“Обычные люди”: новый сериал о главном в жизни подростка

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Коннел и Марианна вместе, но надолго ли?

26 апреля на BBC3 и на стриминговом сервисе Hulu вышел первый сезон сериала "Обычные люди" (Normal People) по одноименному роману 29-летней писательницы Салли Руни. Эти 12 эпизодов примерно по полчаса каждый могут стать главным современным произведением о подростковой любви.

Это второй роман Салли Руни, которую пресса по всему миру называет "Сэлинджером для миллениалов", но это, скорее, от того, что пресса в принципе любит красивые эпитеты, и этот - не из самых удачных.

Руни просто искренне пишет о подростковых отношениях не только во всей их невероятной красоте, но еще и в их жестокости, нелепости и полном отсутствии опыта.

"Обычные люди" (на русском языке книга вышла в апреле 2020 года) стали в 2019-м бестселлером, экранизация была вопросом времени.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Салли Руни

Марианна - одиночка, которую без энтузиазма травят одноклассники, а сама она хамит учителям, всем своим видом показывая, что она - умнее их всех, и, возможно, это правда.

Ее мать занимается бизнесом, старший брат словно с раннего детства стал "белым воротничком" ("У меня есть одна штука, возможно, ты слышала про такую - она называется социальная жизнь", - говорит он сестре при первом же появлении в кадре).

Коннел из бедной семьи, но зато, благодаря спорту, школьная звезда. Втайне от своих друзей читает книги - друзья этого увлечения не понимают. Его мать убирается в доме семьи Марианны, он забирает ее на машине.

Благодаря этому у подростков есть неформальный канал для общения. Официальный канал - школу - использовать нельзя из-за страха насмешек.

Правообладатель иллюстрации BBC pictures

Уже в первой серии главные герои поцелуются, и первое, что он скажет ей: "Только в школе никому не говори". Она ответит: "Мне там и разговаривать-то не с кем".

Их отношения будут развиваться, и они показаны так, как в современном кино еще никто не делал: просто и честно. Со всеми косяками, нечаянными предательствами, мелкими размолвками и большими ссорами. И, конечно, с такими днями, которые в отношениях переживал каждый из нас. Такие дни мы до сих пор вспоминаем с нежностью.

"Обычные люди" совсем не похожи на два других главных подростковых хита.

"Половое воспитание" с его открытыми геями и разговорами о сексе с директором школы - это, скорее, как взгляд на другой мир. В России так не бывает - по всему комплексу причин, по которым эта страна не похожа на Великобританию.

"Конец е**ного мира" (в оригинале - THE END OF THE F***ING WORLD) при всей реалистичной теплоте отношений главных героев происходит все же при слишком фантастических обстоятельствах.

Здесь же никакой фантастики: герои готовятся к выпускному вечеру и собираются поступать в университет - вот и весь сюжет. Здесь даже ярких красок в операторской работе нет, такие полутона больше подошли бы для экранизации викторианского романа. Ярко выражены только два главных героя - в том смысле, что весь остальной мир крутится вокруг них.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Влюбленных подростков в сериале сыграли Дейзи Эдгар-Джонс и Пол Мескал

Совершенно ассоциативно "Обычные люди" напоминают советскую подростковую драму "Вам и не снилось", экранизации романа Галины Щербаковой.

Только здесь герои стали старше, приобрели подростковую резкость, полный спектр проблем 16-летних и перенеслись в современный мир, где секс в старших классах - уже давно не повод для вызова родителей к директору.

Хоть формально действие "Обычных людей" происходит в Дублине, он абсолютно интернационален, такое могло случится - и прямо сейчас случается - с десятками молодых людей в любой европейской культуре.

Сериал (как это уже раньше произошло с книгой) обязательно станет одним из главных высказываний о любви в 2020-х.

Лет через сорок он станет неактуальным и ностальгическим. К тому времени найдутся новые писатели своих поколений. Лишь бы только в прессе к тем годам навсегда вышли из моды неуместные эпитеты.