Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Парикмахерские стали первыми заведениями, открывшимися после локдауна

Германия ослабила карантин, позволив открыться парикмахерским, которые здесь, как и по всей Европе, только лишь примеряются к новым условиям работы.

Никакого ожидания с перелистыванием глянцевых журналов, никакой стрижки на сухие волосы, и всё - только в маске, причем и для клиента, и для мастера.

По нормам, установленным германским министерством экономики и социальных проблем, между клиентами должно сохраняться расстояние в полтора метра и в идеале - никакой укладки.

Парикмахер должен находиться в перчатках до того момента, как волосы клиента помыты (чтобы были смыты все бактерии), но, чтобы сделать стрижку, перчатки можно снимать.

И придется обойтись без привычных сплетен: из-за маски все равно ничего не разберешь. Лицом к лицу разговаривать нельзя: все переговоры по поводу цвета волос и длины надо вести только через зеркало, да и то по минимуму.

Первая проба ножниц

В министерстве говорят, что эти нормы необходимы, потому что по своей природе стрижка - вещь интимная, подразумевающая непосредственное взаимодействие с клиентом.

Здесь контакт гораздо ближе, чем в магазине между продавцом и покупателем.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эксперты полагают, что цены на парикмахерские услуги неизбежно возрастут

Салоны также обязаны записывать имена и телефоны своих клиентов, чтобы можно было их проинформировать, если вдруг кто-то заболеет.

По всей Европе парикмахерские салоны стали первыми, кому разрешено возобновить свой бизнес.

В Испании салоны также открылись на этой неделе, 4 мая, но их загруженность не должна превышать 30% от обычного клиентского потока, и принимать они могут только по предварительной записи.

Когда в Дании 17 апреля было объявлено о начале работы парикмахерских салонов, то сразу рухнул крупнейший в стране интернет-портал по бронированию услуг: как написала одна местная газета, от слишком большого наплыва лохматых граждан, жаждущих постричься.

Какие правила в салонах введены в Германии:

Стрижка только по записи, никакого ожидания в салоне

Клиенты и мастера должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра, но не во время собственно стрижки

Клиенты и сотрудники салонов должны быть в масках

Прямое общение не допускается - разговаривать о прическе, цвете волос и т.п. можно только через зеркало и по минимуму

По возможности обходиться без укладки

В салоне должен быть свежий воздух в объеме 100 кубометров в час на каждого парикмахера;

Ножницы и другие приборы должны дезинфицироваться между клиентами, как и кресла;

Фартуки и накидки парикмахеров должны стираться после каждого использования или же поверх них необходимо надевать одноразовую накидку;

Клиенты, приходя в салон, обязаны мыть руки с мылом.

Источник: Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege

Корреспондент Би-би-си в Берлине Дамиен Макгиннес поинтересовался у совладельца берлинского салона Harms Рено Хармса, в каком виде к нему приходят сейчас его клиенты.

"В довольно смешном. Многие сами себе стригли волосы. Некоторые даже и красились, так что мы сейчас в основном проводим работу над ошибками", - говорит Рено.

За время шестинедельного локдауна многие берлинцы купили себе ваучеры с 50%-й скидкой, чтобы использовать их, когда салоны откроются, а это фактически означает, что Рено и многие его коллеги работают в первые дни бесплатно, поскольку клиенты отоваривают свои ваучеры.

"Снимите завязки с ушей"

Но насколько легко в целом будет следовать новым правилам, и как они могут повлиять на наши с вами прически?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Общаться в мастером можно только через зеркало. Или телепатически

Алисон Бадрик, парикмахер из английского графства Бакингэмпшир, работающая как индивидуальный предприниматель, все еще ждет каких-либо разъяснений от британских властей по поводу того, когда она сможет вернуться к работе и начать снова ездить к клиентам.

Ее волнует, что это может произойти нескоро. По ее словам, все перечисленные выше европейские правила разумны, но им трудно следовать, особенно в том, что касается подстригания волос, когда у клиента медицинская маска на лице.

Как она поясняет, дело в том, завязки или резинки от маски будут мешать создавать многослойную стрижку или же стричь за ушами.

"Я не знаю, как это будет возможно, если только они не придумают какую-нибудь такую маску, которая бы просто крепилась на лицо", - говорит Алисон.

Глава Ассоциации парикмахеров Германии в интервью телепрограмме Tagesschau пояснил, что клиенты смогут на короткое время снять завязки с ушей и просто держать маску у лица.

Как быть мужчинам, которые захотят привести в порядок растительность на лице, пока совершенно непонятно.

Какой бы для вас ни была процедура посещения салона до карантина - расслабляющей или стрессовой - после все будет казаться иначе.

Новые нормы социального дистанцирования означают, что салоны не смогут принимать прежнее количество клиентов в день.

По прикидкам лондонской сети парикмахерских Blue Tit, их салоны будут работать вполовину от прежнего клиентопотока.

Эта сеть также рассчитывает принимать клиентов с интервалом в 15 минут - чтобы иметь возможность всё тщательно вымыть, - а также увеличить часы работы и работать в две смены.

Они надеются, что смогут предложить и некоторые "излишества" типа массажа головы и горячих напитков.

Но ясно, что каковы бы ни были новые правила, цена на услуги неминуемо возрастет.

"Более продолжительное обслуживание, как и расходы на средства защиты, повлекут за собой большие расходы с нашей стороны, но безопасность наших клиентов и сотрудников - для нас самое главное", - говорят в сети салонов Blue Tit.

А как насчет потрепаться?

"Все дело в том, что парикмахеры любят поговорить - это одно из главных качеств парикмахера, - признает Алисон Бадрик. - Разговор по душам - это часть парикмахерской услуги. Поэтому интересно посмотреть, как все это будет происходить".