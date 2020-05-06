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Британское правительство начало тестирование нового приложения для отслеживания социальных контактов с целью выявления очагов заражения Covid-19. Эффективность работы приложения сначала проверят на медицинских работниках и государственных служащих на острове Уайт в проливе Ла-Манш, и в случае успеха, сделают доступным для всех жителей.

Как в теории будет работать приложение?

Если все пойдет по плану, то пользователи смартфонов в Великобритании смогут загрузить бесплатное приложение, созданное Национальной службой здравоохранения (NHS), уже с середины мая.

Это приложение будет отслеживать все контакты между пользователями через систему Bluetooth. В теории, жители сами будут сообщать через этот апп о том, что у них появились симптомы, связанные с Covid-19. Тогда другие пользователи, которые провели с этим человеком значительное время, будут оповещены в приложении.

Все получившие такое предупреждение должны будут самоизолироваться, что по задумке разработчиков поможет остановить распространение вируса.

Правообладатель иллюстрации NHS Image caption Приложение разработано департаментом Национальной службы здравоохранения (NHSX)

При этом, чтобы приложение действительно работало эффективно, его должно загрузить не менее 80% пользователей смартфонов в Великобритании, а это около 60% населения страны. Для сравнения, один из самых популярных мессенджеров - WhatsApp - скачали и установили лишь 67% обладателей смартфонов.

К этому моменту в мире разработано две модели отслеживания социальных контактов: децентрализованная, на основе программ (API), созданных корпорациями Google и Apple, и централизованная.

Британские и французские власти отказались использовать децентрализованную модель, объясняя свое решение беспокойством о сохранности личных данных граждан.

Однако приложения, основанные на моделях американских корпораций, не предполагают сбора информации о конкретном пользователе и его местонахождении, а только данные о том, с какими устройствами контактировал этот конкретный смартфон.

В отличие от других стран, Британия будет хранить данные не на мобильных устройствах пользователей, как это предлагают Google и Apple, а на центральном сервере.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Смартфоны с установленным приложением будут отслеживать, насколько долго и близко ваше устройство находилось рядом с другими

И те и другие приложения будут работать через систему Bluetooth, однако в Британии пользователям придется сообщить несколько первых цифр своего почтового индекса.

За что критикуют приложение?

В экспертной среде, а также у оппозиционных политиков возникло множество вопросов к создателям приложения.

Они не понимают, почему правительство выбрало непопулярную в других странах централизованную модель. Означает ли это, что британское приложение не будет работать с приложениями других стран? В конце концов, коронавирус - это глобальный кризис и требует решений на глобальном уровне, утверждают критики.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Остров Уайт был выбран для тестирования приложения из-за стареющего населения и меньшего количества смартфонов чем в среднем по стране

Специалисты считают, что с запуском приложения у Национальной службы здравоохранения появится доступ к данным о передвижениях, поведении и контактах пользователей. Они опасаются, что такое количество информации может привести к идентификации конкретных людей. К тому же, хакерам будет гораздо легче взломать центральную базу данных, нежели разрозненные файлы на личных устройствах.

Не только в экспертных кругах, но и в социальных сетях ведется бурное обсуждение проблем, связанных с конфиденциальностью и сбором личных данных. Многие онлайн-пользователи пишут, что это приложение напоминает им о тотальной слежке Большим братом в романе Джорджа Оруэлла "1984"

Другие же настаивают, что установка этого приложения - патриотический долг любого гражданина страны.

Пропустить Twitter пост , автор: @markaizatt A great step forward and, as with “anti-vaxers” lets be quite clear it’s your duty to download and use this to protect everyone in your community ! Coronavirus: UK contact-tracing app is ready for Isle of Wight downloads - BBC News https://t.co/1GvAJbYCE9 — MARK A IZATT (@markaizatt) 4 мая 2020 г.

В Британии, как и в Евросоюзе в целом, действует очень жесткое законодательство в сфере конфиденциальности и сбора личных данных. Правительство надеется избежать необходимости изменения законов, сделав скачивание приложения добровольным. В таком случае есть опасения, что пользователей окажется недостаточно для того, чтобы эффективно отслеживать распространение вируса.

Во время парламентских слушаний глава департамента, ответственного за разработку приложения, Мэтью Гоулд защищал выбор централизованной модели.

"Если бы проблема конфиденциальности была единственным критерием, то тогда децентрализованная модель должна была стать нашим выбором по умолчанию. Однако мы считаем, что централизованный подход дает нам возможность собирать очень ценную информацию, которая даст более глубокое понимание природы вируса," - объяснил он.

Создатели приложения исходят из того, что сознательные пользователи будут сами сообщать о наличии у них симптомов, связанных с коронавирусом. Однако даже если абсолютно все будут честны, у огромного количества людей болезнь протекает бессимптомно. Соответственно, они будут заражать других, не подозревая об этом.

"Приложение - это одна из мер, предложенных правительством для выхода из всеобщего карантина, но на данном этапе оно скорее даст людям ложное чувство безопасности", - считает исследователь в области технологий, доктор Стэфани Хэир.

В таких странах, как Сингапур, Германия и Южная Корея, где отслеживание контактов посредством технологий действительно работает, проводится гораздо больше тестов на коронавирус. В Британии по-настоящему массового тестирования по-прежнему не проводится.

"Запускать приложение без массового тестирования - это ставить телегу впереди лошади, - рассказала Би-би-си Стэфани Хэир. - Я общаюсь со многими специалистами, и пока наш общий вердикт, что это приложение не будет работать".

Вопросы без ответов

Несмотря на то, что приложение уже тестируется на острове Уайт, правительство так и не опубликовало необходимую документацию по обеспечению защиты данных, где должна содержаться оценка влияния приложения на конфиденциальность и соблюдение прав человека.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если испытания на острове Уайт пройдут успешно, правительство надеется вскоре выпустить приложение на общенациональном уровне

Мэтью Гоулд, глава департамента Национальной службы здравоохранения, ответственного за разработку этого аппа, обещает перед его официальным запуском опубликовать доклад и программный код приложения для изучения экспертами.

Профессор Анна Керр из университета Глазго считает, что создатели программы должны вести себя более прозрачно и ответить на их вопросы сейчас, пока приложение находится в разработке.

Пока специалисты спорят между собой, агиткампания по продвижению приложения в массы уже началась.

"Если вы загрузите приложение, вы выполните свой гражданский долг, - заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, - Значит вы поможете спасти жизни и удержать распространение вируса под контролем".