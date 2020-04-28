Бурлака на Дону. Кто такой "Владимир Иванович", которого ищет следствие по делу MH17

Правообладатель иллюстрации bryanskobl.ru Image caption Генерал Андрей Бурлака сейчас является первым заместителем руководителя пограничной службы ФСБ России

Русской службе Би-би-си стало известно возможное имя одного из главных фигурантов дела о крушении "Боинга", выполнявшего рейс МН17.

В материалах Объединенной следственной группы (JIT), которая ведет официальное международное расследование падения самолета, этот человек проходил под псевдонимом "Владимир Иванович". Люди, лично общавшиеся с этим человеком, сказали Би-би-си, что за этим именем может скрываться действующий первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.

Расследовательская группа Bellingcat провела анализ технических данных и независимо от Би-би-си также пришла к выводу, что Андрей Бурлака и "Владимир Иванович" могут быть одним человеком.

В опубликованных следователями телефонных переговорах представители ДНР между собой называли Владимира Ивановича командиром всей операции, проводимой на востоке Украины. А бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков упоминал, что подчинялся приказам Владимира Ивановича.

От источника, имеющего доступ к персональным базам данных, Би-би-си получила информацию о перемещениях генерала в 2014 году и выяснила, что в день падения "Боинга" Андрей Бурлака находился в Ростове-на-Дону. Фоноскопическая экспертиза, сделанная по запросу Би-би-си, показала как сходства, так и некоторые различия в голосе генерала Бурлаки и "Владимира Ивановича".

Один источник, назвавший Би-би-си вероятное имя "Владимира Ивановича", уточнил, что после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах генерал Бурлака получил повышение, а также высшую госнаграду - Героя России.

Би-би-си не удалось найти указ о присвоении генералу этой награды, но известны случаи, когда звание Героя России присваивалось закрытым указом, который никогда не публиковался.

Из открытых источников следует, что до 2014 года Андрей Бурлака был генерал-лейтенантом, а после стал генерал-полковником.

Кто такой Владимир Иванович

В ноябре 2019 года Объединенная следственная группа выступила с новым обращением к свидетелям в рамках уголовного расследования крушения авиалайнера 17 июля 2014 года.

Следователи отмечали, что несколько бывших членов ДНР согласились дать JIT показания о военном влиянии России на ход вооруженного конфликта.

Правообладатель иллюстрации Reuters

"В первой половине июля 2014 года ДНР вела ожесточенные бои с украинскими вооруженными силами, - говорится в обращении следственной группы. - В этот период имели место многочисленные телефонные разговоры, касающиеся военных действий, с Российской Федерацией. В разговоре с пользователем номера серии (*8563) Бородай (Александр Бородай - российский политтехнолог и первый глава самопровозглашенной ДНР, покинувший этот пост в августе 2014 года - прим. Би-би-си) рассказывает о военной поддержке. Бородай обращается к нему "Владимир Иванович" и спрашивает, могут ли "наши" вертолеты совершить атаку возле Марьинки".

Александр Бородай не ответил на многочисленные звонки Би-би-си.

В телефонных переговорах представителей самопровозглашенной ДНР, которые были перехвачены Службой безопасности Украины и приобщены к материалам дела о крушении МН17, Владимира Ивановича называют "большим начальником, прилетевшим из Москвы". Всего следователи выложили записи четырех разговоров, в которых участвует "Владимир Иванович", и пяти разговоров, в которых он упоминается.

Во время одного из разговоров представитель ДНР говорит "Владимиру Ивановичу", что получил его номер от главы Крыма Сергея Аксенова. ДНРовец утверждает, что Аксенов согласовал с директором ФСБ Александром Бортниковым поставку приборов ночного видения, камуфляжной формы, противогазов, "железа", а также боеприпасов и бронемашин воюющим самопровозглашенным республикам Донбасса.

В еще одной беседе бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) жалуется неустановленному лицу: "Мне Владимир Иванович должен ставить приказы сам. А не командовать через мою голову моими людьми. Мои люди будут выполнять мои приказы".

Би-би-си связалась со Стрелковым по телефону. В ответ на вопрос, знает ли он Андрея Бурлаку, Стрелков, выдержав паузу, ответил: "Знаете, что-то знакомое, но не помню точно".

- Не общались никогда с ним?

- Может, и общался, я же со многими общался. Андрей Иванович Бурлака… Просто напомните, потому что очень много же в свое время народу проходило.

Услышав про "Владимира Ивановича", Игорь Стрелков сказал: "Я понял, это связано с "Боингом". Ну, вы знаете мой ответ: ополчение "Боинг" не сбивало, больше ничего не комментирую".

Представители ДНР в разговорах с "Владимиром Ивановичем" также упоминают фамилию Владислава Суркова. В то время Сурков был помощником президента Владимира Путина и курировал украинское направление российской политики вплоть до своей отставки в феврале 2020 года.

На записях, опубликованных JIT, слышно, что когда ДНРовцы разговаривают между собой о "Владимире Ивановиче", они также упоминают имена министра обороны Сергея Шойгу и командующего Южным военным округом Андрея Сердюкова (в 2015 году получил звание генерал-полковника, в 2016-м стал командующим Воздушно-десантными войсками, в 2020-м - Героем России - прим. Би-би-си).

Кто такой Андрей Бурлака

Андрей Иванович Бурлака родился в 1965 году в Советской Гавани (Хабаровский край). В 1986 году окончил погранучилище, службу начинал на границе в Средней Азии. В 1995 году окончил Академию ФСБ, после чего работал руководителем оперативных подразделений в Тихоокеанском региональном пограничном управлении и в Дальневосточном региональном управлении в Хабаровске. В октябре 2007 года указом Владимира Путина генерал-майор Бурлака был назначен начальником Сахалинского пограничного управления ФСБ России.

После работы на Сахалине - перевод в Москву, где он уже в звании генерал-лейтенанта сначала работал начальником оперативно-организационного управления пограничной службы ФСБ России, а затем стал заместителем руководителя этого ведомства.

Источник Би-би-си, имеющий доступ к системе "Розыск-Магистраль" (там хранятся данные о передвижениях граждан на поездах, самолетах и автобусах), установил даты поездок генерала Бурлаки в период с 2014 по 2019 год.

В 2014 году, когда на востоке Украины начались боевые действия, Андрей Бурлака как минимум трижды летал в Ростов-на-Дону - город в тот момент превратился в главный перевалочный пункт для россиян, которые хотели принять участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик.

16 или 17 апреля 2014 года (у генерала были куплены билеты на оба рейса) Андрей Бурлака вернулся в Москву из первой поездки в Ростов - точная дата его приезда Би-би-си неизвестна. За несколько дней до этого, в ночь с 11 на 12 апреля, группа из 52 человек во главе с Игорем Стрелковым пересекла российско-украинскую границу в Донецкой области и захватила Славянск.

Спустя два месяца, 17 июня 2014 года, генерал Бурлака вновь вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону, а 20 июня вернулся обратно. Эта поездка состоялась вскоре после первой личной встречи Владимира Путина с только что избранным тогда президентом Украины Петром Порошенко в Нормандии.

По итогам тех первых переговоров Владимир Путин дал указание погранслужбе ФСБ России принять меры по усилению режима охраны границы России с Украиной с целью исключить незаконные переходы, сообщала пресс-служба Кремля 7 июня.

Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко за день до этого утверждала, что Киев и Москва договорились о совместных действиях по закрытию участков границ на юго-востоке страны. Выполнена эта договоренность в итоге не была, и граждане России летом 2014 года продолжали беспрепятственно пополнять ряды вооруженных сил самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Наконец, 15 июля 2014 года генерал Андрей Бурлака снова вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону. 17 июля над Донецкой областью был сбит "Боинг" "Малайзийских авиалиний" с 298 пассажирами на борту. На следующий день, 18 июля, Бурлака вернулся из Ростова в Москву и больше, как следует из данных, имеющихся в распоряжении Би-би-си, в 2014 году в Ростов-на-Дону не ездил.

Как рассказал Русской службе Би-би-си источник, имеющий доступ к персональным базам данных, из системы "Розыск-Магистраль" задним числом были удалены все данные о перелетах генерала Бурлаки за 2014 год. Информацию о его перемещениях источнику Би-би-си удалось достать из архивной копии этой системы.

Конфликт на юго-востоке Украины

Правообладатель иллюстрации Getty Images

12 апреля 2014 года группа вооруженных людей во главе с гражданином России Игорем Стрелковым (Гиркиным) начала захватывать административные здания в Славянске на юго-востоке Украины. С тех пор противостояние вооруженных сил Украины и сторонников отделения Донбасса распространилось на часть территорий Донецкой и Луганской областей.

Киев считает, что вооруженный конфликт был инициирован и координировался российскими спецслужбами. Россия отвергает эти обвинения.

В июле 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский лайнер "Малайзийских авиалиний" МН17. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Объединенная следственная группа считает, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", прибывшим в Донбасс с территории России. Москва называет такие заявления необоснованными и бездоказательными.

Интенсивность боевых действий существенно снизилась в марте 2015 года - через несколько недель после подписания второй части Минских соглашений. Однако локальные столкновения продолжаются до сих пор, ежедневно унося несколько жизней. По данным ООН, с 2014 года в конфликте на юго-востоке Украины погибло более 13 тысяч человек, более миллиона людей стали беженцами.

Голосовой анализ

Image caption Британские эксперты провели фоноскопическую экспертизу голосов Андрея Бурлаки и "Владимира Ивановича". При этом специалистам не сообщили, чьи голоса они слышат на записях и к каким событиям относятся диалоги

Для того чтобы установить, являются ли "Владимир Иванович" и Андрей Бурлака одним и тем же человеком, Би-би-си обратилась к специалисту с просьбой провести фоноскопическую экспертизу.

Ведущий специалист лаборатории Martin Barry Forensic Services (MBFS) Мартин Барри с 1992 года проводит криминалистические экспертизы в рамках расследования уголовных дел в судах Великобритании - как по запросу адвокатов, так и по заказу полиции и прокуратуры. Барри также является членом Международной ассоциации криминалистической фонетики и акустики (IAFPA).

Би-би-си передала Барри и экспертам его лаборатории записи перехватов телефонных разговоров "Владимира Ивановича", которые обнародовала Объединенная следственная группа.

В качестве образца голоса генерала Бурлаки Би-би-си предоставила фрагменты новостных сюжетов о визите Бурлаки в Оренбург в январе 2013 года, а также интервью, которое он давал в 2018 году для фильма, посвященного работе Пограничной службы России.

Би-би-си не сообщила экспертам, чьи голоса они слышат на записях и к каким событиям относятся диалоги. По просьбе специалистов аудиозаписи были разделены на две части. Голос с записей, опубликованных следователями, был помечен как "неизвестный человек". Голос публичных выступлений генерала был помечен как "Алекс".

При работе специалисты оценивали голоса и при помощи автоматизированных программ, а также используя лингвистический анализ.

Эксперты пришли к выводу, что образцы голоса Владимира Ивановича в целом совпадают с голосом генерала Бурлаки.

"Я прихожу к выводу об умеренной степени поддержки гипотезы, что голос неизвестного человека ("Владимира Ивановича") является голосом Алекса (генерала Андрея Бурлаки)", - пишет в своем заключении Мартин Барри.

Специалисты пояснили, почему не могут с большей уверенностью сказать, принадлежит ли голос на всех аудиозаписях одному человеку. Они пришли к выводу, что голос Владимира Ивановича звучит напряженно, местами скрипуче, но без элементов шепота. А голос генерала Бурлаки во время интервью звучит "равномерно вяло, с сильными элементами шепчущего звукообразования и без скрипучести".

Как поясняет эксперт Барри, есть две возможные причины такого различия: либо исследуемые образцы голоса принадлежат разным людям, либо речь по стилистике разительно отличается в зависимости от ситуации. То есть, например, человек привык разговаривать с журналистами в одной манере, а с подчиненными - совсем в другой.

"Найти всю цепочку"

Москва последовательно отрицает свое участие в конфликте на юго-востоке Украины. При этом и рядовые бойцы, и офицеры подразделений ДНР и ЛНР неоднократно говорили о том, что помощь со стороны России, в частности поставки военной техники, оружия и появление в зоне боестолкновений кадровых российских военных, играли решающую роль в успехах армий самопровозглашенных республик.

Объединенная следственная группа, опираясь на фото- и видеосвидетельства, а также показания очевидцев, заключила, что комплекс "Бук", позже сбивший "Боинг" МН17, также прибыл в Донбасс из России. По имеющимся данным, зенитно-ракетная установка проехала через Ростовскую область и перешла российско-украинскую границу в месте, не подконтрольном украинским пограничникам.

Би-би-си направила запрос в Пограничную службу ФСБ России для комментариев и ожидает ответ.

Би-би-си также обратилась к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову с вопросом: "Расследование Би-би-си показало, что одним из ключевых руководителей в работе силовиков в районе российско-украинской границы летом 2014 года был замруководителя погранслужбы ФСБ Андрей Бурлака. Под псевдонимом "Владимир Иванович" он стал фигурантом расследования Объединенной следственной группы. Может ли Кремль прокомментировать эту информацию?" Песков ответил: "Мы не знаем, о чем идет речь".

Следователи говорят, что у них есть информация, указывающая на то, что влияние России распространялось на административные, финансовые и военные вопросы ДНР. При этом в ноябре 2019 года они обратились ко всем возможным свидетелям с просьбой помочь им установить, кто такой "Владимир Иванович", поскольку он мог играть важную роль в конфликте на востоке Украины.

Если генерал Андрей Бурлака и "Владимир Иванович" являются одним и тем же человеком, то Объединенная следственная группа сможет сделать еще один шаг в расследовании всей картины происходившего в Донбассе в июле 2014 года. Суд над четыремя подозреваемыми по делу МН17 должен возобновиться в Нидерландах в июне 2020 года. При этом следствие по делу о крушении МН17 продолжается.

По словам следователей, их задача - "изобличить всю цепочку - от экипажа "Бука" до тех, кто отдавал приказы этому "Буку" отправиться на задание 17 июля 2014 года".