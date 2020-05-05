Во Франции заявили о первом случае Covid-19 еще в прошлом году. Что это значит?

Правообладатель иллюстрации AFP

Врач одной из французских больниц заявил, что в конце декабря у него на лечении был пациент с Covid-19. О симптомах коронавируса у пациентов за несколько недель до начала эпидемии говорили в Калифорнии двумя неделями раньше.

Если положительный тест у французского “раннего” пациента подтвердится, это значит, что коронавирус мог оказаться в Европе на месяц раньше, чем считали в ВОЗ.

Декабрьский случай заражения во Франции обнаружили после повторного анализа мазка, взятого у пациента. О том, что новый анализ дал положительный результат, сообщил лечащий врач пациента Ив Коэн.

Информация о первых случаях заражения очень важна для понимания хода эпидемии.

Во Всемирной организации здравоохранения говорят, что возможно обнаружение и других ранних случаев заражения вирусом. Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер призвал национальные службы здравоохранения перепроверить картотеки больниц, чтобы получить более ясное представление о том, как распространялся вирус.

Во французском министерстве здравоохранения Би-би-си сказали, что правительство пока проверяет ранний случай, о котором говорит Коэн, но в случае необходимости проведет расследование.

Где еще?

Франция - не единственная страна, где говорят о ранних случаях заражения. Две недели назад вскрытие пациента в Калифорнии показало, что первая связанная с коронавирусом смерть на территории США произошла почти на месяц раньше, чем мы думали.

Во вторник заявление о ранних случаях Covid-19 сделал также главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. Он сказал, что ранние случаи Covid-19 у европейцев, приехавших из Китая, не должны удивлять экспертов.

Однако пациент, найденный французским врачом, говорит, что не понимает, где мог заразиться. Он не путешествовал за границу перед госпитализацией.

Что известно о “раннем” случае во Франции?

Доктор Ив Коэн - глава отделений реанимации госпиталя имени Авиценны и больницы имена Жана Вердье, неподалеку от Парижа. Он говорит, что “ранним” пациентом был 43-летний мужчина из коммуны Бобиньи, к северо-востоку от столицы.

В эфире программы Би-би-си Newsday Коэн заявил, что пациент заразился между 14 и 22 декабря - симптомы коронавируса могут проявляться через 5-14 дней после заражения.

Пациент по имени Амируш Аммар поступил в больницу 27 декабря с сухим кашлем, температурой и затруднением дыхания. Эти симптомы позже стали известны как основные признаки коронавируса.

Это произошло за четыре дня до того, как региональное отделение ВОЗ в Китае уведомили о пациентах с пневмонией неизвестного происхождения в городе Ухань.

В интервью французскому телеканалу BFMTV Аммар сказал, что не выезжал из Франции перед тем, как попал в больницу. По словам доктора Коэна, дети Аммара тоже заразились, а у жены симптомов не было.

Однако доктор отметил, что жена Аммара работала в супермаркете неподалеку от аэропорта имени Шарля де Голля и там могла контактировать с людьми, приезжающими из Китая.

“Мы думаем, что она могла переболеть бессимптомно”, - говорит доктор Коэн.

Что это значит?

Мишель Робертс, редактор Би-би-си по вопросам здоровья

Возможно ли, что коронавирус гулял по Европе уже в конце 2019 года, за несколько недель до того, как его здесь признали угрозой? Эта версия появилась после того, как французский доктор рассказал о пациенте с симптомами коронавируса, поступившем к нему вскоре после Рождества.

Как это меняет наше видение нынешней пандемии? Возможно, повторное тестирование даст отрицательный результат, и окажется, что положительный тест был ошибкой. Если так, то ничего не меняется.

Но если положительный результат был верным, это может значить, что вирус беспрепятственно распространялся в Европе, пока все следили за ситуацией в Ухане.

Европейские лаборатории, в распоряжении которых есть анализы больных пациентов с похожими симптомами, вероятно, должны будут их перепроверить на предмет коронавируса, чтобы больше понять об этой болезни.

Почему это важно?

До сих пор эксперты считали, что три случая коронавируса, зарегистрированные во Франции 24 января, были первыми в стране. Двое из заболевших незадолго до этого приехали из Уханя, а третий был членом их семьи.

Как считалось раньше, первый случай передачи вируса от человека человеку в Европе произошел в Германии. Мужчина-немец заразился от прилетевшей из Уханя коллеги между 19 и 22 января.

Профессор ветеринарной эпидемиологии из Университета Эдинбурга Роуланд Као считает, что обнаружение “раннего” пациента подчеркивает, с какой скоростью вирус, зародившийся в сравнительно отдаленном регионе, может распространиться по всему миру.

“Это значит, что у нас может быть очень мало времени на оценку ситуации и принятие решения”, - говорит Као.

Как рассказал в эфире Би-би-си доктор Ив Коэн, решение перепроверить пациентов с пневмонией, поступивших в период со второго декабря по 16 января, он принял сам.

Коэн нашел 14 пациентов с отрицательными тестами на пневмонию. Их анализы разморозили и проверили на Covid-19.

Из 14 образцов положительный результат на вирус дал один. Повторный тест тоже дал положительный результат. МРТ грудной области пациента тоже было похоже на картину у пациентов с Covid-19.

Более подробный отчет о “раннем” пациенте выйдет на этой неделе в журнале International Journal of Antimicrobial Agents, добавил Коэн.