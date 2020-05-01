Правообладатель иллюстрации Yekaterina Sysoyeva Image caption Екатерина Сысоева и ее приятели два года планировали фотографировать Южную Америку (на фото вулкан Паринакота), но не думали, что им придется там остаться так надолго

Несколько сотен граждан России находятся в странах Южной Америки без малейшей возможности покинуть их - из-за карантина. Аргентина, где сейчас остались 169 россиян, запретила авиасообщение с другими странами до сентября. У людей заканчиваются деньги и нервы. Покинуть страну они могут, только если Россия организует эвакуационный рейс. Но в планах у российских властей Южной Америки пока нет.

Москвичка Екатерина Сысоева, житель Тулы Сергей Аникеенко и еще двое их приятелей два года назад запланировали фототур по Южной Америке. Планировали объехать несколько стран и фотографировать там. Готовились, выбирали места, копили деньги. Они все продумали, денег было с запасом

20 февраля 2020 года, когда никаких ограничений на передвижение не было, они были в Южной Америке. "На тот момент речь шла только о коронавирусе в Китае, а мы так давно ждали нашей поездки. Ни у кого из нас не было информации, чтобы взять на себя ответственность и сказать: давайте не полетим", - рассказывает Би-би-си Сергей Аникеенко.

18-19 марта они были в Буэнос-Айресе. Оттуда один из их приятелей успел улететь на родину.Трое других должны были лететь 22 марта рейсом "Марокканских авиалиний" через Париж. Вечером 19 марта Аргентина объявила карантин и закрыла свои сухопутные границы.

Уроженец Тулы Максим Тимохин, математик и программист, в апреле 2019 года решил отправиться в кругосветное путешествие. Проехал всю Россию, потом страны Азии, Австралию и Новую Зеландию и Бразилию. Писал кандидатскую, подрабатывал удаленно.

В феврале 2020-го он приехал в Аргентину. У него оставались только Перу, Чили - и потом домой. Он был в городе Мендоса, известном своими винами, собирался на автобусе доехать до границы с Чили. Но в день отъезда плохо себя почувствовал - и не рискнул, тем более пограничные пункты между странами находятся на высоте 4-5 тыс. метров.

Правообладатель иллюстрации Maksim Timokhin

Повысилась температура, появилась боль в мышцах. Тимохин решил обратиться в больницу. "Сначала, конечно, у меня заподозрили Тот Самый вирус, - говорит он. - Сразу же надели маску, провели мимо всех очередей". Но диагноз оказался другим - это была лихорадка денге, ее обычно переносят комары. В больнице выдохнули.

Жительница Хабаровска Линда Федотова работает на железной дороге. В Аргентину она прилетела 18 января вместе с полугодовалым ребенком - дальневосточная зима давалась ему тяжело.

"Если кто-то думает, что это - какие-то большие затраты, то вы просто впервые слышите слово "Аргентина", - говорит она в переписке с корреспондентом Би-би-си в WhatsApp. - Билеты из Москвы можно было заранее приобрести за 20 тысяч рублей, съем квартиры здесь 20-30 тысяч рублей, еда в разы дешевле и качественнее, килограмм говядины - 200 рублей".

Обратно Федотова и ее ребенок должны были вернуться 25 марта. Сейчас авиакомпания перенесла ее вылет на июнь. Но и этого, скорее всего, не произойдет. 28 апреля власти Аргентины приняли решение закрыть все авиасообщение до 1 сентября и запретили продавать билеты на любую раннюю дату.

Жительница Санкт-Петербурга Юлия (свою фамилию она просила не указывать) - редактор. Она работала на трех работах, чтобы выплатить ипотеку, а закрыв ее, решила воплотить мечту - уехать в какой-нибудь южноамериканский городок у моря и там писать книгу. Так она год назад и сделала.

Сейчас она в Чили. Отсюда уже собиралась лететь домой - денег только на это и осталось, но началась пандемия.

Она пишет в WhatsApp, что живет в домике в чилийском лесу, учится колоть дрова. Говорит, что очень выручают приобретенные за год путешествий друзья. Претендовать на эвакуацию или финансовую помощь от государства она не может: согласно постановлению правительства РФ №433, в котором расписан порядок помощи гражданам России, вынужденно оставшимся за рубежом, для этого у нее должен был быть обратный билет на самолет, а уехать из России она должна была не раньше 1 января 2020 года.

Корреспондент Би-би-си попросил Юлию прислать фотографию домика, но это оказалось невозможным, скорость интернета в лесу не позволила.

Правообладатель иллюстрации Gulnaz Saubanova

Гульназ Саубанова - из городка Ишимбай, это главный центр добычи и переработки нефти в Башкирии. В 2016 году она работала в московском офисе и с каждым днем понимала - все это совсем не для нее. "Я хотела развиваться, мне важно было понять свое предназначение", - говорит она.

Саубанова уехала в Азию без обратного билета. Путешествовала, преподавала йогу. Потом переехала в Мексику, оттуда - в Аргентину. "В основном, я работала как волонтер, - говорит Гульназ. - То есть, буквально за еду, проживание и билет на автобус до следующей точки".

По мере распространения коронавируса она понимала, что дело принимает все более серьезный оборот. Пыталась купить билет домой, но не рискнула: рейсы переносили и отменяли, авиакомпании не возвращали деньги. Объявление о карантине Гульназ Саубанова услышала в трейлере, стоящем во дворе друзей ее друзей на окраине аргентинской столицы. Друзья приняли ее пережить с ними все это время.

Провал операции "Вылет"

Все эти люди сейчас общаются в общем чате, который создал для координации их действий тульский предприниматель Сергей Аникеенко. "Иногда ругаемся, иногда выкладываем фото ужинов или котиков", - говорит Саубанова. Но главное - весь этот чат, в котором уже почти 200 человек из стран Южной Америки, отчаянно хочет понять, как и когда его участники смогут вернуться по домам.

Российские власти обо всех этих людях знают. Их списки есть в посольствах и консульских отделах. Просто их эвакуация сложна и не в приоритете - Южная Америка далеко, туда регулярно не летает ни одна российская авиакомпания. Кроме того, есть Таиланд и Индия, где граждан России сейчас точно больше.

Сейчас, задним числом, понятно, что у всех этих граждан была только одна возможность вернуться в Россию. 25 марта "Аргентинские авиалинии" выполняли эвакуационный рейс для своих граждан из Испании. Они готовы были взять на свой борт россиян за 720 долларов США (в стоимость билета не входили багаж и питание). В Мадриде они бы привели 20 часов, после чего их за 258 евро с каждого забрал бы "Аэрофлот".

Посольство предупредило, что если хотя бы 15 человек согласятся на эти условия, их пустят на рейс. Но такого количества не набралось. Многие боялись лететь через Мадрид: он в те дни был мировым лидером по распространению коронавируса.

Но главное, 26 марта из Буэнос-Айреса должен был вылететь рейс "Турецких авиалиний". Билеты на него стоили порядка 60 тыс. рублей (против примерно 80 тыс. у аргентинцев и "Аэрофлота"), условия в полете были бы более комфортными, а стыковка в гораздо более безопасном на тот момент Стамбуле была всего два часа.

Очень многие заложились на этот рейс, почти у всех были билеты. Но в ночь с 25 на 26 марта Аргентина закрыла небо для всех коммерческих рейсов. Турецкий самолет просто не прилетел.

"С поддержкой все хорошо, с самолетом - не очень"

У спутника Сергея Аникеенко и Екатерины Сысоевой украли кошелек с деньгами и кредитными картами. "То есть, ему даже денег нельзя прислать было - просто некуда", - говорит Аникеенко.

Сам он - руководитель компании в сфере малого бизнеса и не мог заплатить зарплату сотрудникам, потому что право подписи есть только у него и передать его можно только лично. Аникеенко говорит, что ему пришлось занимать деньги у друзей - и платить зарплату ими. Как быть дальше, он не знает - кредит, который мог бы спасти компанию, тоже может взять только он.

Сысоева, не вдаваясь в детали, говорит, что у ее бизнеса "схожие проблемы". С российским посольством они постоянно на связи - "утро с них начинаем и вечер с ними заканчиваем", но определенности никакой, горизонт планирования отсутствует.

Материальная помощь, положенная им по постановлению правительства №433 (2400 рублей в день на взрослого и 1600 на ребенка), приходит нерегулярно, с задержками до двух недель.

Максим Тимохин из Курска тоже говорит, что больше всего демотивирует именно неопределенность. Он прорабатывает разные варианты: возможно, откроется граница и будут рейсы из других стран. Возможно, власти страны сделают для иностранцев послабления (сейчас россияне могут находиться в Аргентине без виз 90 дней, но власти продлевают этот срок из-за карантина) - и тогда он сможет законно работать или учиться.

Правообладатель иллюстрации Linda Fedotova Image caption Жительница Хабаровска Линда Федотова просила краевые власти помочь ей вернуться домой, но те не ответили

Линда Федотова написала во все инстанции в своем Хабаровском крае. Рассказала, что здесь несколько человек с Дальнего Востока, и попросила помочь организовать эвакуационный рейс. Ответа не последовало.

"Я живу в доме, около которого практически всегда стоит полиция. Меня с ребенком они на улицу не выпускают, можно только одной. Но и ребенка я оставить не могу. Пользуемся доставкой, - рассказывает она. - У меня дома отец-инвалид, который ждет операции - и меня. Ребенку пора делать прививки, аналогов которым здесь нет. Треть застрявших людей в Аргентине с маленькими детьми, дайте нам вернуться домой!"

Юлия из Санкт-Петербурга прислала корреспонденту Би-би-си ссылку на петицию на сайте Change.org с требованием вернуть туристов на родину. Её к 30 апреля подписали более 900 человек - это примерно столько же, сколько сейчас граждан России разбросано по разным странам Южной Америки.

"Да, я позволила себе оказаться в чужой стране без чемодана денег в запасе - по итогу. Но я по прежнему плачу коммуналку и налоги. Я по-прежнему люблю и безумно волнуюсь за свою семью в России. Я просто не могла предвидеть, что грянет мировая пандемия и станет вот так", - пишет Юлия.

Гульназ Саубанова говорит, что у нее осталось порядка тысячи песо (это около 800 рублей). Она обратилась за помощью в посольство. "И вчера помощник консула привез две коробки с едой, было неожиданно и очень приятно", - говорит она. В коробках были, в частности, овсянка, макароны и масло. Пугает Саубанову только наступающая в южном полушарии зима: отапливать трейлер нечем, есть одеяло и несколько кофт. Она очень хочет к родителям, они ее ждут. "С поддержкой у меня все хорошо, с деньгами и самолетом только не очень", - заключает она.

"Ваш вопрос прорабатывается"

В списке эвакуационных рейсов, который регулярно обновляет Росавиация, ни одного южноамериканского города пока нет.

Улететь из Аргентины действительно невозможно. По данным сервиса Flightradar, 1 мая около полудня по Москве в небе над Аргентиной не было ни одного коммерческого самолета, только пара частных.

За гражданами других стран самолеты прилетают. Например, 7 мая в Буэнос-Айрес за британцами (их по всей Южной Америке сейчас тоже около 900 человек) прибудет рейс British Airways. Участники российской группы в WhatsApp надеются, что в одном из таких самолетов останутся места - и их тоже заберут.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова не стала отвечать на вопросы Би-би-си и переадресовала их в пресс-службу посольства России в Аргентине. Еще 21 марта 2020 года Захарова говорила, что вывоз туристов из стран Южной Америки "прорабатывается".

"Про находящихся здесь российских граждан никто, разумеется, не забыл. Связь с ними осуществляется круглосуточно, оперативно даются ответы на все интересующие их вопросы", - заявили в пресс-службе посольства.

Там говорят, что создали фонд добровольных пожертвований, сотрудники приобретают продукты и лекарства. Постоянно живущие в Аргентине россияне помогают с теплой одеждой и постельными принадлежностями

Об "определенных проблемах" с задержками выплат по 433-му постановлению в посольстве знают и говорят, что "зачастую это связано с сугубо техническими проблемами", но при этом "мы видим, что все большее число наших граждан получают материальную помощь".

В посольстве надеются, что решение о прекращении всех полетов до 1 сентября может быть пересмотрено в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации.

"Все обратившиеся к нам граждане, которые желают вернуться в Россию, внесены в "вывозные" списки посольства. Решение о направлении рейсов в зарубежные государства принимается в Москве в межведомственном формате. По информации Росавиации, в ближайшие одну-две недели полеты в страны Латинской Америки не планируются", - заявили в пресс-службе посольства.

Находящиеся в разной степени отчаяния туристы записывают видеообращения с испанскими субтитрами, где просят "хотя бы внести их в план по эвакуации" и "дать им хотя бы один шанс" вернуться на родину.

Вечером 30 апреля в фейсбуке посольства России в Аргентине появилась запись: "Знаем, насколько вам сейчас тяжело вдали от Родины, стараемся помочь, чем можем".

Она была снабжена фотографией самолета, взлетающего в вечернем небе. Но в реальности рейса, который забрал бы туристов, пока не существует.