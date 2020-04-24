Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Правительство Андрея Бабиша, вводя карантин по упрощенной процедуре, хотело избежать выплаты компенсаций. Теперь, возможно, платить все-таки придется

В Чехии суд постановил, что правительство в пылу борьбы с пандемией незаконно ограничило свободу передвижения граждан и закрыло торговые точки.

Решение суда касается лишь процедуры, по которой были введены эти меры, но оно, как считают эксперты, представляет собой важный урок: даже в чрезвычайной ситуации исполнительная власть не должна пытаться облегчить себе жизнь, обходя закон.

Суть принятого 23 апреля постановления Городского суда Праги состоит в том, что правительство запретило гражданам передвигаться по стране и собираться числом больше двух, а также закрыло магазины посредством указа министра здравоохранения, тогда как должно было сделать это так, как предписывает закон о чрезвычайных ситуациях: решение всего кабинета и утверждение в парламенте.

Как объясняет чешский адвокат Якуб Блажек в комментарии к решению суда на портале info.cz, теперь правительство Чехии должно срочно, до 27 апреля, заново принять эти меры уже по правильной процедуре, или же они прекратят действовать уже с 1 мая.

Решение пражского суда можно обжаловать, но правительство не заявляло о таком намерении, а вместо этого в тот же день, когда было оглашено решение суда, объявило о планах ускоренного выхода из карантина.

Уже с пятницы отменен запрет на выезд граждан Чехии за границу (правда, возвращающиеся должны будут сдать тест на коронавирус либо сесть в карантин на две недели), с 27 апреля откроются магазины площадью до 2500 кв.м. (помимо продуктовых, которые и так оставались открытыми), а также тренажерные залы, зоопарки и ботанические сады, с 11 мая - остальные магазины и торговые центры, с 25 мая - рестораны, отели, театры и все прочее.

Формально эти планы не связаны с решением суда: министр здравоохранения Адам Войтех, объявляя о них после заседания правительства, объяснил их прежде всего успехами в сдерживании распространения коронавируса.

"Однако фактически это именно следствие решения суда, - уверен живущий в Чехии российский политолог Иван Преображенский, - потому что до этого этих мер не планировалось, о них не заявляли. Открытие границ, например - это по сути логическое развитие судебного решения".

Из ряда вон правовое государство

"На фоне всех остальных стран Центральной и Восточной Европы Чехия единственная неожиданно себя продемонстрировала как правовое государство, где не только возникло недовольство действиями властей, но и вполне конкретные иски и уже и судебные решения, которые заставили власти изменить свою позицию", - заключает Преображенский.

Он говорит, что Чехия выделяется прежде всего на фоне Венгрии, где правительство на неопределенный срок получило право управлять страной напрямую, без участия парламента, а также Польши, где правящая партия, по мнению ее оппонентов, специально не отменяет президентские выборы 10 мая, надеясь, что чрезвычайные условия помогут выиграть их нынешнему президенту Анджею Дуде.

Специалист по европейскому праву, профессор Университета Гронингена Димитрий Коченов полагает, что и эти страны ждут судебные иски - если не от своих граждан, то извне.

"Самый базовый урок чешского прецедента: все экстренные меры должны приниматься при строгом соблюдении закона и принципа правового государства. Что будет в других странах, трудно предсказывать - все системы различны, но Европейская комиссия может инициировать дела против государств, не соблюдающих европейское право и ценности Евросоюза", - предсказывает Коченов.

Правда, рассмотрение дел в Европейском суде, в который может подать Еврокомиссия, идет очень долго, и таким способом срочно повлиять на действия правительств в борьбе с коронавирусом невозможно. К тому же представители Еврокомиссии до сих пор говорили, что внимательно следят за ситуацией в Венгрии, но пока не видят оснований для вмешательства.

По мнению чешского юриста Якуба Блажека, правительство Чехии теперь может получить множество исков о возмещении ущерба от закрытых распоряжением минздрава магазинов и других фирм.

"Правительство решило обойти закон прежде всего именно для того, чтобы избежать выплаты компенсаций, предусмотренных законом о чрезвычайных ситуациях, о чем без стеснения говорили и сами представители правительства [...] но правительство парадоксальным образом само проложило путь к компенсациям. Печально лишь, что платить их придется всем налогоплательщикам", - написал Блажек.