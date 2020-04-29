"Роснефть" и дочь Путина займутся генетическими исследованиями россиян

Правообладатель иллюстрации Rossiya-1 Image caption Марию Воронцову в СМИ называют старшей дочерью президента России, сам он родство с ней не подтверждал, но и не опровергал

Россия займется "ускоренным развитием" генетических технологий с тем, чтобы к 2027 году стать одним из мировых лидеров в этой области. В этом правительству намерены помочь "Роснефть", которая может потратить на эти цели до 1 миллиарда долларов, и детский эндокринолог Мария Воронцова, которую СМИ называют старшей дочерью Владимира Путина.

В начале марта вице-премьер Татьяна Голикова и глава нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение посвящено "ускоренному развитию российских генетических технологий" и "достижению Российской Федерацией позиции одного из лидеров" в этой области к 2027 году, а также "снижению критической зависимости российской науки и промышленности от иностранных баз генетических и биологических данных".

В рамках соглашения будет построен крупный центр комплексных исследований в области генетических технологий и генетического редактирования, результаты которых будут использоваться в промышленности и медицине.

"Роснефти" поручено создать такой центр в форме автономной некоммерческой организации, развивать и финансировать его. Правительство, со своей стороны, обязуется предоставить земельный участок под строительство центра генетических исследований и оказывать всяческое содействие.

"Это совершенно не секрет"

АНО "Российские генетические технологии" было зарегистрировано 28 апреля по адресу Москва, Шаболовка, 10. По этому же адресу расположен офис "Роснефти".

"Мы сейчас ничего комментировать не будем. Прокомментируем попозже очень подробно. Это совершенно никакой не секрет - это большой проект", - заявил Би-би-си пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев.

Директором "Российских генетических технологий" стал известный российский биолог и советник Игоря Сечина Константин Северинов, в прошлом - профессор Сколтеха. От комментариев Би-би-си он отказался.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ожидается, что Игорь Сечин возглавит наблюдательный совет новой организации

Сечин возглавит наблюдательный совет АНО, в состав которого также могут войти вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Фурсенко и Мария Воронцова, которую СМИ называли старшей дочерью президента России Владимира Путина. Сам он родство с ней не подтверждал и не опровергал.

Как рассказал Би-би-си собеседник в руководстве "Роснефти", на развитие этого АНО нефтяная компания будет тратить 200 миллионов долларов в год. "Это проект дочки президента - дадут всё, что нужно", - заявил собеседник Би-би-си.

Однако другой источник Би-би-си, который знаком с разработкой и запуском этого проекта, утверждает, что он "не делался специально под Воронцову". "Она талантливый человек, она в нем участвует. Но это не ее проект, он не делался специально под нее. Это стратегическая вещь", - говорит собеседник Би-би-си.

В общей сложности в течение ближайших семи лет нефтяная компания выделит на этот проект от 500 миллионов долларов до 1 миллиарда долларов, рассказал Би-би-си еще один источник, знакомый с деталями соглашения правительства и "Роснефти". "Речь идет о сотнях миллионов долларов", - подтвердил источник, знакомый с деталями проекта.

Русская служба Би-би-си направила запрос с просьбой о комментарии помощнику президента Андрею Фурсенко. На момент публикации материала комментарий в редакцию не поступил.

Михаил Леонтьев в ответ на просьбу прокомментировать участие Марии Воронцовой в генетическом проекте заявил: "Никаких Воронцовых, ничего мы не будем комментировать. Я не знаю, кто такая Мария Воронцова. Все, пока!"

"Что принципиально - "Роснефть" и ее руководство лично восприняли этот проект как свой. Хотя это для них не профиль. Что важно - появился реальный партнер, который заинтересован именно сутью, содержанием. Благодаря этому и стала возможна работа по его реализации", - сказал Би-би-си, человек, знакомый с запуском проекта.

Участок рядом с МГУ

Воронцова может стать куратором проекта создания нового центра генетических исследований, рассказали Би-би-си два источника, знакомые с деталями проекта и подтвердил собеседник в руководстве "Роснефти". По их словам, Воронцову эта тема очень интересует.

Как ранее писало агентство Блумберг, она давно интересуется генетикой и в апреле 2019 года даже провела непубличную встречу с ведущими российскими генетиками, на которой обсуждалось редактирование ДНК человека. Тогда же Воронцова вошла в совет по реализации Федеральной научно-технической программы по развитию генетических технологий.

Мария Владимировна Воронцова - член президиума общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке". На ее сайте местом работы Воронцовой указано ФГБУ "Научный медицинский центр эндокринологии минздрава", в котором она трудится ведущим научным сотрудником детского отделения тиреоидологии, репродуктивного и соматического развития.

Участок под строительство центра будет выделен участок на Воробьёвых горах, рядом с долиной МГУ, рассказал Би-би-си источник, знакомый с деталями проекта и подтвердил собеседник в руководстве "Роснефти". Долиной МГУ руководит Катерина Тихонова - по версии СМИ, младшая дочь президента Путина.

"Геном россиян"

"Геном россиян" - рабочее название главного проекта АНО "Российские генетические технологии". Как рассказали Би-би-си три собеседника, знакомые с деталями проекта, организация сосредоточится на секвенировании (полном генетическом анализе) жителей России.

В ходе исследования планируется выяснить, существуют ли типичные для российского этноса "генетические поломки", которые можно выявить и впоследствии отредактировать - это программа-максимум. Программа-минимум - выяснить, какие "поломки" есть у отдельных участников исследования.

В рамках исследования планируется собрать для изучения генетический материал 100 тысяч россиян - его в основном будут брать у сотрудников "Роснефти" в рамках плановой диспансеризации, рассказали Би-би-си два источника, знакомые с деталями проекта.

Кроме того, часть генетического материала планируют брать у пациентов Федерального научно-клинического центра (ФНКЦ) имени Димы Рогачёва, в котором лечат детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, рассказал Би-би-си заместитель директора по науке ФНКЦ, гематолог Михаил Масчан. Он оговаривается, что это еще не утвержденное решение, идут предварительные переговоры.

Услуга полного секвенирования генома человека в московских лабораториях стоит до 60 до 100 тысяч рублей.

"Роснефть" оказывает финансовую поддержку ФНКЦ - с 2017 по 2020 год менеджмент компании выделил центру 266 миллионов рублей на клеточную иммунотерапию, рассказал Масчан.

Сам Масчан общается только с Константином Севериновым, но ему известно, что деньги на проект под условным названием "Геном россиян" даст "Роснефть" - в рамках подписанного с правительством соглашения.

"Эта история не уникальна для России - есть проект сто тысяч геномов британцев и чуть ли не миллион геномов в ОАЭ", - объясняет Масчан, - Современные технологии позволяют исследовать не единичные гены, что было практикой в медицине еще 15 лет назад, а считывать всю информацию, закодированную в геноме".

Авторы таких проектов видят общечеловеческий смысл в изучении биологии человека, добавляет гематолог, привязка к определенному этносу в этом случае оправдана, так как может позволить установить межэтнические различия генетических поломок.

Кроме того, это исследование принесет очевидную практическую пользу с точки зрения медицины, уверен Масчан.

По его словам, детская гематология и иммунология - области, в которых огромное количество болезней в качестве первопричины имеют гематологическую поломку. "Эта поломка может быть врождённой, генетической, и в этом случае мы имеем дело с большим количеством редких, но суммарно преимущественно наследственных болезней крови и иммунной системы", - говорит он.

"Но в случае онкологических заболеваний, поломка происходит в клетках - то есть это не унаследованное от родителей заболевание, а сбой, произошедший в процессе развития и размножения клеток организма", - объясняет Масчан.

Секвенирование геномов, уверен врач, может стать "столбовым путём, который позволит лучше диагностировать заболевания и лучше их лечить, чтобы они перестали быть смертельными и инвалидизирующими".

Для этого нужно протестировать как можно больше людей с опухолями - это позволит понять природу их "поломок". Технологии такого масштаба раньше были недоступны для ФНКЦ, добавляет Масчан.

По его словам, при "позитивном сценарии" проект "Геном россиян" может быть запущен в конце 2020 года, и тогда в нем примет участие большая часть пациентов центра. Ежегодно на первичный осмотр в ФНКЦ поступает порядка 1 тысячи детей.

Федеральная программа развития генетических технологий на 2019-2017 года была подписана Дмитрием Медведевым в апреле 2019 года. За восемь лет на реализацию программы предполагается потратить 127 миллиардов рублей. Из них 111 миллиардов - из федерального бюджета, еще 15,6 миллиарда - из внебюджетных источников.