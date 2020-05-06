Коронавирус: как открыть парикмахерскую после карантина
Германия ослабила карантин, позволив открыться парикмахерским, которые здесь, как и по всей Европе, только лишь примеряются к новым условиям работы.
Никакого ожидания с перелистыванием глянцевых журналов, никакой стрижки на сухие волосы, и всё - только в маске, причем и для клиента, и для мастера.
По нормам, установленным германским министерством экономики и социальных проблем, между клиентами должно сохраняться расстояние в полтора метра и в идеале - никакой укладки.
Парикмахер должен находиться в перчатках до того момента, как волосы клиента помыты (чтобы были смыты все бактерии), но, чтобы сделать стрижку, перчатки можно снимать.
И придется обойтись без привычных сплетен: из-за маски все равно ничего не разберешь. Лицом к лицу разговаривать нельзя: все переговоры по поводу цвета волос и длины надо вести только через зеркало, да и то по минимуму.
Первая проба ножниц
В министерстве говорят, что эти нормы необходимы, потому что по своей природе стрижка - вещь интимная, подразумевающая непосредственное взаимодействие с клиентом.
Здесь контакт гораздо ближе, чем в магазине между продавцом и покупателем.
Салоны также обязаны записывать имена и телефоны своих клиентов, чтобы можно было их проинформировать, если вдруг кто-то заболеет.
По всей Европе парикмахерские салоны стали первыми, кому разрешено возобновить свой бизнес.
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В Испании салоны также открылись на этой неделе, 4 мая, но их загруженность не должна превышать 30% от обычного клиентского потока, и принимать они могут только по предварительной записи.
Когда в Дании 17 апреля было объявлено о начале работы парикмахерских салонов, то сразу рухнул крупнейший в стране интернет-портал по бронированию услуг: как написала одна местная газета, от слишком большого наплыва лохматых граждан, жаждущих постричься.
Какие правила в салонах введены в Германии:
- Стрижка только по записи, никакого ожидания в салоне
- Клиенты и мастера должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра, но не во время собственно стрижки
- Клиенты и сотрудники салонов должны быть в масках
- Прямое общение не допускается - разговаривать о прическе, цвете волос и т.п. можно только через зеркало и по минимуму
- По возможности обходиться без укладки
- В салоне должен быть свежий воздух в объеме 100 кубометров в час на каждого парикмахера;
- Ножницы и другие приборы должны дезинфицироваться между клиентами, как и кресла;
- Фартуки и накидки парикмахеров должны стираться после каждого использования или же поверх них необходимо надевать одноразовую накидку;
- Клиенты, приходя в салон, обязаны мыть руки с мылом.
Источник: Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
Корреспондент Би-би-си в Берлине Дамиен Макгиннес поинтересовался у совладельца берлинского салона Harms Рено Хармса, в каком виде к нему приходят сейчас его клиенты.
"В довольно смешном. Многие сами себе стригли волосы. Некоторые даже и красились, так что мы сейчас в основном проводим работу над ошибками", - говорит Рено.
За время шестинедельного локдауна многие берлинцы купили себе ваучеры с 50%-й скидкой, чтобы использовать их, когда салоны откроются, а это фактически означает, что Рено и многие его коллеги работают в первые дни бесплатно, поскольку клиенты отоваривают свои ваучеры.
"Снимите завязки с ушей"
Но насколько легко в целом будет следовать новым правилам, и как они могут повлиять на наши с вами прически?
Алисон Бадрик, парикмахер из английского графства Бакингэмпшир, работающая как индивидуальный предприниматель, все еще ждет каких-либо разъяснений от британских властей по поводу того, когда она сможет вернуться к работе и начать снова ездить к клиентам.
Ее волнует, что это может произойти нескоро. По ее словам, все перечисленные выше европейские правила разумны, но им трудно следовать, особенно в том, что касается подстригания волос, когда у клиента медицинская маска на лице.
Как она поясняет, дело в том, завязки или резинки от маски будут мешать создавать многослойную стрижку или же стричь за ушами.
"Я не знаю, как это будет возможно, если только они не придумают какую-нибудь такую маску, которая бы просто крепилась на лицо", - говорит Алисон.
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Глава Ассоциации парикмахеров Германии в интервью телепрограмме Tagesschau пояснил, что клиенты смогут на короткое время снять завязки с ушей и просто держать маску у лица.
Как быть мужчинам, которые захотят привести в порядок растительность на лице, пока совершенно непонятно.
Какой бы для вас ни была процедура посещения салона до карантина - расслабляющей или стрессовой - после все будет казаться иначе.
Новые нормы социального дистанцирования означают, что салоны не смогут принимать прежнее количество клиентов в день.
По прикидкам лондонской сети парикмахерских Blue Tit, их салоны будут работать вполовину от прежнего клиентопотока.
Эта сеть также рассчитывает принимать клиентов с интервалом в 15 минут - чтобы иметь возможность всё тщательно вымыть, - а также увеличить часы работы и работать в две смены.
Они надеются, что смогут предложить и некоторые "излишества" типа массажа головы и горячих напитков.
Но ясно, что каковы бы ни были новые правила, цена на услуги неминуемо возрастет.
"Более продолжительное обслуживание, как и расходы на средства защиты, повлекут за собой большие расходы с нашей стороны, но безопасность наших клиентов и сотрудников - для нас самое главное", - говорят в сети салонов Blue Tit.
А как насчет потрепаться?
"Все дело в том, что парикмахеры любят поговорить - это одно из главных качеств парикмахера, - признает Алисон Бадрик. - Разговор по душам - это часть парикмахерской услуги. Поэтому интересно посмотреть, как все это будет происходить".