"Не пиши об этом, а то сядешь". Журналисты Венгрии жалуются на цензуру

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Государственные органы отвечают только на избранные вопросы избранных журналистов, а врачи боятся говорить под страхом наказания, рассказали оппозиционные журналисты Венгрии в ходе проведенного в стране опроса. Сторонники правящей партии отметают эти обвинения как политизированные.

Правозащитная организация Венгерский союз гражданских свобод (TASZ), проведя в апреле опрос журналистов из 19 оппозиционных изданий, пришла к выводу, что все они сталкиваются с одной и той же проблемой: власть, воспользовавшись пандемией и чрезвычайным положением, еще больше ограничила их доступ к информации и пытается дискредитировать независимую от нее прессу.

Правозащитники и журналисты и до пандемии постоянно говорили о ненормальности сложившейся в Венгрии ситуации: большинство изданий в стране в последние годы оказалось под контролем правящей партии Фидес во главе с премьер-министром Виктором Орбаном и близких к ней бизнесменов.

Собеседники TASZ в ходе опроса рассказали, что больницам и государственным органам запрещено напрямую контактировать с прессой, а вся информация идет через Оперативную группу правительства, которая проводит ежедневные пресс-конференции.

При этом пресс-конференции проходят онлайн, без физического присутствия журналистов, а вопросы на нее нужно посылать заранее.

В результате, жалуются журналисты, представители правительства выбирают в основном удобные им вопросы от лояльных изданий, а что-либо уточнить, задать дополнительные вопросы пресса не может.

Медики, как говорится в отчете TASZ, зачастую боятся рассказывать журналистам о положении дел.

"Не пиши об этом, а то сядешь"

"Разговаривал со знакомым доктором, и он говорит: не пиши об этом, а то меня уволят, а ты сядешь", - цитирует TASZ одного из венгерских журналистов.

В конце марта парламент Венгрии принял пакет законов о чрезвычайных мерах в связи с пандемией, и в этом пакете, кроме прочего, предусмотрено тюремное заключение за распространение того, что власть сочтет ложной информацией о коронавирусе и мерах борьбы с ним.

Тамаш Бодоки, исполнительный директор портала расследовательской журналистики atlatszo.hu, говорит, что он с коллегами послал в органы власти около 50 запросов, связанных с коронавирусом - и ни на один не получил ответа.

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"Я пытался узнать что-то о готовности к пандемии, о больницах, об аппаратах искуственной вентиляции легких и так далее. Когда все это началось, в Венгрии была серьезная нехватка масок, дезинфицирущих средств, медицинского оборудования и препаратов, и было непонятно, как они обеспечат этим всем медицинские учреждения. Это только один из примеров, о чем мы спрашивали", - рассказал Бодоки Русской службе Би-би-си.

"Но власти просто перестали отвечать на вопросы от изданий, которые не находятся у них на содержании, и пытаются маргинализировать независимую прессу", - жалуется Бодоки.

По словам Бодоки, некоторые врачи все же разговаривают с журналистами, но только на условиях анонимности, потому что больницы запрещают им это делать.

Сделки, вызывающие вопросы

Директор Центра прессы, информации и общества при Центрально-европейском университете (ЦЕУ) в Будапеште Мариус Драгомир говорит, что во время нынешнего кризиса власти многих стран Восточной Европы пытаются в собственных политических целях ограничить доступ к информации.

"В такое время многие темы проходят незамеченными, и журналисты на самом деле должны бы иметь больше доступа к информации, должно быть больше прозрачности, больше возможностей задавать вопросы, - рассуждает Мариус Драгомир, - и то, что журналисты не могут этого делать, это, я считаю, серьезная проблема".

В Венгрии, по мнению Драгомира, особого внимания заслуживали бы, например, разные тендеры и сделки, которые проводят власть и близкие к ней бизнесмены, а также многие законодательные решения, принятые в пылу борьбы с коронавирусом - но журналисты лишены адекватных возможностей расследовать эти вопросы.

"Нападки леволибералов"

Глава будапештского Центра фундаментальных прав, политолог Миклош Санто во многих важных вопросах поддерживает правительство Орбана, и он убежден, что доклад TASZ - это не серьезное объективное исследование, а очередной выпад либералов, связанных с Джорджем Соросом, против национал-консервативного правительства.

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"На самом деле они проинтервьюировали журналистов из 19 изданий, которые придерживаются тех же взглядов, что и они: это леволиберальные издания, с которыми TASZ тесно сотрудничает, и они всегда ссылаются друг на друга", - объяснил Санто Русской службе Би-би-си.

"Конечно же, любой - включая оппозиционные партии и либеральную прессу, как и консервативную - имеет возможность спрашивать с правительства, только проблема в том, что, на мой взгляд, некоторые издания и НКО распространяют фальшивки о ситуации в Венгрии", - говорит политолог.

В качестве примера фальшивок Санто приводит сообщения о том, что парламент своим мартовским коронавирусным пакетом законов отдал правительству право управлять страной напрямую на неопределенный срок, а сам прекратил работу.

Политолог поясняет, что парламент продолжает работать, и за ним осталось право в любой момент отменить чрезвычайное положение.

"Рука Сороса!" - первая реакция независимого, но не оппозиционного будапештского журналиста Петера Эрдейи на предложение обсудить доклад TASZ.

Но и Эрдейи согласен, что возможность задавать дополнительные вопросы на пресс-конференциях о борьбе с Covid-19 журналиcтам не помешала бы: пресс-конференции можно было бы оставить виртуальными, но проводить их в прямом эфире с участием журналистов по видеосвязи, а не зачитывать заготовленные ответы на отобранные вопросы.

Тюрьма за фейковые новости

По закону о борьбе с коронавирусом в Венгрии теперь можно получить до пяти лет тюрьмы за распространение того, что власти сочтут ложной информацией о коронавирусе и методах борьбы с ним.

В реальности, по сведениям собеседников Би-би-си, пока никого за такие фейковые новости к ответственности не привлекли.

По мнению Мариуса Драгомира, основной результат этого закона - не в реальных репрессиях, а в том, что журналисты боятся писать что-либо, что может вызвать резкую реакцию властей.

"Журналист подумает дважды, потому что могут быть проблемы, и ничего ему с этим не поделать", - говорит он.

Тамаш Бодоки заверяет, что венгерские журналисты стараются всесторонне освещать борьбу с коронавирусом.

Но страх наказания заставляет их быть осторожными: "Из-за этого закона журналист не станет публиковать то, что он не сможет наверняка доказать в суде, то, что не подтверждено на 100%".