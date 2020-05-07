"Мрачные путешествия". Как британские авиакомпании выживают в условиях пандемии

Правообладатель иллюстрации NurPhoto Image caption Virgin Atlantic пришлось полностью остановить полеты из-за пандемии

По данным сервиса Flightradar24, мировой авиационный трафик из-за пандемии коронавируса в апреле 2020 года упал на 69% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

Пассажирское сообщение в некоторых местах остановилось почти полностью, а многие страны закрыли свои границы.

С мая в странах Европы карантинные меры смягчаются, но что происходит с авиационной отраслью в Британии?

Спасти авиакомпании

В среду газета Times сообщила, что управление гражданской авиации Британии разрешило строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Гатвик.

Гатвик нуждался во второй полосе, как и крупнейший в Лондоне аэропорт Хитроу - в третьей, но все это было до коронавируса.

Хитроу принимал и отправлял около 600 самолетов в сутки, сейчас эта цифра упала как минимум в 10 раз. Операции "взлет-посадка" в Гатвике сократились на прошлой неделе на рекордные 98% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Не последнюю роль в этом сырало решение двух крупнейших британских авиакомпаний - British Airways и Virgin Atlantic - прекратить полеты из Гатвика.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Британкий лоукостер EasyJet решил прекратить полеты еще в марте

В отличие от British Airways, которая продолжает полеты, Virgin Atlantic их остановила. Обе авиакомпании конкрурировали на трансатлантических маршрутах, но теперь в тот же Нью-Йорк из Лондона летает только один самолет в день.

Миллиардер и основатель Virgin Ричард Брэнсон, владеющий контрольным пакетом акций Virgin Atlantic, попросил у властей Британии кредит на 500 млн фунтов для спасения авиакомпании. В качестве залога он предложил принадлежащий ему остров в Карибском море.

Исполнительный директор аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кей призвал британское правительство не только поддержать отрасль, как это делают власти европейских стран, но и разработать общие стандарты для авиакомпаний, чтобы они смогли быстрее возобновить полеты.

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Один из главных вопросов, на который пока ни у кого нет внятного ответа - как соблюдать социальную дистанцию в салоне самолета. Один из вариантов - освободить часть кресел, чтобы пассажиры не сидели рядом друг с другом, но на это согласны далеко не все перевозчики.

Глава ирландского лоукостера Ryanair назвал подобные предложения идиотизмом и заявил, что самолеты не поднимутся в воздух, если компании придется оставить часть кресел пустыми.

Ваучеры вместо денег

В настоящее время Ryanair выполняет только 1% своих рейсов, при том, что в его маршрутной сети - четыре десятка стран. Из-за коронавируса компании пришлось уволить три тысячи сотрудников.

Из базового для Ryanair лондонского аэропорта Станстед авиакомпания выполняет всего несколько рейсов в день - в Дублин, Лиссабон, Софию, Берлин и Будапешт. В авиакомпании говорят, что увеличение числа полетов возможно не раньше июля 2020 года.

Пассажиры отмененных рейсов пытаются добиться возврата билетов, однако сделать это не так просто - десятки тысяч людей сообщают, что авиакомпания рассылает ваучеры, которые можно будет впоследствии обменять на билет, несмотря на требование вернуть деньги.

Британская EasyJet еще в марте приняла решение прекратить полеты. Билеты можно купить только на рейсы с 18 мая, однако авиакомпания не гарантирует, что они будут выполнены - все зависит от ограничений властей Великобритании и других стран, куда летает перевозчик.

Правообладатель иллюстрации NurPhoto Image caption Группа IAG сообщила, что 94% ее флота простаивает

Глава EasyJet Йохан Лундгрен поблагодарил персонал, который занимался волонтерством в больницах по всей Европе, оставшись без работы. Приготовленные к несостоявшимся полетам 35 тысяч комплектов бортового питания компания раздала благотворительным организациям.

Глава British Airways Алекс Круз отправил сотрудникам письмо, в котором признал, что нынешний кризис превосходит по масштабу эпидемию атипичной пневмонии и даже теракт в Нью-Йорке в 2001 году. BA решила сократить 12 тыс. рабочих мест, одни временно, другие - нет.

Сайты многих авиакомпаний полностью изменили функционал. Теперь, прежде чем посмотреть цены на билеты, надо прочитать подробные ответы на основные вопросы.

Из Лондона на Тенерифе

На фоне всего этого венгерский дискаунтер Wizz Air, точнее, его британское подразделение, которое базируется в лондонском аэропорту Лутон, объявило о постепенном возобновлении полетов в те страны, где границы уже открыты или откроются в ближайшее время.

С 1 мая авиакомпания начала выполнять рейсы из Лондона в некоторые города Румынии, а также в Будапешт, Лиссабон и на остров Тенерифе.

Пропустить Twitter пост , автор: @flightradar24 Wizz Air have restarted some Europan routes today. At 08:40 UTC time we were tracking 8 Wizzair flights compared to 1 at the same time yesterday. Still very low number of flights, but a large percentage increase. pic.twitter.com/thu477ZKLy — Flightradar24 (@flightradar24) 1 мая 2020 г.

В инструкции, которую разослала авиакомпания, говорится, что ношение масок на борту является обязательным для пассажиров и экипажа. Социальная дистанция между пассажирами по-возможности будет соблюдаться.

Представитель авиакомпании сообщил, что дезинфекция самолетов будет производиться ночью, а всем пассажирам перед посадкой будут раздаваться обеззараживающие салфетки. Услуги на борту можно оплатить только бесконтактной картой или заказать их заранее на сайте.

На этой неделе компания заявила, что с 16 июня намерена возобновить полеты из Лондона в Фару в Португалии, а с начала июля - на греческие острова Закинф, Корфу, Родос и Крит. Ранее WizzAir также возобновила полеты из некоторых европейских городов.

Авиакомпания также выполняла рейсы в Москву и Санкт-Петербург, однако о возобновлении полетов в эти города речи пока не идет - границы России остаются закрытыми.

Ушли в прошлое

В четверг группа IAG, куда входят британская British Airways, испанская Iberia и базирующийся в Барселоне лоукостер Vueling, сообщила, что полеты возобновятся не раньше июля.

По мнению компании, потребуется несколько лет для того, чтобы вернуть авиаперелеты на тот уровень, на котором они находились до ситуации с коронавирусом.

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IAG сообщила, что не использует 94% своего флота, а оставшийся продолжает выполнять так называемые вывозные рейсы, чтобы вернуть застрявших за границей людей на родину.

На одном из таких рейсов из Лондона в Мадрид летел корреспондент Би-би-си Эд Хабершон.

Хабершон ехал в Испанию по работе, однако для того чтобы попасть на территорию страны, одной из наиболее пострадавших от пандемии, ему потребовалось получать разрешение от испанского правительства.

"Больше всего поразило, насколько мрачными стали авиапутешествия. В прошлое ушли традиционные туристические группы - мальчишники, девичники, расслабленные пары, шумные семьи и одинокие туристы. Терминал в Хитроу был пустым и похожим на пещеру. Открыты только газетный киоск и аптека. Большинство людей, с которыми я разговаривал, просто пытались добраться домой", - сказал он.