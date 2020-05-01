Сотни россиян не могут вернуться на родину из Аргентины. Самолетов раньше сентября не ждут
Несколько сотен граждан России находятся в странах Южной Америки без малейшей возможности покинуть их - из-за карантина. Аргентина, где сейчас остались 169 россиян, запретила авиасообщение с другими странами до сентября. У людей заканчиваются деньги и нервы. Покинуть страну они могут, только если Россия организует эвакуационный рейс. Но в планах у российских властей Южной Америки пока нет.
Москвичка Екатерина Сысоева, житель Тулы Сергей Аникеенко и еще двое их приятелей два года назад запланировали фототур по Южной Америке. Планировали объехать несколько стран и фотографировать там. Готовились, выбирали места, копили деньги. Они все продумали, денег было с запасом
20 февраля 2020 года, когда никаких ограничений на передвижение не было, они были в Южной Америке. "На тот момент речь шла только о коронавирусе в Китае, а мы так давно ждали нашей поездки. Ни у кого из нас не было информации, чтобы взять на себя ответственность и сказать: давайте не полетим", - рассказывает Би-би-си Сергей Аникеенко.
18-19 марта они были в Буэнос-Айресе. Оттуда один из их приятелей успел улететь на родину.Трое других должны были лететь 22 марта рейсом "Марокканских авиалиний" через Париж. Вечером 19 марта Аргентина объявила карантин и закрыла свои сухопутные границы.
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Уроженец Тулы Максим Тимохин, математик и программист, в апреле 2019 года решил отправиться в кругосветное путешествие. Проехал всю Россию, потом страны Азии, Австралию и Новую Зеландию и Бразилию. Писал кандидатскую, подрабатывал удаленно.
В феврале 2020-го он приехал в Аргентину. У него оставались только Перу, Чили - и потом домой. Он был в городе Мендоса, известном своими винами, собирался на автобусе доехать до границы с Чили. Но в день отъезда плохо себя почувствовал - и не рискнул, тем более пограничные пункты между странами находятся на высоте 4-5 тыс. метров.
Повысилась температура, появилась боль в мышцах. Тимохин решил обратиться в больницу. "Сначала, конечно, у меня заподозрили Тот Самый вирус, - говорит он. - Сразу же надели маску, провели мимо всех очередей". Но диагноз оказался другим - это была лихорадка денге, ее обычно переносят комары. В больнице выдохнули.
Жительница Хабаровска Линда Федотова работает на железной дороге. В Аргентину она прилетела 18 января вместе с полугодовалым ребенком - дальневосточная зима давалась ему тяжело.
"Если кто-то думает, что это - какие-то большие затраты, то вы просто впервые слышите слово "Аргентина", - говорит она в переписке с корреспондентом Би-би-си в WhatsApp. - Билеты из Москвы можно было заранее приобрести за 20 тысяч рублей, съем квартиры здесь 20-30 тысяч рублей, еда в разы дешевле и качественнее, килограмм говядины - 200 рублей".
Обратно Федотова и ее ребенок должны были вернуться 25 марта. Сейчас авиакомпания перенесла ее вылет на июнь. Но и этого, скорее всего, не произойдет. 28 апреля власти Аргентины приняли решение закрыть все авиасообщение до 1 сентября и запретили продавать билеты на любую раннюю дату.
Жительница Санкт-Петербурга Юлия (свою фамилию она просила не указывать) - редактор. Она работала на трех работах, чтобы выплатить ипотеку, а закрыв ее, решила воплотить мечту - уехать в какой-нибудь южноамериканский городок у моря и там писать книгу. Так она год назад и сделала.
Сейчас она в Чили. Отсюда уже собиралась лететь домой - денег только на это и осталось, но началась пандемия.
Она пишет в WhatsApp, что живет в домике в чилийском лесу, учится колоть дрова. Говорит, что очень выручают приобретенные за год путешествий друзья. Претендовать на эвакуацию или финансовую помощь от государства она не может: согласно постановлению правительства РФ №433, в котором расписан порядок помощи гражданам России, вынужденно оставшимся за рубежом, для этого у нее должен был быть обратный билет на самолет, а уехать из России она должна была не раньше 1 января 2020 года.
Корреспондент Би-би-си попросил Юлию прислать фотографию домика, но это оказалось невозможным, скорость интернета в лесу не позволила.
Гульназ Саубанова - из городка Ишимбай, это главный центр добычи и переработки нефти в Башкирии. В 2016 году она работала в московском офисе и с каждым днем понимала - все это совсем не для нее. "Я хотела развиваться, мне важно было понять свое предназначение", - говорит она.
Саубанова уехала в Азию без обратного билета. Путешествовала, преподавала йогу. Потом переехала в Мексику, оттуда - в Аргентину. "В основном, я работала как волонтер, - говорит Гульназ. - То есть, буквально за еду, проживание и билет на автобус до следующей точки".
По мере распространения коронавируса она понимала, что дело принимает все более серьезный оборот. Пыталась купить билет домой, но не рискнула: рейсы переносили и отменяли, авиакомпании не возвращали деньги. Объявление о карантине Гульназ Саубанова услышала в трейлере, стоящем во дворе друзей ее друзей на окраине аргентинской столицы. Друзья приняли ее пережить с ними все это время.
Провал операции "Вылет"
Все эти люди сейчас общаются в общем чате, который создал для координации их действий тульский предприниматель Сергей Аникеенко. "Иногда ругаемся, иногда выкладываем фото ужинов или котиков", - говорит Саубанова. Но главное - весь этот чат, в котором уже почти 200 человек из стран Южной Америки, отчаянно хочет понять, как и когда его участники смогут вернуться по домам.
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Российские власти обо всех этих людях знают. Их списки есть в посольствах и консульских отделах. Просто их эвакуация сложна и не в приоритете - Южная Америка далеко, туда регулярно не летает ни одна российская авиакомпания. Кроме того, есть Таиланд и Индия, где граждан России сейчас точно больше.
Сейчас, задним числом, понятно, что у всех этих граждан была только одна возможность вернуться в Россию. 25 марта "Аргентинские авиалинии" выполняли эвакуационный рейс для своих граждан из Испании. Они готовы были взять на свой борт россиян за 720 долларов США (в стоимость билета не входили багаж и питание). В Мадриде они бы привели 20 часов, после чего их за 258 евро с каждого забрал бы "Аэрофлот".
Посольство предупредило, что если хотя бы 15 человек согласятся на эти условия, их пустят на рейс. Но такого количества не набралось. Многие боялись лететь через Мадрид: он в те дни был мировым лидером по распространению коронавируса.
Но главное, 26 марта из Буэнос-Айреса должен был вылететь рейс "Турецких авиалиний". Билеты на него стоили порядка 60 тыс. рублей (против примерно 80 тыс. у аргентинцев и "Аэрофлота"), условия в полете были бы более комфортными, а стыковка в гораздо более безопасном на тот момент Стамбуле была всего два часа.
Очень многие заложились на этот рейс, почти у всех были билеты. Но в ночь с 25 на 26 марта Аргентина закрыла небо для всех коммерческих рейсов. Турецкий самолет просто не прилетел.
"С поддержкой все хорошо, с самолетом - не очень"
У спутника Сергея Аникеенко и Екатерины Сысоевой украли кошелек с деньгами и кредитными картами. "То есть, ему даже денег нельзя прислать было - просто некуда", - говорит Аникеенко.
Сам он - руководитель компании в сфере малого бизнеса и не мог заплатить зарплату сотрудникам, потому что право подписи есть только у него и передать его можно только лично. Аникеенко говорит, что ему пришлось занимать деньги у друзей - и платить зарплату ими. Как быть дальше, он не знает - кредит, который мог бы спасти компанию, тоже может взять только он.
Сысоева, не вдаваясь в детали, говорит, что у ее бизнеса "схожие проблемы". С российским посольством они постоянно на связи - "утро с них начинаем и вечер с ними заканчиваем", но определенности никакой, горизонт планирования отсутствует.
Материальная помощь, положенная им по постановлению правительства №433 (2400 рублей в день на взрослого и 1600 на ребенка), приходит нерегулярно, с задержками до двух недель.
Максим Тимохин из Курска тоже говорит, что больше всего демотивирует именно неопределенность. Он прорабатывает разные варианты: возможно, откроется граница и будут рейсы из других стран. Возможно, власти страны сделают для иностранцев послабления (сейчас россияне могут находиться в Аргентине без виз 90 дней, но власти продлевают этот срок из-за карантина) - и тогда он сможет законно работать или учиться.
Линда Федотова написала во все инстанции в своем Хабаровском крае. Рассказала, что здесь несколько человек с Дальнего Востока, и попросила помочь организовать эвакуационный рейс. Ответа не последовало.
"Я живу в доме, около которого практически всегда стоит полиция. Меня с ребенком они на улицу не выпускают, можно только одной. Но и ребенка я оставить не могу. Пользуемся доставкой, - рассказывает она. - У меня дома отец-инвалид, который ждет операции - и меня. Ребенку пора делать прививки, аналогов которым здесь нет. Треть застрявших людей в Аргентине с маленькими детьми, дайте нам вернуться домой!"
Юлия из Санкт-Петербурга прислала корреспонденту Би-би-си ссылку на петицию на сайте Change.org с требованием вернуть туристов на родину. Её к 30 апреля подписали более 900 человек - это примерно столько же, сколько сейчас граждан России разбросано по разным странам Южной Америки.
"Да, я позволила себе оказаться в чужой стране без чемодана денег в запасе - по итогу. Но я по прежнему плачу коммуналку и налоги. Я по-прежнему люблю и безумно волнуюсь за свою семью в России. Я просто не могла предвидеть, что грянет мировая пандемия и станет вот так", - пишет Юлия.
Гульназ Саубанова говорит, что у нее осталось порядка тысячи песо (это около 800 рублей). Она обратилась за помощью в посольство. "И вчера помощник консула привез две коробки с едой, было неожиданно и очень приятно", - говорит она. В коробках были, в частности, овсянка, макароны и масло. Пугает Саубанову только наступающая в южном полушарии зима: отапливать трейлер нечем, есть одеяло и несколько кофт. Она очень хочет к родителям, они ее ждут. "С поддержкой у меня все хорошо, с деньгами и самолетом только не очень", - заключает она.
"Ваш вопрос прорабатывается"
В списке эвакуационных рейсов, который регулярно обновляет Росавиация, ни одного южноамериканского города пока нет.
Улететь из Аргентины действительно невозможно. По данным сервиса Flightradar, 1 мая около полудня по Москве в небе над Аргентиной не было ни одного коммерческого самолета, только пара частных.
За гражданами других стран самолеты прилетают. Например, 7 мая в Буэнос-Айрес за британцами (их по всей Южной Америке сейчас тоже около 900 человек) прибудет рейс British Airways. Участники российской группы в WhatsApp надеются, что в одном из таких самолетов останутся места - и их тоже заберут.
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова не стала отвечать на вопросы Би-би-си и переадресовала их в пресс-службу посольства России в Аргентине. Еще 21 марта 2020 года Захарова говорила, что вывоз туристов из стран Южной Америки "прорабатывается".
"Про находящихся здесь российских граждан никто, разумеется, не забыл. Связь с ними осуществляется круглосуточно, оперативно даются ответы на все интересующие их вопросы", - заявили в пресс-службе посольства.
Там говорят, что создали фонд добровольных пожертвований, сотрудники приобретают продукты и лекарства. Постоянно живущие в Аргентине россияне помогают с теплой одеждой и постельными принадлежностями
Об "определенных проблемах" с задержками выплат по 433-му постановлению в посольстве знают и говорят, что "зачастую это связано с сугубо техническими проблемами", но при этом "мы видим, что все большее число наших граждан получают материальную помощь".
В посольстве надеются, что решение о прекращении всех полетов до 1 сентября может быть пересмотрено в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации.
"Все обратившиеся к нам граждане, которые желают вернуться в Россию, внесены в "вывозные" списки посольства. Решение о направлении рейсов в зарубежные государства принимается в Москве в межведомственном формате. По информации Росавиации, в ближайшие одну-две недели полеты в страны Латинской Америки не планируются", - заявили в пресс-службе посольства.
Находящиеся в разной степени отчаяния туристы записывают видеообращения с испанскими субтитрами, где просят "хотя бы внести их в план по эвакуации" и "дать им хотя бы один шанс" вернуться на родину.
Вечером 30 апреля в фейсбуке посольства России в Аргентине появилась запись: "Знаем, насколько вам сейчас тяжело вдали от Родины, стараемся помочь, чем можем".
Она была снабжена фотографией самолета, взлетающего в вечернем небе. Но в реальности рейса, который забрал бы туристов, пока не существует.