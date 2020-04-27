На Avito выложили просроченные ИВЛ. Их уже закупили для больниц во Владимирской области

Правообладатель иллюстрации rosreserv.ru Image caption На складах Росререзва хранятся продукты, медикаменты и медицинское оборудование, включая ИВЛ

На сервисе объявлений Avito появились предложения о продаже крупных партий аппаратов для искусственной вентиляции легких со складов Росрезерва. Богатейший депутат Госдумы Григорий Аникеев закупил их для больниц Владимирской области, однако они оказались просроченными.

Во второй половине марта, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, на сайте Avito появилось несколько объявлений о продаже крупных партий аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

От ИВЛ часто зависит жизнь пациентов с COVID-19. В начале апреля министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании с президентом Владимиром Путиным назвал ИВЛ "очень дефицитной позицией".

На Avito продавались отечественные аппараты типа "ФАЗА - 5НР", несколько моделей типа "РО" и даже полевые ДП-11, которые, по данным Росздравнадзора, могут входить в комплект "сумка врача войсковая".

"Аппараты новые, со складов Росрезерва. Год выпуска 2014. Действующее РУ (регистрационное удостоверение Росздравнадзора - Би-би-си). В наличии более 50 штук", - гласило объявление о продаже аппаратов "РО-7" по цене 450 тысяч рублей за штуку.

Другие модели были представлены партиями "более 100 штук" - например, "РО-6Н-05" (стоимость - 60 тысяч за единицу). И почти везде упоминался Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам, которое хранит запасы продовольствия, медикаментов и даже грузовых автомобилей на случай стихийных бедствий и войны.

Как на Avito могли оказаться аппараты ИВЛ из стратегического запаса страны?

Что такое Росрезерв?

Росрезерв - закрытая структура, большая часть ее деятельности относится к государственным секретам. В нее входят более сотни складов, разбросанных по всей стране, писали РИА Новости. На них хранятся продукты, лекарства, медицинское оборудование, нефтепродукты, грузовые автомобили, понтоны, трубы и другие предметы, которые призваны обеспечить жизнедеятельность государства во время войны или стихийных бедствий.

Правообладатель иллюстрации rosreserv.ru Image caption Склады Росрезерва разбросаны по всей страны

На сайте госзакупок Росрезерв публикует только малозначительные тендеры для собственных нужд - например, на поставку мебели или почтовые услуги.

При этом ведомство - один из крупнейших государственных заказчиков в стране, писал Forbes в расследовании, посвященном Росрезерву. Однако многомиллиардные закупки продовольствия и других товаров - засекречены.

С 2009 года Росрезерв возглавляет Дмитрий Гогин. В 1990-е годы он работал в различных коммерческих структурах Петербурга, в 2000-е - возглавлял "Ростоппром", доля в котором была у структур известных предпринимателей братьев Ротенбергов, писал Forbes.

По истечению определенного срока Росрезерв продает запасы с истекающим сроком годности, чтобы заменить их на свежие, следует из материалов Арбитражного суда.

Как правило, реализация запасов производится, когда до истечения срока годности остается год-полтора, указывал Forbes. Как и в случае закупками, аукционы по продаже - закрытые, для участия в них нужно иметь лицензию ФСБ на работу с гостайной.

Закрытость часто порождает коррупцию: в 2019 году бывший замглавы Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Илгиз Гарифуллин был осужден к 13 годам колонии за то, что брал взятки в обмен на победу в этих торгах, передавал "Коммерсант".

"Нас всех приглашают [в Москву], мы должны приезжать со всей России абсолютно. И начинаем, как на аукционе, бороться за продукт, на который мы явились", - в 2015 году рассказывал в интервью "Росбалту" владелец компании "Союз-П" Константин Чайковский. Торги проходят в очной форме - участники поднимают карточки с номерами, следует из разъяснений на сайте Росрезерва.

"Союз-П", зарегистрированная в деревне Новые Батеки Смоленской области, долго судилась с Росрезервом из-за того, что не получила по почте приглашение на участия в аукционе. Материалы этих и других дел - единственный источник, показывающий масштабы продажи товары со складов Росрезерва.

Правообладатель иллюстрации rosreserv.ru Image caption Продукцию с истекающим сроком годности Росрезерв продает на закрытых аукционах

Так, в 2016 году 2000 тонн замороженной говядины, хранившейся на складах по всей стране, были проданы за 340 млн рублей. Тогда же на другом аукционе 2,5 млн банок консервированной горбуши ушли за 85 млн рублей, 1,8 млн банок тушенки - за 115 млн, а 600 тонн сливочного масла "Крестьянское" - за 83 млн (материалы судебных тяжб между победителями аукционов и Росрезервом).

Лоты по продаже непродовольственных товаров - металлопроката, ГСМ и проч. - превышают полмиллиарда рублей, следует из еще одного судебного решения.

Именно на одном из таких аукционов и могли быть приобретены аппараты ИВЛ, которые в итоге оказались на Avito.

Кто продавал ИВЛ на Avito?

Во всех объявлениях на Avito в качестве продавца была указана компания "МедТехЛайт".

Она зарегистрирована в Екатеринбурге, и в даже в ее эмблеме зафиксировано, что она продает товары со складов Росрезерва. В каталоге, помимо ИВЛ, - рентгеновские аппараты, операционные столы, военно-медицинские наборы, медицинская мебель и даже казенные байковые одеяла с кожаными госпитальными тапками.

В качестве контактного телефона на Avito был указан номера сотрудника "МедТехЛайта" Сергея Виноходова. Корреспондент Би-би-си позвонил ему 10 апреля под видом представителя московской компании, которая срочно закупает аппараты ИВЛ для частных клиник.

Image caption Объявления о продаже ИВЛ из Росрезерва были, в частности, опубликованы в разделе "Коллекционирование - Военные вещи"

"Понятия не имею, может, в прошлом году, может, два года назад. Но не сейчас", - так ответил Сергей на вопрос, когда аппараты были выкуплены со складов Росрезерва. Поставить оборудование, которое теперь хранится на собственных складах компании, он был готов в любом объеме - от нескольких штук до полной фуры.

Спустя полторы недели все объявления о продаже ИВЛ исчезли, но сохранились или в кэше, или в агрегаторах, которые сохраняют у себя информацию с Avito. К моменту исчезновения объявлений во Владимирской области вовсю полыхал скандал с поставкой в местные больницы просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Какие ИВЛ поставили во Владимирскую область?

В начале апреля фонд "Милосердие и порядок" депутата Госдумы Григория Аникеева поставил в больницы Владимирской области 50 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Понимая мысли и чувства своих земляков, всегда откликаясь на важнейшие общественные запросы, [...] Григорий Викторович Аникеев закупил [аппараты] на свои средства", - говорилось в сообщении на сайте фонда.

Сейчас это сообщение удалено, но сохранилось в кэше.

Владелец владимирского мясного холдинга ABI Group, Аникеев представляет в Госдуме "Единую Россию" и, согласно последним опубликованным декларациям, считается самым богатым депутатом нижней палаты парламента. В 2018 году его доход составил 2,3 млрд рублей.

Правообладатель иллюстрации Alexandra Mudrats/TASS Image caption Просроченные ИВЛ были закуплены на средства самого богатого депутата Госдумы Григория Аникеева

В общей сложной на 50 аппаратов ИВЛ он потратил 6 млн рублей, они поступили в больницу №6 города Владимира. Однако спустя неделю местное издание "ПроВладимир", ссылаясь на данные прокурорской проверки, рассказало, что речь шла об аппаратах "ФАЗА - 5НР" 1999-2001 годов выпусках, не пригодных к использованию.

В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий". Из сообщения ведомства следует, что срок эксплуатации поставленных аппаратов истек 15 лет назад. Одна из серьезных претензий - несоответствие выходных и заданных параметров вентиляции: разброс дыхательного объема составляет 10-15%.

Депутат Аникеев выпустил еще одно обращение, в котором подчеркнул, что закупленные аппараты ИВЛ были "новыми". "Никогда не были в эксплуатации, все это время они находились на консервации. Подчеркну, что данные аппараты предназначены для использования только в случае чрезвычайной ситуации и могут спасти жизни тысяч людей - наших земляков", - говорилось на сайте фонда "Милосердие и порядок".

Сейчас и это сообщение удалено, но также осталось в кэше. Аникеев в комментарии Znak.com поприветствовал возбуждение уголовного дела и пообещал потратить 50 млн на новые аппараты ИВЛ.

Image caption На Avito "ФАЗА-5НР" продавалась в деревянных ящиках

Просроченный аппараты "ФАЗА - 5НР" его фонд приобрел у компании "Медтехника-Сервис" из Костромы, которая специализируется на поставках медицинского оборудования для региональных больниц и поликлиник.

Ее собственник Андрей Герасимов рассказал Би-би-си, что закупил "ФАЗА - 5НР" у той самой екатеринбургской фирмы "МедТехЛайт", которая реализует товары со складов Росрезерва. Правда, приобрели их не через Avito, а "по своим каналам".

По словам Герасимова, перед поставкой во владимирскую больницу специалисты его компании провели контроль технического состояния аппаратов и подготовили документы об их пригодности. "Аппараты-то вообще идеальные", - говорит он.

В конце марта на Avito "ФАЗА - 5НР" продавалась за 35 тысяч рублей, потом их цена выросла до 100 тысяч. Фонду депутата Аникеева они обошлись в среднем в 120 тысяч. "НДС, доставка, диагностика", - объясняет рост стоимости Герасимов.

Аналогичные аппараты были закуплены у "Костромской Медтехники-Сервис" не только для больницы во Владимире: местные предприниматели также приобрели их для лечебных учреждений Коврова (40 штук) и Мурома (7 штук). Об этом ТАСС рассказал глава областного департамента здравоохранения Алексей Мозалев, подчеркнув, что на баланс они приняты не были.

Остались ли в Росрезерве ИВЛ?

После того, как скандал во Владимирской области дошел до стадии уголовного дела, корреспондент Би-би-си вновь позвонил менеджеру екатеринбургского "МедТехЛайта" Сергею под видом покупателя аппаратов ИВЛ.

Тот подтвердил, что слышал про историю с поставкой просроченных "ФАЗА - 5НР". На вопрос о том, актуально ли еще предложение об их продаже, он спросил в ответ:

"А у нас "фазы" были? А вы когда звонили?"

После того, как корреспондент Би-би-си назвал дату публикации объявления на Avito, Сергей нехотя признал: "Может, и были. Сейчас "фаз" нет".

При этом другие аппараты ИВЛ со складов Росрезерва по-прежнему продаются на сайте компании - включая полевой "ДП-11", произведенный в 1999 году.

Истечение срока годности не означает, что оборудование больше нельзя использовать, поясняет Александр Смирнов, гендиректор Ассоциации организаций оборонно-промышленного комплекса - производителей медицинского оборудования. В таком случае оно требует поверки, которая покажет, можно ли продлить срок службы или нет. "Если прибор не эксплуатировался, то он сохраняет свою работоспособность", - отмечает он.

Правда, есть и вторая проблема, с которой, по его словам, уже столкнулись в США, где достали из запасов аппараты первого поколения: врачи, привыкшие к автоматике, не могут выставлять режимы вентиляции вручную.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Министр промышленности Денис Мантуров пообещал в начале апреля, что Россия нарастит выпуск аппаратов ИВЛ до 1500 штук в месяц

В пресс-службе Росрезерва Би-би-си сообщили, что екатеринбургская "МедТехЛайт" никогда не принимала участия в торгах по продаже разбронированных товаров.

Би-би-си обратилась за разъяснениями к собственнику "МедТехЛайта" Руслану Мансурову - был ли еще один посредник между ним и Росрезервом? Его ли компания поставила во Владимирскую область аппараты "ФАЗА-5НР"? Он пообещал ответить письменно, однако на момент публикации так и не прислал ответов.

Впрочем, в торгах Росрезерва могла участвовать другая его компания. Так, на него зарегистрирована фирма "Нивелир", которая несколько лет назад поставляла медицинское оборудование - и в том числе аппараты ИВЛ - в больницы нескольких регионов России (данные сайты госзакупок). Одновременно "Нивелир" упоминается на специализированных сайтах как поставщик металлопроката со складов Росрезерва, причем в качестве контактного лица указан все тот же Сергей Виноходов, с которым корреспондент Би-би-си общался по поводу ИВЛ.

"Сергей Россия Поставка Ивл Оборудования и т.д.", "Металл с Госрезерва" - именно так, согласно приложению GetContact, записывают его клиенты в своих телефонах.

В Росрезерве Би-би-си сообщили, что все ИВЛ, которые находили на складах по стране, были переданы региональным властям, но не уточнили ни количество, ни модель аппаратов.