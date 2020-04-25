В России почти 6 тыс. новых случаев Covid-19, за сутки умерли 66 человек

Правообладатель иллюстрации Getty Images

За последние сутки в России выявлено 5966 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 66 человек, сообщил в субботу оперативный штаб по борьбе с Covid-19 при правительстве РФ.

Всего подтвержденных случаев заражения вирусом в стране - 74588 человек, общее число жертв - 681 человек.

Больные есть во всех 85 регионах, больше всего их в Москве, где за сутки отмечено 2612 новых случаев и 41 человек умер.

В пятницу умерли 60 человек, было зафиксировано 5849 случаев. Эти показатели начали расти после трехдневного снижения. Во вторник штаб докладывал о 5642 новых случаях, в среду - о 5236, в четверг - о 4774.

В субботу главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в "Фейсбуке" сообщил, что за последние 24 часа в больницу поступили 108 пациентов. Всего, по его данным, на лечении в стационаре находятся 620 человек, 65% из них с диагнозом - коронавирус. По данным сайта больницы, которая с начала эпидемии принимает исключительно пациентов с признаками коронавируса, она рассчитана на 785 коек.

Российские эпидемиологи предлагают властям продлить строгие карантинные меры еще как минимум на две недели. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что возможен резкий скачок заболеваемости коронавирусом, если ослабить режим самоизоляции.

Предложение должен одобрить Владимир Путин.

По информации "Интерфакса", накануне также стало известно о вспышке коронавируса на Корбалихинском руднике в Алтайском крае. Правительство региона сообщает о 51 заболевшем.

Всего эпидемия Covid-19 затронула более 80 российских регионов, самая сложная ситуация сохраняется в Москве.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились почти 2,8 млн человек, умерли 195,9 тысяч.