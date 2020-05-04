Европа выходит на улицу: как выглядит жизнь после карантина

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В понедельник более четырех миллионов итальянцев вернулись на работу после двухмесячного перерыва. В Испании в минувшие выходные люди впервые смогли выйти на улицы. Страны Европы постепенно отменяют карантинные меры.

Европа возвращается к жизни - уже по новым правилам. Во всех странах, где с понедельника частично отменили карантинные меры, остаются в силе требования социального дистанцирования.

Премьер-министр Джузеппе Конти в воскресенье вечером объявил о начале второй фазы борьбы с эпидемией в Италии.

"Более четырех миллионов итальянцев вернутся на работу и начнут передвигаться на общественном транспорте. Риск заражения вырастет, и нам поможет только чувство ответственности", - сказал он.

В Италии открылись заводы, фабрики и стройки, но школы, кинотеатры и большинство магазинов остаются закрытыми.

В понедельник в Венеции те, кому пока возвращаться к работе не разрешили - владельцы кафе, отелей и другого бизнеса - устроили флешмоб в знак протеста.

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Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Парикмахеры на мосту Риальто в Венеции присоединились к флешмобу

Итальянским кафе и ресторанам с сегодняшнего дня разрешено возобновить работу, но только на вынос.

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Жители Испании в минувшие выходные впервые за семь недель вышли на улицу. Города заполнились людьми.

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Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Детям в Испании разрешили выходить на улицу раньше взрослых, еще в конце апреля

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Жителям Австрии в минувшую пятницу разрешили покидать дома без уважительной причины, а в выходные в стране открылись магазины одежды и парикмахерские. Клиентов и персонал просят соблюдать дистанцию. Парикмахеры должны носить маски.

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Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В минувшие выходные жители Вены осаждали магазины

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Толпы гуляющих можно было увидеть и на улицах Дюссельдорфа, в Германии. Некоторые непродовольственные магазины в этой стране открылись еще 20 апреля.

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