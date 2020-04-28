Жесткий карантин из-за Covid-19 готовы поддержать две трети россиян

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Две трети россиян поддержат введение жесткого карантина из-за эпидемии коронавируса. Об этом свидетельствует опрос компании Romir, проведенный по заказу близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

Но лишь 56% респондентов видят в пандемии реальную и серьезную угрозу. Многие россияне жалуются на неудобства из-за мер самоизоляции, в первую очередь - на сложности с прогулками и нехватку масок с санитайзерами.

Половина россиян довольна самоизоляцией

По данным Romir, 30% участников опроса полностью поддерживают введение жесткого карантина из-за распространения Covid-19. Еще 35% относится к ужесточению "скорее положительно", а против выступает 24%.

Отношение россиян к введению жесткого карантина Доля респондентов, %

Президент Путин 28 апреля объявил о том, что режим нерабочих дней в стране продлится до 11 мая включительно. К этому времени власти разработают план по постепенному снятию ограничений, хотя, по словам главы государства, при необходимости в некоторых регионах меры могут быть даже ужесточены.

Российские регионы имеют право устанавливать собственные ограничения. Один из наиболее жестких режимов самоизоляции введен в Москве, где действует пропускной режим, а на улицу разрешено выходить лишь по уважительной причине.

Мэр столицы Сергей Собянин 24 апреля отказался смягчать ограничения на майские праздники, но исключил ужесточение мер, в частности, ввод войск в столицу. Режим самоизоляции в Москве будет действовать минимум до 13 мая.

Действующими ограничениями довольны 58% россиян, а еще 28% в чем-то их поддерживает, а в чем-то нет, свидетельствует опрос Romir.

Действия федеральных властей одобряют 44%. Но почти треть (27%) респондентов полагает, что чиновники могли бы действовать более жестко. Наоборот, 22% считают меры властями слишком жесткими или избыточными.

Наиболее жесткие меры - введение штрафов за нарушение режима самоизоляции, ограничение передвижений по городу, закрытие рабочих мест и введение пропусков - считают чрезмерными всего от 10 до 13% опрошенных.

"Эффект похмелья"

В условиях пандемии люди дают власти карт-бланш на любые действия, сказал Би-би-си глава ФоРГО Константин Костин. "Уровень лояльности высокий, и это общемировой тренд", - подчеркивает он.

Эксперт указывает на консолидацию общества в кризис и надежду россиян на то, что действия власти изменят ситуацию к лучшему. Люди готовы поступиться свободой в обмен на безопасность, полагает глава ФоРГО.

"Но беспокойство из-за пандемии будет вытесняться страхами социальными - люди будут переживать за свой уровень благосостояния", - предупредил Костин.

Поддержат ли россияне в дальнейшем меры по самоизоляции, будет зависеть от точности действий властей в условиях кризиса, пояснил он.

Отношение россиян к ограничительным мерам Доля респондентов, %

Результаты исследования во многом говорят о том, как устроено общество, комментирует Би-би-си политолог Константин Калачев.

"У нас много бюджетников и пенсионеров, которые боятся заразиться, гарантированно получают пенсии и зарплаты. Вот сколько у нас, например, сотрудников силовых структур. Что, силовик будет против жесткого карантина?" - рассуждает эксперт.

Он полагает, что против ограничений выступили людей свободных профессий, предприниматели и самозанятые, для которых ограничения чреваты потерей работы и доходов.

Калачев считает, что околокремлевский ФоРГО изначально хотел продемонстрировать поддержку мер по самоизоляции россиянами: "У нас сейчас опросы стали инструментом пропаганды - надо чтобы меньшинство почувствовало себя меньшинством".

Политолог указал на соответствующую формулировку вопросов и отсутствие в исследовании разбивки по регионам, хотя в разных частях страны относиться к ним могут по разному. "Где-то, как, например, в Астрахани, карантин жесткий, где-то, как в Ярославле, меры заметно мягче", - отмечает он.

"Важно смотреть на результаты в динамике. Сейчас люди доедают запасы, которые сделали в марте, они ограничили себя в потреблении, не покупают одежду, не чувствуют, как выросли цены. Эффект похмелья наступит позже. Думаю, если провести такой опрос через месяц, тенденции для власти будут пугающими", - заключил Калачев.

Лень, апатия и нехватка средств защиты

По данным Romir, абсолютное большинство (90%) россиян соблюдает правила профилактики коронавируса - 89% опрошенных моют руки, 76% стараются оставаться дома, 68% носят маски.

Но только 56% респондентов считают, что пандемия несет реальную и серьезную угрозу населению. 23% россиян считают, что угроза не столь существенна, а 3% и вовсе назвали эпидемию заговором фармацевтических компаний.

Большинство россиян (81%) признались, что из-за эпидемии коронавируса испытывают трудности в повседневной жизни. Тяжелее всего опрошенные переживают невозможность погулять (45%) и нехватку масок, перчаток и санитайзеров (44%).

18% участников исследования пожаловались на лень, апатию и личную неорганизованность.

О нехватке денег заявили лишь 5% респондентов. На нехватку продуктов в магазинах обратили внимание 6%, а 2% коснулась безработица, следует из опроса.

Исследование отношения россиян к реакции властей на эпидемию провели Romir и Gallup International по заказу ФоРГО. Опрос проходил с 13 по 19 апреля, в нем участвовали 2 тыс. человек из 45 регионов.