Вместе с карантином в ЮАР ввели "сухой закон". Что из этого получилось?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption За распитие алкогольных напитков в ЮАР сейчас могут арестовать

Запрет на продажу и перевозку алкогольной продукции во время карантинных мер в Южной Африке освободил больничные места, привел к банкротству торговые предприятия, вызвал насилие и политические распри, а также возбудил ажиотажный интерес к ананасам, передает корреспондент Би-би-си Эндрю Хардинг из Йоханнесбурга.

Идея была проста. Запрети любой алкоголь, и тогда прекратятся пьяные драки, сократится домашнее насилие, больше не будет пьяных водителей и закончатся запойные пьянки по выходным, столь распространенные в Южной Африке.

По самым консервативным подсчетам полиции, врачей и социологов, алкоголь виновен в 40% всех экстренных случаев госпитализации.

В обычные времена каждую неделю в больницы Южной Африки с травмами поступают примерно 34 тысячи пациентов.

Однако с начала карантина, введенного в марте, эта цифра резко сократилась, примерно на 75% - до 12 тысяч пациентов.

"Это весьма существенный результат", - сдержанно отмечает профессор Чарльз Перри.

По просьбе Совета по медицинским исследованиям ЮАР он смоделировал, насколько запрет на продажу алкоголя повлиял на снижение числа госпитализаций с травмами.

"Если мы отменим запрет на продажу алкоголя, то получим примерно по 5 тысяч новых пациентов в отделениях травматологии каждую неделю", - предсказывает профессор.

Драконовские меры

Тот факт, что эти самые 5 тысяч больничных коек теперь стоят пустые, может вскоре оказаться весьма кстати, если пандемия коронавируса, - распространение которой здесь вот уже несколько недель удается сдерживать, - снова начнет расти в геометрической прогрессии, а советники правительства предостерегают, что это возможно.

Врачи рекомендуют властям не отменять пока сухой закон, указывая на тот факт, что потребление алкогольных напитков в больших количествах ослабляет иммунную систему и может даже вызывать осложнения при респираторных заболеваниях.

"У алкоголиков Сovid-19 будет протекать тяжелее, а в Южной Африке очень многие живут в тесноте. Так что продажа алкоголя… может способствовать локальной передаче вируса [так как люди зачастую пьют в компании] … и мы, вероятнее всего, увидим рост домашнего насилия в отношении женщин и детей", - предупреждает профессор Перри.

Но как же осуществлять столь жесткие, драконовские меры в течение пяти недель или даже дольше, если карантин в Южной Африке не закончится, как должен, 30 апреля, а снова продлится?

Человек, ответственный за соблюдение сухого закона, одобрительно высказывался о возможности жестких, а то и вовсе незаконных действий по отношению к нарушителям.

Кое-кого это возмутило, и действительно, есть несколько тревожных примеров: одного мужчину, как сообщается, забили до смерти за то, что он выпивал у себя во дворе.

Министр полиции Беки Селе, известный своими резкими высказываниями и необузданным энтузиазмом по поводу сухого закона, грозился"уничтожать инфраструктуру, где продается спиртное".

"Это очень печально, когда высокопоставленный политик поощряет полицейских на применение насилия, чрезмерной силы или нарушение закона", - говорит Гарет Ньюхэм, эксперт по правонарушениям в южноафриканском Институте исследований по вопросам безопасности.

Поначалу представители алкогольной индустрии Южной Африки намеревались обжаловать новый закон в суде, утверждая, что он нарушает конституцию и был введен без консультаций, но позже передумали.

И хотя многие представители алкогольной отрасли признают важность общих усилий по борьбе с коронавирусом, есть в этой среде и разочарование по поводу того, что "всех причесали под одну гребенку", а это причиняет серьезный ущерб многим компаниям.

"Нам конец"

"Все это выглядит не здорово, - признает первая в стране чернокожая владелица пивоварни Апиве Нхусани-Мавела, являющаяся также председателем Ассоциации пивоваров Южной Африки.

Она боится, что ее малый бизнес может разориться, если запрет продлится на неопределенный срок.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После полицейского рейда. В одном из пригородов Йоханнесбурга

"Аргументы за то, чтобы отменить сухой закон, вполне разумны. Очень многие люди сейчас без работы и прибегают к алкоголю, чтобы снять напряжение", - говорит она.

Нхусани-Мавела признает, что более разумно разработанный подход мог бы спасти ее бизнес от коллапса, например, если бы власти разрешили ограниченную продажу алкоголя.

"Вполне возможно, что нам конец", - соглашается Ник Смит - американец, владеющий крафтовой пивоварней под Кейптауном.

"Это единое для всех правило оказывает огромное воздействие на такие малые предприятия, как наше", - говорит он.

Пиво варят на дому

Такой же аргумент приводит и официальная оппозиционная партия Южной Африки "Демократический альянс", которая выступает за "индивидуализированную модель карантина", которая бы позволила людям ежедневно иметь возможность покупать алкоголь, но только в очень ограниченные часы.

Однако радикальная партия "Борцы за экономическую свободу" назвала предложения "Демократического альянса" "убийственными" и "расистскими", поскольку польза от нынешнего запрета по большей части сказывается в тех районах, где проживает более бедное чернокожее население.

Многие сравнивают нынешний запрет на алкоголь в Южной Африке с известным периодом в истории Соединенных Штатов 1920-33 годов, когда там, в ответ на требования христианских обществ трезвости, был введен сухой закон - что нашло свое отражение в таких шедеврах Голливуда, как "В джазе только девушки" и "Неприкасаемые".

Продолжая эту аналогию, многие здесь опасаются, что запрет превратит производство алкоголя в криминальный промысел, как во времена Аль Капоне. Организованная преступность в ЮАР уже контролирует заметную долю производства сигарет.

"Чем дольше будет продолжаться карантин, тем глубже криминальные сети смогут проникнуть в сети производства и дистрибуции алкоголя", - полагает Гарет Ньюхэм и напоминает, что власти уже теряют огромные деньги на акцизах из-за введенного запрета.

Сухой закон совершенно определенно затронул некие подспудные веяния здесь, в Южной Африке - стране, где еще свежи воспоминания об апартеиде; где чернокожие граждане когда-то не имели права выпивать в общественных местах, а некоторые работники даже получали выпивку в качестве вознаграждения, что породило колоссальные проблемы обществе.

"У нас, южноафриканцев, не очень хорошие отношения с выпивкой. За долгие годы эта проблема в какой-то степени вышла из-под контроля", - говорит владелица пивоварни Нхусани-Мавела.

Но на сегодняшний день один аспект этого нового сухого закона объединил людей из разных слоев общества.

Он породил интерес к домашнему производству спиртного, что давно практиковалось среди сельского населения.

В соцсетях сейчас стали популярны видеоролики с рецептами того, как произвести свое ананасное пиво или более традиционное пиво умкомботи из кукурузы и сорго. Ну и конечно, предостережения о том, что продукт, произведенный с нарушением рецептуры, может быть опасен для здоровья.