Мата-мата - черепаха, открытая дважды, и как варвары породнились с римлянами

В очередной подборке интересных научных новостей недели:

Мата-мата: черепаха, которая раздвоилась

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Взгляните, ну разве она не красавица?

Эта южноамериканская пресноводная бахромчатая черепаха, или мата-мата, - настоящая королева камуфляжа. Она так хорошо замаскировалась, что ученые только сейчас, в процессе тщательного анализа ее генома, обнаружили, что в роде Chelus не один, как считалось до сих пор, а целых два вида. А ведь открытие нового вида не какого-нибудь червя, а целой рептилии - это большое событие в мире зоологии.

"Хотя эти черепахи хорошо известны благодаря своему необычному внешнему виду и охотничьим повадкам, мы до сих пор на удивление мало знали об их генетике и видовом разнообразии, полагая, что имеем дело всего с одним видом этой рептилии, широко распространенным по всей Латинской Америке", - говорит автор исследования, герпетолог Уве Фриц из Зенкенбергского музея естественной истории во Франкфурте.

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Эти небольшие симпатичные черепашки с приплюснутой головой, длинным рыльцем, ртом до ушей и крошечными глазками упрятаны в кожистую броню, часто обросшую водорослями и напоминающую бесформенную корягу.

И вот такая коряга тихо сидит под водой и ждет, пока рыба не подплывет достаточно близко. А потом - головка на змеиной шее выстреливает вперед, широкая пасть раскрывается и как пылесос засасывает добычу.

Впрочем, у ученых были кое-какие подозрения: все же черепашки из басейна Амазонки отличались по окрасу и форме карапакса (спинного щита панциря) от своих сородичей из Ориноко и Рио-Негро.

В итоге детальный анализ подтвердил наличие двух отдельных видов, которые и в самом деле имеют морфологические отличия: так, у известного вида Chelus fimbriata брюхо темнее, а панцирь имеет более квадратную форму. Новый вид C. orinocensis светлее по окрасу и имеет более округлую форму.

По выкладкам исследователей, два вида разделились около 12,7 млн лет назад, примерно тогда же, когда общий бассейн Ориноко и Амазонки тоже разделился надвое.

Как венгерская деревня породнила варваров и римлян

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На закате Римской империи общество пережило сильную встряску, и не одну. Это было время великих переселений, когда одни культуры сталкивались с другими, и далеко не всегда такие столкновения заканчивалсиь мирно. Летописей тех времен практически не сохранилось - некому и некогда было описывать быстро меняющиеся события, - зато кладбище в поселении Паннония Валерия на территории современной Венгрии многое рассказало археологам.

Как выяснили ученые, основатели этого поселения приняли у себя беженцев или переселенцев и даже переняли у них некоторые обычаи.

Захоронение, на которое обратили внимание археологи, ранее уже было хорошо изучено, оно содержит 96 могил и относится к середине V века нашей эры. Однако на этот раз ученые из Венгрии и Германии решили выяснить, насколько однородным был состав жителей в этом поселении. Используя метод изотопного анализа костей, они установили, что на протяжении двух-трех поколений этот состав поменялся трижды.

Сначала там в классических римских могилах, выложенных кирпичом, хоронили представителей народа, основавшего поселение. Процентное содержание изотопа стронция в их костях показало, что они всегда жили на этой земле и с детства питались местной пищей. Там же присутствовали изображения римских и гуннских богов.

Во второй группе могил было 12 останков людей, прибывших в эти места на 10 лет позже. Они пришли издалека, но из одного места, на что также указал изотопный анализ. К тому же 10 из них отличались удлиненными черепами. У многих древних культур практиковалась плотная перевязка черепа младенцев с целью придания ему яйцеобразной формы. Это никак не влияло на умственные способности людей и, вероятно, считалось красивым.

Но самое интересное заключалось в том, что в третьей группе могил находились останки людей, которые, судя по всему, были потомками первых двух групп и вобрали в себя признаки обеих. Так, в римских могилах обнаружились удлиненные черепа, что свидетельствует о том, что эта привнесенная практика не только прижилась, но и вошла в моду.

"Это сообщество приняло и интегрировало мужчин, женщин и детей с иными социальными и культурными корнями на протяжении всего двух-трех поколений, - пишут специалисты. Изотопный анализ свидетельствует о том, что перемены происходили не только на уровне индивидуального общения, но и во всей группе, приводя к настоящему культурному смешению.

"В историческом контексте это можно назвать возникновением римско-варварской Mischkultur (смешанной культуры или мультикультурности), в которой романизованные варвары и варваризирированные поздние римляне были уже неотличимы друг от друга", - заключают авторы исследования.

Время собирать мусор: утилизация времен Римской империи

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дороги, стены зданий, колонны - в Помпеях мусору везде находилось применение

Кстати, как выяснилось, древние римляне не только стояли у истоков европейской мультикультурности, (а также придумали, среди прочего, городское планирование, паровое отопление и бетон), но еще и были основоположниками такого модного сегодня тренда как утилизация вторсырья.

Как выяснила группа археологов из Университета Цинциннати во главе с профессором Эллисон Эммерсон, занимавшихся раскопками в окрестностях Помпей, груды мусора вокруг городских стен образовались вовсе не в результате мощного землетрясения, как считалось ранее. То есть и землетрясение, и извержение Везувия двумя десятилетиями позже, окончательно погубившее Помпеи, - все это было, только вот мусор оказался уж очень аккуратно сложен, что подтолкнуло ученых к выводу, что это была часть процесса вторичной утилизации.

Исследователи проследили дальнейший путь обломков штукатурки, керамики и других на первый взгляд ненужных предметов.

"Мы выяснили, что часть города была буквально построена из отходов, - говорит профессор. - Те кучи, которые мы обнаружили за стенами, на самом деле были не выброшенным мусором, а специально собранным и отсортированным вторсырьем, которое предназначалось для продажи в качестве стройматериалов". Ну а чтобы новые здания не выглядели так, словно они построены из отходов (вам ничего не напоминает?), при отделке их покрывали слоем свежей штукатурки.

Что ж, хороший урок жителям XXI века. С начала 1950-х мы умудрились произвести 6,3 млрд тонн отходов, три четверти которых отправились на свалки и лежат там мертвым грузом, засоряя окружающую среду.

Так что в следующий раз, когда вам будет лень распределять мусор по цветным контейнерам, вспомните древних римлян, которым было совсем непросто выживать в эпоху рабовладения, тирании и отсутствия сотовой связи, но и на помойке они тоже жить не хотели.

Марс: за сады не ручаемся, но ледяные лавины - вполне возможно

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Едва ли на Марсе когда-нибудь цвели сады, а вот сходы колоссальных ледяных лавин там вполне могли происходить. На это указывают странные линейные рисунки на внутренних склонах двух кратеров в высоких северных широтах планеты. Эти рисунки, по словам ученых, напоминают морены, оставленные сходом ледников миллионы лет назад.

Собственно, в том, что это настоящие морены, ученые и раньше не сомневались, только считалось, что основу этих ледников составляла не вода, как на Земле, а двуокись углерода, а в остальном геологический процесс был схожим.

Однако авторы нового исследования под руководством Сергея Красильникова из РАН считают, что эти гигантские борозды на стенках марсианских кратеров оставил все же лед.

Исходя из этой гипотезы, Красильников с коллегами на основе имеющихся данных НАСА и собственных вычислений пришли к выводу, что огромные массивы льда, скопившегося по краям кратеров, достигли критической отметки, рухнули и понеслись вниз по склонам.

Лавины эти были гигантскими по своим масштабам: большая из двух башен льда достигала 150 метров в высоту, а ее объем приближался к 2,5 кубическим километрам. Эта махина неслась со скоростью до 80 метров в секунду, а ледяная крошка рассыпалась по площади в 104 кв. км.

"Это красивая альтернативная версия", - признает Майк Сори из Университета Аризоны, по словам которого, о сходе лавин на Марсе было известно и раньше, но это всего лишь ледники из двуокиси углерода, а вот чтобы доказать наличие на Марсе настоящих ледяных лавин, потребуется найти больше, чем два кратера с похожим рельефом.