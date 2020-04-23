"Переступить через гордость". Как Абхазия и Южная Осетия переживают коронавирус

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Отколовшиеся от Грузии Абхазия и Южная Осетия и до коронавируса испытывали трудности с обеспечением людей медикаментами, проведением сложных операций и лечением тяжелых заболеваний. Би-би-си попыталась понять, готовы ли сейчас самопровозглашенные республики справиться со вспышкой эпидемии.

Врачи Абхазии и Южной Осетии в один голос говорят, что главная проблема сейчас в том, что люди постепенно перестают соблюдать режим самоизоляции. "Люди посидели дома, но прошло пару недель, и все стали расслабляться. Официально передвижения ограничены, людей штрафуют, но многие все равно несерьезно к этому относятся", - сказал Би-би-си главный врач военного госпиталя Абхазии Зураб Ачба.

Чиновники, эксперты и гражданские активисты из Грузии говорят, что системы здравоохранения непризнанных республик вряд ли смогут справиться с наплывом тяжело больных пациентов, если в регионе возникнет масштабная вспышка коронавируса. Тбилиси предлагает помощь как с диагностикой коронавируса, так и с лечением жителей самопровозглашенных республик.

"Нет никакой такой вспышки"

"Конечно, Грузия трубит в своих СМИ, что готова нам помогать. Но, извините, мы берега терять не можем, хоть и эпидемия сейчас. Тем более у нас нет никакой такой вспышки, чтобы переступив через гордость, направлять кого-то или что-то просить у Тбилиси", - сказал Би-би-си представитель Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Абхазии Алхас Джинджолия.

В Абхазии подчеркивают, что у них всего 3 случая заболевания Covid-19, а в Южной Осетии, по официальным данным, их вообще нет. А вот в Грузии заболевших коронавирусом уже больше 400; в ближайших российских регионах число инфицированных тоже исчисляется сотнями.

Аппараты есть, специалистов нет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Врачи непризнанных республик говорят, что средства защиты у них пока есть, а вот опытных специалистов уже не хватает

Чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса, де-факто власти Южной Осетии в начале апреля закрыли границу с Россией, а вот тренировки военных к параду победы 9 мая пока продолжаются.

В Цхинвали говорят, что технически регион готов справиться с первой волной эпидемии, но проблема - в нехватке специалистов. В Южной Осетии сейчас есть 26 аппаратов для искусственной вентиляции легких, а тех, кто может работать с ними, - единицы.

"Подключение человека к ИВЛ - непростая процедура. Для этого нужны опытные анестезиологи-реаниматологи. А их не хватает. Вот есть я сам, четыре-шесть моих учеников, которые могут справиться с такими задачами на всю республику, и все, к сожалению. Такими силами мы можем держать на ИВЛ примерно 25 человек. Но если будет огромный наплыв пациентов, возникнут проблемы", - пояснил Би-би-си главный анестезиолог и реаниматолог многопрофильного медцентра Южной Осетии Александр Плиев.

Решить проблему с нехваткой кадров быстро невозможно. Поэтому в случае массовой вспышки коронавируса Плиев планирует обратиться за помощью к коллегам из регионов России и неподконтрольного Украине Донецка. "Это все мои личные знакомые, люди, которых я знаю много лет и доверяю им, как профессионалам. Они уже пообещали приехать, если потребуется", - пояснил анестезиолог.

Похожая история и со средствами индивидуальной защиты врачей. Сейчас, по словам представителей минздрава, необходимые расходные материалы есть. Но не факт, что этого хватит в случае резкого роста заболевших.

При этом в начале апреля в СМИ попало заявление хирурга цхинвальской больницы Владислава Валиева. Он отказался выходить на дежурство, поскольку его не обеспечили маской, перчатками, очками и защитным комбинезоном.

Реаниматолог Плиев, лично знакомый с Валиевым, говорит, что отдельные случаи нехватки средств защиты медиков действительно бывают, но в целом система пока справляется.

"Да, бывает, что закончились в одном отделении перчатки или маски вот на эту минуту. Но можно пойти в соседнее отделение и взять. Какой-то систематической нехватки нет сейчас. А отдельные случаи сейчас в больницах по всему миру бывают", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Office of the State Minister of Georgia Image caption Грузинские власти говорят, что готовы предоставить койки в больницах для помощи жителям отколовшихся регионов в борьбе с коронавирусом. В Цхинвали и Сухуми эти предложения отвергают.

При этом в Южной Осетии не работает ни одна международная гуманитарная организация кроме Красного креста. От помощи Грузии в непризнанной республике отказываются.

"Желание Цхинвали изолироваться от Грузии и в принципе от всех, кроме России и тех стран, которые признают Южную Осетию, кажется, плавно перешло в ситуацию вокруг коронавируса. В принципе южноосетинские власти логичны в своих действиях, но эта логика порочна, и к добру, мне кажется, не приведет", - считает грузинский аналитик Георгий Канашвили.

Реальная помощь или большая политика?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Начало туристического сезона в непризнанных республиках, прежде всего Абхазии, под вопросом

Жители Южной Осетии и Абхазии при сложных заболеваниях и раньше получали медицинскую помощь от врачей России (об этом власти Сухуми и Цхинвали рассказывают охотно) и Грузии (такой возможностью чаще пользовались жители сел и городов близ непризнанной границы).

По данным омбудсмена Грузии Нино Ломджария, в прошлом году Грузия профинансировала лечение в своих больницах 689 пациентов из Абхазии и 174 из Южной Осетии.

Но попасть на лечение в Грузию из самопровозглашенных республик не всегда просто.

Особое опасение у грузинских правозащитников вызывает ситуация в Ахалгорском муниципалитете (в Южной Осетии его называют Ленингорский район), где большинство населения составляют этнические грузины. С 2008 года эта территория находится под контролем властей Южной Осетии.

Раньше местные жители часто переходили непризнанную границу, чтобы увидеться с близкими и получить медицинскую помощь. Некоторые получали пенсии и пособия от властей Грузии. Но в сентябре 2019 года Цхинвали закрыл переходной пункт, связывающий ахалгорский район с остальной Грузией.

По словам местной гражданской активистки Тамары Меаракишвили, переход иногда открывают для пациентов из Ахалгори, но получить такое разрешение очень сложно. Были случаи, когда Цхинвали отказывал пропускать тяжелобольных пациентов. На этом фоне жители района опасаются, что не получат нужную помощь в случае вспышки коронавируса.

Но, по словам Меаракишвили, стремления помочь в Ахалгори не видят и со стороны грузинских властей.

"У них [грузинских властей] всегда есть шанс показать, что они заботятся о нас, а не только делают заявления, - говорит она. - Могли бы прислать, к примеру, 200 масок. Ведь родственники умудряются присылать и передавать сюда помощь. Пути есть. И грузинские власти могли бы их использовать, но не делают это", - говорит Меаракишвили.

В аппарате грузинского министра по вопросам примирения и гражданского равноправия отказались предоставить Би-би-си данные о том, какая помощь была оказана Абхазии и Южной Осетии в борьбе с коронавирусом.

Справка

В советские времена Абхазия и Южная Осетия имели статус автономий в составе Грузинской ССР, но в 1990-х годах объявили об отделении. В последовавших за этим вооруженных конфликтах Грузия фактически потеряла контроль над обоими регионами.

В августе 2008 года после пятидневной войны между Грузией и Россией Москва официально объявила о признании Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых государств.

На территории обеих самопровозглашенных республик находятся российские войска, а многие жители оформили российское гражданство.

Подавляющее большинство стран мира считают Абхазию и Южную Осетию частью территории Грузии.

Грузия не признает де-факто власти республик и считает оба региона оккупированными Россией.

"Не думаем, что нас пронесет"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Российские военные проводят дезинфекцию своих баз в Абхазии. По словам минобороны России, они готовы помочь и абхазским коллегам

В Абхазии ситуация немного другая. В конце марта, когда вся Европа закрывалась на тотальный карантин, там прошли президентские выборы, в голосовании приняло участие более 70% населения. Во время предвыборной кампании политики активно ездили по районам и встречались с избирателями. До 27 марта в непризнанной республике продолжали устраивать традиционные свадьбы, на которых собирается до полутора тысяч человек.

30 марта был зарегистрирован и первый случай заболевания коронавирусом у жительницы Абхазии. По словам врачей, женщина приехала из Москвы, уже чувствуя недомогание, и сразу направилась в сторону Грузии. Диагноз Covid-19 ей поставили уже в больнице на территории, контролируемой Тбилиси.

Через неделю заражение коронавирусом подтвердили уже на территории Абхазии. В больницу попал житель города Гагры, вернувшийся из Москвы. Чуть позже коронавирус диагностировали у его жены и 95-летней соседки, которую семейная пара навещала в выходные. Сейчас, по словам врачей, двое заболевших выздоровели, за состоянием пожилой женщины следят врачи.

Врачи считают, что им удалось локализовать этот очаг. Весь дом, где живут заболевшие, оцепила полиция, и все жители многоэтажки просидели две недели на строгом карантине.

"Мы, конечно, не думаем, что нас пронесет. Готовимся к возможной вспышке. Но я думаю, в ближайшее время болезнь пойдет на спад. Я бы ждал вторую волну в ноябре", - говорит врач военного госпиталя Абхазии Зураб Ачба.

Врачи - так же, как и в Южной Осетии, - говорят о нехватке опытных специалистов, в первую очередь реаниматологов. Были проблемы и со средствами защиты для докторов и медсестер.

"Аппараты ИВЛ собрали со всей республики, привезли в профильную больницу. Еще абхазская диаспора Москвы очень помогла нам и средствами, и ИВЛ - всего их теперь у нас около 60. И маски для врачей закупили и передали", - сказал Би-би-си представитель Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Абхазии Алхас Джинджолия.

Получила Абхазия и международную помощь. В середине апреля в Сухуми поступила уже третья крупная партия защитных средств для медперсонала по линии ООН. Гуманитарная колонна приехала в Абхазию через непризнанную границу с Грузией.

"Учитывая обстоятельства, временно режим границы с Грузией облегчили именно для пропуска груза ООН. Для других все это закрыто. С нашего позволения эти машины заехали - помощь-то нам нужна. ООНовцы предложили помощь в первые же дни и не подвели", - говорит Джинджолия.

Правообладатель иллюстрации Office of the State Minister of Georgia Image caption Новую клинику в селе Рухи у непризнанной границы с Абхазией в связи с пандемией коронавируса готовят в ускоренном режиме.

Власти Грузии утверждают, что используют все возможные каналы, чтобы помочь жителям отколовшихся регионов на месте, и обещают им лечение в случае вспышки коронавируса. Для этого в селе Рухи у непризнанной границы с Абхазией в ускоренном режиме открыли новую клинику, где в будущем, как уверяют грузинские власти, врачи смогут принимать до 220 человек одновременно.

Но представители Абхазии считают, что справятся сами.

"Есть жители приграничных районов, этнические грузины, которые как-то просачиваются в Грузию. Но это буквально 3-4 случая, их частное желание. Официально мы никого туда не отправляем и не собираемся. У нас своих сил хватает. А на эти негласные переходы мы пока закрываем глаза, просто чтоб не обострять ситуацию", - говорит Джинджолия.

"То, что абхазская сторона не хочет говорить о возможном получении помощи от Грузии, показывает, насколько конфликт все еще живой. Но, мне кажется, возможность для кооперации там есть и наше правительство должно быть еще более активным", - считает эксперт-конфликтолог Георгий Канашвили.

Военные маневры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва оказывает помощь и Абхазии, и Южной Осетии. "Ни одно из обращений, будь то от стран СНГ или от Абхазии и Южной Осетии, не остается без внимания", - сказал дипломат в интервью "Коммерсанту".

17 апреля апреля в Абхазию выехали 13 автомобилей с российскими военнослужащими. По данным Интерфакса, это были подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота, которые перебросили в непризнанную республику для борьбы с коронавирусом.

Но позднее в Сухуми заявили, что российские военные приехали по давно утвержденному плану учений.

По словам представителя Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в непризнанной республике, Россия помогает пока "больше методически", делясь протоколами лечения больных и советами эпидемиологов.

Обойдется ли?

Грузинские власти сомневаются в том, насколько данные по числу заболевших коронавирусом в Южной Осетии и Абхазии соответствуют действительности. В Тбилиси отмечают, что в отколовшихся регионах нет возможности проводить полноценные лабораторные исследования.

На это в Цхинвали и Сухуми отвечают, что с тестами и оборудованием для их проведения проблем нет, а анализировать их в случае необходимости помогают российские коллеги.

Даже если регионам удастся обойтись без эпидемиологического кризиса, экономических проблем, которые придут за пандемией, им не избежать.

Из-за введенных властями ограничений многие предприятия, организации и торговые точки приостановили работу.

По подсчетам кафедры экономической теории Абхазского университета, в условиях чрезвычайного положения Абхазия теряла более 50 миллионов рублей в день (Абхазия не имеет собственной валюты). С 21 апреля Сухуми стал постепенно снимать ограничения. А вот в Южной Осетии продолжается карантинный режим.

Начало туристического сезона в непризнанных республиках, прежде всего Абхазии, под вопросом. Работники туриндустрии говорят, что у них довольно много заявок от желающих приехать - в первую очередь, из России. Но все будет зависеть от того, когда и как будут сниматься ограничения на перемещение в самой России.

По оценкам экономистов, в прошлые годы бюджеты непризнанных республик на 50-70% обеспечивались за счет поступлений из России. По состоянию на апрель дотации выделяются по ранее запланированной схеме. Но остается вопрос о том, сможет ли Москва обеспечивать финансирование, включая дополнительные расходы республик, на фоне вызванного пандемией грядущего экономического кризиса.