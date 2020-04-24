“Возвращение Короля-солнца” не состоялось. Почему Саакашвили пока не вошел в украинское правительство

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Второе пришествие Михаила Саакашвили в украинское политику, возможно, состоится на следующей неделе

Верховная Рада не стала рассматривать в пятницу вопрос о назначении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины. Сам Саакашвили сообщил, что войти в состав правительства ему предложил президент Владимир Зеленский.

Глава президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что для назначения Саакашвили нужно "пройти путь общения с фракциями" Верховной Рады. Источники Би-би-си в "Слуге народа" говорят, что в президентской партии, обладающей единоличным большинством в украинском парламенте, не хватает голосов для результативного голосования по этому вопросу.

Еще до реального назначения Саакашвили этот шаг назвал недружественным премьер-министр Грузии: он пообещал в случае вхождения экс-президента своей страны отозвать посла из Киева для консультаций. Возвращение Саакашвили во власть способно ухудшить и украинско-российские отношения, "разморозку" которых считает своим достижением команда Владимира Зеленского.

Вице-премьер по реформам

Информацию о будущем назначении Саакашвили на пост вице-премьера по реформам со ссылкой на анонимные источники в среду утром опубликовал ряд украинских СМИ. Офис президента и пресс-служба правительства отказывались комментировать эти слухи, и через несколько часов свою версию событий изложил в своем "Фейсбуке" сам Саакашвили.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - написал он.

Из слов Саакашвили следовало, что предложение он принял. "Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах", - заявлял он.

Позднее пресс-служба президента подтвердила Би-би-си факт встречи Саакашвили с Зеленским. Темой общения политиков стали "видение Саакашвили возможной помощи в развитии Украины". Кроме того, говорилось в заявлении пресс-службы, Зеленский предложил Саакашвили "поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В последнее время президентская партия "Слуга народа", формально обладающая единоличным большинством в Верховной Раде, с трудом продвигает через парламент принципиальные голосования

Заявление о том, что Саакашвили было предложено войти в состав правительства в конкретной должности, в пресс-службе президента не прокомментировали.

Согласно украинскому законодательству, президент имеет довольно ограниченные полномочия по формированию правительства: он всего лишь выдвигает для утверждения парламентом кандидатов в министры обороны и иностранных дел.

Утверждение остальных членов правительства проходит после подачи в Раду соответствующего представления от премьер-министра страны. Однако фактический политический вес премьера несопоставим с влиянием на политику со стороны президента.

Правительство Дениса Шмыгаля было назначено 4 марта. Уже к концу марта этого года двое его членов - министры финансов и здравоохранения - были отправлены в отставку.

Премьер-министр Шмыгаль оставил без ответа многочисленные запросы Би-би-си на комментарий по поводу факта встречи с Саакашвили, ее содержания и возможного внесения представления на назначение его в правительство.

"Оба холерики"

Собеседники Би-би-си в украинском парламенте не исключали, что назначение Михаила Саакашвили может состояться уже в пятницу: именно на этот день было назначено внеочередное заседание Рады. Однако преградой для этого кадрового решения была возможная нехватка голосов для утверждения экс-президента Грузии на посту вице-премьера.

Теоретически фракция Зеленского "Слуга народа" обладает единоличным большинством в нынешнем составе Рады. Однако на деле в последнее время президентская фракция с трудом набирает голоса в принципиально важных голосованиях и часто вынуждена договариваться о сотрудничестве с оппозиционными фракциями.

Сразу несколько собеседников Би-би-си в Раде говорили, что инициатива по назначению Саакашвили принадлежит лично Владимиру Зеленскому, однако, добавляли они, президент никак не донес до своих соратников аргументацию в пользу такого выбора. В результате возможный приход Саакашвили в правительство с самого начала выглядел для ряда соратников президента спорным кадровым решением.

Одни вспоминали конфликтность бывшего президента Грузии и его склонность к самопиару, которыми он отличался во время своего прихода в украинскую власть при президентстве Петра Порошенко. В частности, многих беспокоил его конфликт с тогдашним и нынешним министром внутренних дел Арсеном Аваковым, одна из итераций которого произошла прямо на заседании созданного при президенте совета реформ и закончилась публичным выяснением отношений и обливанием политиков водой из стаканов. Арсена Авакова сейчас называют одной из самых влиятельных фигур в украинской власти.

Правообладатель иллюстрации Facebook Arsen Avakov Image caption Видеозапись публичной ссоры Арсена Авакова (стоит слева) и Михаила Саакашвили была опубликована министром внутренних дел

Вспоминали Саакашвили и нервозные отношения с влиятельным олигархом Игорем Коломойским.

Многих волновал неопределенный круг полномочий потенциального вице-премьера: якобы в своей деятельности он бы неизбежно пересекался и конфликтовал с другими членами правительства.

"Значительная часть даже вполне лояльных Зеленскому людей боятся Саакашвили: высоки риски конфликтности, неуправляемости этого политика", - сказал Би-би-си киевский политолог Владимир Фесенко. С другой стороны, продолжает эксперт, Зеленский уже несколько месяцев пребывал в поиске мощной, сильной фигуры, которая стала бы "локомотивом антикризисных решений правительства" и могла бы компенсировать слабость и неопытность только что назначенного премьера Шмыгаля.

"Зеленский и Саакашвили близки по психоэмоциональному формату, биомоторике. Оба холерики, сторонники решительных действий", - объясняет возможную мотивацию президента в этом кадровом предложении Фесенко.

Объединяет Зеленского и Саакашвили и их нетерпимое отношение к бывшему президенту страны - Петру Порошенко.

Источники Би-би-си в украинском парламенте утверждают, что главным лоббистом Саакашвили в окружении Зеленского мог быть глава офиса президента Андрей Ермак, который, судя по слитым в интернет фотоснимкам, знаком с экс-президентом Грузии еще со времен их учебы в Киевском институте международных отношений.

"Не собираюсь предавать"

В пятницу перед заседанием парламента Михаил Саакашвили провел встречу с президентской фракцией "Слуга народа". По сути, от результатов его общения с депутатами зависело, будет ли вопрос о его назначении вынесен на рассмотрение сессионного зала. Судя по трансляции этой встречи, которую вели в "Фейсбуке" ее участники, однозначно убедить депутатов от "Слуги народа" Саакашвили не удалось.

Сначала он заявил депутатам, что Владимир Зеленский в разговоре с ним заявил, что полем его ответственности будут переговоры с МВФ о предоставлении Украине финансовой помощи. Саакашвили напомнил, что лично знаком с многими американскими политиками и немецким канцлером Ангелой Меркель.

"Я прямо дойду к ним и скажу: или вы нам даете, или Украина пропадает... Они знают, что я умею разговаривать", - эмоционально убеждал депутатов Саакашвили.

Еще одной определенной президентом задачей на посту вице-премьера для Саакашвили должна стать координация экономического блока правительства, дерегуляция бизнеса и поддержка малых и средних предпринимателей. Он пообещал, что через неделю после назначения подаст в профильный комитет Рады пакет из семи законов, реализация которых позволит Украине за месяц подняться на два десятка позиций в мировом рейтинге Doing Business.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Михаил Саакашвили обещает, что результатом его реформ для Украины станет стремительный взлет страны в рейтинге Doing Business

Однако, кроме этого, Саакашвили говорил с депутатами о развитии туризма на Украине - в частности, предложив создать "кулинарный треугольник" Киев-Полтава-Черкассы, - и о "застрявшей" реформе МВД, которую проводили на Украине "мои девушки". По всей видимости, речь шла о бывшей главе Национальной полиции Хатии Деканоидзе и бывшей заместительнице министра внутренних дел Эке Згуладзе, которые при президентстве Порошенко курировали реформирование ведомства.

При этом Саакашвили настаивал, что реализация его потенциала возможно только в роли члена правительства, а не советника премьера или президента. "Я могу по телевизору советовать. А когда ты сидишь там, где принимаются решения, и берешь на себя ответственность за часть этих решений, - это другое дело", - заявил он.

Встреча Саакашвили с депутатами не завершилась подведением итогов или рейтинговым голосованием, но в конце этой встречи ему посоветовали реже ссылаться на свой грузинский опыт и не уходить от прямых ответов на поставленные вопросы.

Цитировали участники прессы и прогнозы политологов, согласно которым Саакашвили может использовать свой приход в украинскую власть в качестве трамплина для нового старта собственной политической карьеры в преддверии местных выборов, которые должны пройти на Украине в октябре этого года.

"Вы президента и нашу команду не предадите?" - спросил у него в конце встречи депутат Рады Николай Тищенко. "Я не собираюсь предавать команду и тем более президента!", - закончил свой ответ Михаил Саакашвили.

Сам экс-президент Грузии назвал свою встречу с депутатами "конструктивной и содержательной".

Однако двое депутатов Рады, представляющие во фракции Зеленского разные группы влияния, рассказали Би-би-си, что выступление Саакашвили их не убедило, и что шансов на результативное голосование в парламенте без дополнительных договоренностей Саакашвили с другими партиями в пятницу нет. Посему этот вопрос не попал в повестку дня заседания Рады.

"Были надежды, что сегодня состоится голосование за мою кандидатуру... но я остаюсь уверенным в поддержке президента Зеленского и большинства депутатов из "Слуги народа" и других фракций, значит, будем готовиться к голосованию в четверг", - написал позднее Михаил Саакашвили.

До следующего внеочередного заседания Рады, дата которого, к слову, не назначена, Саакашвили, вероятно, постарается встретиться с другими парламентскими силами и заручиться их поддержкой в голосовании за свою кандидатуру.

К тому же, пока что ничего о своем отношении к возможному возвращению Саакашвили во власть лично не говорил Владимир Зеленский - его слова также способны повлиять на позицию части депутатов Рады.

От Тбилиси до Москвы

Еще до официального внесения кандидатуры Саакашвили на рассмотрение украинского парламента сама возможность такого развития событий вызвала нервную реакцию в Тбилиси.

"Украинский народ для нас братский народ. Украинское государство для нас стратегический партнер, и в долгосрочной перспективе это ничего не может изменить... Но назначение стратегическим партнером в качестве вице-премьера разыскиваемого и уже осужденного за тяжелые преступления в Грузии человека для нас категорически неприемлемо", - заявил в пятницу премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Украинские СМИ в пятницу растиражировали информацию о срочном отзыве из Киева грузинского посла, однако Гахария опроверг эти слухи.

"Конечно, за таким шагом [возможным назначением Саакашвили] последует соответствующая реакция со стороны Грузии. Мы еще не отзывали посла, но, если такое решение будет принято, мы, по меньшей мере, вызовем посла для консультаций", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отношения между Михаилом Саакашвили и Владимиром Путиным ныне настолько плохи, что назначение экс-лидера Грузии в украинскую власть способно ухудшить отношения между Украиной и Россией

В Грузии Михаила Саакашвили обвиняют в целом ряде преступлений, в том числе в злоупотреблении служебными полномочиями и насильственном разгоне протестной акции в Тбилиси в 2007 году. Сам Саакашвили считает предъявленные ему обвинения политически мотивированными.

Грузия - не единственное иностранное государство, отношения Украины с которым может испортить второе пришествие Саакашвили во власть. Это назначение с большой долей вероятности усложнит переговорный процесс между Киевом и Москвой, поскольку негативное отношение Владимира Путина к бывшему президенту Грузии хорошо известно.

Российский лидер неоднократно критиковал Саакашвили. Последний раз он вспоминал о нем в марте, в одной из серий своего интервью агентству ТАСС. Отвечая на вопрос об испортившихся отношениях России с соседними странами, он заявил, что во время президентства Саакашвили неоднократно говорил с ним о том, что нельзя решать территориальные споры силовым путем. "Я никогда этого не сделаю!", - процитировал Путин грузинского коллегу. - И попер. Попер - получил!", - добавил он уже от себя.

Источники Би-би-си, близкие к тянущемуся шестой год переговорному процессу между Украиной и Россией по поводу урегулирования конфликта в Донбассе, рассказывали, как в начале 2016 года на переговоры с Петром Порошенко в Киев прилетал экс-спикер российского парламента Борис Грызлов. Одним из условий, которые тогда российский переговорщик выдвинул президенту Украины, была немедленная отставка Саакашвили с поста губернатора Одесской области.

В свою очередь, команда Зеленского считает одним из своих достижений "разморозку" отношений с Москвой и, в частности, организацию нескольких обменов пленными с Россией и пророссийскими сепаратистами Донбасса.

Сам Михаил Саакашвили в своем "Фейсбуке" пишет о "крайне позитивной реакции" западной прессы на "кадровое решение президента Зеленского". В доказательство этого тезиса он размещает ссылку на статью в немецкой газете "Зюддойче цайтунг". Статья называется "Возвращение Короля-солнца".

Чем занимался Саакашвили на Украине?

В случае, если назначение Саакашвили в правительство Шмыгаля все же состоится, это будет его второй попыткой в украинской политике.

Впервые экс-лидер Грузии, университетский коллега тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, переехал в Киев после победы Евромайдана. Он получил украинское гражданство и, несмотря на слухи о назначении его в правительство, стал губернатором стратегически важной Одесской области. Параллельно он проводил "антикоррупционные форумы", которые в имиджевом плане "уничтожали" тогдашнего премьера Арсения Яценюка, отставки которого добивался Порошенко.

Image caption После лишения украинского гражданства указом Петра Порошенко Саакашвили был вынужден прорываться обратно через границу с Польшей

Вскоре после ухода Яценюка с должности объектом критики Саакашвили стал сам Порошенко. В результате экс-президент Грузии лишился губернаторского кресла и начал проводить массовые акции против политики президента.

Летом 2017 года Порошенко своим указом лишил Саакашвили гражданства по причине "недостоверных данных, указанных при его получении". Экс-лидер Грузии, пребывавший тогда в США, заявил, что вернется на Украину - и в сентябре того же года при помощи толпы своих сторонников он прорвался на территорию страны через границу с Польшей.

Всю зиму он организовывал протесты против Порошенко, пока в феврале 2018 года не был экстрадирован в Польшу.

Во время прошлогодней президентской кампании Саакашвили был сторонником Владимира Зеленского, и 28 мая прошлого года, спустя неделю после вступления в должность, новоизбранный президент вернул ему украинское гражданство.

"Я хочу вместе с миллионами украинцев после того, как возник исторический шанс, с новым президентом, новым правительством принять участие в построении новой Украины", - заявил он, вернувшись на Украину на следующий день после указа Зеленского о возвращении ему паспорта с трезубцем.

Однако никакой должности он тогда, вопреки прогнозам, не получил.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Вернувшись на Украину, Михаил Саакашвили организовывал сначала многочисленные, потом менее массовые акции протеста против тогдашнего президента Петра Порошенко

С той поры он принял участие во внеочередных парламентских выборах - его партия "Движение новых сил" набрала менее 0,5% голосов избирателей - и поселился в Одессе, время от времени комментируя текущие политические события на Украине и за пределами страны.

Несколько недель назад в своем "Фейсбуке" Саакашвили начал продвигать идею о своем возвращении в украинскую политику, а в этот понедельник дал двухчасовое интервью каналу "Украина 24", который принадлежит самому богатому гражданину Украины, олигарху Ринату Ахметову.

Нынешний премьер Украины Денис Шмыгаль до прихода в политику работал менеджером на одном из предприятий, принадлежавшем Ахметову. Этого же олигарха считают главным конкурентом Игоря Коломойского в топливно-энергетическом секторе Украины. Считается, что в последнее время отношения украинской власти и Коломойского ухудшились из-за споров вокруг судьбы принадлежавшего Коломойскому и позже национализированного банка "Приватбанк".

Сам Саакашвили отвергает связь с любым из украинских олигархов.

При участии Нины Ахметели и Ильи Барабанова