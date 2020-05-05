Коронавирус: как итальянская мафия использует пандемию в своих целях

Правообладатель иллюстрации Jilla Dastmalchi Image caption Мафия в Италии раздает бесплатную еду

Карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, сильно ударил по итальянскому бизнесу. Кафе, рестораны, булочные и мясные лавки закрыты, их хозяева становятся банкротами. Помощь им предлагают местные мафиози. Но не задаром.

Брат одного из боссов "Коза ностра" на Сицилии развозит бесплатную еду в бедном районе Палермо.

"Я это делаю, потому что люди звонят мне и плачут, что им нечем кормить детей", - говорит он.

"Одна молодая женщина звонит каждый день. У нее пятеро детей, и она не знает, как их прокормить".

По его словам, если быть мафиози означает помогать людям, то он гордится, что его так называют.

Обаятельный спаситель

"Я делал ровно то же самое", - говорит Гаспаре Мутоло, бывший член сицилийской мафии, который выступал свидетелем на десятках судебных дел, давая показания против своих бывших соратников.

"Я всегда был обаятельным, и люди думали, что я очень щедрый. Мафия хочет заручиться доверием людей, поэтому я тщательно скрывал, чем именно занимаюсь. Но не забывайте - я был преступником, убившим больше 20 человек".

Мутоло дал интервью Би-би-си через соцсети. Он находится в секретном месте, под защитой полиции, и проводит время, занимаясь живописью. На многих его картинах изображено, как щупальца мафии охватывают общество.

Правообладатель иллюстрации Gaspare Mutolo Image caption Рисунок Гаспаре Мутоло "Щупальца над Палермо"

Сам Мутоло говорит, что, когда он помогал бедным семьям, их не интересовало, чем именно он занимается в другое время.

"Если ваши дети плачут, потому что дома нет еды, или ваш бизнес вот-вот обанкротится, вас не волнуют последствия того, что вам помогают "плохие люди". В такой момент люди думают лишь о том, как выжить", - говорит он.

"Ты мне, я тебе"

Мафия всегда предлагала продовольственную помощь нуждающимся.

"Цель - заручиться доверием людей и одновременно создать альтернативную государству структуру", - говорит Никола Граттери, главный прокурор в Катанцаро и следователь по делам, связанным с мафией.

Мафии нужна поддержка населения. "В условиях нынешнего кризиса из-за коронавируса это [помощь нуждающимся] будет происходить все чаще", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Jilla Dastmalchi Image caption При пандемии и локдауне мафия пытается играть роль государства в государстве

Но принимать помощь от мафиози чрезвычайно опасно, говорит Энца Рандо из организации, занимающейся борьбой с мафией.

"Мафия никогда ничего не делает из добрых побуждений. Они такого просто не понимают, - говорит она. - В их мире есть лишь один подход - я помогу тебе, ты поможешь мне".

На краю пропасти

Марчелло - хозяин ресторана в Палермо. Ресторан закрыт с марта. "Я просто дожидаюсь, когда кто-нибудь из мафии придет и предложит купить ресторан, - говорит он. - Самому мне его открыть уже не удастся".

Правообладатель иллюстрации Jilla Dastmalchi Image caption "Я дожидаюсь, когда мафия купит мой ресторан"

По словам Марчелло, все происходит очень просто. Кто-то стучится к вам в дверь и предлагает купить ваш бизнес здесь и сейчас. Можно поторговаться. Затем часть денег переводится на ваш счет в банке, а остальное приносится наличными.

От предложения наличных, не облагаемых налогами, отказаться трудно.

"Сейчас мой бизнес банкротится. Если кто-то предлагает тебе спасательный жилет, выбор прост - можно утонуть со своими идеалами или остаться на плаву", - говорит он.

Обычно мафия не требует ничего взамен сразу. Но рано или поздно расплачиваться придется.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мафия помогает нуждающимся - но рано или поздно за это приходится платить

Мафия вернется и потребует что-то взамен за свою помощь, говорит бывший мафиози Мутоло.

Например, по его словам, перед выборами он появлялся на пороге тех, кому помогал, и говорил: "Ciao bella, помнишь меня? Я тебе помогал, когда тебе это было нужно. Сейчас ты нужна мне. Все, что я хочу, это чтобы ты проголосовала за такого-то кандидата".

Подобная практика называется "voto di scambio" - покупка голосов.

"Дешевые" кредиты

Мафии всегда на руку глобальные кризисы, а нынешняя пандемия для них просто мечта.

"У них очень много денег, причем наличными", - говорит Мутоло.

По его словам, по сравнению с государственными службами они оказывают помощь гораздо эффективнее.

Посмотрите на пример Антонио и его жены Франчески. У них мясная лавка в маленьком городке в Апулии, на юге Италии.

Правообладатель иллюстрации Jilla Dastmalchi

Вскоре после начала карантина к ним пришел один из их постоянных клиентов и предложил финансовую помощь.

"Мы посмотрели друг на друга, и у нас сердце замерло: мы сразу поняли, что происходит", - говорит Антонио. Он и его жена отказались от предложения.

Мафия специализируется на дешевых кредитах с низкими процентами.

Но, как говорит Граттери, рано или поздно подобный благотворитель назовет реальную цену своей помощи.

"В этот момент начинается медленная агония. Мафия в таких случаях не хочет зарабатывать - им нужно захватить бизнес, чтобы отмывать через него деньги".

Деваться некуда

С тех пор как в Италии начался локдаун, количество звонков на горячую линию, открытую для жертв кредиторов, возросло на 100%.

"Если правительство Италии будет не в состоянии помочь этим людям, они окажутся в объятиях мафии", - говорит Аттилио Симеоне, сотрудник горячей линии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Итальянские рестораны закрыты с 11 марта

Мировую экономику ожидает самый серьезный кризис со времен Великой депрессии 1930-х годов. Аналитики считают, что ВВП Италии упадет на 9,1%, и многие итальянцы окажутся в очень тяжелом положении.

"Это самый благоприятый момент для мафии, - говорит Энца Рандо. - Сейчас нужны срочные меры".

Она и другие специалисты, занимающиеся борьбой с мафией, говорят, что правительству необходимо опередить мафию, предоставляя финансовую помощь как населению, так и бизнесу.

Слишком мало, слишком поздно

Правительство Италии уже заявило, что выделит до 25 тысяч евро пострадавшим предпринимателям. Но Марчелло не намерен просить займ у правительства.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Владельцы многих ресторанов считают, что единственный выход - продать бизнес мафии

"Я не смогу расплатиться. После карантина все должны будут по-прежнему соблюдать правила социального дистанцирования, а это значит, что у ресторанов будет меньше клиентов и меньше доходов", - говорит он.

По его словам, все знакомые ему хозяева ресторанов тоже так думают, и многие считают, что единственный выход - продать бизнес мафии как можно скорее.

"Я чувствую себя отвратительно, - говорит Марчелло. - Всю жизнь я был против мафии, а сейчас мне придется пойти против моих убеждений".

Некоторые из имен были изменены для защиты людей, которые разговаривали с Би-би-си.

Иллюстрации: Джилла Дастмалчи.