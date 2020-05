"Я понимала, что я другая": как живет небинарный музыкант из Норильска

View this post on Instagram

через мою тоску родился текст, через плач - вокализ, мелодические мотивы.. изначально песня звучала как баллада, но мне казалось необходимым сделать её утверждающей, мне стало важным создать целый отдельный танец августин и папы севера, словно отдельного живого организма.. мне хотелось, чтобы все танцевали со мной под этот северный плач как птицы. так и родилась эта песня directed by @ozine.ru @artem.emelianov producer @dmitr2dmitr camera assistant @smirvi styling @valeriapekarskaya make-up @mashavorslav #blackcoatfest