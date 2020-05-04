Тито и оспа: как Югославия пережила эпидемию и почему молчал маршал

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У Иосипа Броза Тито были особые отношения с прессой

25 мая 1972 года Югославия готовилась отпраздновать 80-летие президента Иосипа Броза Тито.

В начале года "Телевидение Белграда" запустило первый цветной телеканал в стране, RTS2.

Однако подтвержденные случаи заболевания оспой, которая, как считалось, была в Югославии ликвидирована, грозили испортить планы Тито и жизнь югославов.

"Тито не нужно было бороться за голоса - он никогда не появлялся на телевидении во время эпидемии", - вспоминает эпидемиолог Зоран Радованович, один из тех, кто боролся с крупнейшей в истории страны эпидемией.

"Он оставил это другим и, конечно, не снисходил до того, чтобы самому нести вакцины в больницу в Нови-Пазар или куда-то еще", - рассказывает врач.

Эпидемия натуральной оспы в Югославии продолжалась до 19 мая 1972 года, когда последний выздоровевший пациент был выписан из больницы.

Через шесть дней на стадионе Югославской национальной армии - сегодняшнем стадионе футбольного клуба "Партизан" - состоялось традиционное празднование Дня молодежи и юбилея Тито.

Что говорили об эпидемии СМИ?

Якша Шчекич поступил на юридический факультет в 1971 году, весной 1972-го он готовился продолжить учебу.

Его отец Йован в то время был одним из самых уважаемых журналистов Белградского телевидения.

"Тогда запустился второй канал "Телевидения Белграда", и мой отец вел информационное шоу "24 часа", - вспоминает Шчекич, позже тоже ставший журналистом.

Эпидемия оспы тогда была центральной темой программы.

"Каждую ночь у него были экстренные выпуски, которые длились полчаса-час. Гостями были врачи и министры. Было точно известно, кто придет на эфир, потому что правительство запрещало им отказываться от интервью", - рассказывает Якша Шчекич.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Так выглядел больной оспой

По данным "Радио и телевидения Сербии" (РТС), преемника Белградского телевидения, первые сообщения о вспышке оспы появились через семь дней после подтверждения первого случая.

РТС говорит, что до 15 апреля граждан ежедневно информировали о распространении заболевания, после этой даты регулярные сводки прекратились, но информация об эпидемии продолжала время от времени появляться в новостях.

Как следует из архивов Белградского телевидения, журналист Йован Шчекич в своей программе "24 часа" был единственным, кто назвал имя умершего больного из Нови-Пазара. Сегодня его сын говорит, что люди в то время совершенно иначе относились к тому, что власти сообщали об эпидемии.

"Не думайте, что в средствах массовой информации в 1972 году были представлены власть и оппозиция. Это были слова государства, или Коммунистической партии", - говорит он.

"Информация была дозированной и более сфокусированной на процессе вакцинации - куда и когда вакцины поступают, где расположены пункты вакцинации", - говорит эпидемиолог Зоран Радованович.

"Это была информация, которая успокаивала граждан", - говорит он.

9 апреля 1972 года Белградское телевидение объявило, что один миллион и 700 000 граждан в Белграде вакцинированы от оспы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Медики в Косово производят массовую вакцинацию

Был ли привит Тито?

"Официальных сообщений о том, был ли он вакцинирован, не было, но, полагаю, он сделал это, потому что он был очень осторожным человеком. Его врачи принимали решение, так что я почти уверен, что он был привит, потому что это было в его интересах. В его случае риск был низким, но была вероятность, что один из тех, кого он принимал, будет в инкубационном периоде", - говорит эпидемиолог Зоран Радованович.

День молодежи, который нельзя пропустить

С приближением второй половины мая и успешной вакцинации по всей Югославии стало ясно, что эпидемиологическая ситуация улучшается.

Последний пациент был выписан из клиники в Белграде 19 мая 1972 года, подтверждена смерть 40 пациентов.

"Тито вообще не появлялся в средствах массовой информации, чтобы говорить об эпидемии; вместо него это делали министры, секретари, представители партийных организаций. Он не появлялся ни в начале эпидемии, ни чтобы объявить о ее окончании", - говорит журналист Якша Шчекич.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1972 году королева Елизавета посетила Югославию и встретилась с Иосипом Брозом Тито

Меньше чем через неделю после выписки последнего вылеченного пациента на стадионе Югославской национальной армии состоялся массовый митинг, которым традиционно отмечался день рождения Тито.

Митинг завершал "Эстафету молодости" - ее участники проносили факел по всей Югославии.

Югославский лидер получил факел из рук рабочего из города Бихач, Бранко Мандича. Сама же эстафета началась под Нови-Садом, как раз 15 апреля, когда в новостях перестали появляться регулярные сводки об эпидемии, а те новости, что выходили в эфир, говорили в основном о том, что ситуация нормализуется.

В работе историка Дмитрия Григорова об "Эстафете молодости" не упоминается никаких свидетельств того, что подготовка эстафеты 1972 года была под угрозой срыва из-за эпидемии.

Фактор эпидемии не учтен даже в сценарии мероприятия. День рождения Тито был в центре внимания, и Григоров пишет, что церемония закрытия эстафеты должна была символизировать "творчество, мысли и чувства всех молодых людей в нашей стране".

А самой большой новостью того года стало появление цветного телевидения - "Эстафету молодости" впервые показали в цвете.