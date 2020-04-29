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При повторной проверке переболевших Covid-19 пациентов на наличие вируса в организме тесты иногда дают положительный результат - даже после полного выздоровления больного и исчезновения симптомов (если они были).

Поскольку знания о новом вирусе по-прежнему очень ограничены, ученые несколько месяцев не могли понять, как повторное тестирование может давать такой результат и какие выводы на основании этого нужно сделать.

Значит ли это, что перенесенная болезнь не дает выздоровевшим иммунитета и поэтому заразиться Covid-19 можно несколько раз?

Может ли человек оставаться заразным даже после полного выздоровления, и если да, то как долго он продолжает представлять опасность для окружающих?

Точного ответа на первый вопрос по-прежнему нет. Мы знаем, что после перенесенного заболевания у человека развивается специфический иммунитет, но можем только предполагать, как долго выздоровевшие пациенты остаются невосприимчивыми к коронавирусу.

Некоторые болезни (вроде кори или ветряной оспы) дают иммунитет до конца жизни, другие (гепатит А, желтая лихорадка и другие) - примерно на 10 лет, а вирусы вроде сезонного гриппа специфического иммунитета практически не оставляют.

Впрочем, в случае с Covid-19 (судя по более изученным родственникам вируса) иммунитет должен держаться по меньшей мере год-два, так что заразиться повторно пациенты вряд ли могли.

На второй вопрос, кажется, удалось ответить южнокорейским ученым: выздоровевшие пациенты не заразны и опасности не представляют.

В среду эксперты здравоохранения страны заявили, что повторные тесты могут давать положительный результат даже после полного выздоровления пациента из-за наличия в его организме обезвреженных фрагментов вируса.

"Реактивировать вирус невозможно"

Во вторник сообщалось, что в Южной Корее тесты по-прежнему обнаруживают вирус почти у 300 человек, переболевших Covid-19 - при этом общее число выздоровевших пациентов приближается к 9000.

Однако, подробнее изучив эти анализы, ни в одной из сданных переболевшими положительных проб медики не нашли активных вирусных частиц.

Дело в том, что большинство тестов, используемых для диагностики Covid-19 по всему миру, использует метод полимеразной цепной реакций (ПЦР-тесты), задача которого - во много раз повысить концентрацию генетического материала вируса, чтобы его было проще обнаружить во взятом образце.

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В данном случае, по словам ученых, тесты оказались очень чувствительными и среагировали не на сам вирус, а на оставшиеся в организме пациентов отдельные фрагменты вирусной РНК, умноженные в процессе тестирования.

"Фрагменты РНК могут находиться в клетке, даже если сам вирус обезврежен, - говорится в заявлении южнокорейского центрального клинического комитета по контролю за новыми заболеваниями. - Скорее всего, повторный анализ показал наличие РНК уже обезвреженного вируса".

Однако, подчеркивают эксперты, в таком разобранном виде вирус не способен к заражению, так что опасности для окружающих эти люди не представляют, так как заново активировать вирус практически невозможно, если только Covid-19 не вызывает хроническую инфекцию.

"В отличие от возбудителей других инфекций, таких как ВИЧ или гепатит В, вирус, вызывающий Covid-19, не проникает в ядро клетки и не встраивается в ДНК пациента. А значит, и хронической инфекции он не вызывает", - заверил журналистов глава комитета О Мён Донь.