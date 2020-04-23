Дональд Трамп ограничил иммиграцию из-за коронавируса. Но не для всех

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Президент США Дональд Трамп подписал вечером в среду исполнительный указ, ограничивающий выдачу новых видов на жительство в США. Как выяснилось, новый временный запрет затронет очень небольшое число соискателей так называемых грин-карт.

О своей очередной политической инициативе президент Трамп объявил еще вечером в понедельник, сообщив в своем "Твиттере" о намерении "временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты'.

Главной причиной введения новых запретительных мер президент назвал заботу о сохранении "рабочих мест для наших великих американских граждан" на фоне пандемии коронавируса.

Уже на следующий день Дональд Трамп пояснил, что оформление видов на жительство в США будет приостановлено на 60 дней. В дальнейшем, по словам президента, этот запрет может быть продлен - "в зависимости от состояния экономики".

Чиновники в Белом доме, впрочем, поспешили уточнить, что детали президентского указа еще только разрабатываются, и окончательные формулировки станут известны только после подписания документа.

Все эти объяснения, впрочем, не смогли успокоить иностранных граждан, ожидающих получения американских документов.

"Мои офисные и мобильные телефоны звонят без перерыва 24 часа в сутки, - посетовала в разговоре с Русской службой Би-би-си иммиграционный адвокат из штата Техас Наталья Викул. – Люди не понимают, что им грозит, не знают, нарушают ли они закон, оставаясь в США, но мне пока нечего им сказать".

О настоящей панике, вызванной твитами президента США, рассказывали и специалисты, оказавшиеся за пределами Соединенных Штатов, но собирающиеся вернуться после возобновления авиасообщения.

"Я находился в США по рабочей визе для специалистов H-1B и собирался подавать документы на грин-карту", - рассказал Русской службе Би-би-си программист Николай Павленко, приехавший с семьей в гости к родителям в Москву еще в конце февраля и не сумевший вернуться в США из-за отмены авиарейсов. - Теперь я вобще не знаю, пустят ли меня в Соединенные Штаты".

Что в итоге запретил Трамп?

"Я только что подписал исполнительный указ, временно приостанавливающий иммиграцию в Соединенные Штаты, - объявил президент в ходе ежедневного брифинга в Белом доме. – Это решение гарантирует, что безработные американцы, представляющие все слои населения, будут первыми в очереди на получение рабочих мест, когда наша экономика вновь откроется".

Вскоре после этого текст президентского указа был опубликован на официальном сайте Белого дома. Как следует из документа, новый запрет коснется только иностранцев, еще не обратившихся за иммиграционными документами в США и сейчас находящихся за границей. Ограничения для всех остальных оказались минимальными.

Так, например, запрет не распространяется на иностранцев, уже имеющих на руках иммиграционные визы в США, обладателей действующих грин-карт или граждан других государств, находящихся в Соединенных Штатах, и, в соответствии с законом, собирающихся законно получить вид на жительство в стране.

Исключения также сделаны для медиков, включая врачей и медсестер, которые "принимают участие в борьбе с Covid-19", иностранных супругов и детей граждан США, военнослужащих американских вооруженных сил, детей, которых могут усыновить граждане США, а также обладателей так называемых инвестиционных виз. Для получения подобного документа иностранец должен вложить в американскую экономику от 500 тысяч долларов до 1 миллиона и в течении двух лет создать не менее 10 рабочих мест.

Кроме того, новые ограничения не распространяются на иностранцев, переезд которых в США отвечает интересам американских правоохранительных органов или интересам национальной безопасности, а также соискателей особых виз, предназначенных для граждан Ирака и Афганистана, оказывавших помощь американским войскам.

Как особо уточнил президент Трамп в ходе брифинга, запрет также не будет распространяться на сезонных сельскохозяйственых рабочих, временно приезжающих в США по рабочим визам для участия в сборе урожая.

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Зачем введен запрет?

Новый исполнительный указ президента США немедленно поддержали его сторонники и раскритиковали противники.

"Сейчас десятки миллионов американцев хотят вернуться на работу, но не могут сделать этого, так что президент сделал шаг в правильном направлении", - заявил телекомпании Си-эн-эн Рой Бек, президент консервативной организации Numbers USA, выступающей за ограничение иммиграции.

Противники президента считают это решение политическим, напоминая, что Дональд Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании 2016 года требовал сократить иммиграцию в США, а затем постоянно предпринимал попытки ввести все новые ограничительные меры для въезда в страну.

За последние несколько недель почти 22 миллиона американцев действительно обратились за пособиями по безработице, но, как считают аналитики, очередное распоряжение президента Трампа вряд ли повлияет на эту статистику.

Согласно недавнему исследованию Института миграционной политики (Migration Policy Institute), иммигранты сегодня занимают лишь 17% всех рабочих мест в США, но именно они играют ключевую роль в борьбе с эпидемией.

Достаточно сказать, что иммигрантами в США являются 29% врачей, 38% социальных работников, оказывающих больным помощь на дому, 34% водителей общественного транспорта и 16% продавцов в продуктовых магазинах.

По мнению иммиграционных адвокатов, новый запрет и вовсе не имеет смысла. 20 марта этого года в связи с пандемией коронавируса Госдепартамент США объявил о временном прекращении выдачи и иммиграционных, и туристических и рабочих виз.

За несколько дней до этого, 16 марта, иммиграционная служба США также сообщила о приостановке на неопределенный срок "любых физических контактов" с желающими получить американские документы. Сотрудники службы переведены на удаленную работу, так что отменены оказались любые интервью, сдача необходимых для получения "грин-карт" биометрических данных и церемонии вступления в американское гражданство.

"Иммиграционные службы продолжают оформлять документы, которые были уже поданы, но это касается только заявителей, физически находящихся на территории США. Никакие заявки, поданные за пределами Соединенных Штатов и так не рассматриваются уже больше месяца", - говорит адвокат Наталья Викул, затруднившаяся предположить, зачем президент США подписал новый указ.