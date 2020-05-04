Тито и оспа: как Югославия пережила эпидемию и почему молчал маршал
25 мая 1972 года Югославия готовилась отпраздновать 80-летие президента Иосипа Броза Тито.
В начале года "Телевидение Белграда" запустило первый цветной телеканал в стране, RTS2.
Однако подтвержденные случаи заболевания оспой, которая, как считалось, была в Югославии ликвидирована, грозили испортить планы Тито и жизнь югославов.
"Тито не нужно было бороться за голоса - он никогда не появлялся на телевидении во время эпидемии", - вспоминает эпидемиолог Зоран Радованович, один из тех, кто боролся с крупнейшей в истории страны эпидемией.
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"Он оставил это другим и, конечно, не снисходил до того, чтобы самому нести вакцины в больницу в Нови-Пазар или куда-то еще", - рассказывает врач.
Эпидемия натуральной оспы в Югославии продолжалась до 19 мая 1972 года, когда последний выздоровевший пациент был выписан из больницы.
Через шесть дней на стадионе Югославской национальной армии - сегодняшнем стадионе футбольного клуба "Партизан" - состоялось традиционное празднование Дня молодежи и юбилея Тито.
Что говорили об эпидемии СМИ?
Якша Шчекич поступил на юридический факультет в 1971 году, весной 1972-го он готовился продолжить учебу.
Его отец Йован в то время был одним из самых уважаемых журналистов Белградского телевидения.
"Тогда запустился второй канал "Телевидения Белграда", и мой отец вел информационное шоу "24 часа", - вспоминает Шчекич, позже тоже ставший журналистом.
Эпидемия оспы тогда была центральной темой программы.
"Каждую ночь у него были экстренные выпуски, которые длились полчаса-час. Гостями были врачи и министры. Было точно известно, кто придет на эфир, потому что правительство запрещало им отказываться от интервью", - рассказывает Якша Шчекич.
По данным "Радио и телевидения Сербии" (РТС), преемника Белградского телевидения, первые сообщения о вспышке оспы появились через семь дней после подтверждения первого случая.
РТС говорит, что до 15 апреля граждан ежедневно информировали о распространении заболевания, после этой даты регулярные сводки прекратились, но информация об эпидемии продолжала время от времени появляться в новостях.
Как следует из архивов Белградского телевидения, журналист Йован Шчекич в своей программе "24 часа" был единственным, кто назвал имя умершего больного из Нови-Пазара. Сегодня его сын говорит, что люди в то время совершенно иначе относились к тому, что власти сообщали об эпидемии.
"Не думайте, что в средствах массовой информации в 1972 году были представлены власть и оппозиция. Это были слова государства, или Коммунистической партии", - говорит он.
"Информация была дозированной и более сфокусированной на процессе вакцинации - куда и когда вакцины поступают, где расположены пункты вакцинации", - говорит эпидемиолог Зоран Радованович.
"Это была информация, которая успокаивала граждан", - говорит он.
9 апреля 1972 года Белградское телевидение объявило, что один миллион и 700 000 граждан в Белграде вакцинированы от оспы.
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Был ли привит Тито?
"Официальных сообщений о том, был ли он вакцинирован, не было, но, полагаю, он сделал это, потому что он был очень осторожным человеком. Его врачи принимали решение, так что я почти уверен, что он был привит, потому что это было в его интересах. В его случае риск был низким, но была вероятность, что один из тех, кого он принимал, будет в инкубационном периоде", - говорит эпидемиолог Зоран Радованович.
День молодежи, который нельзя пропустить
С приближением второй половины мая и успешной вакцинации по всей Югославии стало ясно, что эпидемиологическая ситуация улучшается.
Последний пациент был выписан из клиники в Белграде 19 мая 1972 года, подтверждена смерть 40 пациентов.
"Тито вообще не появлялся в средствах массовой информации, чтобы говорить об эпидемии; вместо него это делали министры, секретари, представители партийных организаций. Он не появлялся ни в начале эпидемии, ни чтобы объявить о ее окончании", - говорит журналист Якша Шчекич.
Меньше чем через неделю после выписки последнего вылеченного пациента на стадионе Югославской национальной армии состоялся массовый митинг, которым традиционно отмечался день рождения Тито.
Митинг завершал "Эстафету молодости" - ее участники проносили факел по всей Югославии.
Югославский лидер получил факел из рук рабочего из города Бихач, Бранко Мандича. Сама же эстафета началась под Нови-Садом, как раз 15 апреля, когда в новостях перестали появляться регулярные сводки об эпидемии, а те новости, что выходили в эфир, говорили в основном о том, что ситуация нормализуется.
В работе историка Дмитрия Григорова об "Эстафете молодости" не упоминается никаких свидетельств того, что подготовка эстафеты 1972 года была под угрозой срыва из-за эпидемии.
Фактор эпидемии не учтен даже в сценарии мероприятия. День рождения Тито был в центре внимания, и Григоров пишет, что церемония закрытия эстафеты должна была символизировать "творчество, мысли и чувства всех молодых людей в нашей стране".
А самой большой новостью того года стало появление цветного телевидения - "Эстафету молодости" впервые показали в цвете.