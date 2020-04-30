Национальный герой Британии. Ветеран Том Мур, собравший миллионы для врачей, празднует 100-летие
Еще недавно скромного английского пенсионера Тома Мура никто не знал. Однако решение собрать деньги для врачей походом на ходунках по собственному садику сделало его не только всеобщей знаменитостью, но и национальным героем. И заодно полковником.
Мур, который недавно прошел курс лечения от рака и восстанавливает подвижность после сломанного бедра, хотел собрать тысячу фунтов в знак благодарности британским медикам.
Он собрал более 30 миллионов. Эти деньги пойдут на дополнительное финансирование Национальной службы здравоохранения.
В четверг столетний юбилей ветерана Королевских ВВС Томаса Мура (друзья и близкие называют его Капитан Мур) отметили пролетом самолетов над его домом и поздравлением премьер-министра.
В столетний день рождения Томасу Муру присвоили почетное звание полковника. Командующий армией генерал Марк Карлтон-Смит назвал его кампанию по фандрайзингу в соцсетях "вдохновляющим примером".
"Столетний юбилей - это нечто. Столетний юбилей с таким вниманием и щедростью ко мне общества - это очень сильно", - сказал журналистам Мур.
Сто кругов по саду
Свою кампанию по сбору тысячи фунтов он начал 8 апреля.
С помощью специального приспособления - ходунков - ветеран кругами ходил по саду, периодически выкладывая видео в YouTube. К своему столетию он рассчитывал пройти сто кругов.
Но кампания Мура оказалась сверхпопулярной. 17 апреля в прямом эфире Би-би-си он закончил сотый обход сада, собрав в 17 млн фунтов.
Однако пожертвования поступают до сих пор. В четверг их сумма превысила 31 миллион. Томаса Мура в Британии считают национальным героем.
"Люди говорят, что я сделал удивительное дело. Но на самом деле удивительно то, что вы сделали для меня. Пожалуйста, всегда помните, что завтрашний день будет лучше", - сказал Мур, беседуя с журналистами в четверг.
В свой юбилей Мур получил около 140 тысяч открыток с поздравлениями. Среди них была адресованная ему лично открытка от королевы Елизаветы II.
Премьер-министр Борис Джонсон в четверг записал видеообращение к Муру, в котором заявил, что ветеран "стал лучом света в нашей жизни".
"Я уверен, что говорю от лица всей нации, мы желаем вам счастливого сотого дня рождения", - сказал он.
"Ваши героические усилия подняли дух всей нации, вы дали миллионам людей возможность искренне поблагодарить мужчин и женщин, которые работают в нашей службе здравоохранения. Все они делают исключительную работу", - добавил премьер.
В четверг капитану Муру сообщили о повышении его в звании до почетного командира полка. Письмо о повышении в звании доставил на дом Муру командир первого батальона Йоркширского полка, передав с соблюдением правил социального дистанцирования.
"Я по-прежнему Капитан Том, но если люди хотят называть меня полковником, большое спасибо", - сказал ветеран, добавив, что повышение в звании для него большая честь.
Над домом Мура сделали торжественный пролет истребители "Спитфайр" и "Харрикейн" из мемориального авиазвена "Битва за Британию" королевских ВВС.
Отдельно поздравило Мура и министерство обороны, отметив удивительное достижение Мура в фандрайзинге. Поздравление записал оркестр Йоркширского полка.
Томас Мур стал на время и поп-звездой. 24 апреля записанная им с певцом Майклом Боллом песня вышла на первое место в британском хит-параде, потеснив канадского исполнителя The Weekend, попросившего своих поклонников поддержать Мура.
Кавер-версия известной в Британии песни You'll Never Walk Alone ("Ты никогда не идешь один"), записанная в сопровождении хора Национальной службы здравоохранения, была выпущена как благотворительный сингл.
Как еще поздравили Капитана Тома
- Королевская почтовая служба установила недалеко от его дома именной почтовый ящик
- Бывший капитан крикетной сборной Британии сделал Мура почетным игроком сборной
- Железнодорожная компания Great Western назвала в честь Мура междугородний поезд - на локомотив нанесли слова "Капитан Том Мур" и изображение Мура с приспособлением для ходьбы.
- Компания GB Railfreight, занимающаяся грузовыми железнодорожными перевозками, обещает назвать в честь Мура 129-тонный локомотив.
- В четверг, в семь часов вечера, когда британцы выходят из домов и аплодируют медикам, проведут еще один торжественный пролет самолетов королевских ВВС.
Десятки тысяч открыток, адресованных Муру, открывали с помощью волонтеров. Многие из них были проштампованы специальным памятным почтовым штемпелем, посвященным 100-летию Тома Мура.