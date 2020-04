Министр принимает жалобы российских бизнесменов в "Инстаграме". Не помогает

View this post on Instagram

Правительство @government_rf по поручению Президента включило в программу выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты сотрудникам средние и крупные предприятия. Дополнительно на это выделено 3,5 млрд рублей на возмещение расходов банкам. Это позволит компаниям направить более 300 млрд рублей на выплату зарплат 3,5 млн сотрудников. Сейчас у нас в программе 26 банков. Уже одобрены «нулевые» кредиты на зарплату почти 6 тыс. компаний на 22 млрд рублей. ⠀ ✅ Первые кредиты для средних и крупных банки должны начать выдавать в конце следующей недели. ⠀⠀ ❗Условие: средние и крупные компании должны сохранить не менее 90% численности персонала. Математика проекта: сумма кредита складывается из МРОТ с учетом районных коэффициентов, надбавок и страховых взносов, умноженного на количество сотрудников. Первые полгода нулевая ставка, затем срок можно продлить под 4%. ⠀ ❌ Никаких комиссий с таких договоров брать банки не должны. Кредиты дополняем грантами на заработную плату. О них подробнее в следующем посте. #coronavirus