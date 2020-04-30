Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Все началось с того, что Капитан Мур решил собрать тысячу фунтов для врачей

Еще недавно скромного английского пенсионера Тома Мура никто не знал. Однако решение собрать деньги для врачей походом на ходунках по собственному садику сделало его не только всеобщей знаменитостью, но и национальным героем. И заодно полковником.

Мур, который недавно прошел курс лечения от рака и восстанавливает подвижность после сломанного бедра, хотел собрать тысячу фунтов в знак благодарности британским медикам.

Он собрал более 30 миллионов. Эти деньги пойдут на дополнительное финансирование Национальной службы здравоохранения.

В четверг столетний юбилей ветерана Королевских ВВС Томаса Мура (друзья и близкие называют его Капитан Мур) отметили пролетом самолетов над его домом и поздравлением премьер-министра.

В столетний день рождения Томасу Муру присвоили почетное звание полковника. Командующий армией генерал Марк Карлтон-Смит назвал его кампанию по фандрайзингу в соцсетях "вдохновляющим примером".

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Полковник Мур с дочерью Ханной приветствуют пролетающие над его домом истребители времен Второй мировой

"Столетний юбилей - это нечто. Столетний юбилей с таким вниманием и щедростью ко мне общества - это очень сильно", - сказал журналистам Мур.

Сто кругов по саду

Свою кампанию по сбору тысячи фунтов он начал 8 апреля.

С помощью специального приспособления - ходунков - ветеран кругами ходил по саду, периодически выкладывая видео в YouTube. К своему столетию он рассчитывал пройти сто кругов.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В годы Второй мировой Том Мур (в первом ряду в центре) служил в Юго-Восточной Азии, потом работал инструктором

Но кампания Мура оказалась сверхпопулярной. 17 апреля в прямом эфире Би-би-си он закончил сотый обход сада, собрав в 17 млн фунтов.

Однако пожертвования поступают до сих пор. В четверг их сумма превысила 31 миллион. Томаса Мура в Британии считают национальным героем.

"Люди говорят, что я сделал удивительное дело. Но на самом деле удивительно то, что вы сделали для меня. Пожалуйста, всегда помните, что завтрашний день будет лучше", - сказал Мур, беседуя с журналистами в четверг.

В свой юбилей Мур получил около 140 тысяч открыток с поздравлениями. Среди них была адресованная ему лично открытка от королевы Елизаветы II.

Премьер-министр Борис Джонсон в четверг записал видеообращение к Муру, в котором заявил, что ветеран "стал лучом света в нашей жизни".

"Я уверен, что говорю от лица всей нации, мы желаем вам счастливого сотого дня рождения", - сказал он.

"Ваши героические усилия подняли дух всей нации, вы дали миллионам людей возможность искренне поблагодарить мужчин и женщин, которые работают в нашей службе здравоохранения. Все они делают исключительную работу", - добавил премьер.

Image caption Письмо о присвоении почетного звания полковника доставил на дом Муру командир первого батальона Йоркширского полка

В четверг капитану Муру сообщили о повышении его в звании до почетного командира полка. Письмо о повышении в звании доставил на дом Муру командир первого батальона Йоркширского полка, передав с соблюдением правил социального дистанцирования.

"Я по-прежнему Капитан Том, но если люди хотят называть меня полковником, большое спасибо", - сказал ветеран, добавив, что повышение в звании для него большая честь.

Над домом Мура сделали торжественный пролет истребители "Спитфайр" и "Харрикейн" из мемориального авиазвена "Битва за Британию" королевских ВВС.

Отдельно поздравило Мура и министерство обороны, отметив удивительное достижение Мура в фандрайзинге. Поздравление записал оркестр Йоркширского полка.

Томас Мур стал на время и поп-звездой. 24 апреля записанная им с певцом Майклом Боллом песня вышла на первое место в британском хит-параде, потеснив канадского исполнителя The Weekend, попросившего своих поклонников поддержать Мура.

Кавер-версия известной в Британии песни You'll Never Walk Alone ("Ты никогда не идешь один"), записанная в сопровождении хора Национальной службы здравоохранения, была выпущена как благотворительный сингл.

Правообладатель иллюстрации Official Charts Company Image caption Тому Муру и Майклу Боллу вручили премии за первое место в британском чарте

Как еще поздравили Капитана Тома

Королевская почтовая служба установила недалеко от его дома именной почтовый ящик

Бывший капитан крикетной сборной Британии сделал Мура почетным игроком сборной

Железнодорожная компания Great Western назвала в честь Мура междугородний поезд - на локомотив нанесли слова "Капитан Том Мур" и изображение Мура с приспособлением для ходьбы.

Компания GB Railfreight, занимающаяся грузовыми железнодорожными перевозками, обещает назвать в честь Мура 129-тонный локомотив.

В четверг, в семь часов вечера, когда британцы выходят из домов и аплодируют медикам, проведут еще один торжественный пролет самолетов королевских ВВС.

Правообладатель иллюстрации Bedford School Image caption Бенджи Ингрэм-Мур преподнес своему деду фотографию тысяч открыток, присланных ветерану на день рождения

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Открытки разбирали волонтеры в школе, гле учится внук Мура

Десятки тысяч открыток, адресованных Муру, открывали с помощью волонтеров. Многие из них были проштампованы специальным памятным почтовым штемпелем, посвященным 100-летию Тома Мура.