Коронавирус и тюрьмы Сальвадора. Когда дистанцирование невозможно

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

В странах Латинской Америки находятся одни из самых переполненных тюрем в мире. Иногда в крошечных камерах умещаются до 12 заключенных. В таких условиях практически невозможно соблюдать социальное дистанцирование. Да и медицинское обеспечение там оставляет желать лучшего.

Понятно, что в подобной ситуации вспышка коронавируса будет похожа на распространение огня в сухом лесу.

ООН призвала страны обеспечить защиту заключенных и предложила временно освободить некоторых людей из группы риска.

Чили, Колумбия и Никарагуа объявили, что переведут тысячи заключенных под домашний арест. В первую очередь это касается престарелых, беременных женщин и людей с сопутствующими заболеваниями.

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

Бразилия уже начала переводить людей старше 60 лет под домашний арест, а власти Перу пообещали объявить амнистию тем, кто относится к группе риска.

Сальвадор на втором месте по количеству заключенных на душу населения после США, но власти страны не спешат с аналогичными мерами. Десятки лет страна противостоит уличным бандам, тюрьмы здесь заполнены до отказа.

Еще до пандемии коронавируса фотограф Тарик Заиди в течение двух лет посещал тюрьмы страны, документируя условия жизни заключенных.

Он побывал в шести тюрьмах и двух изоляторах предварительного заключения, получив редкую возможность воочию увидеть положение дел в пенитенциарной системе этой Центральноамериканской страны.

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

Сальвадор находится в числе мировых лидеров не только по количеству заключенных на душу населения, но и по числу убийств.

Правда, этот показатель снижается. В 2015 году в день в среднем происходило 17,6 убийств, тогда как в октябре 2019 года этот показатель упал до 3,6 убийств в день, а в марте 2020 и вовсе до 2,1.

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

Нынешний президент страны Найиб Букеле, избранный в июне 2019 года, считает снижение числа убийств своей заслугой.

Он объявил войну криминальным бандам, и это отношение распространяется на членов банд, когда они попадают в тюрьму. Их запрещено посещать, заключенные не могут пользоваться телефоном и не могут выходить из камеры.

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

Послабления возможны лишь, если ситуация в тюрьме и за ее пределами успокаивается.

До прихода Букеле к власти в стране действовала система "Я меняюсь" (Yo cambio), которая давала возможность заключенным получить новые навыки для поиска работы после освобождения.

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

Некоторые заключенные даже создавали собственные предметы одежды, которые затем демонстрировались на тюремных показах мод.

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

Заказчиками примерно 80% убийств на свободе, как считается, являются заключенные, поэтому есть опасения, что освобождение членов банд приведет к росту насилия.

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

Тюремные надзиратели выполняют работу в балаклавах, чтобы скрыть свои лица и защитить себя и членов своих семей от нападений.

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

Переполненные тюрьмы могут стать рассадником заражений коронавирусом.

В тюрьмах страны - уже высокий показатель респираторных заболеваний. Процент заразившихся туберкулезом превышает аналогичный показатель среди населения Сальвадора более чем в 50 раз, сообщил Панамериканский журнал общественного здравоохранения.

С учетом того, что туберкулез и коронавирус распространяются примерно одинаково, власти готовятся к взрыву "мины замедленного действия", как назвал эпидемию инфекционист Хорхе Панаменьо.

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

Букеле внес некоторые изменения в тюремную систему Сальвадора. 26 декабря - еще до появления заражений коронавирусом в Сальвадоре - он объявил, что тюрьма Чалатенанго (на фото сверху) станет университетом.

600 заключенных были переведены в другие тюрьмы, а президент сообщил в "Твиттере", что еще 730 человек отправятся в другие места заключения через несколько дней.

После начала пандемии президент оперативно ввел карантин и комендантский час, но не было принято никаких шагов по освобождению заключенных.

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

Тюрьмы Сальвадора рассчитаны на 18051 человека, а всего в них содержатся более 38 тыс. человек.

Еще до прихода коронавируса многие заключенные умирали от невыносимой жары, антисанитарии и туберкулеза.

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

Пандемия коронавируса стала серьезной проблемой для Букеле. Для подготовки к вспышке заражений в больницах президент уже был вынужден отказаться от некоторых мер, введенных в тюрьмах для более строгого контроля за заключенными.

Некоторые судьи в Сальвадоре считают, что необходимо временно выпустить из тюрем людей старше 60 лет и людей со смертельными заболеваниями кроме членов банд.

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi

Власти столкнулись с серьезной проблемой: либо отпустить заключенных, рискуя затем получить рост насилия, с которым президент старался покончить, либо оставить их за решеткой и столкнуться с потенциальной вспышкой заболеваний Covid-19.

Все права на фото принадлежат Тарику Заиди.