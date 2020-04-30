"Система работает в штатном режиме". Почему москвичи не могут продлить цифровые пропуска?

Правообладатель иллюстрации Vladimir Gerdo/TASS Image caption С 15 апреля для перемещения по Москве нужно иметь цифровой пропуск

Власти Москвы заявили, что система оформления цифровых пропусков для передвижений по городу работает в штатном режиме, несмотря сообщения о том, что часть пропусков невозможно продлить, а некоторые и вовсе оказались заблокированными.

"ДИТ Москвы не подтверждает информацию о сбое в работе системы оформления цифровых пропусков. Она работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, уже полученные пропуска будут действовать до 4 мая. Тем, кому нужно трудиться все майские праздники, придется продлить их через сайт nedoma.mos.ru.

Однако москвичи стали жаловаться на невозможность переоформить разрешение: кому-то после попытки продления пришло сообщение об аннулировании пропуска, у кого-то выскакивало сообщение: "Для получения цифрового пропуска, пожалуйста, обратитесь к руководству или кадровой службе вашей организации".

При запуске системы цифровых пропусков в середине апреля жители уже сталкивались с техническими проблемами на портале mos.ru. Тогда в мэрии ссылались на DDoS-атаку из-за рубежа. Однако в этот раз в Департаменте информационных технологий Москвы (ДИТ) подчеркнули, что никакого сбоя нет.

Аннулирование после проверки

При попытке продлить пропуск система проверяет ИНН работодателя, подчеркивают в ДИТ.

"Если для вида деятельности организации указом мэра Москвы № 12-УМ установлено временное ограничение на посещение сотрудниками, продление пропуска становится невозможным", - следует из ответа ведомства на запрос Би-би-си.

Упомянутый указ - основной документ, который касается мер борьбы с коронавирусом, в том числе ограничений на работу бизнеса. Согласно этому указу, например, в столице были закрыты кафе, рестораны, фитнес-центры, бассейны и парикмахерские.

Для того, чтобы руководители и сотрудники компаний могли проверить, попадают ли они под ограничения, мэрия 25 апреля запустила портал i.moscow/covid.

В случае, если рабочие пропуска продолжают действовать, система сообщает: "Посещение вашей организации не приостановлено", проверил корреспондент Би-би-си, введя ИНН нескольких московских СМИ, в том числе иностранных.

В том случае, если пропуска не подлежат продлению, появляется следующее сообщение: "Посещение вашей организации сотрудниками должно быть приостановлено".

В качестве эксперимента корреспондент Би-би-си также ввел ИНН нескольких московских ресторанов и парикмахерских. В одних случаях, по данным системы, сотрудники по-прежнему могут ездить на работу, в других - должны прекратить это делать.

Продли, если сможешь

При запуске портала i.moscow/covid в мэрии подчеркивали, что провели проверку уже выданных пропусков.

Проверка выявила, что "у ряда организаций количество выданных цифровых пропусков для работающих превышает число сотрудников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы, заявленное самими работодателями". Именно это и может быть основанием для аннулирования уже выданного пропуска, говорилось в сообщении.

Это не первая подобная проверка - сразу после запуска системы цифровых пропусков мэрия аннулировала более 200 тысяч разрешений. Правда, потом их восстановили: оказалось, что система выдала отказ из-за расхождений в базах ДИТ и Федеральной налоговой службы России, сообщало издание РБК.

Теперь для того, чтобы отстоять право сотрудников ездить на работу, мэрия запустила специальный сервис. Однако подать список работников не так просто - это нужно сделать через сайт mos.ru, скрепив заявления электронной цифровой подписью.

По такой же схеме должны добиваться права передвигаться по городу и индивидуальные предприниматели, которые также не могут продлить свои пропуски.

Для предпринимателей мэрия подготовила пошаговую инструкцию, но при этом заранее предупредила, что она "ориентирована на уверенных пользователей ПК". В ней - 14 страниц текста и скриншотов: для того, чтобы подписать заявление, нужно произвести изменения в настройках браузера и операционной системы.

"Беседовал сейчас с кадрами (отделом кадров - прим. Би-би-си) оборонного завода в Москве. Они не будут подавать списки централизованно - решили, что это сложно, мороки много, сотрудники пусть-де сами получают, как хотят", - написал в "Фейсбуке" член Общественного совета при московской полиции Антон Шапарин.