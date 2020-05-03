Дело Синтои Браун, дрэг-дивы, диджеи из Ирана и пингвины. Что смотреть дома

Правообладатель иллюстрации Amediateka

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Предлагаю вашему вниманию пять самых, на мой взгляд, интересных новых фильмов и шоу, которые стали доступны в интернете и в онлайн-кинотеатрах в конце апреля.

Murder to Mercy: The Cyntoya Brown Story

Где смотреть: Netflix

Язык: английский, русские и английские субтитры

Сбежавшая от родителей американка Синтоя Браун начала заниматься проституцией в подростковом возрасте - к этому ее принуждал 24-летний бойфренд-сутенер. 6 августа 2004 года, когда Браун было 16 лет, один из ее клиентов, 43-летний риелтор Джонни Аллен, привез ее к себе домой в Нэшвилле, штат Теннесси, пообещав заплатить ей 150 долларов.

В результате Браун застрелила Аллена, но в суде утверждала, что сделала это в целях самообороны. Суд не стал прислушиваться к ее доводам и приговорил ее к пожизненному заключению с минимальным сроком в 51 год, даже несмотря на то, что девушка была несовершеннолетней.

Браун провела в тюрьме почти 15 лет, пока в январе 2019 года ее не помиловал губернатор Теннесси Билл Хэслем. За ее освобождение выступили знаменитости, в том числе Ким Кардашьян, Рианна, Снуп Дог и Кара Делевинь. Прошлым летом Браун вышла на свободу.

Документалист Дэниэл Бирман начал заниматься историей Синтои Браун более десяти лет назад. В его фильм о ее деле вошли как архивные съемки 2004 года, на которых Браун выглядит совсем ребенком, так и кадры 2019 года с уже взрослой Браун, отсидевшей почти половину своей жизни в тюрьме за убийство.

Бирман показывает, как за эти годы изменилось отношение к ней в том числе со стороны судебной системы: изначально ее судили как сбежавшую проститутку, которая занималась сексом с незнакомцами, и только спустя 15 лет к ней отнеслись как к ребенку, ставшему жертвой сутенеров и торговцев людьми.

We're Here ("Мы здесь")

Где смотреть: Амедиатека

Язык: русский/английский, русские субтитры

Новое квир-шоу, в котором дрэг-дивы и финалистки "Гонок дрэг-квин РуПола" Боб, Юрика и Шэнджела ездят по разным американским штатам, в том числе по самым консервативным, знакомятся с местными жителями и устраивают дрэг-шоу.

В первой серии они приезжают в Геттисберг - небольшой консервативный городок в штате Пенсильвания с населением менее 8 тысяч человек. На президентских выборах 2016 года 66,3% населения округа Адамс, куда входит Геттисберг, проголосовали за Дональда Трампа.

"Расизм и нетолерантность - неотъемлемая часть здешней атмосферы", - рассказывает о Геттисберге местный житель Дэррил. Гетеросексуал и афроамериканец, он называет себя союзником квир-сообщества и хочет попробовать себя в образе дрэг-дивы.

Он и еще двое местных жителей - гомосексуал Хантер, который хочет наладить отношения с отцом, и Эрика, которая хочет наладить отношения со своей дочерью-бисексуалкой - становятся участниками первого эпизода "Мы здесь" и в конце него под чутким руководством ведущих сами выходят на сцену в качестве дрэг-королев.

В отличие от яркого и красочного шоу Ру Пола, которое было сосредоточено в основном на самой дрэг-культуре и образах дрэг-королев, в "Мы здесь" основное внимание уделяется их внутреннему миру и тому, как дрэг-культуру принимает общество. В итоге получилось доброе шоу о принятии себя и близких с очень сентиментальной концовкой.

A Secret Love

Где смотреть: Netflix

Язык: английский, русские и английские субтитры

В этом документальном фильме рассказывается история любви двух женщин. Терри Донахью и Пэт Хэншел познакомились в 1947 году, когда Терри было 22 года, а Пэт - 19, и сразу влюбились друг в друга. Но так как в США в конце 1940-х годов гомосексуальность была фактически под запретом, им приходилось держать свои отношения в секрете.

До этого ни Терри, ни Пэт не встречались с женщинами. Терри родилась в очень консервативной семье в канадской провинции Саскачеван и играла в женской профессиональной бейсбольной лиге. Пэт родом из Иллинойса, где у нее до знакомства с Терри было несколько неудачных романов с мужчинами.

Всю жизнь Терри и Пэт скрывали ото всех, что любят друг друга, и притворялись просто хорошими друзьями. Каминг-аут перед родственниками они совершили, когда обеим было за 80, а поженились - в 2015 году, пробыв вместе почти семь десятков лет.

"Секретная любовь" - дебютная режиссерская работа актера Криса Болана, внучатого племянника Терри. В фильме им с Пэт уже более 90 лет. Терри Донахью умерла в прошлом году в возрасте 93 лет, она страдала болезнью Паркинсона. Пэт сейчас живет в доме престарелых в Канаде.

В фильме исследуется проблема стыда и страха, которое как наследие прошлого продолжают испытывать пожилые люди в гей-сообществе. Но в большей степени это фильм о любви.

Raving Iran ("Рейв в Иране")

Где смотреть: Кинопоиск

Язык: русский/английский, фарси, русские субтитры

"Рейв в Иране" - не новый фильм, он вышел в 2016 году, а в России был показан спустя год в рамках фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival. С 27 апреля "Рейв в Иране" и некоторые другие фильмы из программы фестиваля прошлых лет стали доступны онлайн на "Кинопоиске".

Главные герои фильма - Ануш и Араш, хаус-диджеи в Тегеране, которые пытаются устраивать рейвы в стране, где все вечеринки нелегальны. Однажды после полицейского рейда одного из них ловят и арестовывают. После этого им поступает предложение выступить на EDM-фестивале в Цюрихе, от которого они не могут отказаться.

Правообладатель иллюстрации YouTube/BeatFilmFestival

Приехав в Швейцарию и впервые оказавшись на легальном фестивале электронной музыки, где люди беспечно танцуют, не боясь полицейских облав, Ануш и Араш испытывают культурный шок. Европа выглядит тем местом, где они могут свободно заниматься музыкой. Их визы истекают через несколько дней, но захотят ли они вернуться в Исламскую республику?

Это первая полнометражная режиссерская работа немецкой документалистки Сюзанн Мейерс. Карты памяти с отснятым для фильма материалом ей приходилось вывозить из Ирана с помощью посредников.

Penguin Beach

Где смотреть: YouTube

Язык: английский, английские субтитры

"Пингвин-бич" - это первый в истории веб-сериал о жизни колонии африканских пингвинов в калифорнийском зоопарке Сан-Диего, снятый в стиле реалити-шоу.

В нем пингвины едят рыбу, преодолевают социальную тревожность, пытаются друг с другом заигрывать, любят, ревнуют, изменяют и вступают в любовные треугольники - как и в настоящем реалити-шоу.

У всех пингвинов в колонии есть имена. Например, в первой серии мы знакомимся с годовалым пингвином Джеком, он новенький на Пингвин-бич, и ему предстоит влиться в коллектив. В колонии есть уже сложившиеся парочки - как гетеросексуальные Остин и Элизабет, так и гомосексуальные Роко и Хувер. Жизнь пингвинов и их поступки в сериале комментируют работники зоопарка.

Сериал вышел год назад, но 25 апреля на YouTube выложили его полную получасовую версию. На сайте зоопарка Сан-Диего также доступны трансляции с камер наблюдения, установленных на его территории. С их помощью можно в режиме реального времени посмотреть за жизнью пингвинов, бабуинов, полярных медведей, коал, слонов, тигров и других животных.