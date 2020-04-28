Коронавирус и тюрьмы Сальвадора. Когда дистанцирование невозможно

  • 28 апреля 2020
Фото заключенных в Сальвадоре Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

В странах Латинской Америки находятся одни из самых переполненных тюрем в мире. Иногда в крошечных камерах умещаются до 12 заключенных. В таких условиях практически невозможно соблюдать социальное дистанцирование. Да и медицинское обеспечение там оставляет желать лучшего.

Понятно, что в подобной ситуации вспышка коронавируса будет похожа на распространение огня в сухом лесу.

ООН призвала страны обеспечить защиту заключенных и предложила временно освободить некоторых людей из группы риска.

Чили, Колумбия и Никарагуа объявили, что переведут тысячи заключенных под домашний арест. В первую очередь это касается престарелых, беременных женщин и людей с сопутствующими заболеваниями.

Фото заключенных в Сальвадоре Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

Бразилия уже начала переводить людей старше 60 лет под домашний арест, а власти Перу пообещали объявить амнистию тем, кто относится к группе риска.

Сальвадор на втором месте по количеству заключенных на душу населения после США, но власти страны не спешат с аналогичными мерами. Десятки лет страна противостоит уличным бандам, тюрьмы здесь заполнены до отказа.

Еще до пандемии коронавируса фотограф Тарик Заиди в течение двух лет посещал тюрьмы страны, документируя условия жизни заключенных.

Он побывал в шести тюрьмах и двух изоляторах предварительного заключения, получив редкую возможность воочию увидеть положение дел в пенитенциарной системе этой Центральноамериканской страны.

Фото заключенных в Сальвадоре Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

Сальвадор находится в числе мировых лидеров не только по количеству заключенных на душу населения, но и по числу убийств.

Правда, этот показатель снижается. В 2015 году в день в среднем происходило 17,6 убийств, тогда как в октябре 2019 года этот показатель упал до 3,6 убийств в день, а в марте 2020 и вовсе до 2,1.

Фото заключенных в Сальвадоре Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

Нынешний президент страны Найиб Букеле, избранный в июне 2019 года, считает снижение числа убийств своей заслугой.

Он объявил войну криминальным бандам, и это отношение распространяется на членов банд, когда они попадают в тюрьму. Их запрещено посещать, заключенные не могут пользоваться телефоном и не могут выходить из камеры.

Фото заключенных в Сальвадоре Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

Послабления возможны лишь, если ситуация в тюрьме и за ее пределами успокаивается.

До прихода Букеле к власти в стране действовала система "Я меняюсь" (Yo cambio), которая давала возможность заключенным получить новые навыки для поиска работы после освобождения.

Фото заключенных в Сальвадоре Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

Некоторые заключенные даже создавали собственные предметы одежды, которые затем демонстрировались на тюремных показах мод.

Фото заключенных в Сальвадоре Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

Заказчиками примерно 80% убийств на свободе, как считается, являются заключенные, поэтому есть опасения, что освобождение членов банд приведет к росту насилия.

Фото заключенных в Сальвадоре Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

Тюремные надзиратели выполняют работу в балаклавах, чтобы скрыть свои лица и защитить себя и членов своих семей от нападений.

Женщины-охранницы в тюрьме Сальвадора Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

Переполненные тюрьмы могут стать рассадником заражений коронавирусом.

В тюрьмах страны - уже высокий показатель респираторных заболеваний. Процент заразившихся туберкулезом превышает аналогичный показатель среди населения Сальвадора более чем в 50 раз, сообщил Панамериканский журнал общественного здравоохранения.

С учетом того, что туберкулез и коронавирус распространяются примерно одинаково, власти готовятся к взрыву "мины замедленного действия", как назвал эпидемию инфекционист Хорхе Панаменьо.

Заключенные в тюрьме Сальвадора Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

Букеле внес некоторые изменения в тюремную систему Сальвадора. 26 декабря - еще до появления заражений коронавирусом в Сальвадоре - он объявил, что тюрьма Чалатенанго (на фото сверху) станет университетом.

600 заключенных были переведены в другие тюрьмы, а президент сообщил в "Твиттере", что еще 730 человек отправятся в другие места заключения через несколько дней.

После начала пандемии президент оперативно ввел карантин и комендантский час, но не было принято никаких шагов по освобождению заключенных.

Фото заключенных в Сальвадоре Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

Тюрьмы Сальвадора рассчитаны на 18051 человека, а всего в них содержатся более 38 тыс. человек.

Еще до прихода коронавируса многие заключенные умирали от невыносимой жары, антисанитарии и туберкулеза.

Фото заключенных в Сальвадоре Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

Пандемия коронавируса стала серьезной проблемой для Букеле. Для подготовки к вспышке заражений в больницах президент уже был вынужден отказаться от некоторых мер, введенных в тюрьмах для более строгого контроля за заключенными.

Некоторые судьи в Сальвадоре считают, что необходимо временно выпустить из тюрем людей старше 60 лет и людей со смертельными заболеваниями кроме членов банд.

Фото заключенного в Сальвадоре Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

Власти столкнулись с серьезной проблемой: либо отпустить заключенных, рискуя затем получить рост насилия, с которым президент старался покончить, либо оставить их за решеткой и столкнуться с потенциальной вспышкой заболеваний Covid-19.

Все права на фото принадлежат Тарику Заиди.

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