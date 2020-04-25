В безвыходном положении: книги, комиксы и сериалы, которые помогают нам не сойти с ума в карантине

Журналисты Русской службы Би-би-си рассказывают о сериалах, книгах и комиксах, которые они открыли для себя за время карантина - от нового нон-фикшна до подзабытой классики.

Книги и комиксы

Настя Голубева: "Собакистан", Василий Терлецкий и Катя

Помощник президента России Владимир Мединский в бытность министром культуры назвал "дебилами" тех, кто читает комиксы. Я из их числа - читаю комиксы и графические романы уже несколько лет.

На карантинное чтение я как раз заготовила себе около десятка комиксов, среди них был и "Собакистан" - новая работа сценариста Виталия Терлецкого и художницы под псевдонимом Катя. Это пример хорошо продуманного российского комикса, рефлексирующего на темы истории, власти и идеологии.

Собакистан - авторитарное собачье государство, смесь СССР и современной КНДР, где все псы ходят в униформе, служба собачьей безопасности не дремлет, а верховный лидер Товарищ Дружок недавно аннексировал соседнее Графство Волчецкое. Привычная жизнь псов меняется, когда страна внезапно открывает границы, чтобы пригласить зарубежных гостей на репетицию похорон Вождя. "Громыка" и "Терлецки Комикс", 2019.

Ксения Гогитидзе: "Assad Or We Burn the Country" by Sam Dagher

"Асад, или мы сожжем страну" - толстенная книжка корреспондента Wall Street Journal Сэма Дагера. Он был единственным иностранным корреспондентом крупного западного издания, работавшим в Сирии в разгар гражданской войны в 2012-2014 годах, пока его не выслали из страны.

Ценность книги в том, что автор лично общался с людьми из ближнего круга сирийского президента Башара Асада. А название - отсылка к лозунгу, который активно использовали лояльные Асаду силы. Подзаголовок у книги еще более говорящий: "Как жажда власти одной семьи уничтожила Сирию".

Это история созидания и разрушения, подавления и сопротивления. Не обходит автор стороной и участие в сирийском конфликте России и Ирана. Little, Brown, 2019.

Амалия Затари: "Лучший год в истории кино. Как 1999-й изменил все", Брайан Рафтери

В 1999 году в прокат вышли ключевые фильмы десятилетия во всех жанрах - от "Матрицы" и "Бойцовского клуба" до "Американского пирога". Для этой книги, переведенной на русский несколько месяцев назад, американский журналист Брайан Рафтери взял более сотни интервью у режиссеров, актеров, продюсеров и других людей, причастных к производству этих фильмов, и реконструировал истории создания 30 из них.

В книгу вошли совершенно разные ленты, которые объединяют две вещи: все они вышли на экраны в 1999-м году и все оказались очень своевременными. Помимо всего прочего, эта книга - отличный повод пересмотреть любимые фильмы 1999 года - в эпоху самоизоляции нет занятия лучше. Индивидуум паблишинг, 2020

Андрей Козенко: "Арабы. История. XVI-XXI вв.", Юджин Роган

Когда объявили карантин, у меня была одна причина для радости: сколько же времени я потрачу на книги и лекции. Идет второй месяц карантина, итоги пока такие: одна онлайн-лекция и одна даже не прочитанная, а все еще читаемая книга. Но про книгу все равно сказать хочется - это максимально полная история ислама со средних веков до наших дней от оксфордского профессора.

На меня, не специалиста в теме, эта книга производит редкое и очень классное ощущение складывающегося пазла. Прочитанная глава - и я лучше понимаю, как устроен мир суннитов и шиитов, еще одна - и я понимаю, как сложилась современная карта Ближнего Востока, еще глава - и становится ясно, почему у Израиля получилось создать свое государство, а у палестинцев - нет. Альпина нон-фикшн, 2019

Настя Сорока: "Crowbar Hotel" by Pouria Khojastehpay

Фотокнига нидерландского художника иранского происхождения Пурии Ходжастепай состоит из фотографий и кадров из видео, снятых на контрабандные телефоны в застенках калифорнийских тюрем самими заключенными - членами враждующих группировок Bloods и Crips.

Это неромантизированный взгляд изнутри на тюремный мир. Контрабанда смартфонов в тюрьмы -опасный бизнес и для надзирателей, и для самих заключенных. Но смартфоны дают свободу, пишет Ходжастепай в предисловии, и я, сидя в карантине, изолированная от друзей и близких, понимаю, о чем он говорит. 550BC, 2019

Екатерина Молодова: "Пожарный", Джо Хилл

Джо Хилл - литературный псевдоним сына Стивена Кинга. Джо исследует те же жанры, что и его прославленный отец, но при этом он вполне самобытен. "Пожарный" - роман в жанре апокалиптики, причем конец света здесь наступает в результате пандемии странной болезни, прозванной в народе "драконья чешуя".

Заболевший сначала покрывается узорчатыми пятнами, а затем самопроизвольно вспыхивает и за считанные минуты сгорает дотла. Главная героиня книги - медсестра по имени Харпер, для которой простой человечный поступок становится в жуткой новой реальности залогом спасения.

Захватывающий роман, в котором есть всё - мир, летящий в тартарары, и болезнь, которая избранным дарит не смерть, а сверхспособности, и научные теории о возникновении пандемий, и тоталитарная секта, и любовь, и стремление человека выжить любой ценой. "Э", 2017

Михаил Смотряев: "Линейные корабли типа "Нагато", 1911-1945 гг.", Олег Рубанов

Пару лет назад я увлекся игрой World of Warships ("Мир военных кораблей") белорусской компании Wargaming - те же танки, но только на море. А потом начал читать справочную литературу всех сортов -например, книгу О.Рубанова "Линейные корабли типа "Нагато", 1911-1945 гг".

Справочников этих - море, и в условиях коронавируса читаю я их все подряд. Даже пришлось читалку новую купить. АНО "Истфлот", 2005

Джесси Кейнер: "Бог мелочей", Арундати Рой

Дебютный роман писательницы, принесший ей в 1997 году Букеровскую премию, - семейная сага о трех поколения благополучной индийской семьи, разорившейся в результате трагического стечения обстоятельств. Это сатирическая трагедия о снобизме, коррупции, имперских комплексах и кастовой системе.

В центре романа - дружба между двумя близнецами и талантливым мужчиной из касты неприкасаемых, с которым тайно встречается их мать. Общее настроение романа - смесь безысходности, юмора, страсти и восторга бытия. Аст, 2015

Сериалы

Александр Новиченко: Who Killed Little Gregory?

Невероятно захватывающий французский документальный сериал, посвященный делу о жутком убийстве четырехлетнего мальчика Грегори Вильмана в глубокой французской провинции в 1984 году.

Из-за халатности следствия и огромного внимания прессы полицейское расследование превратилось в главное реалити-шоу Франции на несколько лет. И пока шло следствие, косвенными жертвами этого дела стали еще двое человек. А убийцу маленького Грегори так и не нашли. Netflix, 2019

Злата Онуфриева: Dating Around

Dating around значит "ходить на свидания с разными людьми", не ища ничего серьезного - или надеясь, что одно из свиданий во что-то серьезное все-таки перерастет. В каждой из шести серий свободный житель Нью-Йорка идет на пять первых свиданий, чтобы в конце выбрать, кого из новых знакомых позвать на второе.

Формально реалити-шоу, Dating Around напоминает уютный инди-фильм с естественными диалогами. Участники - обычные люди, а не инстаграм-модели или фитнес-тренеры, поэтому за ними так интересно подглядывать. На дворе весна-2020, и, чтобы вспомнить, каково это - быть на свидании, приходится включать сериал. Netflix, 2019

Юлия Умнякова: Good Omens

Сериал по роману "Благие знамения" английских фантастов Терри Пратчетта и Нила Геймана про нежную дружбу и историю отношений Ангела и Демона, которые любят жить среди людей, - совместный проект Amazon Studios и Би-би-си.

Ангел и его падший товарищ должны скрывать свою дружбу, но им приходится работать вместе, чтобы остановить Антихриста и конец света. Демона играет Дэвид Тэннант, ангела - Майкл Шин, Сатану - Бенедикт Камбербетч, а Архангела Гавриила - Джон Хэм. Бога озвучивает актриса Фрэнсис Макдорманд из "Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури".

Это очаровательная и абсурдная британская пародия на все сакральное, не лишенная философских подтекстов. Amazon Prime/BBC Two, 2019

Катерина Архарова: The Detectorists

Полная английского юмора лирическая комедия. Два приятеля ищут старинные сокровища с помощью металлоискателей, попутно решая свои любовные вопросы. Что-то в их образах есть от Дон Кихота и Санчо Пансы: один - законченный романтик, мечтатель; второй - более приземленный и проницательный, но тоже не лишен наивности.

Режиссер, сценарист и исполнитель главной роли - Маккензи Крук, известный широкой аудитории по роли в "Пиратах Карибского моря". BBC Four, 2014-2017

Валера Таран: Twin Peaks

Недавно я увидел в соцсетях пост о том, что сериалу Twin Peaks исполнилось 30 лет, - и тут же устыдился, что никогда его не смотрел. При том, что кудесник Дэвид Линч - один из самых любимых мною режиссеров.

Первый сезон я посмотрел за один вечер, отложив все дела на когда-нибудь. Теперь жадно смотрю второй и даже успеваю испытывать некоторую грусть, что больше никогда не посмотрю его впервые. Сюжет, композиция кадра, герои, монтаж, звук, саспенс, стиль, одежда и, кажется, вообще всё в этом сериале великолепно.

Если вы никогда не смотрели Twin Peaks, но теперь собиратесь - я вам завидую. ABC, 1990-1991, Showtime, 2017.

Иллюстрации Татьяны Оспенниковой