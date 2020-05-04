"Третий майдан можно устроить". На Украине возмущаются запретом выезжать на работу за рубеж

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Точного количества украинских мигрантов, работающих за рубежом, в Киеве не знает никто

"Я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Вы нам очень нужны… Вы должны ехать на Украину не в гости, а домой. Мы ждем вас. Сувениров из-за границы не нужно. Привезите, пожалуйста, свои знания, опыт и ментальные ценности. Все это поможет нам начать новую эпоху", - в мае прошлого года, когда Владимир Зеленский прознес эти слова в своей инаугурационной речи, даже самые преданные сторонники нового президента не верили, что этот призыв станет реальностью.

Украина была и остается одним из беднейших государств Европы. Средняя зарплата более чем в два раза ниже чем в соседней Польше - что уж говорить о более богатых западных странах.

В результате выезды на работу за границу - на пару месяцев, которые позволяет пребывать на территории ЕС безвизовый режим Украины с Евросоюзом, - так и на более длительные периоды, стали реальностью для миллионов украинцев. Точной статистики государство не имеет.

В октябре 2019 года тогдашний министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что с начала года количество украинцев, с начала года выехавших из Украины и не вернувшихся на протяжении 21 дня, составило 1,5 млн человек.

Численность украинских трудовых мигрантов, одновременно пребывающих на территории Польши, самой популярной среди них страны ЕС, оценивают в 800 тысяч - 1,2 млн человек.

Пандемия коронавируса и введение во всех странах западной Европы и на Украине карантинных ограничений сильно повлияли на жизненные планы трудовых мигрантов.

В конце марта президент Зеленский выступил с обращением, в котором призвал украинцев возвращаться домой из-за рубежа. И предупредил: с 27 марта государственная граница будет закрыта, все пассажирские перевозки будут остановлены.

Два миллиона вернувшихся

Заявление Зеленского противоречило Конституции, гласящей, что гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в свою страну.

Да и закрытия границы как такого по факту не произошло: пересечь ее на собственном автомобиле можно и сейчас, государство только закрыло большую часть пунктов пропуска.

Однако в тот момент трудовым мигрантам явно не хватало информации, которую они получали из разрозненных сообщений Киева и властей стран пребывания.

"Здесь просто паника была", - рассказывает Би-би-си житомирянин Сергей, несколько последних лет работающий на стройке под Варшавой.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На Украину из Польши в строчном порядке вернулись сотни тысяч трудовых мигрантов

"Одни говорили, что Украина вот сейчас закроет границы чуть ли не навсегда, а кто останется в Польше, тот через пару месяцев превратится в нелегала и заплатит крупный штраф. Другие - что разработанный Варшавой план помощи польскому бизнесу не будет распространяться на предприятия, которые используют труд иностранцев, так что нас всех и так уволят. Одним словом, надо валить", - продолжает он.

Тогда, в последние выходные марта, на польско-украинской границе образовалось масштабное столпотворение.

Всего за время карантина на Украину вернулись около двух миллионов трудовых мигрантов.

Мечта Зеленского о массовом возвращении на родину уехавших за рубеж соотечественников исполнилась.

"Больше не выпускают"

Однако время шло, а зависимость целых секторов экономики западных стран от дешевой рабочей силы, одним из значимых поставщиков которой являлась Украина, никуда не девалась. Новых рабочих мест на Украине тоже особо не прибавлялось: только по официальным данным, количество безработных за время карантина выросло на 27%.

В этой ситуации в начале прошлой недели разразился первый международный скандал с украинскими трудовыми мигрантами: финские СМИ написали, что их страна может полностью отказаться от сезонных рабочих из Украины, так как Киев просто не выпускает граждан из страны.

Посол Эстонии на Украине Каймо Кууск в комментарии эстонскому изданию ERR рассказал, что в этом году Финляндия собиралась ввезти около 14 тысяч сезонных работников.

"Были длинные переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше за границу не выпускают", - сказал Кууск.

Конечно, прямо запретить украинцам выезжать из страны правительство не могло, и Государственная пограничная служба Украины сообщила Би-би-си, что никаких подобных распоряжений не принималось.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Украинские пограничники утверждают, что никакие решения, запрещающие гражданам страны покинуть Украину, в последнее время не принимались

Более того, в эти дни многие украинцы на собственном или съемном автотранспорте возвращаются в Польшу: там они могут приступить к работе в том же сельском хозяйстве, дорожном хозяйстве или в строительстве после пребывания в обязательной 14-дневной изоляции после пересечения границы. В Польше даже возник новый сектор услуг для прибывающих работников - предоставление им специального "карантинного жилья" на период самоизоляции.

Но если речь идет не о сопредельных с Украиной странах, то единственный способ доставить рабочую силу туда - это чартерный авиарейс. А если правительственная Госавиаслужба не даст добро на этот перелет, то никто никуда не улетит.

Сотни тысяч рабочих мест

Именно тогда многие вспомнили, что за неделю до этого инцидента премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина" прямо заявил: правительство будет прилагать усилия для того, чтобы удержать вернувшихся работников в стране.

"За период карантина на Украину вернулись примерно два миллиона наших граждан, которые пребывали на заработках и уехали из-за потери работы. Мы этих людей идентифицируем в качестве чрезвычайно квалифицированной, обученной в Европе рабочей силы, имеющей высокую продуктивность, хорошую технологическую, профессиональную подготовку. Это люди, которые были бы наверняка очень полезными для развития экономики внутри государства. Значит, очевидно, их нужно сохранить", - сказал он.

По словам Шмыгаля, уже в ближайшее время государство собирается создать сотни тысяч рабочих мест, на которых могли бы остаться на родине потенциальные трудовые мигранты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что хотел бы "сохранить" вернувшихся на родину трудовых мигрантов. Его слова понравились не всем.

В этом же интервью украинский премьер заявил, что средняя зарплата на вновь созданных рабочих местах составит 6-8 тысяч гривен (16-22 тысяч рублей).

"Когда эти цифры услышали парни, которые в конце марта не двинули на Украину, они поняли, что приняли правильное решение", - говорит Сергей из-под Варшавы. Озвученная премьером зарплата, которой украинское правительство собиралось удержать потенциальных мигрантов дома, была в разы меньше их "европейской" зарплаты, за эти деньги на Украине обеспечить семью нереально.

А спустя несколько дней тему развил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заявивший, что в условиях, когда Киев сконцентрирован на возвращении своих граждан, застрявших в разных странах мира, домой, отправлять за рубеж украинских работников "нелогично".

"Мы в Украине руководствуемся прежде всего соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие - это подвергание опасности заболевания, особенно если это путешествие осуществляется самолетом", - сказал Кулеба.

В конце концов, Киев был вынужден объясняться перед западными государствами. В прошлую среду Шмыгаль встретился с послом ЕС и временным поверенным США в Киеве. Главной темой беседы была именно трудовая миграция из Украины.

"Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы… Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от трех месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и надлежащих условий труда украинцев", - заявил Шмыгаль по итогам этого разговора.

"Крепостное право"

Такая позиция правительства вызвала возмущение у сотен украинцев, приравнявших заявление Шмыгаля с "выездными визами" советского времени или вообще с введением крепостного права.

"Для сотен тысяч и миллионов украинцев невозможность выезда - страшнее (чем все предыдущие ошибки власти), потому что бередит советские шрамы безысходности, бесправности, обреченности", - написал в "Фейсбуке" медиаэксперт Евгений Глибовицкий.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Немало украинских трудовых мигрантов, приехавших на родину в начале эпидемии коронавируса, теперь были бы не против вернуться к работе за границей

И хотя многие комментаторы считают, что позиция правительства вызвана некомпетентностью новой власти и является лишь очередным непоследовательным шагом Киева в постоянно меняющейся стратегии его борьбы с эпидемией коронавируса, есть и те, кто видит в событиях вокруг мигрантов целенаправленную, обдуманную политику.

"(Политика власти) является сознательной политикой…, имеющей одну цель - обеспечить экономику недорогой квалифицированной рабочей силой и совсем дешевой неквалифицированной. На протяжении нескольких последних лет сотни раз слышал от представителей бизнеса, что одна из главных проблем в стране - трудовая миграция, вымывающая квалифицированные кадры, а главное - стимулирующая рост зарплат. Кое-кто даже говорил, что нужно закрывать границы, чтобы "работяги оставались дома...", - пишет журналист Олег Базар.

"В условиях открытого мира сделать это было крайне сложно. Эпидемия дала такой шанс. И команда Зеленского пытается им воспользоваться. Подозреваю, у них даже есть оправдание - это, мол, нужно для роста украинской экономики", - резюмирует Базар.

Переводы из-за границы

Резкое уменьшение количества украинских трудовых мигрантов в европейских странах имеет еще одно, возможно, не самое очевидное последствие для экономики Украины.

Дело в том, что денежные переводы от работающих за рубежом граждан Украины являются одним из основных источников поступления валюты в страну.

По данным Всемирного банка, в прошлом году украинские работники перевели на родину рекордные 15,8 млрд долларов, что составляло 10,5% ВВП Украины.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Поступления от трудовых мигрантов на Украине оцениваются примерно в одну десятую часть ВВП страны

Есть ли у украинского правительства ответ на вопрос о компенсации этого источника валюты? Судя по заявлениям премьера Шмыгаля, критичной он эту проблему не считают.

"Часть этих людей так и осталась работать за границей… Во-вторых, часть вернувшихся людей будут вкладывать в бизнес, тратить заработанные и привезенные с собой деньги на Украине. В-третих, по нашим подсчетам, до 5 млрд долларов не выедет из Украины в Турцию, Египет и так далее во время летнего туристического сезона", - рассказал Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

"Двойные стандарты в стране"

А тем временем символом трудностей, с которыми сталкиваются трудовые мигранты, желающие уехать из Украины на заработки, стали приключения оплаченного британскими работодателями самолета, который должен был доставить несколько сотен украинских трудовых мигрантов в Лондон.

В прошлую среду пассажиры этого рейса, у каждого из которых был на руках подписанный контракт с британским работодателем, уже получили билеты и были готовы к полету, однако в назначенное время самолет не сдвинулся с места. Оказалось, что за два часа до запланированного времени отбытия Госавиаслужба запретила взлет, причем, как утверждают в авиакомпании МАУ, чьим лайнером выполнялся рейс, без указания оснований.

Ситуация неопределенности в киевском аэропорту вызвала бурю эмоций у одного из пассажиров этого рейса, 37-летнего жителя Сум Игоря Петренко. Для него вылет в Британию был решением вынужденным, хоть и не более рискованным, чем оставаться дома, говорит он.

Правообладатель иллюстрации Facebook Denys Shmygal Image caption Позиция премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно трудовых мигрантов немного поменялась после встречи с европейскими и американскими дипломатами

Средняя зарплата в его родной Сумской области составляет 9200 гривен (25 тысяч рублей). В Британии, рассказал Игорь Би-би-си, работая на ферме по выращиванию овощей, он будет зарабатывать в 6-7 раз больше.

"Мы видим скандалы - то у одного депутата-"решалы" ресторан работает, то гипермаркеты строительные - (одни) работают, а другие нет. Почему? Двойные стандарты в стране… Люди уже на грани. Они думают, что у всех там в кубышке где-то спрятано много денег?" - возмущался он.

Декларациям власти - мол, вернувшиеся на Украину трудовые мигранты должны остаться, потому что их обеспечат сотнями тысяч новосозданных рабочих мест, - Игорь не верит.

"Какую они будут работу давать? И готовы ли люди работать (за такие деньги)? Я не знаю, как они собираются оставлять людей. Принудительно? Я думаю, у нас в стране было два майдана, третий тоже можно устроить", - говорит он.

Самолет Игоря в результате взлетел - спустя девять часов после запланированного времени вылета. Именно в это время дипломаты из ЕС и США провели встречу с премьер-министром Украины Шмыгалем.

А уже 1 мая украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил - и это было последнее на момент публикации материала изменение позиции официального Киева по этому вопросу, - что правительство не будет мешать украинцам, желающим выехать на сезонные работы в Европу.

"Мы не запрещаем, не можем и не будем. Мы не Советский Союз, мы никого не держим за "железным занавесом". Мы пытаемся упорядочить трудоустройство за границей на основе тех ограничений, которые были введены для всех граждан Украины", - заявил Пристайко.

При участии Ольги Мальчевской и Георгия Эрмана