Коронавирус в мире: ВОЗ предупреждает, что иммунитет не гарантирован

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Число заразившихся и умерших от Covid-19 по всему миру продолжает расти, однако в большинстве стран Западной Европы динамика распространения эпидемии ощутимо замедляется. Многие страны приступили к постепенному выходу из жесткого режима карантина.

По данным Университета Джонса Хопкинса по состоянию на субботу, больных коронавирусом в мире насчитывается 2,8 млн человек, умерших от заболевания - 197,5 тысяч.

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Эксперты ВОЗ предупреждают, что нет доказательств, что даже при наличии антител в крови люди, переболевшие Covid-19, защищены от повторного заражения. При этом тестирование населения на антитела крайне важно для получения реальной картины того, сколько людей в действительности переболело коронавирусом. Эти данные помогут быстрее ослабить ряд карантинных мер, а также они важны для успешной разработки вакцины против вируса.

Лоукостер Wizz Air возобновит полеты из Вены по ряду европейских направлений с 1 мая, заявил исполнительный директор компании Йожеф Варади. По его словам, в компании надеются начать с 30% рейсов, выполнявшихся Wizz Air до начала пандемии, и за два-три месяца вернуться к обычному графику на 75-80%. Однако ни одна из европейских стран, куда намерены начать летать в Wizz Air, пока не отреагировала на это заявление.

Ситуация в Европе

В Германии за сутки выявлено 2055 новых случаев Covid-19, общее число зараженных в стране, по данным Института Роберта Коха, теперь составляет 152,4 тысячи человек. С начала эпидемии умерли 5767 инфицированных.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Бельгийские школьники смогут вернуться к учебе после 11 мая

Власти Бельгии представили свой план по выводу страны из карантина. Школьники смогут вернуться к занятиям с 11 мая, но в классе должно находиться не более 10 человек единовременно. При этом правительство отмечает, что это лишь предварительные планы и они могут быть пересмотрены.

Коронавирусом в стране заразились более 44 тысяч человек, умерли почти 6700 - это самый высокий показатель смертности на душу населения в Европе.

В субботу жители Беларуси вышли на общенациональный субботник, запланированный властями еще в начале апреля. Между тем за последние сутки там выявлено 817 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных в стране достигло 9590 человек, за все время эпидемии умерли 67 инфицированных. Власти страны с самого начала заявили, что не намерены вводить никаких карантинных мер.

Власти Франции запретили онлайн-продажи антиникотиновых пластырей и наложили ограничения на их продажи в аптеках, после того как группа исследователей предположила, что никотин в определенной степени защищает организм от заражения коронавирусом.

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На прошлой неделе одна из парижских больниц предоставила данные, из которых следует, что статистически курильщикам с меньшей вероятностью может понадобиться интенсивное лечение от Covid-19.

Франция намерена продолжить исследования в этой области. Ситуация с коронавирусом в этой стране - одна из самых тяжелых в Европе: более 22 тысяч умерших, почти 160 тысяч зараженных.

Что происходит в мире

Число умерших от Covid-19 в США превысило 51 тысячу человек, заразившихся почти 900 тысяч. Это самые высокие показатели в мире.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В салонах красоты в штате Джорджия появились первые посетители

При этом три американских штата - Джорджия, Оклахома и Аляска - ослабили жесткий режим карантина. Открылись некоторые магазины помимо продуктовых. В первых двух заработали также салоны красоты и SPA-комплексы, а на Аляске открылись многие рестораны.

Накануне президент Дональд Трамп завершил свой ежедневный брифинг в Белом доме раньше обычного, отказавшись отвечать на вопросы журналистов. Его критикуют за желание отменить карантин в стране вопреки решению губернаторов отдельных штатов. Кроме того, в четверг он предложил подумать о том, чтобы вводить больным Covid-19 спиртосодержащие и хлорные чистящие средства, чем вызвал бурю негодования общественности. Позже он сказал, что журналисты не поняли сарказм в его словах.

Австралия и Новая Зеландия отмечают в субботу национальный День памяти своих солдат, павших на фронтах Первой мировой войны, особенно в ходе неудачной Дарданелльской операции 1915 года, где австралийцев и новозеландцев погибло особенно много. Он известен также как День АНЗАК.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мемориал памяти в Мельбурне обычно в этот день (справа) и в субботу, 25 апреля 2020

Обычно в обеих странах проходят торжественные церемонии и пышные празднования, но в этом году все мероприятия пришлось отменить из-за эпидемии. Вместо этого люди в назначенный час - на рассвете - вышли на улицу и провели минуту молчания у своих домов.

В Австралии с начала эпидемии выявлено 6677 тысяч заболевших, в Новой Зеландии - 1461.

Власти Индии разрешили открыться небольшим локальным магазинам при условии, что лишь половина персонала вернется к работе. Они обязаны носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию с покупателями.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Карантин в Индии действует больше месяца, сотни тысяч семей жалуются, что им нечего есть

Жесткий карантин был введен в Индии больше месяца назад. Большая часть населения страны занимается поденным трудом, и сотни тысяч семей оказались на грани голода. Официальный Дели заявляет, что ищет наиболее безопасные пути запуска экономики.

В Индии подтверждено около 25 тысяч случаев заражения Covid-19, 780 человек скончались.