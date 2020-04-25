Липовые похороны. Азербайджанцы боятся штрафов - но все равно нарушают карантин

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Азербайджане дольше всего можно находиться на улице, если вы отправились на похороны близкого родственника. Некоторые пытаются обмануть систему, когда другого выхода нет: распоряжение правительства о тех, кому позволено выходить на работу, оставило за бортом "теневой сектор" - людей, работающих без соответствующих документов.

С начала апреля в Азербайджане покидать свои квартиры можно только послав СМС на короткий номер. В сообщении нужно указать данные своего удостоверения личности, а также цифру: 1 - если вы решили пойти к врачу; 2 - в магазин, на почту, в аптеку или банк; или же 3 - на поминки. Причем если на поход к врачу или магазин вам дается всего два часа в день, то на похороны - целых пять. Присланное в ответ подтверждение необходимо показать на улице полицейскому, если он остановит вас для проверки.

Последней опцией граждане пользуются подозрительно часто, считают в азербайджанском МВД. Только за два дня - 16 и 17 апреля - полиция выявила 120 нарушителей карантина, отпросившихся на несуществующие похороны, и оштрафовала каждого на 100 манатов (около 59 долларов).

"Жду звонка от участкового"

Нефтяник Ахмед оказался в парадоксальной ситуации - чтобы соблюсти карантин, ему

пришлось его нарушить.

Когда объявили режим всеобщей самоизоляции, он решил съехать от пожилых родителей, чтобы не подвергать их риску. По словам Ахмеда, на работе приходится много контактировать с людьми, к тому же система вентиляции общая.

Поэтому еще в марте, когда шли длинные выходные по случаю Новруза (праздника весны в Азербайджане), он решил переехать на съемную квартиру в пригород.

"Я просто не рассчитал время: переезд, покупки домой на две недели вперед, кота перевезти отдельно - в два часа не уложиться, - рассказывает Ахмед, - Вообще два часа - это очень мало: если ты на машине и поставили КПП в городе для проверки, то минут 20 минимум там теряется, пока до тебя дойдет очередь. Доехать можно только в одну сторону".

Ахмед отправил цифру 3 на специальный номер и получил в распоряжение заветные пять часов. "Я только один раз этим воспользовался", - уверяет он.

Но потом полиция стала вызывать в участок его знакомых, которые тоже сжульничали с "похоронами". "Одного оштрафовали, а другой смог выкрутиться, так как у его друга с такой же фамилией на днях умер дед, и он смог выдать его за своего. Он тоже был в безвыходном положении - покупки, срочный ремонт дома, - говорит Ахмед, - И вот теперь я сижу и жду звонка от участкового". Выходит на улицу Ахмед теперь только раз в два-три дня - за продуктами - и буквально на несколько минут после полуночи - покормить дворовых кошек.

О злоупотреблении похоронами предупреждает и Центр развития электронного правительства - орган, ответственный за выдачу разрешений на выход из дома, - и призывает азербайджанцев отправлять похороны в кругу исключительно близких родственников.

Всеобщий карантин в Азербайджане ввели 31 марта, систему СМС-пропусков - 5 апреля. Ходить на работу разрешено сотрудникам ключевых сфер, список которых довольно обширный - от здравоохранения и транспорта до финансовых услуг. Но за бортом этого длинного перечня оказались многие, кто готов пойти на нарушение, чтобы прокормить свои семьи.

Штраф страшнее вируса - но и он не пугает

Окрестности станции метро Ази Асланова - один из самых населенных спальных районов Баку. До пандемии тут шла оживленная торговля, но еще с марта магазины закрыты. На многих из них висят объявления о том, что магазин готов доставить товар на дом.

Мимо закрытых магазинов к клиентам ходит электрик Мушфиг - починить кому-нибудь проводку, вставить розетку или повесить люстру. "Я должен выходить, другого варианта у меня нет, нужно кормить семью", - говорит он.

Каждый раз Мушфиг рискует попасть под штраф. "Иду только когда клиент поблизости, дворами, как партизан, подальше от дорог, чтобы не нарваться, - рассказывает он. - От прежних доходов осталось процентов десять".

Азербайджан - небогатая страна. ВВП на душу населения тут более чем вдвое ниже, чем в России, а средняя зарплата - около 430 долларов в месяц.

Мушфиг раньше зарабатывал больше этой суммы, но с началом пандемии ему едва хватает на жизнь - от клиентов, которые живут далеко, приходится отказываться.

"Я больше боюсь, что оштрафуют, а не болезни, - говорит Мушфиг, - Мне сейчас лишь бы моя мать и дети голодными не остались. Обидно выйти из-за 20 манатов и получить штраф на 100".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На работу разрешено ходить работникам ключевых сфер, в том числе продавцам продуктовых магазинов

Покидая дом, Мушфиг отправляет СМС с цифрой 2 (выход за покупками) и идет быстрым шагом к клиенту, но несколько дней назад он не уследил за временем: "Бегом выскочил от клиента, взял такси, и на КПП нас остановили. Показал полицейскому СМС, а он говорит, мол, у меня пять минут осталось до конца, я говорю - мне тут недалеко, и он меня отпустил".

Мушфиг вышел из машины и пошел к дому. "К тому времени срок СМС истек уже, и я весь трясся, чувствую, что дрожу и что полиция сейчас меня увидит и выпишет штраф", - вспоминает он.

Мушфиг - не единственный, кто оказался в результате карантина в уязвимом положении. Как отмечает экономист Тогрул Машаллы, в похожей ситуации все, кто получает основной доход за сдельную работу - грузчики, специалисты по ремонту, а также те, чье место работы закрылось на карантин: "Теперь у них два варианта - либо искать новую работу, либо ходить по клиентам на дом - и то, и другое подразумевает нарушение карантина".

По данным МВД, за месяц - с 17 марта по 17 апреля - за нарушение карантинного режима было оштрафовано почти 57 тысяч человек, более 250 человек были арестованы по административным статьям, а 16 человек - задержаны по уголовным. При этом за решеткой часто оказывались оппозиционеры, активисты или независимые журналисты. В главной оппозиционной партии - Народном фронте Азербайджана - Би-би-си сообщили, что с начала карантина были арестованы 12 ее членов.

Работа в тени

Нарушению карантина способствует также высокий уровень теневой экономики в стране (три года назад Азербайджан был в тройке лидеров по этому показателю в мире) и отсутствие у многих официального оформления на работу. Например, те, кто работают сиделками у пожилых и больных людей, не смогут предъявить контракта на работу, если их остановит полиция.

Гусейн и его пожилой отец живут в разных частях города. Пожилому человеку нужна помощь, поэтому за ним ухаживает приходящая сиделка. Она также работает без официального договора - и Гусейн боится, что ее оштрафуют. Оформить официальный контракт Гусейн, по его словам, "не подумал", да и не знает, как это вообще делается. "Я ей заплатил заранее, и теперь говорю, что сидите дома, приходите только к папе с покупками на несколько дней вперед. Но она отказывается, так как чувствует себя обязанной и хочет как бы отработать деньги, но это очень рискованно", - рассказывает Гусейн.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Остановить для проверки документов и разрешения на выход из дома могут как на улице, так и в общественном транспорте

В схожей ситуации оказалась Гюльнар, от заработка которой зависит финансовое положение всей ее семьи - мужа и четверых детей. До карантина она работала мойщицей в хлебном цеху. После того как ввели карантин, работодатель сообщил ей, что поскольку с ней не был заключен трудовой договор, на работу выходить ей нельзя.

В течение нескольких недель у семьи просто не было денег, с продуктами им помогали соседи. Недавно Гюльнар смогла устроиться в кондитерский цех, правда и там с ней отказались заключать трудовой договор: "Так я вечером выхожу на работу, чтобы не попасть под штраф, и очень боюсь".

На социальную поддержку и обеспечение занятости правительство выделило 600 миллионов манатов (350 миллионов долларов), еще 80 млн манатов (47 млн долларов) на поддержку частных предпринимателей заложены в ранее разработанном правительством плане.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Как и другие мировые столицы, Баку опустел

Также ранее единоразово по 190 манатов (111 долларов) в Азербайджане выдали каждому безработному.

"Пакет помощи, который в очень сложной форме предоставлен гражданам и бизнесу, не отражает всю глубину кризиса, - считает экономист Натик Джафарли. - Потому что в Азербайджане двойной кризис, падают цены на нефть, а за ними и валютные поступления, плюс экономика практически закрыта".

Масштаб кризиса, как и во всем мире, будет зависеть от того, как долго продлятся ограничительные меры. Надежда на улучшение есть - число больных Covid-19 в стране снижается с 15 апреля. На 25 апреля в Азербайджане было более полутора тысяч зараженных, 21 человек скончался. В азербайджанском представительстве ВОЗ отмечают положительную динамику, но говорят, что делать прогнозы пока трудно.

24 апреля было решено немного смягчить карантин - с 27 апреля СМС-сообщением на коды "1" и "2" можно будет выходить не на два, а на три часа. Вернутся магазины канцтоваров, косметики, оргтехники, мебели и некоторых других услуг.

Пока же соблюдение строгого режима самоизоляции варьируется от района к району - в пригородах и парках все еще можно встретить гуляющих пенсионеров и играющих в футбол детей.

"Первое время к нам приезжала полиция, вдоль дороги ездили с громкоговорителями, штрафовали, но постепенно все изменилось, - рассказывает инженер Гусейн. - На ворота футбольной площадки повесили цепь, но несколько дней назад кто-то цепь сломал, и вот я сейчас смотрю в окно - в футбол играют, по улице гуляют".

"Хорошо бы побыстрее все это закончилось, - говорит мне по телефону электрик Мушфиг. - С деньгами все ясно - их не будет, но маму жалко, она педагог, школа не работает, так она и гуляет каждый день - надевает на себя две маски и идет до школы и обратно".