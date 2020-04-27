Коронавирус ударил по "оборонке". Но Россия и США не стали тратить на оружие меньше

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Испытания ракеты-перехватчика системы Ground-based Midcourse Defense System в 2017 году

В условиях карантина и экономического спада Пентагон объявил о начале нового масштабного и дорогостоящего проекта - создании новой ракеты для системы противоракетной обороны страны.

Агентство по противоракетной обороне США разместило объявление о тендере на американском сайте государственных контрактов. Программа называется Next-Generation Interceptor (NGI).

Новый тендер американские власти объявляют в непростых для экономики условиях. Международный валютный фонд полагает, что США в этом году ждет рецессия на фоне вспышки коронавируса и карантина: экономика страны, по прогнозу МВФ, может сократиться на 5,9%.

В условиях тендера написано, что сроки исполнения могут быть скорректированы из-за пандемии коронавируса. Пока нет признаков того, что США готовятся радикально пересмотреть свой военный бюджет на фоне кризиса и необходимости перераспределять расходы на помощь бизнесу и поддержку здравоохранения. Тем не менее американские производители военной техники сталкиваются с проблемами.

То же самое касается и России: по прогнозу МВФ, экономика страны может снизиться в этом году на 5,5%, а властям нужно поддержать не только здравоохранение, но и бизнес. Но официальных заявлений о сокращении расходов на оборону не было.

И Россия, и США при этом вошли в число лидеров по объему расходов на оборону по итогам прошлого года. Почему страны пока не решаются на сокращение расходов и как чувствуют себя производители военной техники?

Что за новая программа Пентагона и сколько на нее потратят?

Пентагон, как отмечает военное интернет-издание Defensenews, запросил на исполнение программы NGI в 2021 финансовом году 664,1 млн долларов, а всего за пять лет на нее планируется потратить 4,9 млрд долларов.

Ракета-перехватчик, которую планирует принять на вооружение агентство, станет основой ПРО американской территории на долгое время.

Речь идет о системе перехвата ракет на среднем участке траектории, когда боеголовка летит в космосе. Эта система не сможет отразить массированный запуск ракет, в случае, например, ядерного конфликта с Россией. Она предназначена для гарантированного перехвата одиночных пусков из таких стран, как КНДР или Иран.

Новые перехватчики войдут в состав системы ПРО Ground-based Midcourse Defense System, которая включает в себя две базы с пусковыми установками противоракет на Аляске и в Калифорнии. На них размещены 44 ракеты-перехватчика, еще 20 штук Пентагон заказал в 2019 году.

Срок действия тендера объявлен до 31 июля, однако Агентство по противоракетной обороне сразу предупредило, что он может измениться из-за пандемии коронавируса.

Американский оборонно-промышленный комплекс сильно страдает от пандемии. Ситуация в США - одна из самых сложных в мире.

Национальная ассоциация оборонной промышленности США опубликовала на прошлой неделе исследование, опросив 770 небольших компаний, связанных с оборонной промышленностью. 67% опрошенных сказали, что испытывают проблемы с финансами, а 60% считают, что проблемы будут долгосрочными.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пассажирка в сеульском метро смотрит телерепортаж о северокорейской ракетной программе. Новый перехватчик предназначен для уничтожения одиночных ракет из Ирана или КНДР

Проблемы небольших производств отражаются на больших программах производства вооружений, поскольку они являются субконтракторами крупных производителей и включены в технологические цепочки.

Министерство обороны США ожидает трехмесячную задержку поставок в большинстве основных программ в результате проблем с рабочей силой и разрывов в цепочках поставок, вызванных пандемией коронавируса, заявила 20 апреля глава департамента пентагона по закупкам Эллен Лорд.

По данным издания DefenseNews, приостановка работы некоторых субконтракторов сказалась на программе разработки гиперзвукового оружия. Подробности издание не приводит, но, ссылаясь на представителя министерства обороны, оно передает, что программа страдает из-за того, что небольшие компании-субподрядчики закрылись в результате карантинных мер.

До сих пор о каких-то серьезных сокращениях оборонных программ в США не объявляли. Пентагон старается изыскать возможности финансовой поддержки критически важных производств и НИОКР, рассматривая финансирование как основной и самый действенный инструмент поддержки ОПК.

В России все спокойно?

В России полной информации о том, насколько сильно ОПК страдает от пандемии, в открытом доступе нет.

Информация, которая поступает в прессу, довольно оптимистична. Так, глава ОАК Юрий Слюсарь 22 апреля объявил, что все предприятия его корпорации вернулись к работе, хотя ранее холдинг сильно сокращал производство.

Тем не менее российские предприятия очевидно сталкиваются с теми же проблемами, что и американские.

Так 9 апреля на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству губернатор Ростовской области Василий Голубев сказал, что только у предприятия "Роствертол" из 122 субконтракторов работало 25. Он же рассказал и о дефиците оборотных средств из-за приостановки работы.

По мнению военного эксперта Российского совета по международным делам Ильи Крамника, специфика проблем российской оборонной промышленности в том, что они страдают не столько от карантинных мер напрямую (остановка производства, нехватка финансов и разрывы технологических цепочек), сколько от экономического кризиса, вызванного пандемией.

По его словам, правительство может использовать военные расходы как инструмент выхода из кризиса. Вливание денег в ОПК, по его словам, скорее всего будет направлено на производство техники, чтобы обеспечить занятость и денежный оборот. Соответственно, поддержку, по его словам, получат те производства, которые обеспечивают максимальную занятость и кооперацию.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эксперт Илья Крамник считает, что министерство обороны может сэкономить на поставках новой дорогостоящей техники, отложив ее производство

Заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин считает, что даже если придется экономить, госпрограмма вооружений в России сокращена быть не может.

По его словам, на финансовую поддержку расходов на оборону сначала будут использоваться средства из Фонда национального благосостояния, где хранятся российские резервы, и только когда это перестанет быть возможным, минобороны пойдет на сокращения.

"Госпрограмму вооружений у нас никогда не сокращали. Сокращали все расходы текущие, может быть даже на горюче-смазочные материалы, денежное довольствие военнослужащих, заработную плату гражданских служащих министерства обороны, как и их количество, а расходы на программу вооружений у нас не сокращали, а переносили", - объясняет Зацепин.

Илья Крамник допускает, что пострадать в результате могут программы, которые требуют больших финансовых вливаний на ранних стадиях научно-исследовательских и конструкторских работ.

Например, он не исключает того, что военные могут отказаться от проекта "Буревестник". О ней впервые рассказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда в России сообщили, что эта ракета оснащена ядерным воздушно-реактивным маршевым двигателем.

Некоторые эксперты считают, что именно это изделие взорвалось во время испытаний на полигоне под Северодвинском в августе 2019 года.

По словам Крамника, под сокращение могут попасть дорогостоящие разработки в интересах флота, такие как тяжелый эсминец океанской зоны и авианосец. Возможно, будут отложены поставки в сухопутные войска новейших систем бронетехники, включая серию "Армата", "Курганец", "Бумеранг" и другие.

Вооружение или разоружение?

Согласно последнему докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в последние годы расходы на оборону в мире сильно росли, но пандемия коронавируса и экономический кризис, к которому она приведет, заставят страны меньше тратить деньги на оружие.

Прошлогодние расходы, по данным SIPRI, достигли самого высокого уровня со времен финансового кризиса 2008 года. Мировые военные расходы составили 1,9 трлн долларов.

Больше всех на оборону тратят США - 732 млрд долларов (38% мировых расходов на оружие). На втором месте Китай, чей военный бюджет составил 261 млрд долларов. Вслед за США и Китаем третье место по тратам на вооружения заняла Индия (71,1 млрд) - впервые в пятерке лидеров оказались две страны из Азии.

Россия заняла четвертую позицию в рейтинге с 65,1 млрд долларов, замыкает пятерку Саудовская Аравия с 61,9 млрд. В Западной Европе самый значительный рост военных расходов показала Германия, за минувший год повысив свой оборонный бюджет на 10%.

Но, как говорят авторы доклада, пандемия коронавируса внесет коррективы в траты на оборону: многие страны пересмотрят бюджеты на будущий год и, вероятно, будут больше тратить на здравоохранение и образование, нежели оборону.

"В ближайшие год или три года мы можем увидеть уменьшение военных расходов, которое затем сменит очередной рост в последующие годы", - сказал агентству Франс пресс один из авторов доклада Нан Тянь.