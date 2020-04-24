Министр принимает жалобы российских бизнесменов в "Инстаграме". Не помогает

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Правительство и президент обещали помочь бизнесу выплатить зарплаты сотрудникам, несмотря на кризис. Для этого они решили выдавать бизнесу беспроцентные кредиты. Но система за несколько недель так и не заработала. Зато министр экономического развития Максим Решетников лично читает жалобы бизнесменов в "Инстаграме".

Предприниматель Алексей из Уссурийска владеет магазином детских игрушек. Из-за карантина продажи резко упали, и он решил взять беспроцентный кредит по государственной программе поддержки, чтобы было чем платить зарплату сотрудникам. В банке ему отказали под предлогом того, что у его бизнеса не было зарплатного проекта в этом банке.

Алексей написал о своей ситуации в комментариях к посту в "Инстаграме" министра экономического развития Максима Решетникова. 16 апреля министр опубликовал пост, в котором признал, что бизнесу сложно получить льготные кредиты, предусмотренные государственной программой поддержки.

Комментарий Алексея был не единственным - многие предприниматели жаловались, что конкретный банк отказывает в кредите, если у бизнеса нет зарплатного проекта в этом банке. Одному из обратившихся министр предложил написать ему в личные сообщения, чтобы решить вопрос. Другим комментаторам отвечали уже с аккаунтов крупных банков, например, Сбербанка или ВТБ.

Ирина из Бердска пытается получить кредит, чтобы выплатить зарплату своим 10 сотрудникам. У семьи Ирины четыре магазина канцтоваров и книг для детей. "Мы открыты, но сейчас сезонный спад наложился на падение покупательской способности, по итогу снижение выручки на 40%", - говорит предпринимательница.

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Она тоже написала о трудностях с получением кредита в комментариях в "Инстаграме" министра. После этого ей написали из банка, сообщили, что она может взять кредит через личный кабинет. "Но в личном кабинете такой вкладки нет, и есть обычные кредиты от 16% годовых", - рассказала Ирина Би-би-си.

Проблемы Алексея и Ирины, по их словам, так и не были решены.

24 апреля министр Решетников опубликовал новый пост в "Инстаграме". В комментариях к публикации пользователи снова жалуются на недостаточные меры поддержки. Предприниматели в основном просят расширить программу на сферы, которых пока нет в перечне пострадавших.

МРОТ на человека

Программа кредитов на зарплату работает с 8 апреля. Займы выдаются из расчета одного минимального размера оплаты труда на сотрудника (федеральный МРОТ - 12 тысяч рублей с начала 2020 года). Максимальный срок - один год. Ставка в первые полгода составит 0%, а потом 4%.

На эти цели Банк России предоставляет финорганизациям кредиты под 4% годовых. Поскольку малый и средний бизнес не может предоставлять залоги в условиях пандемии, кредиты выдаются под гарантии ВЭБа (75% от суммы кредита).

Благодаря гарантиям, риски по таким кредитам не очень большие, говорил первый заместитель председателя правления "Совкомбанка" Сергей Хотимский во время конференц-колла с журналистами. "Мы считаем, что это продукт хороший", - добавил он.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее признавал, что программа беспроцентных кредитов не работает. Офис уполномоченного с помощью предпринимателей организовывает контрольные закупки в банках.

Во время первой серии таких закупок было подано 158 заявок, а одобрено только 11, сообщал Титов 15 апреля. Отсутствие зарплатного проекта - одна из основных причин отказов.

Вторая серия закупок показала, что ситуация улучшается, сообщил Титов 24 апреля во время пресс-конференции в ТАСС. Из 142 заявок одобрено 36.

Почему предпринимателям не дают кредиты на зарплаты?

Наличие зарплатного проекта не должно являться условием выдачи кредита, писало министерство в ответ предпринимателям и банкам в комментариях к посту Решетникова.

Изначально банки действительно решили, что они могут выдавать беспроцентные кредиты на выплату зарплаты только своим клиентам.

"Предприниматель, желающий воспользоваться программой, должен обратиться в банк, зарплатным клиентом которого он является", - писал Сбербанк 30 марта.

Впоследствии Сбербанк начал выдавать беспроцентные кредиты на выплату зарплаты в том числе клиентам других банков. Сейчас выдано 100 таких кредитов, заявил 23 апреля зампредседателя Сбербанка Анатолий Попов.

Требование о наличии зарплатного проекта было и у ВТБ. Банк его отменил 16 апреля.

Также предприниматели жаловались, что финорганизации очень строго подходят к понятию "наиболее пострадавшие отрасли". Список таких отраслей определило правительство, сейчас в него входят, например, авиаиндустрия, туризм, отельный бизнес, общепит и другие.

При регистрации бизнеса или ИП можно указать несколько сфер деятельности, причем только одна из них может быть основной. Как говорят предприниматели, некоторые банки требуют, чтобы их основная сфера деятельности была в списке пострадавших отраслей, и только тогда принимают заявки.

ВТБ утверждает, что банк выдает кредиты всем, у кого в списке сфер деятельности есть отрасль из перечня правительства - неважно какой она идет по счету. Сбербанк не уточнил свою позицию по этому вопросу.

В Альфа-банке в ответ на запрос сообщили, что выдают кредиты, согласно условиям госпрограммы, не уточнив подробностей. Банк сообщил о выдаче первых кредитов на выплату зарплаты 17 апреля.

Если же сферы деятельности в списке нет, то получить кредит, скорее всего, не получится.

Предприниматель Александр, который также пытался достучаться до банков через "Инстаграм" министра, владеет компанией, которая производит и оптом продает сувениры. Кредит он получить не может, потому что его сфера деятельности не входит в перечень наиболее пострадавших. "У нас отгрузки [продукции] нет уже полтора месяца. На наш взгляд, мы очень сильно пострадали. Сидим без денег", - говорит бизнесмен.

Борис Титов 24 апреля предложил отказаться от принципа наиболее пострадавших отраслей и определять нуждающихся в помощи предпринимателей по обвалу выручки.

"Мы предложили правительству перейти на другой принцип: если предприятие потеряло в марте-апреле по сравнению с январем-февралем 30% выручки, то на это предприятие должны распространяться все меры поддержки", - сказал омбудсмен. Власти пока не учли эти предложения.

"Идет слабо"

Предприниматели и граждане сталкиваются с определенными сложностями при попытке получить льготные кредиты, заявил 23 апреля президент Владимир Путин на совещании.

"Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования, и это далеко не единичные случаи", - сказал он.

По данным Центробанка на 16 апреля, было подано заявок на 11,1 млрд рублей, а выдано займов на 1,1 млрд рублей. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина признала тогда, что это "крайне мало" и кредиты "идут слабо".

По данным на 21 апреля было выдано кредитов на 4 млрд рублей, сообщило минэкономразвития. ЦБ рассчитывал, что спрос на программу составит около 20 млрд рублей в месяц.

Как показывает мониторинг Центра стратегических разработок, кредиты на зарплату действительно не очень популярны у бизнеса. По данным опроса ЦСР, лишь 5% предпринимателей считают, что эта мера поддержки позволит не увольнять людей.

По оценке ЦСР, за два месяца на такие кредиты может быть потрачено 43,7 млрд рублей. С точки зрения влияния на занятость эти деньги помогут сократить количество увольнений лишь на 10 тысяч человек. Речь идет о малом и среднем бизнесе, который работает в наиболее пострадавших от коронавируса сферах. Количество сотрудников в этих компаниях составляет около 1,8 млн человек.

Непопулярность меры у бизнеса может быть обусловлена ее небольшим объемом, предположил во время онлайн-конференции ЦСР президент Superjob Алексей Захаров.

"У меня есть знакомые, которые получили кредит на зарплату, но этот кредит закрывает в среднем 5% потребности, потому что это МРОТ в месяц на человека. Это ничего не решает, особенно если это какая-то высокотехнологичная компания", - сказал Захаров.

Предпринимательница Ирина из Бердска говорит, что кредит на зарплату рассматривает в последнюю очередь и поэтому пока планирует справляться своими силами, тем более получить его пока не удалось.

"Такой кредит - не панацея. Пока очень туманны перспективы на осень. Отдавать накопившиеся налоги, платежи по обычной кредитной линии и этот кредит - будет очень тяжело. По сути, это отложенное банкротство", - говорит Ирина.

При участии Марии Киселевой.