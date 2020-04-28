Правообладатель иллюстрации Nikita Deshpande/BBC Image caption После начала пандемии многие рассказывают о своих необычно запоминающихся снах

Примерно на третью неделю карантина 19-летняя Эллейша Ангелес из Филиппин начала видеть запоминающиеся сны.

"Я оказалась в больнице посреди ночи, врач оперировал мне руку", - сказала она.

"Вскоре я вышла из здания, но у меня осталась лишь одна рука. Я видела, как врач ходит вокруг и играет с моей ампутированной рукой. Он даже начал ее вскрывать, и я почувствовала себя такой потерянной".

Затем другими ночами ей снилось, что она все время что-то теряет: "Это могли быть деньги или компьютер".

Но Эллейша не единственная, кому снятся странные сны.

Мир сильно меняется из-за пандемии коронавируса, и с ним меняются сны.

Многие люди рассказывают, что после того, как вирус распространился на 175 стран и начался всеобщий карантин, они начали видеть более насыщенные яркие сны.

Тревога и стресс

Дейрдре Барретт с марта собирает описания таких снов, чтобы понять, как они могли измениться с начала пандемии. Она работает старшим преподавателем психологии в Гарвардском университете. Барретт является автором книги "Комитет сна".

"Любой существенный фактор, вызывающий стресс, приводит к появлению ярких тревожных снов. В моем исследовании таких примеров много", - сказала она.

Некоторые респонденты рассказали, что им снились в буквальном смысле осязаемые сны, связанные с психологическим переживанием.

"Посмотрев фильм "Заражение", я увидел сон о том, что я заболел Covid-19. Я физически чувствовал, что задыхаюсь и переживаю боль, в глазах стало темно. Я знал, что умираю. Затем мне поставили инъекцию для облегчения симптомов и, возможно, избавления от болезни, но я не уверен помогло это или нет", - рассказал один из опрошенных.

Дейрдре ранее уже занималась изучением психологического воздействия шокирующих событий на людей: американцев после терактов 11 сентября, кувейтцев сразу после оккупации их страны Ираком и британских военных, оказавшихся в плену у нацистов.

Она выяснила, что с войнами связаны яркие визуальные образы, которые проявляются в снах, но нынешняя пандемия в этом смысле отличается.

Невидимый враг

"Это невидимый враг, и чаще у людей возникают связанные с ним ассоциации, - сказала она. - Нам многие рассказывали о сновидениях с огромными стаями насекомых, цунами, бурями, смерчами и землетрясениями".

Чарли кажется, что во сне он сталкивается со своими худшими страхами.

С начала карантина 24-летний мужчине из английского графства Уилтшир снятся большие пауки.

"Один раз мне приснилось, что огромный паук залез ко мне на кровать. Он был размером с кошку, бледного цвета, у него были толстые лапы, напоминавшие ветки. Я выбежал из комнаты и позвал на помощь. Мама смогла его поймать в мешок для мусора и выставить на улицу, где он копошился в мешке, а потом я проснулся", - рассказал он.

Пауки бывают разными по размеру и виду, но Чарли каждый раз видит их в своем доме.

Правообладатель иллюстрации Nikita Deshpande/BBC Image caption Житель Англии рассказал, что начал видеть во сне свои самые большие страхи

"Это происходит в месте, где я чувствую себя безопасно, например, в моей кровати, из-за чего сны кажутся еще более реалистичными!"

По мнению Дейрдре, ситуация, когда люди вынуждены находиться дома, приводит к тому, что люди подробно запоминают свои сны. Возможно, одна из причин заключается в том, что люди спят дольше и зачастую не заводят будильник.

"Многие люди, которые не высыпались из-за длинного рабочего дня или активной социальной жизни, сейчас отсыпаются".

Другой человек, поделившийся с ней содержанием своих снов, рассказал, как однажды сновидение о солнечном дне превратилось в ночной кошмар.

"Я сидел на скамейке и разговаривал с друзьями. Внезапно мы услышали шум и увидели огромный револьвер в небе, который быстро пролетал над нами. Он быстро менял направление и стрелял по людям, создавая взрывы, от которых они погибали. Затем он направил дуло на нас, и я побежал, чтобы найти укрытие", - рассказал он.

Сны являются продуктом загадочного мозга, они по-прежнему являются странным, плохо объяснимым явлением. Но каждую ночь их видят миллиарды человек.

Итальянский ученый Луиджи де Дженнаро, изучающий сновидения своих соотечественников во время карантина, выяснил, что заметно увеличилось количество снов, которые люди помнят после пробуждения.

Фаза быстрого сна

Это может быть связано с тем, что люди спят хуже из-за тревожности.

Из-за этого люди чаще просыпаются за ночь или дольше находятся в фазе быстрого сна.

Это состояние характеризуется быстрым движением глазных яблок, изменением частоты дыхания и сердцебиения. В это время крупные группы мышц находятся в расслабленном состоянии. Фазы быстрого сна длятся около 90 минут, и именно в это время человек видит сновидения.

Если человек просыпается во время фазы быстрого сна, ему легче запомнить детали своего сновидения.

"Сны также являются нашим эмоциональным ответом на пандемию, - сказал он. - Мы заметили, что за это время выросло количество людей, жалующихся на ночные кошмары".

Жительница Дублина Ниев Деверу рассказала, что однажды ей приснилось, будто она пришла в гости и увидела в саду дома голое привидение.

"Ужасное голое приведение летало вокруг нас, и еще там повсюду носились овцы", - рассказала 28-летняя девушка.

"Я испугалась. Никто на них не обращал ни малейшего внимания, но я боялась, особенно привидения. Это был пожилой мужчина".

Эксперты согласны, что наше повседневное бодрствование напрямую воздействует на наши сны. Чем более оно эмоционально заряжено, тем более велики его шансы оказаться в сновидениях.

Из-за этого участники боевых действий более подвержены ночным кошмарам.

Правообладатель иллюстрации Nikita Deshpande/BBC Image caption Жительница Италии увидела во сне кнопку GPS у себя во лбу

В Италии недавно было одобрено применение приложения, способного отслеживать контакты. Оно называется Immuni, то есть иммунный, и его главная задача - остановить распространение коронавируса.

Местная жительница по имени Карлотта узнала о разработке приложения из теленовостей, и затем это стало частью ее сна.

"Мне приснилось, что я просыпаюсь и чувствую что-то странное на лбу. Я зашла в туалет и встала перед зеркалом. Я убрала волосы со лба и увидела, что на нем три кнопки. Две горели красным цветом, а одна - зеленым. Кто-то сказал мне, что зеленый цвет отвечает за навигационную систему GPS, которая контролирует деятельность людей. Я не знаю, что означали красные кнопки, но я нажала зеленую и проснулась", - рассказала она.

Ловец снов

Она отправила описание своего дома на сайт idreamofcovid ("Мне снится Covid"), открытый Эрин Грэйвли из Калифорнии.

Она не является ученым или исследователем. Идея о сайте у нее появилась после того, как она увидела обычный сон, в котором люди соблюдали социальное дистанцирование.

"Люди стояли в двух метрах друг от друга, не пожимали друг другу руки и т.д. Мне стало интересно, изменил ли кризис сновидения других людей", - сообщила она Би-би-си в электронном письме.

Перед публикацией снов ее сестра иллюстрирует каждую историю.

Эрин надеется, что ее проект позволит найти общие закономерности в снах по мере изменения течения пандемии: "Он поможет понять, как меняются сны по мере того, как меняется мир".

Правообладатель иллюстрации Nikita Deshpande/BBC Image caption Для некоторых людей кризис ассоциируется во сне с цунами

Своими примерами для сайта могли бы поделиться жители штата Нью-Йорк, где, по последним данным, было зарегистрировано больше случаев заражения коронавирусом, чем в любой стране кроме США.

Одна из жительниц штата подробно рассказала об одном из сновидений: "Я плыла в каноэ по озеру, и на меня начала надвигаться огромная волна, похожая на цунами. Мне удалось собраться и забраться на волну. Но затем появилась еще одна, большая по размеру. Она меня поймала и понесла в сторону берега. Я увидела, что там было много скал. Тогда я проснулась".

И, похоже, уведенные образы перекликались с реальностью.

"У меня осталось впечатление, что первая волна означала Covid-19, а вторая - климатические изменения, и я не знала, как это скажется лично на мне".

Счастливые сны

Может создаться впечатление, что сейчас всем снятся плохие сны, но это не так.

"Это может показаться удивительным, но есть большая прослойка людей, которым снятся хорошие сны, - рассказала Дейрдре Барретт. - Некоторые люди видят будущее, в котором не будет нынешнего загрязнения окружающей среды, или кто-то придумает средство лечения вируса".

Правообладатель иллюстрации Nikita Deshpande/BBC Image caption Некоторые видят счастливые сны

Одна из таких счастливчиков - Ниру Малхотра, живущая в столице Индии Дели.

"Когда начался карантин, мне начали сниться шикарные гостиничные номера. Я раньше такую роскошь только по телевизору видела! - рассказывает она. - В комнатах - огромные окна, из которых открывается вид на море и иногда огромные зеленые поля. При этом я ощущаю сильнейшую радость. Как правило, там практически не бывает людей".

Если вам хочется узнать, как видеть спокойные, хорошие сны, у экспертов есть совет.

"Существует практика, которая называется "инкубация сна". Отходя ко сну, вы можете дать себе установку о снах, которые хотите увидеть", - рассказала Дейрдре Барретт.

"Представьте любимого человека, место или вообразите, что вы летаете. Либо проиграйте в голове ваш любимый сон во всех деталях. Пока засыпаете, повторяйте себе, какой вы хотите сон".

"Эта техника самовнушения отхода ко сну приятна и значительно повышает шансы того, что ваш спящий разум выполнит вашу просьбу", - сказала она.

Иллюстрации выполнены Никитой Дешпанде.