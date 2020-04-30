Парад уйдет в воздух. Как в России отметят 75-летнюю годовщину победы в ВОВ с учетом эпидемии

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Из-за эпидемии коронавируса военная техника не пройдет по Красной площади в 75-летнюю годовщину победы в ВОВ, а "Бессмертный полк" уйдет в онлайн. Но над десятками городов России пролетит военная авиация. Всего в небо 9 мая поднимутся около 660 самолетов и вертолетов, следует из официальных сообщений минобороны. Это одна шестая часть авиации ВКС страны, что сделает авиапарады крупнейшими в истории страны.

Сколько авиатехники участвует

Карантин из-за эпидемии Covid-19 ударил по планам широкого празднования юбилейной даты. Президент Владимир Путин на заседании Совбеза 16 апреля объявил об отмене парада в День победы - центрального события праздника 9 мая (с 1995 года парад проводился на Красной площади ежегодно).

Однако отмененной оказалась только наземная часть. "9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют ", - сказал 28 апреля Путин.

Воздушный парад в этом году пройдет в десятках городов России и станет самым масштабным за всю постсоветскую историю страны.

Изначально в военном параде в Москве планировалось задействовать 15 тыс. военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники, рассказывал 4 февраля министр обороны Сергей Шойгу.

Минобороны официально не называло общее число единиц авиации на парадах. Из прошлых заявлений министра и сообщений военных округов следует, что в этом году их будет около 660.

В Москве, как сказал Шойгу в начале февраля, в параде примут участие 150 самолетов и вертолетов. Это примерно вдвое больше, чем в прошлом. Пресс-служба Западного военного округа сообщала про 100 единиц воздушной техники округа. Авиация Центрального округа представит на парад 84 самолета и вертолета, Восточный округ - около 100 самолетов. Северный флот задействует на параде 17 летательных аппаратов. Южный военный округ задействует на параде 210 единиц авиации.

Год назад в четырех воздушных парадах в России, включая отмененный 9 мая из-за непогоды воздушный парад в Москве, было задействовано 138 самолетов и вертолетов.

ВВС России в настоящее время, как передает ТАСС, включает в себя 1,8 тысяч самолетов и около 1,5 тысячи вертолетов. Независимое военное обозрение приводило похожие цифры - около 1,6 тысячи самолетов и более 1,4 тысячи вертолетов в составе военно-воздушных сил. Всего же в России, по оценкам журнала FlightGlobal на декабрь 2019 года, около четырех тысяч военных самолетов и вертолетов.

Морской парад в Петербурге

В 2020 году в Петербурге, кроме воздушного, пройдет и морской парад - в Неву войдут четыре небольших корабля - учебный корабль "Перекоп", малый противолодочный корабль "Казанец", тральщик "Павел Хенов" и противодиверсионный катер "Нахимовец". Эти корабли пришвартуются у городских набережных, на них поднимут флаги расцвечивания, экипажи проведут торжественное построение.

Где пройдут авиапарады

По данным на 29 апреля, воздушный парад планировалось провести в 40 городах России. Год назад воздушная часть у парадов была запланирована только в четырех городах, но в Москве ее отменили из-за непогоды. В итоге в 2019-м году авиация 9 мая поднималась в небо только в Петербурге, Мурманске и Хабаровске.

Организацией пролета военных самолетов и вертолетов над городами России занимается командование каждого военного округа.

Авиация западного военного округа пролетит в небе над Санкт-Петербургом, Курском, Орлом, Воронежем, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Смоленском, Вязьмой, Островом и Калининградом.

В Южном округе парад в воздухе пройдет в Ростове-на-Дону, Волгограде, Каспийске, Новороссийске, Краснодаре, Владикавказе, Ставрополе, Грозном, Астрахани и Ейске.

Самолеты пролетят в небе над Севастополем и Керчью, которые расположены в аннексированном Россией Крыму.

Восточный военный округ запланировал воздушные парады над Владивостоком, Читой, Уссурийском, Комсомольском-на-Амуре, Биробиджаном, Улан-Удэ, Южно-Сахалинском, Петропавловском-Камчатским, Магаданом, Якутском, Благовещенском, Белогорском и Курильском, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ВВО.

В Центральном военном округе парады пройдут в Екатеринбурге и Новосибирске.

Авиация Северного флота пролетит 9 мая над Мурманском.

Российская авиация из состава 102-й военной базы в Армении пролетит в небе над Ереваном.

Официального подтверждения, что воздушный парад состоится в Москве, нет. Но живущие неподалеку от аэродрома Кубинка рассказывают в соцсетях, что над районом летают строем пилоты истребителей.

В московских парадах часто задействовали и другие военные авиабазы - подмосковный аэродром Чкаловский, Липецкий центр подготовки военных летчиков, авиабазу дальней авиации в Энгельсе. Но сообщений в соцсетях и СМИ об активности на этих аэродромах нет.

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В 2020 году авиация пока ни разу не провела репетиций парада над Москвой, но первые прогоны обычно начинаются в первых числах мая. Первая репетиция воздушной части парада в Москве в 2019 году прошла 4 мая.

Какие самолеты и вертолеты

В феврале Сергей Шойгу обещал, что в нынешнем году парад станет самым грандиозным.

Обычно в таких парадах участвуют истребители пилотажных групп "Стрижи" и "Витязи" МиГ-29 и Су-30СМ, новейшие истребители Су-57 и Су-35, перехватчики МиГ-31,штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-34 и Су-24, дальние и стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95М и Ту-160, летающий радар А-50, военно-транспортные Ан-124, Ил-76, самолеты-заправщики Ил-78.

В 2020 году самолетов планировалось использовать больше, чем обычно, и, возможно, там появились бы те, что раньше не участвовали в парадах.

Из вертолетов можно ожидать: самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26, ударные Ми-28НМ, Ми-35 и Ка-52, транспортные Ми-17.

В Москве расчистят небо

В 75-ю годовщину Победы власти Москвы решили подстраховаться и заказали на 9 мая разгон облаков за 113 млн руб. Кроме 9 мая, в этой госзакупке содержится еще три праздника - 1 мая, День России 12 июня и День города 5 сентября, так что общая сумма закупки - 451,8 млн руб.

Где ждать салюты

После введения карантина в Москве министерство обороны не сразу отменило военные салюты в честь мероприятий в рамках 75-летия Победы. В стране прошла серия салютов по случаю годовщин освобождения городов в Великой отечественной войне.

В 2019 году салюты проводили в честь 75-летия освобождения Одессы, Севастополя, Бухареста, Минска, Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинева, Таллина, Риги и Белграда.

В 2020 году до начала карантина успели салютовать юбилеям взятия Будапешта и освобождения Варшавы. Годовщина освобождения Братиславы 4 апреля отмечалась уже во время карантина, и салют москвичи смогли увидеть только в окна и с балконов.

Следующим городом в этом марафоне должна была стать Вена, но салют в день взятия этого города 13 апреля отменили. Об отмене салюта в честь взятия Берлина 2 мая пока не сообщалось. Зато известно, что салют 9 мая состоится.

По сообщениям в прессе, салюты 9 мая состоятся в шести городах ЗВО: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле, Смоленске; восьми дальневосточных городах: Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Южно-Сахалинске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском; в южных городах Ростове-на-Дону, Волгограде, Новороссийске, Владикавказе, Астрахани, Новочеркасске, Ставрополе; в городах ЦВО: Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Российские военные также устроят салют в Севастополе, Керчи и Симферополе.

Информации о салюте в городах на севере России пока нет.

Судя по информации на сайте министерства обороны, главный российский салют в День победы в Москве не будет скромнее, чем планировалось изначально. "Расчеты артиллерийских орудий произведут 30 залпов. Салютные установки выпустят в небо несколько десятков тысяч фейерверков. Артиллерийский салют начнется в 22.00 и продолжится 10 минут", - сообщал командующий ЗВО Александр Журавлев.

Ранее Би-би-си связалась с одним из двух главных поставщиков фейерверков для министерства обороны России, частной компанией "Пиро-Росс", и там рассказали, что в прошлом году изготовили по заказу министерства обороны 20 тысяч зарядов, которые используются в салютах 2020 года.

По словам представителей компании, к 9 мая были выпущены особенные, новые выстрелы, которые "сделают салют "более патриотичным", придадут национальный колорит".

Какие новинки ожидались до отмены

Когда президент Владимир Путин объявил об отмене парада, подготовка к нему шла уже полным ходом. Участники парада находились на полигоне в Алабино с конца марта, репетируя прохождение строем на плацу. Технику свозили на полигон еще раньше - например, пусковые установки баллистических ракет "Ярс" добрались своим ходом из Ивановской области в Подмосковье в конце февраля.

Парад, как обещал в начале февраля министр обороны Сергей Шойгу, должен был пройти с особенным размахом. "Непосредственно 9 мая праздничные мероприятия с участием войск пройдут в 475 городах и населенных пунктах. Их проведение обеспечат свыше 116 тысяч военнослужащих", - пообещал министр.

Парад 9 мая должен был продлиться полтора часа - на 30 минут дольше предыдущего.

О том, что министерство обороны собиралось показать на параде, известно немного. В последние годы демонстрировать новые вооружения на параде 9 мая стало традицией, и логично было бы предположить, что в год 75-летия будет продемонстрировано что-то исключительное.

В 2015 году, когда в России отмечали 70-летие Победы, на параде показали много новой бронетехники, но самой большой сенсацией стал танк Т-14 проекта "Армата". Несмотря на то, что российские военные старались сохранить его появление на параде в тайне, фотографии танка в процессе транспортировки в Москву все равно попали в сеть. В 2020 году сенсационных фото- видеосъемок новейшей техники в интернете не появилось.

На Красной площади также должны были впервые пройти танки Т-90М, которые только начали поступать в войска в 2020 году. Но эту последнюю модификацию танка Т-90 уже несколько лет показывают публике на военных выставках.

ТАСС со ссылкой на "Уралвагонзавод" передавал, что танки оснащены радиационной, химической, но главное - бактериологической защитой, так что экипажам внутри не страшен новый коронавирус.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В этом году "Бессмертный полк" пройдет онлайн

Другой особенностью парада должна была стать колонна из 30 танков Т-34 времен войны, но их сложно назвать сенсационной новинкой.

На какую дату перенесут Парад победы

Путин отложил Парад победы на неопределенный срок. Хотя он и пообещал провести его до конца года, дата остается открытой.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, публично просивший Владимира Путин перенести Парад 9 мая, предложил две более поздних даты.

Первый вариант - 24 июня. В 1945 году в этот день в Москве прошел парад со складыванием германских знамен у подножия мавзолея Ленина.

Другой вариант - 3 сентября, то есть следующий день после даты окончания Второй мировой войны. 24 апреля Путин подписал закон о переносе Дня окончания ВМВ на эту дату, сославшись на то, что победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение войны.

РБК со ссылкой на свои источники передавал, что Кремль и минобороны обсуждают возможность провести парад 7 ноября, в этот день 1941 года в разгар битвы за Москву прошел военный парад, на котором присутствовал Иосиф Сталин.

20 апреля ТАСС со ссылкой на министерство обороны сообщило, что участников парада, которые тренировались в Алабино, отправили к местам дислокации, где они проведут две недели на карантине. Военную технику, которая собрана для парада в Подмосковье, оставили на на своих местах.

Военный эксперт Виктор Мураховский в интервью Би-би-си отмечал, что дата 24 июня не подходила бы для проведения парада в случае, если технику вернули к местам постоянной дислокации - в таком случае ее пришлось бы сразу готовить к обратной отправке в Москву.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI сказал, что новая дата парада Победы будет определена с учетом развития эпидемиологической ситуации.

Как пройдет "Бессмертный полк"

Из-за эпидемии многие мероприятия, связанные с Днем победы, меняют формат или вовсе переходят в онлайн, как например, "Бессмертный полк".

Шествие "Бессмертный полк", когда потомки проходят по городу с портретами своих воевавших родственников, в последние годы завершает парады 9 мая. В этот раз организаторы предложили провести его в интернете. Портреты ветеранов войны интернет-пользователи смогут закачать в специальный "Банк памяти" в социальных сетях, например, в Facebook (приложение получит доступ к списку друзей, имени и фотографии). Эти фотографии будут транслировать по телевидению и в интернете.

"9 мая, в час минуты молчания, в 19 часов, выйти на балконы, подойти к окнам и всем вместе исполнить нашу знаменитую песню "День Победы", - предложил 27 апреля актер Василий Лановой.

Федеральные телеканалы традиционно анонсировали программу передач на 9 мая - в сетку войдут военные фильмы и торжественные концерты. В частности Первый канал представит телевизионную версию большого концертного и театрализованного вечера к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне с участием российских звезд.