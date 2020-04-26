Силиконовая грудь в роли бронежилета и последний рейс ледяного титаника

В очередной подборке интересных научных новостей недели:

Айсберг размером с пять Нью-Йорков готовится повторить судьбу "Титаника"

Правообладатель иллюстрации Copernicus/Esa/Sentinel-1 Image caption Обманчивое фото: на самом деле этот айсберг имеет 150 км в длину

Спутник Европейского космического агентства Sentinel-1 стал свидетелем крупной морской катастрофы. От айсберга A-68, который вошел в относительно теплые воды к северу от Антарктического полуострова, откололся кусок площадью в 175 кв. км, и это, по мнению гляциолога Эдриана Лакмана из Университета Суонси, может означать начало конца.

Лакман наблюдает за этим айсбергом с того самого момента, когда огромная глыба льда в июле 2017 года откололась от шельфового ледника Ларсена и отправилась в свободное плавание.

"Я подозреваю, что дело идет к развязке", - полагает ученый.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption A-68

Когда A-68 только откололся от Антарктики, его площадь составляла более 6 тыс. кв. км, и он сразу стал крупнейшим в мире куском льда. Даже сегодня, пробыв в дрейфе уже 3 года и на одну шестую исхудав, он по-прежнему уверенно держит рекорд (хотя это и не самый большой айсберг в истории, но прежний чемпион, который был в два раза больше, давно растаял).

Кстати, несмотря на свою внушительную площадь, A-68 на удивление тонок - всего около 200 метров. И еще у него, когда он только откололся от ледника, была весьма странная форма - почти ровный прямоугольник, как кредитная карта.

"Я не перестаю удивляться, как такое тонкое и хрупкое создание так долго продержалось в открытом море", - восторгается Лакман.

A-68 держит курс на южную Атлантику, где его ожидают сильное течение и теплые воды. По словам Лакмана, теперь уже ничто не спасет айсберг от катастрофы, он будет терять все новые и новые куски, пока окончательно не распадется на части. Впрочем, осколки эти будут достаточно крупными, чтобы еще несколько лет бороздить моря и даже получить индивидуальные имена.

Кстати, отколовшийся в четверг осколок скорее всего получит имя A-68c в честь родителя.

Размер - это еще не все, даже если вы - акула

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Когда речь заходит об акулах, в голове обычно возникает образ безжалостного и умелого убийцы, быстрого, сильного, вооруженного множеством острых зубов. В общем, пугающий образ. И это мы говорим об акулах сегодняшних. А археологи заверят вас, что акулы прошлого были куда более страшными. Представьте: почти 10 метров сплошного ужаса.

Да-да, именно такими были известные науке 23 вида древней акулы рода Ptychodus. О, это были великолепные охотники, совершенство эволюции, но именно это совершенство, как выяснили ученые, привело к падению рода Ptychodus 85 млн лет назад, ближе к концу мелового периода.

Проанализировав ископаемые останки двух крупных акул, обнаруженные в Испании, исследователи выяснили, что эти рыбы были живородящими, взрослели медленно и поздно достигали зрелости. Эти акулы росли всю жизнь, о чем свидетельствуют годовые кольца на их позвонках (каждый год у них, как у деревьев, добавлялось по кольцу). Все это в совокупности способствовало процветанию вида, представители которого максимально заполняли свою экологическую нишу.

Но в долгосрочной перспективе это сыграло с ними злую шутку: огромные акулы, которые давали мало потомства, оказались не готовы к резким климатическим переменам.

Впрочем, акулы как отряд живут и эволюционируют уже 400 млн лет и вымирать не собираются, так что ученые надеются еще многому у них научиться. К тому же проведение исторических параллелей может помочь при оценке шансов на выживание сегодняшних акул и выработке мер по сохранению их популяции.

Не настоящая грудь спасла от настоящей пули

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30-летняя жительница Торонто спокойно шла по улице и вдруг почувствовала жар и резкую боль в левой груди. Потом на одежде проступила кровь, и женщина немедленно отправилась в отделение скорой помощи.

При осмотре над левым соском у нее обнаружили огнестрельное ранение и направили ее в хирургическое отделение.

Дальнейшее обследование показало, что в правой половине грудной клетки, под силиконовой грудью, у нее засела пуля, однако сама пострадавшая чувствовала себя при этом на удивление хорошо.

После осмотра обоих имплантатов врачи обнаружили, что пуля прошла через левую силиконовую грудь и рикошетом попала в правую, причем сила удара была такова, что она перевернула имплантат вверх ногами. После этого пуля преодолела еще некоторое расстояние уже в тканях женщины и остановилась в правой, настоящей груди.

Скорее всего, левая силиконовая грудь, закрывшая сердце женщины и отразившая пулю, тем самым спасла ей жизнь. Все обошлось треснутым ребром и испорченным силиконом. После превентивного курса антибиотиков женщину выписали из больницы, а пластический хирург Жанкарло Макэвеню, проводивший извлечение пули, решил проверить, бывало ли такое ранее или он стал свидетелем уникального медицинского случая.

К его удивлению, оказалось, что было зарегистрировано по меньшей мере четыре подобных случая попадания пули в силиконовую грудь, и в двух из них имплантат спас от смертельного ранения.

После этого ученые провели лабораторные эксперименты, которые наглядно доказали, что силиконовая грудь действительно может стать барьером между жизнью и смертью.

Что же касается пациентки Макэвеню, то на повторные осмотры она не приходила, и он не знает, стала ли она делать новые имплантаты. Откуда прилетела пуля - тоже осталось загадкой: полиция так и не нашла стрелка или его оружие.

Погибнуть от метеорита и попасть в историю

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Если силиконовая грудь, которая спасает вас от случайной пули - это из разряда невероятного везения, то насколько нужно быть НЕвезучим, чтобы стать жертвой метеорита?

Да, Землю не назовешь неприступной крепостью, ее все время бомбардируют булыжники из космоса, но миллионы метеоритов сгорают в атмосфере, не причиняя никому вреда, а немногие долетевшие до поверхности (не более двух десятков в день) падают то в океане, то в пустыне, то во льдах.

Даже Челябинский метеорит, в 2013 году взорвавшийся в атмосфере и развалившийся на куски весом до 654 кг, и тот никому не причинил вреда (к большому счастью), разве что кто-то поранился выбитым стеклом.

Был, правда, случай, с некоей Энн Ходжес, которая в 1954 году дремала на диване, когда крышу дома пробил метеорит и попал ей в бедро. Камень нашли на месте происшествия, его внеземное происхождение было подтверждено, Энн была в шоке, но осталась жива.

Но чтобы вот так упал и убил...

И все же исследователи отыскали этого бедолагу.

В процессе оцифровки документов времен Османской империи из президентского архива Турции они обнаружили документ, гласивший, что 22 августа 1888 года упавший с небес метеорит убил одного и парализовал другого крестьянина в деревне на территории современной Сулеймании в Ираке, которая тогда была под турецким владычеством.

Сам метеорит к отчету, разумеется, не прилагался. Зато обнаружились еще три документа, подробно описывающие происшествие.

Это были рапорты чиновников об огненном шаре, появившемся в небе, и последовавшем за этим метеоритном дожде, который длился 10 минут, убил одного безымянного крестьянина и покалечил другого, а также сильно побил урожай.

"Тот факт, что все эти документы исходят из официальных источников и написаны не только местными чиновниками, но и самим великим визирем, не дает нам повода сомневаться в реальности случившегося", - отмечают авторы исследования.

Они надеются, что в ходе дальнейших исследований им удастся найти ответ турецкого султана, который должен был как-то отреагировать на такое необычное событие.