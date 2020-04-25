В Москве число заболевших пневмонией в феврале выросло в 1,5 раза

Правообладатель иллюстрации Artem Korotaev/TASS

В феврале в Москве резко выросла заболеваемость внебольничной пневмонией. Тогда в столице еще не было зафиксировано случаев коронавируса.

В феврале 2020 года в Москве было зафиксировано 7 312 заболевших внебольничной пневмонией. Это на 53% выше, чем в феврале 2019 года, и на 5,6% выше, чем в январе 2020 года.

Это следует из данных Роспотребнадзора, предоставленных Русской службе Би-би-си Росстатом.

Число заболевших пневмонией в Москве

Пневмония - это осложнение, часто возникающее при Covid-19. Первые случаи заболевания коронавирусом в России были зафиксированы в конце января. Но в Москве первый случай заражения власти подтвердили 2 марта, а к концу месяца заболевших было 1613.

Количество случаев внебольничной пневмонии растет в столице с начала года. Но в январе 2020 года рост произошел за счет детей до 18 лет. В этой группе заболеваемость выросла больше чем в два раза по сравнению с январем 2018 года. Всего заболело 2,7 тысячи детей, в общем числе заболевших их было 40%. Среди взрослых в январе заболеваемость выросла только на 8%.

Обычно коронавирус приводит к осложнениям в виде пневмонии именно у взрослых, а не у детей.

Русской службе не удалось получить разбивку заболевших в феврале по возрастам, а также данные по заболеваемости в марте.

Почему в феврале люди стали больше болеть пневмонией?

Возможны два объяснения роста числа случаев пневмонии, считает Александр Пальман, врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии лечебного факультета МГМУ им. Сеченова.

Одно из объяснений, по его мнению, - это климатически аномальная зима. Из-за этого график эпидемий сместился.

"С другой стороны, во всем мире эпидемия Covid-19, самым типичным проявлением этой коронавирусной инфекции является ассоциированная пневмония. Поэтому естественно предположить, что определенный рост внебольничных пневмоний в этом году во всем мире (и Россия не исключение) может быть связан с этим", - добавляет он.

Эпидемиолог Михаил Фаворов, доктор медицинских наук, бывший руководитель отделов в американском Center dof Disease Control, допускает, что в феврале в Москве были не диагностированные случаи заражения коронавирусом, которые могли привести к пневмонии. Это типичная ситуация при любой эпидемии: первые случаи заражения выявляются не сразу.

Тем не менее Фаворов отмечает, что пневмония может быть вызвана различными причинами, а не только коронавирусом.

Анатолий Альштейн, вирусолог из НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, сомневается, что рост случаев заболевания пневмонией в феврале может быть связан с коронавирусом.

По его словам, тогда коронавирус только "перебросился" в Европу из Китая и вряд ли мог бушевать в России.

"Никто этого не исследовал, но по общей динамике коронавирусной инфекции похоже, что февраль для России был не коронавирусный. Это может быть пневмония другой этиологии. Могла быть гриппозная вспышка. Каждую зиму мы имеем грипп. Может быть, это грипп так постарался. Такие колебания, конечно, возможны", - предполагает Анатолий Альштейн.

По словам Александра Пальмана, чтобы оценить, насколько велик всплеск числа случаев, необходимо оценивать данные за последние 10 лет.

Обязательное тестирование на коронавирус, как заявлял Роспотребнадзор, больным пневмонией в Москве делают с середины февраля.

В апреле врачи заявили, что признаки коронавирусной пневмонии видны на компьютерной томограмме у больных пневмонией, хотя тесты могут давать отрицательные результаты. Из-за этого пациентов с пневмонией в Москве стали вести так же, как и тех, у кого диагностирован коронавирус.

А что в других регионах России?

В целом по России число заболевших пневмонией снизилось в феврале на 5% по сравнению с февралем 2019 года. Всего заболело 86,8 тыс. человек.

Тем не менее рост числа случаев пневмонии произошел в феврале в 32 регионах России. Из них в 21 регионе число заболевших в феврале 2020 года выросло более чем на 10% по сравнению с февралем 2020 года.

В Московской области число заболевших выросло на 28% до 4030 человек.

В Тюменской области, где заболевший коронавирусом был обнаружен еще в январе, число случаев пневмонии выросло на 13,6% (до 1433 случаев).

Но при этом, например, в Забайкальском крае, где был также обнаружен один из двух первых случаев коронавируса в России, число заболевших в феврале пневмонией уменьшилось на 21% до 914 человек.

В целом по Центральному округу число заболевших пневмонией увеличилось на 15%, а по Приволжскому - на 8%. В остальных федеральных округах число заболевших снизилось.

На Дальнем Востоке заболевших пневмонией было выявлено на 21,5% меньше, чем годом раньше. Снижение произошло во всех регионах округа, кроме Магаданской области и Камчатского края, где общее число случаев пневмонии очень маленькое - 47 и 106 соответственно.

В феврале 2018 года случаев пневмонии было на 30% меньше, чем в феврале 2020 года.