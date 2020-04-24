"Они не уйдут в открытое море". Кто спасет розовых дельфинов Гонконга?
Розовый дельфин Гонконга - существо загадочное и малоизученное. До начала 90-х никто даже не мог с точностью сказать, сколько их живет у побережья Гонконга.
Власти решили провести подсчет лишь после того, как был построен новый международный аэропорт Чек Лап Кок, в ходе строительства которого дельфины лишились значительной части своей природной среды обитания. В итоге удалось насчитать всего лишь 250 особей.
Собственно говоря, гонконгский розовый дельфин - это китайский дельфин Sousa chinensis, млекопитающее из рода горбатых дельфинов, которые живут в водах Юго-Восточной Азии, но встречаются от Южной Африки до Австралии.
Да и шкура у них розовая потому, что мутная вода плохо пропускает солнечный свет, что приводит к недостатку пигментации. Кровеносные сосуды, которые подходят близко к поверхности кожи, придают ей постоянный румянец, по цвету напоминающий нежно розовую жевательную резинку.
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Первым из европейцев необычных дельфинов упомянул в своих заметках в 1637 году британский купец Питер Манди, возивший из Китая в Англию чай, правда, он решил, что это рыба-меч.
Но рыбаки Гонконга, разумеется, были сотни лет знакомы с этими существами и называли их не иначе как Хак-Кэй или Пак-Кэй (Черное табу или Белое табу). По их словам, как только появляются эти дельфины, вся рыба исчезает.
Но если у рыбаков эти дельфины вызывают скорее негативные эмоции, то любители животных без ума от них.
"Я была свидетельницей потрясающих моментов, - рассказывает старший гид Джанет Уокер, которая сопровождает туры по наблюдению за розовыми дельфинами. - Они порой проделывают в воздухе настоящие акробатические номера или подплывают прямо к вам под ноги, а иногда как посмотрят вам в глаза…"
Впрочем, по словам Джанет, этих дельфинов становится все меньше. "Мы по-прежнему замечаем молодых дельфинов, но немного, и их становится все меньше".
Если не считать рыбаков и туристов, остальным семи с лишним миллионам жителей этого оживленного портового города мало дела до каких-то дельфинов.
"Честно говоря, я мало что знал об этих дельфинах, пока не занялся этой работой, - признается председатель общества охраны дельфинов Гонконга Тайсон Чан. - И в этом вся проблема. Да, многие знают об их существовании, но это лишь поверхностные знания. А чтобы понять, как их спасти, нужно знать, что им грозит ".
Еще в 2017 году казалось, что популяция этих дельфинов невелика, но стабильна. Однако когда через год выяснилось, что их численность сократилась на 32%, для Чана это стало настоящим ударом.
Собственно, китайские дельфины достаточно широко распространены и по международной классификации не находятся под угрозой вымирания.
Однако грандиозные строительные проекты вдоль всего китайского побережья стремительно ведут к сокращению их среды обитания и загрязнению воды. Так что популяция розовых дельфинов Гонконга может исчезнуть уже при жизни нашего поколения.
Немалую угрозу для дельфинов представляет и оживленное судоходство. Трагическим примером может послужить история дельфина WL212. Его обнаружили в 2015 году со страшными ранами от гребного винта, у него был почти оторван хвост, но этот шестилетний самец еще держался.
"Наша команда наблюдала за ним три недели, он старался из всех сил и даже мог сам кормиться", - вспоминает Чан.
После того как в СМИ поднялась целая буря, сотрудники государственного морского заповедника Ocean Park отловили несчастного дельфина, которого даже назвали Надеждой, но надежды зоологов не оправдались, и несмотря на лечение на четвертый день дельфин умер от ран.
На Чана это произвело удручающее и неизгладимое впечатление.
"Я все время размышлял, почему этот дельфин так сильно пострадал, что мы сделали не так, как мы могли защитить и спасти его?"
В начале 90-х мегапроекты вроде нового международного аэропорта сильно урезали среду обитания розовых дельфинов. А потом их территорию перерезал мост, соединивший Гонконг с Макао и далее - с материковым Китаем.
Цифры говорят сами за себя. Когда в 2009 году началось сооружение этого моста, популяция дельфинов насчитывала 88 особей. Всего через год строительных работ погибло 13 дельфинов - популяция сократилась на 15%.
Руководство проекта утверждало, что при строительстве и после открытия моста дельфины не пострадают, но многие в Гонконге к их словам отнеслись скептически.
К тому же чиновники утверждали, что в водах Гонконга и Жемчужной реки в 2017-18 годах обитало 945 белых китайских дельфинов, однако по словам представителей природоохранных организаций, они так и не получили копию этого исследования, чтобы оценить его достоверность.
"Ученым очень непросто делать свою работу, ведь разве власти позволят им назвать настоящие цифры?" - задается вопросом Тайсон Чан.
На запрос Би-би-си предоставить копию этого отчета чиновники также ответили отказом.
"Отношение такое, будто дельфины отправятся в другое место, - говорит Джанет Уокер, - но им просто некуда деваться, однако боюсь, мало кто это понимает!'
Действительно, воды к северу от этих мест недостаточно соленые для дельфинов, а к югу, наоборот, слишком соленые.
"Из-за своего рациона они привязаны к местам, где пресная вода встречается с морской, то есть к устьям рек, - объясняет Чан. - Они не покинут устье, чтобы уйти в открытое море, это особенность всех горбатых дельфинов в мире".
Но мало того, оставшимся дельфинам грозит новая напасть - началось строительство третьей взлетно-посадочной полосы.
В 2014 руководство аэропорта утверждало, что у дельфинов остается до 339 кв. км свободного пространства между материком и Гонконгом. Это звучит впечатляюще, но с тех пор эта территория заметно сократилась, а новая взлетно-посадочная полоса отнимет у них еще как минимум 6,5 кв. км прибрежной акватории.
Руководство аэропорта утверждает, что продолжает отслеживать численность, передвижения и поведение дельфинов и делает все, чтобы строительство не оказывало на животных негативных эффектов.
Однако в 2018 году сотрудники заповедника Ocean Park обнаружили в водах Гонконга шесть мертвых дельфинов, двое из них были найдены как раз рядом с местом строительства третьей ВПП.
А между тем, если учесть, что в Гонконге остались лишь 32 особи, гибель каждого животного стремительно приближает вымирание всей популяции.
"Мы оказались на перепутье, - говорит Чан, который начинает сомневаться в том, что людям вообще есть дело до дельфинов. - Все настолько плохо, что я даже и не знаю, хотят ли власти или население спасать горстку дельфинов?"
"Это трудная и долгая битва, но нам нужно сражаться до конца", - заключает он.
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