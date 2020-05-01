Оттепель или закручивание гаек? Сценарии выхода России из карантина
Пандемия коронавируса, сопровождаемая коллапсом экономики и падением цен на нефть, нарушила планы Кремля по завершению конституционной реформы и обнулению президентских сроков Владимира Путина. Политологи выделяют несколько политических сценариев после выхода страны из карантина: от “оттепельного” с популистскими мерами в экономике и подготовкой к транзиту власти до “закручивания гаек” с ужесточением политического режима.
Во вторник президент России Владимир Путин потребовал, чтобы к 5 мая правительство подготовило план поэтапного выхода из режима самоизоляции. Кабинет министров должен прописать критерии, по которым главы регионов смогут с 12 мая принимать решение о смягчении карантина.
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Из-за эпидемии политические процессы в стране поставлены на паузу. Под вопросом сроки голосования за поправки в Конституцию, дающие Владимиру Путину право на переизбрание. Кроме того, глава ЦИК Элла Памфилова допускала перенос сентябрьского Единого дня голосования.
Страна столкнулась и с тяжелыми экономическими потерями. Россия из-за коронавируса потеряет не менее 3–5% ВВП, говорил в начале апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Снижение реальных располагаемых денежных доходов россиян по итогам 2020 года может стать максимальным за период с 2014 года, подсчитали тогда же экономисты АКРА. По их оценкам, из-за карантинных ограничений, роста безработицы и девальвации рубля реальные доходы населения могут снизиться более чем на 5%.
В условиях политико-экономического кризиса в стране эксперты “Агентства стратегических коммуникаций” подготовили доклад “Реальные последствия коронавируса для российской политической системы”. В нем предлагается три сценария развития политического и экономического кризисов после окончания эпидемии в России.
“Закручивание гаек”
Первый сценарий под условным названием “закручивание гаек” предполагает ужесточение политического режима в стране. “Основные изъяны этого пути - экономика страны работает неэффективно, оппозиция выдавливается "на кухни”, вследствие чего снижается возможность реального замера общественных настроений”, - предупреждают в АСК. По мнению экспертов, углубление этого сценария чревато негативными последствиями для государства.
Общество “закручивание гаек” в отношение оппозиции воспринимает равнодушно, но в условиях кризиса эти действия приведут к большей делегитимизации власти, считает политолог Аббас Галлямов.
Эксперт прогнозирует, что после окончания эпидемии президент может попытаться повысить рейтинг массовой сменой губернаторов и началом чисток в элитах. “Уволит десяток-другой глав регионов, кого-то посадит - огрехов во время пандемии много было, а ответственность за них попытается переложить на нижние этажи”, - рассуждает Галлямов. Ожидает дальнейшей авторитаризации политической системы руководитель программы “Российская внутренняя политика и политические институты” Московского центра Карнеги Андрей Колесников. По его мнению, по такому пути российская политика развивалась до эпидемии. Он ожидает дальнейшего подавления протестов и поиска врагов в информационной повестке.
“Оттепель”
Второй сценарий - “оттепель”. В этом случае, считают в АСК, власть даст сигнал обществу о готовности к реальной политической трансформации с участием граждан, а Путин станет гарантом реформ. “При таком сценарии общество получает прилив энтузиазма, способный усилить экономический рост и снизить политизацию общества”, - отметили эксперты.
Эксперты АСК рассматривают сценарий, по которому президент мог бы публично отказаться от амбиций выдвинуться на следующий срок, указав на то, что ”обнуление” в поправках предусматривалось “на всякий случай”, а кризис вокруг вируса показал возможность государства и общества решать серьезные проблемы и без “сильной руки”. Это бы вернуло утраченное доверие граждан и элит и сохранило шанс на быстрый и безболезненный транзит власти, а также сгладило бы впечатления от “самоустранения” президента в кризисный период, полагают в АСК.
Но учредитель АСК Вадим Самодуров признает вариант самоустранения Путина “невероятным”, поскольку президент пока “имеет возможность управлять ситуацией - будет играть”.
“Оттепель” может заключаться не в ускоренном транзите власти, а в ряде популистских мер в экономике, которые поддержат широкие слои населения и бизнес.
“Последние действия Путина и заявления очень разнонаправленные по сути, но в них читается в том числе желание задобрить общество, - рассуждает Самодуров. - Президент как всегда держит в уме несколько возможных сценариев развития событий и прокладывает несколько дорожек”.
Власть с высокой вероятностью могла бы пойти на либерализацию экономической политики, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. Под такими реформами он предполагает: налоговые каникулы на длительный срок, запрет на проверки бизнеса минимум на год, заморозку кредитов граждан и снижение ставок по кредитам для бизнеса.
По его словам, при таких мерах можно ожидать высокий уровень инфляции и увеличения нагрузки на бюджет, но это позволит власти снизить градус недовольства в обществе и простимулирует рост экономики, что принесет дивиденды бюджету в следующем году.
Власть публично отказалась от раздачи “вертолетных денег” (массовых прямых выплат населению) в пользу адресных льгот, в первую очередь бизнесу, сохраняющему рабочие места.
Статус-кво
Третий вариант - сохранение статус-кво.
В АСК считают его самым опасным и в то же время наиболее реалистичным. Если число заболевших и умерших от коронавируса будет ниже, чем в западных демократиях, а цены на нефть вернутся ближе к прежним значениям, власть сможет сформулировать для общества посыл, что Россия может развиваться в прежнем направлении без кардинальных реформ.
“Власть будет самосохраняться” без всякого стратегического плана, отмечает Колесников. По его прогнозу, сложно ожидать изменений не только в политике, но и в экономике с учетом ставки государства на мегапроекты и аффилированный крупный бизнес, а не малый и средний.
Но эксперты сомневаются, что власть сможет долго сохранять статус-кво без серьезных изменений. Самодуров из АСК связывает это с тяжелой социально-экономической ситуацией в регионе.
Глава фонда Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский говорит о нарастании усталости и неопределенности в обществе, когда никто не знает сроков окончания эпидемии и не понимает, как из-за нее изменится мир.
Он указывает, что экономический кризис может оказаться более глубоким по последствиям, чем пандемия, что тоже страшит общество. Рейтинги власти, которые ненадолго поднимутся после победы над эпидемией, в дальнейшем будут зависеть от эффективности мер по выходу из кризиса, замечает Бадовский.
“Власти придется, в первую очередь, решать не проблему протестов оппозиции, а вытаскивать экономику, бизнес и население из провала”, - заключает он.
Что будет с поправками в Конституцию
Приход пандемии в Россию привел к тому, что Кремль не успел завершить реформу Конституции. 22 апреля должно было состояться всероссийское голосование по поправкам в основной закон, одна из которых обнуляла президентские сроки Владимира Путина и позволяла ему вновь выдвигаться в президенты.
Глава государства предложил схему, по которой поправки вступают в силу только после того, как их одобрят россияне. Но из-за пандемии он 25 марта объявил перенос голосования.
Это привело к превращению голосования по Конституции в сложную политтехнологическую задачу не снизить легитимность власти, считает Колесников из центра Карнеги.
В докладе АСК говорится, что до прихода пандемии в страну конституционное голосование могло пройти при высокой явке лояльного и административно зависимого электората. Но карантин и экономический кризис привели к тому, что апеллировать к голосованию как к участию в историческом событии не получится. Таким историческим событием, затмившим всю повестку, стала эпидемия, из-за которой пришлось перенести даже Парад победы к 75-й годовщине.
Источники Русской службы Би-би-си говорили о возможном переносе голосования по Конституции на июнь - сценарий его полной отмены публично не обсуждался.
Гипотетическая отмена голосования повлияет на рейтинг президента ('обещал, но не выполнил') и поставит под сомнение легитимность новой версии Конституции, а проведение голосования реально чревато провалом поправок (ситуация в стране со временем явно ухудшается), указывают в АСК.
В то же время по прогнозу ВЦИОМ на основе опроса, проведенного 17 апреля, поправки в Конституцию получили бы поддержку 67-68% избирателей при явке в 52-54%.
Неопределенность будущего
Сложно определенно говорить о реализации какого-либо сценария в России, сходятся Дмитрий Бадовский и руководитель аналитической фирмы R.Politik Татьяна Становая.
“Администрация президента у нас живет одним днем или максимум одной неделей - на сегодня никто не знает, какой будет политика в июне, августе или в декабре, - объясняет Становая. - Готовиться к разным сценариям - к худшему или к лучшему - это в стилистике режима. Путин все решает в последний момент, и его окружение не знает, что он планирует”.
Политолог считает, что рассуждать о конкретных сценария рано до окончания эпидемии, но в любом случае “ничего хорошего власть не ждет”, поскольку с осени социальное раздражение может вылиться в политическое.
“Пока в пользу власти играет то, что зачищено политическое поле, а Путин безальтернативный. Но в сентябре могут быть проблемы на выборах, - поясняет она. - Будет разнонаправленный и скорее хаотичный процесс - явления, которые противоречат сами себе. С одной стороны, закручивание гаек со стороны консерваторов-охранителей, с другой - попытки сыграть на снижение напряженности”.