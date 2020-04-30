"Обратитесь к руководству". Москвичи массово не могут продлить цифровые пропуска

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Система цифровых пропусков, введенных в связи с пандемией коронавируса, опять сбоит: москвичи массово жалуются на невозможность продлить действующее разрешение на передвижение по столице. У некоторых пропуска просто аннулируются.

Мэрия Москвы ввела цифровые пропуска для передвижения по городу в середине апреля. Рабочие разрешения на передвижение выдавались до 30 апреля - на весь срок действия карантина, который власти предпочитают называть самоизоляцией.

После того как президент Владимир Путина продлил режим нерабочих дней до 11 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что до этого момента в столице сохранится пропускная система.

29 апреля Собянин внес изменения в свой указ о введении цифровых пропусков. На бумаге все выглядит просто: ранее выданный рабочий пропуск автоматически действует до 4 мая, после чего нужно либо продлить его, либо получить новый.

Однако по состоянию на середину дня 30 апреля горожане массово не могли продлить свои разрешения для передвижения по городу.

Какие типичные ошибки выдает система?

Image caption Такая надпись появляется при попытке продлить рабочий пропуск, привязанный к ИНН организации

"Обратитесь к руководству"

Продлить цифровой пропуск можно на специальном портале московской мэрии Nedoma.mos.ru, который доступен только с российских IP: те, кто использует VPN для работы в интернете, должны предварительно отключить его.

29 апреля там появилась кнопка "Продлить цифровой пропуск". Процесс двухэтапный: сначала вводишь номер удостоверяющего личность документа, потом получаешь sms от департамента информационных технологий для верификации. Сразу несколько корреспондентов Би-би-си столкнулись с тем, что после введения sms появляется надпись тревожного красного цвета:

"Для получения цифрового пропуска, пожалуйста, обратитесь к руководству или кадровой службе вашей организации".

Аналогичная надпись появляется и при повторных попытках продлить цифровое разрешение.

С этим же столкнулись два сотрудника Би-би-си, которые оформляли пропуск впервые.

Как минимум два человек не смогли добраться даже до этой стадии: им не пришли sms-сообщения от мэрии.

Би-би-си также известно о случаях, когда свой пропуск не смогли продлить сотрудники грузового автосервиса. Та же проблема - у сотрудников одного из московских храмов, которые обеспечивают онлайн-трансляции богослужений.

"Ваш пропуск аннулируется"

Еще один редактор Би-би-си после попытки продлить цифровое разрешение получил письмо от мэрии, в котором было указано, что пропуск аннулируется. Проверка через сервис действительности документа показывает, что по нему и правда теперь нельзя проехать по городу.

При этом другой сотрудник уже получал такое сообщение еще до того, как карантин продлили до середины мая. Несмотря на это, пропуск по-прежнему числится среди действующих.

Член общественного совета при управлении МВД по Москве Антон Шапарин предположил, что мэрия изменила систему выдачи рабочих пропусков. И теперь все организации, чьи сотрудники продолжают трудиться, должны подать список сотрудников через сайт городского правительства, подкрепив заявление цифровой подписью (раньше гражданину при получении пропуска было достаточно указать ИНН своей компании).

Источники Би-би-си это не подтверждают. "Бред. Ничего не нужно", - прокомментировал эту информацию на условиях анонимности сотрудник мэрии, не уполномоченный делать официальные заявления в СМИ.

Первые жалобы на проблемы с переоформлением цифрового разрешения появились сразу после обновления указа мэра. Тогда глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко уверял ТАСС, что портал Nedoma.mos.ru работает "штатно", несмотря на то, что его "атакуют периодически".

При запуске системы цифровых пропусков москвичи также жаловались на проблемы с их получением, и тогда в департаменте тоже ссылались на DDoS-атаки из-за рубежа.

Би-би-си отправила запрос в ведомства с указанием номеров конкретных пропусков, продлить которые не удается, а также попросив уточнить, действительно ли компании теперь должны подавать списки сотрудников, скрепив заявление цифровой подписью.

На момент публикации департамент не ответил, но пообещал сделать это в течение дня 30 апреля.

"Спасибо, до свидания"

При получении пропуска в случае проблем с порталом Nedoma.mos.ru оформить цифровое разрешение можно либо через sms, либо по телефону единой справочной города Москвы.

Для продления альтернатив не предусмотрено. Однако корреспондент Би-би-си все же позвонил в справочную, чтобы понять, может ли оператор как-то помочь.

Сначала робот кратко рассказывает правила оформления пропусков, а затем спрашивает:

"Подскажите, вы можете самостоятельно оформить пропуск на сайте Nedoma.mos.ru? Скажите "да" или "нет"".

"Да", - честно ответил корреспондент Би-би-си.

"Спасибо за понимание и до свидания".

После повторного звонка и ответа "нет" началось длительное ожидание. После 20 минут прослушивания музыки, корреспондент Би-би-си повесил трубку.