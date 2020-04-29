Сторонники Трампа, домохозяйки и ультраправые активисты. Кто организует антикарантинные протесты в США?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 26 апреля массовая демонстрация протеста прошла в Денвере, столице штата Колорадо

Митинги протеста против карантинных мер, введенных властями, прошли в минувшие выходные в 40 штатах США. Почему недовольные американцы решили выйти на улицу?

О положительном результате своего теста на коронавирус жительница штата Северная Каролина Одри Уитлок сообщила в закрытой группе "Reopen NC" в "Фейсбуке".

"Я буду бороться до тех пор, пока мы снова не станем свободными людьми", - добавила она, уточнив, что пока вся ее семья находится на домашнем карантине.

Главной целью группы, в которой сейчас состоит более 70 000 человек, является отмена всех карантинных запретов, введенных губернатором штата Северная Каролина, а сама домохозяйка Уитлок считается одной из основательниц неформального сообщества. В апреле участники "Reopen NC" организовали две демонстрации в столице штата, городе Роли, протестуя против введенных губернатором карантинных мер. Последняя из акций собрала более 1000 человек, но, по словам Одри Уитлок, уже в ближайшее время число протестующих должно "вырасти в десять раз", а пикеты у резиденции губернатора штата станут постоянными.

Под флагом Конфедерации

В минувшие выходные тысячи американцев вновь вышли на акции протеста против введенных властями карантинных мер. Первые демонстрации прошли еще в середине апреля, собрав в разных штатах от нескольких сотен до двух-трех тысяч участников.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

На этот раз недовольные вышли на улицы в Вашингтоне, Кентукки, Вирджинии, Колорадо, Миннесоте, Орегоне, Айдахо, Пенсильвании, Мэриленде и Иллинойсе.

В Калифорнии демонстранты размахивали флагами с надписью "Трамп 2020" и несли плакаты "Нет свободы - нет жизни. Откройте Калифорнию!"

В Висконсине и Мичигане протестующие под флагами Конфедерации и полузабытой уже консервативной "Чайной партии" штурмовали здания законодательных собраний штатов.

В Техасе демонстранты с штурмовыми винтовками AR-15 за спиной и пистолетами за поясом стояли у резиденции губернатора под лозунгами "Мое тело - мой риск - мой выбор" и "Вам не отнять нашу свободу".

В штате Вашингтон протестующие и вовсе вышли на акцию с плакатами "Дай мне свободу - или дай мне Covid-19".

Отличительной особенностью всех без исключения акций стали многочисленные красные бейсболки участников с лозунгом предвыборной кампании Трампа "Сделаем Америку снова великой", а также то, что подавляющее большинство демонстрантов - белые американцы. Представителей афроамериканской или испаноязычной общин США на акциях можно было пересчитать по пальцам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

При этом организаторы протестов в разных штатах утверждали, что за демонстрантами никто не стоит, и речь идет о "стихийном возмущении" слишком жесткими мерами властей.

В интервью местной телекомпании Q13 Fox, например, один из лидеров протестов в штате Вашингтон Тайлер Миллер пояснил: демонстранты считают решение властей о закрытии всех фирм и предприятий антиконституционным, требуют немедленно отменить этот запрет и позволить простым американцам вернуться на работу.

"Нам не нужны правительство и губернатор, которые не слушают собственных граждан", - добавил он.

Поддержка Трампа

О том, что слишком жесткие запретительные меры могут дорого обойтись Америке, президент США говорил еще в конце марта, спустя всего неделю после того, как большинство штатов объявили о закрытии предприятий и введении карантина.

"Вы потеряете еще больше людей, толкая страну к масштабной рецессии или депрессии, - заявил он на пресс-конференции в Белом доме 24 марта. - Нельзя просто встать и сказать: давайте закроем Соединенные Штаты Америки, крупнейшую и самую успешную страну в мире".

Трампа тогда публично поддержали многие влиятельные республиканцы. Сам президент предложил было начать отмену карантинных запретов уже к 12 апреля, но позднее отказался от этого шага.

Правообладатель иллюстрации EPA

Тем не менее, в ходе ежедневных брифингов в Белом доме президент постоянно напоминал, что считает необходимым как можно скорее отменить введенные запреты, чтобы избежать неминуемого экономического коллапса. После того, как в середине апреля в нескольких штатах США прошли первые антикарантинные демонстрации, Дональд Трамп опубликовал в "Твиттере" целую серию коротких сообщений с призывом "освободить" несколько штатов.

"Освободить Мичиган!" - написал Трамп 17 апреля.

Позже он объяснил, что имел в виду освобождение штатов от вируса, но организаторы протестов восприняли твиты президента как свидетельство поддержки.

В последние годы глава Белого дома постоянно напоминал, что одним из главных достижений его администрации является рост американской экономики и рекордно низкий уровень безработицы. По оценкам социологов, именно от этих факторов во многом зависят шансы Дональда Трампа на переизбрание на второй срок.

К концу апреля, по официальным данным, потеряли работу и уже обратились за пособиями 26 миллионов американцев. Чек на сумму в $1200 на человека пока получили 80 миллионов из 171 миллиона жителей страны, которым, согласно закону CARES, полагалась финансовая помощь от государства.

Тем не менее, кроме потерявших работу американцев, в длинном списке организаторов многочисленных митингов и демонстраций оказались сторонники крайне правых организаций, функционеры Республиканской партии, признанные конспирологи и даже известные в США политические активисты, уже давно пытающиеся монетизировать любые протестные акции.

Операция "Затор"

Один из первых протестов против карантинных мер в США прошел в столице штата Мичиган, Лэнсинге, 15 апреля этого года. План акции разрабатывали в закрытой группе в "Фейсбуке" под названием "Операция "Затор" ('Operation Gridlock') - по замыслу организаторов, участники должны были на своих машинах блокировать движение возле здания правительства штата.

В специальном заявлении губернатор штата демократка Гретчен Уитмер заявила, что понимает и приветствует протестующих, но считает неприемлемыми подобные методы политической борьбы.

"Операция "Затор" была в значительной степени профинансирована семьей Девос, и я считаю недопустимым для действующего члена кабинета министров президента Соединенных Штатов участвовать в организации политических атак на любого губернатора", - заявила Уитмер, имея в виду министра образования США Бетси Девос.

Семья Девос действительно входит в число крупнейших спонсоров Республиканской партии и финансирует консервативные общественные организации. Как минимум две из них - Michigan Freedom Fund и Michigan Conservative Coalition - выступили организаторами протестных акций в штате.

Группу Michigan Freedom Fund в свое время основал политический советник семьи Девос Грег Макнилли. В интервью изданию Buzzfeed он подтвердил, что в последние годы Фонд действительно получил от семьи более 500 тыс. долларов, но заявил, что никто из родственников министра образования не имел никакого отношения к организации антикарантинных митингов.

Сетевые протесты

Представитель Michigan Conservative Union Мэтта Сили также опроверг информацию о том, что демонстрации в Мичигане финансировала семья главы федерального министерства, но завил, что уже в ближайшее время "массовые акции протеста" пройдут и в других штатах США.

И действительно, уже через три дня, 18 апреля, в столице штата Мэриленд Аннаполисе прошла акция группы ReOpen Maryland. Лидер протестующих Элви Харрис подтвердила, что перед проведением митинга консультировалась с организаторами протестов в Мичигане.

Как оказалось, текст, представляющий цели и задачи протеста на закрытой странице группы в "Фейсбуке", был полностью скопирован со страницы, администратором которой в Мичигане является Грег Макнилли.

Одновременно такие же страницы были созданы в "Фейсбуке" организаторами протестных акций в Вирджинии, Висконсине и Пенсильвании. Текст на этих страницах также до буквы совпадал с мичиганским.

Сейчас в соцсетях насчитывается несколько десятков закрытых групп, участники которых обсуждают детали организации антикарантинных митингов и демонстраций в разных штатах США. Многие копируют не только тексты активистов из Мичигана, но и название акций: например, в сети уже существуют "Операция "Затор Теннесси" и "Операция "Затор Лос-Анджелес".

Сами организаторы, впрочем, утверждают, что это всего лишь совпадение.

Правый марш

За последние время среди участников протестов отметились чуть ли не все самые заметные ультраправые организации в США.

В акциях в Мичигане, например, приняли участие члены неофашистской организации Proud Boys, считающие, что представители белой расы подвергаются геноциду, и отстаивающие "истинные западные ценности".

Известный в США ультраправый теле- и радиоведущий программы Infowars, поклонник конспирологических теорий Алекс Джонс в минувшее воскресенье принял участие в протестах в столице Техаса Остине.

В демонстрациях в разных городах США были замечены сторонники движения Qanon, считающие, что в результате заговора бывших и действующих чиновников, представляющих "Глубинное государство", Соединенные Штаты могут быть уничтожены. К ним примкнули противники вакцинации и представители разнообразных вооруженных объединений "Патриотической милиции" - консервативно настроенных американцев, уверенных в том, что введенные из-за пандемии запреты нарушают гарантированные Конституцией права граждан.

Братский протест

Одними из самых активных участников антикарантинных протестов в США стали сторонники организаций, выступающих против ужесточения контроля за оборотом оружия. Введенные из-за пандемии запреты они расценивают как попытку политиков отказать гражданам в праве на самые базовые свободы.

"Политики используют силу, контролируя наши жизни, уничтожая наш бизнес, принимая законы под покровом темноты и заставляя нас отдать им наши свободы и нашу жизнь!" - гласит текст на соответствующих страницах в "Фейсбуке" организаторов протестов в Миннесоте, Пенсильвании, Нью-Йорке, Аризоне и еще нескольких штатах.

Все эти страницы, правда, созданы представителями одной семьи Дорр, проживающей в штате Айова. Трое братьев - Бен, Крис и Аарон Дорры - входят в совет директоров Американской коалиции огнестрельного оружия (AFC), имеющей партнерские отношения как минимум с 12 общественными организациями в США, отстаивающими право граждан на оружие.

В последние годы братья, активно участвующие в самых разных инициативах Республиканской партии, немного подрастеряли былую репутацию.

Законодатели-республиканцы в нескольких штатах обвинили членов семьи в том, что они организуют общественные акции исключительно для сбора средств на свои собственные проекты. Сами братья все эти обвинения отвергают.

Открытие Америки

В минувшие выходные сразу несколько штатов США объявили о частичной отмене карантинных ограничений. В Джорджии, Оклахоме, на Аляске и в Южной Каролине работу смогли возобновить рестораны, парикмахерские и кинотеатры. В штате Монтана в воскресенье открыли церкви и заявили о готовности возобновить занятия в школах уже 7 мая.

В штатах Теннесси и Миссисипи работу ресторанов и спортивных клубов планируют возобновить уже в следующий понедельник.

Штат Мичиган, в котором прошли самые первые протесты, в этот список так и не попал. Губернатор Гретчен Уитмор, против излишне жестких запретов которой выступали протестующие, назвала такой шаг слишком поспешным.

"Мы должны слушать ученых и принимать правильные решения", - сказала она.