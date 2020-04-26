"Мы побили Ким Чен Ына". Виртуальное "Евровидение" набирает популярность, несмотря на коронавирус

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption 65-й конкурс Евровидения должен был состояться в этом году в Роттердаме

Песенный конкурс "Евровидение" в этом году отменен из-за пандемии коронавируса, но его поклонники нашли новый способ наслаждаться любимым шоу: каждую субботу они проводят перед экранами своих компьютеров и телевизоров, пересматривая старые выпуски.

О том, какой именно год будет доступен к просмотру, становится известно за 15 минут до начала на "Твиттере", где хэштаг #EurovisionAgain по популярности у британской аудитории превосходит даже телешоу "Британия ищет таланты", которое выходит в это же время по телевидению.

По субботам в 21:00 по среднеевропейскому времени (20:00 в Британии) на официальном канале Евровидения на YouTube начинается повтор-трансляция, которую в режиме реального времени - без возможности промотать вперед - смотрят заядлые любители, тут же обмениваясь впечатлениями в соцсетях.

В минувшую субботу давали повтор конкурса 2007 года, который проходил в Хельсинки, где впервые в полуфинал вышли Чехия, Грузия, Сербия и Черногория как независимые государства.

"Все три сестрицы (Рос., Укр., Бел.) были шикарны в том году на конкурсе. Но Андрей Михалыч лучший! Лайк, если любишь Сердючку и Данилко) Who loves Verka???" - комментирует Plummy, имея в виду Андрея Данилко, который в образе Верки Сердючки исполнил Dancing Lasha Tumbai, заняв второе место.

Первая премия в том году досталась Марии Шерифович из Сербии, исполнившей песню "Молитва" на сербском языке.

Все, как в первый раз

Порядка 200 млн зрителей смотрят конкурс Евровидения ежегодно, причем популярность его растет у молодых европейцев - в 2019 году почти половина из смотревших финал конкурса по телевидению были моложе 24 лет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Испанская исполнительница Барей принимала участие в конкурсе 2016 года

Идея "Eurovision Again" пришла в голову британскому журналисту Робу Холли: "Это, конечно, греет душу, что всего за пять недель субботние просмотры стали чем-то само собой разумеющимся", - говорит он.

Именно в этом году он должен был лично присутствовать в Роттердаме на 65-м конкурсе Евровидение-2020.

Теперь Роб вместе с тремя другими энтузиастами работает с видеоклипами, графикой и механизмом голосования на "Твиттере", где фаны голосуют за исполнителей прежних лет - и их результаты порой расходятся с теми, которые уже вошли в историю конкурса.

"Провести время вместе"

Один из поклонников "Евровидения" - 22-летний Пим Стинберген из Роттердама.

Правообладатель иллюстрации Pim Steenbergen Image caption Пим Стинберген (слева) с певцом Майклом Райсом, который представлял Британию на "Евровидении" в 2019 году

"Этот конкурс для меня - всё, - признался он программе BBC Newsbeat. - Этот год должен был стать для меня особенным, потому что я записался волонтером - работать на концертной площадке и планировал познакомиться с международным фан-клубом Евровидения".

Теперь концертный зал Rotterdam Ahoy, где должен был пройти конкурс, превращен в полевой госпиталь для приема заболевших Covid-19.

"Eurovision Again" отвлекает от всего плохого, что сейчас происходит вокруг нас, - говорит Пим. - У нас снова есть повод провести время вместе, пусть даже не в реальной жизни".

А в прошедшую субботу хэштаг #EurovisionAgain побил по популярности на "Твиттере" новости о северокорейском лидере: "Всё - мы победили!!!! Мы побили Ким Чен Ына", - написали авторы идеи.