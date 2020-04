Какие песни в 2010-х слушали чаще всего? Чарт Би-би-си

BBC Radio 2 представило рейтинг песен, которые в прошлом десятилетии чаще всего звучали на британском телевидении и радио. В список попали 40 композиций.

Рейтинг составлялся совместно с британской компанией PPL. Она занимается мониторингом музыки, которая играет по радио, телевидению, а также в британских кинотеатрах, клубах, пабах, ресторанах и других местах.

Для составления чарта анализировался период с 2010 по 2019 год, но в получившийся список вошли некоторые песни, вышедшие раньше.

Например, в него попала песня Snow Patrol - Chasing Cars 2006 года, которая ранее заняла первое место в аналогичном рейтинге самых популярных песен 2000-х. В новом рейтинге она оказалась на 17-й позиции.

Ниже приведены первые десять песен из рейтинга. Полностью со списком можно ознакомиться здесь.

10. Sex On Fire, Kings of Leon

Год выпуска: 2008

Sex On Fire - вероятно, самая известная песня Kings of Leon, американской рок-группы из Нэшвилла, штат Теннесси. После выхода в 2008 году она заняла первые строчки в британских чартах, а спустя год музыканты получили за нее премию "Грэмми".

Kings of Leon - это братья Калеб, Джаред и Натан Фоллоуилл, а также их кузен Мэтью Фоллоуилл. Как они пошутили в интервью Radio X в 2017 году, своим детям они объясняют, что Sex On Fire - это песня про носки.

"Это Socks On Fire (носки в огне). У дяди Калеба однажды ночью загорелись носки, когда я их сушил на обогревателе", - сказал барабанщик группы Натан Фоллоуилл.

В рейтинг самых популярных песен десятилетия попала и еще одна песня Kings of Leon - Use Somebody, она заняла 24 место. Обе эти композиции - из четвертого студийного альбома группы Only by the Night.

9. Forget You, CeeLo Green

Год выпуска: 2010

Forget You - это название цензурированной версии сингла американского рэпера CeeLo Green (Томас Кэллавей), которая играла на радио. На самом деле песня называется Fuck You.

Эта песня после выхода заняла первое место в британских чартах и второе место в американском Billboard Hot 100. В 2011 году Кэллавей получил за нее "Грэмми". Песня победила в категории "лучшее урбан- или альтернативное исполнение". Она также была номинирована на "Грэмми" как лучшая песня года.

8. Counting Stars, OneRepublic

Год выпуска: 2013

Благодаря этой песне американская поп-рок группа OneRepublic впервые заняла первое место в главном британском хит-параде UK Single Chart.

Клип на эту композицию, в котором ползает крокодил, вышел в мае 2013 года и к концу осени 2015 года набрал более миллиарда просмотров на YouTube. По данным на апрель 2020 года, у клипа уже 2,9 миллиарда просмотров, он занимает 14-е место в списке самых просматриваемых видео на сайте.

7. Uptown Funk, Mark Ronson (feat. Bruno Mars)

Год выпуска: 2014

Музыкант и продюсер Марк Ронсон - пока что первый британец в этом топ-10. Он родился в Лондоне, но в 8 лет переехал в Нью-Йорк вместе с семьей.

Как продюсер он работал с Duran Duran, Адель, Лили Аллен, Эми Уайнхаус и другими музыкантами. В частности, Ронсон продюсировал альбом Уайнхаус Back To Black. Песни Rehab и You Know I'm Not Good с этого альбома стали мировыми хитами во многом благодаря его продюсерской деятельности.

Песня Uptown Funk, которую Ронсон записал с американским певцом Бруно Марсом, стала одним из главных хитов 2014 года и заняла первое место в UK Single Chart.

6. I Gotta Feeling, The Black Eyed Peas

Год выпуска: 2009

Американский рэпер Уильям Адамс, лидер The Black Eyed Peas, как-то заявил, что группа выпускает свои лучшие хиты, когда где-то случаются катастрофы, чтобы принести в мир гармонию.

Песню I Gotta Feeling Адамс, по его словам, написал в 2008 году во время финансового кризиса. Спродюсировал ее, кстати, знаменитый французский диджей Дэвид Гетта.

На следующий день после 11 сентября 2001 года The Black Eyed Peas отправились в тур, во время которого написали песню "Where Is The Love?". Она вышла спустя два года и стала хитом.

Сейчас, во время пандемии коронавируса, группа начала работать над своим восьмым студийным альбомом.

5. Can't Stop The Feeling!, Justin Timberlake

Год выпуска: 2016

Песню "Can't Stop the Feeling!" американский певец Джастин Тимберлейк написал специально для мультфильма "Тролли". Он также озвучил в нем тролля Цветана (в российском прокате его озвучивал Дима Билан).

В одном из интервью Тимберлейк сказал, что он, подобно своему персонажу, "рвал на себе волосы" за возможность написать хит, который будут исполнять разноцветные тролли.

"Это была не просто песня для фильма, это была песня для персонажей, которые должны были петь ее в фильме", - объяснял он.

Впоследствии Тимберлейк получил за эту композицию "Грэмми". Она также была номинирована на "Оскар" как лучшая песня к фильму.

4. Get Lucky, Daft Punk (feat. Pharrell Williams)

Год выпуска: 2013

Песня Get Lucky, которую французский электронный дуэт Daft Punk записали вместе с американскими музыкантами Фарреллом Уильямсом и Найлом Роджерсом, заняла верхние строчки в хит-парадах по всему миру, в том числе и в России.

"Когда я думаю о том, как это произошло, что мы с людьми, которые мне нравятся, просто решили пойти в студию и что-нибудь сделать, и что в итоге вышло? Это совершенно поразительно, потому что никто из нас не был к этому готов!", - рассказал Роджерс в одном из интервью.

3. Moves Like Jagger, Maroon 5 (feat. Christina Aguilera)

Год выпуска: 2010

Эта песня, которую Maroon 5 записали с Кристиной Агилерой, после своего выхода в 2010 году заняла только второе место в Британии, но возглавила американские чарты и стала одним из главных хитов американской поп-рок группы.

Кстати, 76-летний лидер The Rolling Stones Мик Джаггер, упоминающийся в песне, в прошлом году опубликовал видео, как он танцует вскоре после операции на сердце, на котором он исполнил свои фирменные движения.

2. Rolling In The Deep, Adele

Год выпуска: 2010

Песня Rolling In The Deep сделала Адель настоящей звездой в США. Она стала лучшей песней 2011 года по версии журналов Billboard и Rolling Stone, а также получила три премии "Грэмми" - в номинациях "Лучшая песня года", "Лучшая запись года" и "Лучшее музыкальное видео".

Адель стала второй британкой и второй женщиной, попавшей в первую десятку этого рейтинга. Хотя она, как и другой британец Марк Ронсон, выросла в Нью-Йорке.

1. Happy, Pharrell Williams

Год выпуска: 2013

Песню Happy Фаррелл Уильямс написал для сиквела мультфильма "Гадкий я" и был номинирован за нее на "Оскар" в категории "Лучшая песня к фильму".

После выхода Happy стала мировым хитом, заняв первое место в чартах более чем 30 стран. В сентябре 2014 года ее назвали самой скачиваемой песней всех времен в Британии. Она пользовалась огромной популярностью на свадьбах, школьных дискотеках и семейных вечеринках.

Выступая на творческой конференции Brilliant Minds в Стокгольме, Уильямс признался, что он понятия не имел, что песня станет такой популярной. Музыкант также рассказал, что текст песни (слово Happy и его производные в нем повторяются более 40 раз) он написал с десятой попытки, и что финальной версии песни предшествуют еще девять.