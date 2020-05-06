Найден мертвым российский миллиардер Дмитрий Босов

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Владелец крупных добывающих компаний "Сибантрацит" и "Востокуголь" Дмитрий Босов найден мертвым, сообщают российские средства массовой информации. По данным источников РБК и агентства ТАСС, бизнесмен покончил с собой в своем доме в Московской области.

В ответ на запрос агентства Интерфакс о смерти Босова представитель Следственного комитета Ольга Врадий сказала: "Следователем следственного отдела по городу Одинцово организована проверка по факту смерти 52-летнего местного жителя".

Интерфакс сообщает со ссылкой на свои источники, что во время майских праздников Босов находился в своем доме в поселке Усово Одинцовского района. "Поздним вечером 5 мая предприниматель перестал отвечать на звонки и сообщения в мессенджерах. В Усово приехала супруга предпринимателя, но обнаружила мужа мертвым", - цитирует своего источника агентство.

Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что около тела Босова не была найдена предсмертная записка.

При этом собеседник агентства подтвердил, что бизнесмен совершил самоубийство. "Родственники Босова подтверждают, что он был один и покончил с собой", - сказал источник ТАСС.

Первый серьезный капитал Дмитрий Босов заработал в 1990-х годах на торговле алюминием - он был директором московского представительства компании Trans World Commodities и акционером Красноярского алюминиевого завода.

После выхода из алюминиевого бизнеса в начале 2000-х годов занялся инвестициями в российские и зарубежные промышленные активы через принадлежавшую ему компанию "Аллтек".

Миллиардер из списка Forbes

Среди крупнейших активов компании - контрольные пакеты угледобывающих компаний "Сибантрацит" и "Востокуголь".

Кроме того, "Сибантрацит" является генеральным спонсором "Ночной хоккейной лиги", созданной по инициативе президента Владимира Путина для хоккеистов-любителей.

Структурам Босова также принадлежит центр "Артплей" в Москве, в последние годы его называли одним из инвесторов газеты "Ведомости".

В 2020 году Босов занял 86-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов России журнала Forbes с состоянием в $1,1 млрд.