Пустое небо. Как коронавирус и карантин изменили мировой воздушный трафик

Над крупнейшими городами мира в конце апреля 2020 года почти перестали летать самолеты. Это видно на сервисе Flightradar24, который отслеживает авиаперелеты. Би-би-си показывает, как кризис, вызванный пандемией коронавируса, изменил мировой авиационный трафик.

Кризис, вызванный пандемией Сovid-19, может стоить мировой авиации почти половины пассажирооборота, говорится в презентации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Выручка авиакомпаний в этом году, по прогнозу ассоциации, снизится на 314 млрд долларов по сравнению с 2019 годом. Еще в начале марта IATA оценивала максимальные потери в 113 млрд долларов.

Во вторник, 28 апреля, Росавиация опубликовала свою статистику за март. По этим данным, пять крупнейших российских авиакомпаний - Аэрофлот, S7, "Победа" (дочерняя компания "Аэрофлота"), "Уральские Авиалинии" и "ЮТэйр" перевезли почти на полтора миллиона меньше пассажиров, чем в марте 2019 года. Год назад они перевезли 5 908 109 человек, в марте 2020 года - 4 486 027.

Вся российская гражданская авиация перевезла в марте 2020 года 6 411 349 пассажиров, а год назад - 8 922 212. При этом надо отметить, что в марте ограничения, связанные с коронавирусом, были в России не столь существенны, как в апреле. Данных об авиаперевозках за апрель пока нет.

Почти полтора месяца назад Би-би-си уже публиковала карты онлайн-сервиса Flightradar24. Тогда Би-би-си сравнивала, как изменился трафик с середины февраля по середину марта: в этот период большинство стран уже сократило рейсы, но не везде был введен жесткий карантин.

В апреле на фоне дальнейшего ужесточения карантина во многих странах мировое авиасообщение полностью изменилось: над некоторыми крупными городами в конкретное время можно заметить всего несколько самолетов, хотя еще в феврале в небе над ними были десятки.

Сервис Flightradar24 в постоянном режиме отслеживает перемещение самолетов гражданской авиации, и на нем этот кризис виден лучше всего. Значки самолетов голубого цвета означают, что их отслеживают при помощи спутников, а не наземных станций, и они равнозначны желтым.

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Москва

Аэропорты московского аэроузла сейчас выполняют лишь ограниченное число внутренних рейсов. Но 27 апреля Росавиация опубликовала график вывоза россиян из-за границы. Этот график рассчитан до 5 мая. Рейсы будут выполняться из Тель-Авива, Рима, Мале, Коломбо, Бангкока, Пхукета, Камрани и Шанхая.

Кликните Москва 27 апреля, 8:00 мск 19 февраля, 8:00 мск

Лондон

После того, как в небе стало гораздо меньше больших авиалайнеров, стало видно, как много в воздухе небольших самолетов и бизнес-джетов.

Кликните Лондон 27 апреля, 8:00 по лондонскому времени 19 февраля, 8:00 по лондонскому времени

Киев

Киевский аэроузел опустел еще сильней. В архивных данных Flightradar24 в некоторые дни не отмечено выполнение ни одного регулярного рейса из аэропортов Жуляны или Борисполь.

Кликните Киев 27 апреля, 8:00 по киевскому времени 19 февраля, 8:00 по киевскому времени

Италия и Балканы

Ситуация с коронавирусом в Италии долгое время считалась самой тяжелой в Европе, однако в последнее время она начала улучшаться. Число смертей падает, правительство готовится постепенно ослаблять карантин. Однако это пока не касается авиации: обстановка в этом регионе не улучшилась.

Кликните Италия и Балканы 27 апреля, 8:00 по белградскому времени 19 февраля, 8:00 по белградскому времени

Атлантика

Особенность ситуации с гражданской авиацией в Северной Америке в том, что из-за довольно интенсивного внутреннего авиационного трафика сокращение авиаперевозок было не столь сильным. Однако трансатлантический коридор заметно опустел.

Кликните Атлантика 27 апреля, 8:00 по нью-йоркскому времени 19 февраля, 8:00 по нью-йоркскому времени

Китай

Китайская авиация также заметно страдает от почти полного прекращения международных полетов, сокращение пассажирских перевозок в азиатско-тихоокеанском регионе, по данным IATA, составило 50% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Однако за счет внутренних рейсов обстановка в воздухе и тут изменилась не так драматично.

Кликните Китай 27 апреля, 8:00 по пекинскому времени 19 февраля, 8:00 по пекинскому времени

Баку

Аэропорт Гейдара Алиева обслуживает в день всего несколько грузовых рейсов в Европу и Китай. Но над страной проходит один из воздушных коридоров, поэтому в воздушном пространстве в районе Баку может быть больше самолетов, чем те, которые выполняют рейсы в столицу Азербайджана или из нее.

Кликните Баку 27 апреля, 8:00 по бакинскому времени 19 февраля, 8:00 по бакинскому времени

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