновникам на местах еще 14 февраля, до принятия закона о поправке к Конституции. Губернаторов обязали помочь избирательным комиссиям в подготовке голосования и с материально-техническим обеспечением - помещениями, транспортом, средствами связи и оборудованием.

Средства на эти цели, а также информирование о голосовании и выплаты членам избиркомов закон, пойдут из региональных и муниципальных бюджетов. Эти суммы дополнят выделенные из федерального бюджета ЦИКу 14,8 млрд рублей.

На подготовку и проведение голосования избиркомы в регионах могут потратить более 3,1 млрд рублей из федерального бюджета, следует из постановления Центризбиркома. Еще около 390 млн рублей региональным комиссиям выделит ЦИК - официально средства пойдут на КОИБы (электронные устройства для подсчета голосов), печать бюллетеней и т.д. 11 млрд ЦИК потратит на зарплаты сотрудникам всех избиркомов.

Тратить деньги на подготовку общероссийского голосования избиркомы и региональные власти могут без конкурсов. Поправка в закон о госзакупках 44-ФЗ позволяет заключать любые контракты по голосованию с единственными поставщиками. Послабление было принято из-за эпидемии. Изначально оно действовало с 9 марта до 30 июня, затем сроки продлили до конца 2020 года.

Когда пройдет голосование

Под воздействием эпидемии президент Владимир Путин 25 марта вынужденно отложил запланированное на 22 апреля голосование по поправкам в Конституцию, которые позволят ему снова выдвинуться на президентских выборах.

Из-за эпидемии решение о дате голосования пока не принято, сказал Би-би-си близкий к Кремлю собеседник, подтвердили еще двое околокремлевских источников и федеральный чиновник. Но в администрации президента подготовили несколько сценариев в зависимости развития ситуации. По одному из них голосование может пройти в июне, сказал Би-би-си близкий к Кремлю собеседник и подтвердил человек, знакомый с работой штаба по борьбе с коронавирусом.

“Все будет решаться по фактической погоде. Поэтому вся агитационная продукция и ролики без даты. Но место под дату в них есть и ее можно легко внести”, - подчеркнул близкий к Кремлю собеседник Би-би-си.

“Коммерсант” 22 апреля со ссылкой на околокремлевские источники упоминал возможные даты голосования: 24 июня (75-летняя годовщина Парада Победы в Москве) или 8 июля (День семьи, любви и верности). Решения о новом сроке проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию пока не принято, сказал журналистам в тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Агитация на флешках и семенах на Сахалине

Когда в Кремле только выбирали изначальную дату проведения референдума, принимавший в этом процессе участие человек говорил Би-би-си, что календарь политического и информационного планирования сверстан под голосование в апреле-мае. Чем больше проходит времени от послания Путина федеральному собранию, тем сложнее сохранять в информационной повестке важность и принципиальность этого решения для россиян, говорил он.

Но хотя из-за эпидемии голосование за поправки отложили, внутриполитический блок Кремля не стал останавливать уже стартовавшую агиткампанию, чтобы сохранить в повестке тему поправок к основному закону, рассказали близкие к Кремлю источники Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации EPA/SERGEI ILNITSKY Image caption Власти продолжают активно готовится к проведения голосования за поправки в Конститиуцию, среди которых обнуление президентских сроков Владимира Путина, даже в условиях эпидемии COVID-19. На фото: семья на изоляции в подмосковном Домодедово

В эфире региональных и федеральных телеканалов, в интернете продолжаются крутиться рекламные ролики, а на улицах городов стоят билборды с агитацией за поправки. В то же время, региональные власти продолжают заключать контракты на продвижение голосования.

Крупнейший из таких контрактов - на 210,3 млн рублей - заключен управделами губернатора и правительства Сахалина с подведомственным заказчику медиахолдингом - "Издательским домом "Губернские ведомости". Еще 6 млн рублей в рамках подготовки к голосованию получило частное "Альтернативное сахалинское телевидение".

"Губернским ведомостям" поручено "изготовление и распространения полиграфической продукции", информирование населения о голосовании по поправкам с использованием телефонной связи, СМИ и интернет-ресурсов.

Контракт помимо бюллетеней, билбордов и промокубов предусматривает "информационные материалы иных видов с нанесением логотипа". Агитировать за поправки будут брендированные шары на палочках, обложки для паспортов, магниты на холодильники, флэшки-браслеты с объемом памяти не менее 1 гб, термокружки, футболки и даже наборы из четырех видов семян в индивидуальной упаковке.

Хотя контракт заявлен под голосование за поправки в Конституцию, которое предположительно пройдет летом, по документу власти оплачивают медиахолдингу выпуск 45 номеров печатных приложений и не менее 40 еженедельных номеров газеты в год. В договоре прописано создание и продвижения контента для ТВ, радио и соцсетей - сюжеты о важных событиях в регионе, комментарии экспертов, видео и аудиоролики, таргетированная реклама.

Контракт с учредителем “Губернских ведомостей” подписал и.о. главы медиахолдинга Дмитрий Федечкин вскоре после того как возглавил компанию. Он бывший пресс-секретарь экс-губернаторов Челябинской области Бориса Дубровского и Алексея Текслера. До переезда на Сахалин менее года руководил связями с общественностью "Русской медной компании". На Сахалин Федечкин перебрался вместе с коллегой челябинскому правительству политтехнологом Владимиром Чудаевым.

Способом информирования по сахалинскому контракту считаются и "личные формализованные интервью": квартирные и уличные опросы по анкете, в которой не менее четырех вопросов.

Методику интервью должен отработать неизвестный субподрядчик "Губернских ведомостей" по заключенному 2 апреля договору на 3,7 млн рублей.

Sakhalin.info 8 апреля привел детали работы "интервьюеров из Нижнего Новгорода". У респондентов спрашивали имя возраст, место проживания, род занятий. Среди упоминавшихся вопросов: пойдут ли жители на голосование по поправкам, одобряют ли выдвижение Владимира Путина в президенты в 2024 году.

В диалоге несколько раз упоминались социальные поправки к Конституции. В финале "интервьюер интересуется, довольны ли мы тем, какие меры принимаются в Сахалинской области в части борьбы с коронавирусной инфекцией и не нужен ли нам волонтер, который будет приносить продукты и лекарства пожилым родственникам".

Тема борьбы с эпидемией нового коронавируса используется для продвижения поправок к Конституции и в материалах "Губернских ведомостей": "Коронавирус указал сахалинцам на пробелы в Конституции", "Новые поправки в Конституцию поддержат россиян в кризисной ситуации".

"По мере того, как пандемия будет сходить на "нет", интерес к теме поправок неуклонно возрастет. Наш издательский дом освещал эту тему и будет освещать подробно, мультиканально, методично "растолмачивая" нюансы и аспекты", сказал Би-би-си Дмитрий Федечкин.

Интерес жителей Сахалина и Курил к теме голосования, по его словам, огромен, при этом "зашкаливающий уровень поддержки" в регионе - у поправки о недопустимости действий по отчуждению территорий и защите исторической правды, поскольку "именно на Сахалине закончилась вторая мировая война". Федечкин отметил, что опирается на социологические исследования.

Параллельно ВЦИОМ по заказу властей Сахалина проводит за 55,8 млн рублей мониторинг общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионе. Полстеры выясняют мнение жителей о деятельности "отдельных политических фигур и лидеров общественного мнения", степень доверия президенту и губернатору, готовность к протестам. Закупка объявлена еще в январе, сразу после предложения Владимира Путина внести поправки в Конституцию.

Кроме Сахалина, “социально-политические настроения населения в преддверии общероссийского голосования” интересуют власти еще одного “нефтяного” региона - Ханты-Мансийского округа. Контракт на мониторинг за 922 тысячи рублей с неизвестным подрядчиком заключен 1 апреля.

ВЦИОМ 22 апреля объявил по итогам общероссийских опросов, что если бы голосование прошло сегодня, явка бы превысила более 50% избирателей, а реформу поддержали бы до 68% из пришедших на участки.

"Исследования показывают, что штаб по поправкам работает эффективно. Несмотря на то, что в Кремле были сомнения на счет агитации в период пандемии - существовало мнение, что она может быть лишней. Но, опросы показывают, что люди встречают ее с одобрением", - констатировал собеседник Би-би-си в Кремле.

Ластики, урны и маски в Москве

203 контракта по цене до 10 млн рублей (всего около 121 млн рублей) заключили и оплатили районные управы и префектуры Москвы. Они оплачивают оформление и оборудование участков для голосования, в том числе закупают сотни переносных урн для надомного голосования. В законодательстве о выборах каждый участок может использовать не более трех урн (в зависимости от количества приписанных избирателей) и не более одной резервной в исключительных случаях.

Близкий к Кремлю собеседник Би-би-си допустил, что в условиях эпидемии может проводиться надомное голосование, а там, где позволит инфраструктура - электронное голосование при помощи портала "Госуслуги". "Но этому будет предшествовать целая информационная кампания по разъяснению", - отметил он.

Власти Москвы закупают в рамках подготовки для голосования канцтовары, компьютеры, расходники к оргтехнике и мобильники. В ассортимент вошли: брендированные бейджи, бейсболки, ветровки, листовки, плакаты; мусорные корзины, мыло, туалетная бумага, швабры и веники. Префектура Южного округа Москвы 20 апреля заказала для голосования 1,2 тыс. линеек, 3 тыс. карандашей, 1,5 тыс. стирательных резинок, 2 тыс. ножниц, 4,5 тыс. пачек бумаги.

Управа столичного района Метрогородок заказала горячее питания в день голосования: 308 обедов и ужинов, и 750 порций полевой кухни обойдется за 213, 5 тыс. рублей.

В Ставрополье территориальный Центр медицины катастроф закупил для проведения голосования 62 тыс. медицинских масок, 1370 инфракрасных термометров, 26 пирометров и 300 тыс. спиртовых салфеток на 18 млн рублей.

"Мемкартинки" и “брендбук проекта "Поправляйся"

Агитплакаты наводнили российские города еще в марте, тогда же в телевизионном эфире появились видеоролики одобряющих поправки российских звезд. Дизайн и стилистика рекламы голосования только частично разработана по заказу ЦИК, другую их часть продвигал, по данным Би-би-си, ОНФ.

Во многих регионах от Сахалина до Калининграда, в том числе в Хабаровском крае, Калужской и Мурманской областях, билборды и баннеры оплатили местные власти.

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS Россия Image caption Многомиллионные контракты на агитацию за участие в голосовании регионы заключает даже несмотря на то, что новая дата плебисцита еще не была назначена. На фото: жительница Новосибирска

В Кировской области заключен 21 контракт на сумму около 5 млн рублей для информирования о голосовании. Граждан убедят пойти на голосование видеоролики и "мемкартинки", посты объемом до 15 тыс знаков "не менее чем в 4 популярных пабликах области" и "сопровождение информационного фона" этих постов. В заказе предусмотрены новости в соцсетях "для наибольшей лояльности пользователей".

Аналогичные контракты заключило управделами главы Якутии. Власти республики заказали "агитационные материалы", "брендбук мобилизационного проекта "Поправляйся" для "общероссийского голосования" и "сценарии к аудиовизуальному материалу мобилизационного характера" (570 тысяч рублей).

"Медиазона" 21 апреля сообщила о множестве видеороликах на региональных ресурсах, которые увязали успешную борьбу россиян с эпидемией с одобрением поправок в Конституцию. Издание связывало распространение роликов с близким к Кремлю Институтом развития интернета.

Избирательные комиссии начали публично тратить деньги на подготовку к голосованию пока только в пяти регионах - Адыгее, Брянской, Калужской, Мурманской и Вологодской областях. Контракты заключены лишь на 22 млн рублей - на буклеты "Поправки к Конституции. Почему это важно", переносные урны, жилеты для членов избиркомов и наружную рекламу (например, "видеостену").

Против расходов из бюджета на агитацию за поправку выступили участники движения "Голос" и оппозиционной общественной кампании "Нет", выступающей против изменения Конституции. Движение "Нет" жаловалось в СКР на нецелевое расходование средств. Избиркомы также размещают на своих сайтах ссылки на интернет-ресурсы, агитирующие за поправки, обратил внимание пользователь “Карты нарушений на выборах”.

Председатель ЦИК Элла Памфилова утверждала, что "пропагандой и агитацией" избирком не занимается, но вправе "разъяснять суть поправок" и "информационно создавать определенную мотивацию" для повышения явки. В законодательстве агитация при подготовке к общероссийскому голосованию в отличие от выборов не регулируется, что снимает многие запреты по агитации.

Регионы уже заложили 1,6 млрд руб. на голосование

Как минимум 24 из 85 регионов уже заложили в бюджеты на голосование по Конституции около 1,6 млрд рублей, подсчитали в партии “Яблоко”, призвав губернаторов в условиях эпидемии перенаправить средства на медицинские нужды и помощь гражданам.

Максимальная сумма - 294 млн рублей - по данным "яблочников", заложена в региональный бюджет Приморья. Минимальная - по 10 млн рублей - в бюджете, например, Ивановской области.

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков пояснял "Независимой газете", что часть средств выделена через поправки в региональные бюджеты. А половина от общей суммы расходов составили средства из резервных фондов и подобных статей бюджетов.

Обременить казну такими расходами другие губернаторы еще успеют: проект поправок в региональные бюджеты они должны направить в минфин России за месяц до дня голосования.