"Они не уйдут в открытое море". Кто спасет розовых дельфинов Гонконга?

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Розовый дельфин Гонконга - существо загадочное и малоизученное. До начала 90-х никто даже не мог с точностью сказать, сколько их живет у побережья Гонконга.

Власти решили провести подсчет лишь после того, как был построен новый международный аэропорт Чек Лап Кок, в ходе строительства которого дельфины лишились значительной части своей природной среды обитания. В итоге удалось насчитать всего лишь 250 особей.

Собственно говоря, гонконгский розовый дельфин - это китайский дельфин Sousa chinensis, млекопитающее из рода горбатых дельфинов, которые живут в водах Юго-Восточной Азии, но встречаются от Южной Африки до Австралии.

Да и шкура у них розовая потому, что мутная вода плохо пропускает солнечный свет, что приводит к недостатку пигментации. Кровеносные сосуды, которые подходят близко к поверхности кожи, придают ей постоянный румянец, по цвету напоминающий нежно розовую жевательную резинку.

Первым из европейцев необычных дельфинов упомянул в своих заметках в 1637 году британский купец Питер Манди, возивший из Китая в Англию чай, правда, он решил, что это рыба-меч.

Но рыбаки Гонконга, разумеется, были сотни лет знакомы с этими существами и называли их не иначе как Хак-Кэй или Пак-Кэй (Черное табу или Белое табу). По их словам, как только появляются эти дельфины, вся рыба исчезает.

Но если у рыбаков эти дельфины вызывают скорее негативные эмоции, то любители животных без ума от них.

Image caption Розовые дельфины неизменно радуют туристов, чего нельзя сказать о рыбаках

"Я была свидетельницей потрясающих моментов, - рассказывает старший гид Джанет Уокер, которая сопровождает туры по наблюдению за розовыми дельфинами. - Они порой проделывают в воздухе настоящие акробатические номера или подплывают прямо к вам под ноги, а иногда как посмотрят вам в глаза…"

Впрочем, по словам Джанет, этих дельфинов становится все меньше. "Мы по-прежнему замечаем молодых дельфинов, но немного, и их становится все меньше".

Если не считать рыбаков и туристов, остальным семи с лишним миллионам жителей этого оживленного портового города мало дела до каких-то дельфинов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Места в Гонконге не хватает никому

"Честно говоря, я мало что знал об этих дельфинах, пока не занялся этой работой, - признается председатель общества охраны дельфинов Гонконга Тайсон Чан. - И в этом вся проблема. Да, многие знают об их существовании, но это лишь поверхностные знания. А чтобы понять, как их спасти, нужно знать, что им грозит ".

Еще в 2017 году казалось, что популяция этих дельфинов невелика, но стабильна. Однако когда через год выяснилось, что их численность сократилась на 32%, для Чана это стало настоящим ударом.

Собственно, китайские дельфины достаточно широко распространены и по международной классификации не находятся под угрозой вымирания.

Однако грандиозные строительные проекты вдоль всего китайского побережья стремительно ведут к сокращению их среды обитания и загрязнению воды. Так что популяция розовых дельфинов Гонконга может исчезнуть уже при жизни нашего поколения.

Image caption Судя по всему, бедняга WL212 попал под гребной винт

Немалую угрозу для дельфинов представляет и оживленное судоходство. Трагическим примером может послужить история дельфина WL212. Его обнаружили в 2015 году со страшными ранами от гребного винта, у него был почти оторван хвост, но этот шестилетний самец еще держался.

"Наша команда наблюдала за ним три недели, он старался из всех сил и даже мог сам кормиться", - вспоминает Чан.

После того как в СМИ поднялась целая буря, сотрудники государственного морского заповедника Ocean Park отловили несчастного дельфина, которого даже назвали Надеждой, но надежды зоологов не оправдались, и несмотря на лечение на четвертый день дельфин умер от ран.

На Чана это произвело удручающее и неизгладимое впечатление.

"Я все время размышлял, почему этот дельфин так сильно пострадал, что мы сделали не так, как мы могли защитить и спасти его?"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption При строительстве нового аэропорта Гонконга у дельфинов отобрали значительный участок моря

В начале 90-х мегапроекты вроде нового международного аэропорта сильно урезали среду обитания розовых дельфинов. А потом их территорию перерезал мост, соединивший Гонконг с Макао и далее - с материковым Китаем.

Цифры говорят сами за себя. Когда в 2009 году началось сооружение этого моста, популяция дельфинов насчитывала 88 особей. Всего через год строительных работ погибло 13 дельфинов - популяция сократилась на 15%.

Руководство проекта утверждало, что при строительстве и после открытия моста дельфины не пострадают, но многие в Гонконге к их словам отнеслись скептически.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Да и новый мост не пошел розовым дельфинам на пользу

К тому же чиновники утверждали, что в водах Гонконга и Жемчужной реки в 2017-18 годах обитало 945 белых китайских дельфинов, однако по словам представителей природоохранных организаций, они так и не получили копию этого исследования, чтобы оценить его достоверность.

"Ученым очень непросто делать свою работу, ведь разве власти позволят им назвать настоящие цифры?" - задается вопросом Тайсон Чан.

На запрос Би-би-си предоставить копию этого отчета чиновники также ответили отказом.

"Отношение такое, будто дельфины отправятся в другое место, - говорит Джанет Уокер, - но им просто некуда деваться, однако боюсь, мало кто это понимает!'

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Устье Жемчужной реки - одно из немногих мест, подходящих для розовых дельфинов, но и оно не отличается чистотой

Действительно, воды к северу от этих мест недостаточно соленые для дельфинов, а к югу, наоборот, слишком соленые.

"Из-за своего рациона они привязаны к местам, где пресная вода встречается с морской, то есть к устьям рек, - объясняет Чан. - Они не покинут устье, чтобы уйти в открытое море, это особенность всех горбатых дельфинов в мире".

Но мало того, оставшимся дельфинам грозит новая напасть - началось строительство третьей взлетно-посадочной полосы.

В 2014 руководство аэропорта утверждало, что у дельфинов остается до 339 кв. км свободного пространства между материком и Гонконгом. Это звучит впечатляюще, но с тех пор эта территория заметно сократилась, а новая взлетно-посадочная полоса отнимет у них еще как минимум 6,5 кв. км прибрежной акватории.

Руководство аэропорта утверждает, что продолжает отслеживать численность, передвижения и поведение дельфинов и делает все, чтобы строительство не оказывало на животных негативных эффектов.

Однако в 2018 году сотрудники заповедника Ocean Park обнаружили в водах Гонконга шесть мертвых дельфинов, двое из них были найдены как раз рядом с местом строительства третьей ВПП.

А между тем, если учесть, что в Гонконге остались лишь 32 особи, гибель каждого животного стремительно приближает вымирание всей популяции.

"Мы оказались на перепутье, - говорит Чан, который начинает сомневаться в том, что людям вообще есть дело до дельфинов. - Все настолько плохо, что я даже и не знаю, хотят ли власти или население спасать горстку дельфинов?"

"Это трудная и долгая битва, но нам нужно сражаться до конца", - заключает он.

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