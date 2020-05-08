К 75-летию Победы: подборка 20 лучших фильмов о войне

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Татьяна Самойлова в фильме "Летят журавли"

Вторая мировая война оставила гигантский след в мировом кинематографе. О войне сняты тысячи фильмов, и среди них есть очень разные. Есть бесстыдные пропагандистские агитки; есть столь же беззастенчивые "стрелялки", где война - лишь повод и фон для очередного непритязательного боевика; есть душещипательные мелодрамы; есть величественные эпические полотна; есть жесткая и беспощадная сатира, а есть и тонкие комедии, пытающиеся увидеть доброту и юмор даже на фоне беспримерной человеческой трагедии.

В пору коронавирусного карантина, когда времени для просмотра кино у нас всех намного больше, чем в обычной, забитой повседневной суетой жизни, мы решили предложить вашему вниманию наш выбор самых интересных, самых важных и лучших фильмов о войне.

Выбор наш субъективен. Каждый любитель кино может составить свой собственный список лучших фильмов о войне. Мы не претендуем на истину в последней инстанции, и нам будет интересно услышать и ваше мнение о лучших военных фильмах.

Мы также не стали включать в список многосерийные телефильмы, сериалы. Все же это отдельный жанр, требующий отдельного разговора.

Мы разделили наш список на две части: по десять фильмов советско-российских и иностранных. Это разделение неизбежно и необходимо. Слишком различен был опыт разных стран в войне, слишком различное было к ней отношение и тогда, когда шли бои, и теперь, десятилетия спустя, когда война осталась далеко в прошлом.

Мы не стали расставлять фильмы в иерархическом порядке - от лучшего к худшему или наоборот. Чтобы избежать предвзятости, расположены они в строго беспристрастном хронологическом порядке - по году создания. Это, среди прочего, позволяет проследить и меняющееся со временем отношение к войне.

СОВЕТСКО-РОССИЙСКИЕ ФИЛЬМЫ

"Два бойца" (Леонид Луков, 1943)

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Делавшиеся в СССР в годы войны в фильмы - их было по понятным причинам немного - снимались в эвакуации, чаще всего в Ташкенте, и глубиной постижения, разумеется, не отличались. Задача их была проста - поднять дух людей в тылу и на фронте. Враг в этих фильмах был карикатурен и несерьезен, и сегодня эти фильмы смотрятся по большей части не иначе, как исторические курьезы.

За небольшим исключением, к числу которых принадлежит картина Леонида Лукова "Два бойца" - тонкая и лирическая история дружбы двух солдат-фронтовиков. Блестящие исполнители главных ролей - Марк Бернес и Борис Андреев, а две песни Никиты Богословского в исполнении Марка Бернеса - "Темная ночь" и "Шаланды полные кефали" - вошли в "золотой фонд" советской песни.

"Летят журавли" (Михаил Калатозов, 1957)

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption "Золотая пальмовая ветвь" в Канне фильму "Летят журавли" - единственная такая самая престижная награда мирового кинематографа советско-российскому фильму

Один из первых и самых значительных прорывов кинематографической оттепели после тяжелого послевоенного десятилетия сталинского "малокартинья". Первая и по сей день, увы, единственная "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля для советско-российского кино.

История любви двух разлученных войной молодых людей сделала мировыми звездами актеров Татьяну Самойлову и Алексея Баталова, режиссера Михаила Калатозова и оператора Сергея Урусевского. А снятая Урусевским снизу сверхширокоугольным объективом сцена кружащихся деревьев вошла во все хрестоматии и стала одной из самых знаменитых в истории мирового кинематографа.

"Иваново детство" (Андрей Тарковский, 1962)

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Полнометражный дебют Андрея Тарковского принес ему "Золотого Льва" Венецианского кинофестиваля и всемирную славу.

Увиденная глазами одержимого ненавистью и жаждой мести 12-летнего мальчишки жесткая и жестокая военная реальность, разрушающая не только мирную жизнь, но и души людей, не имела ничего общего не только с приукрашенным изображением войны в дооттепельном советском кино, но даже и с гуманизмом таких современных "Иванову детству" замечательных картин как "Летят журавли" и "Баллада о солдате".

Фильм открыл новое, суровое и беспощадное видение войны. И заодно не только великого режиссера, но и его актера - тогда еще 14-летнего Николая Бурляева, который потом блистал в "Андрее Рублеве".

"Женя, Женечка и Катюша" (Владимир Мотыль, 1967)

Если первые оттепельные фильмы о войне раскрывали ее суровую правду, то снятая уже на излете оттепели по сценарию Булата Окуджавы лирическая комедия Владимира Мотыля явила зрителю нового героя - попавшего во фронтовые переплеты интеллигентного юношу в исполнении Олега Даля.

Из-за своего нестандартного подхода к теме войны картина была признана "вредной", и путь ее к большому экрану был долгим и трудным.

Режиссер оказался под запретом, из которого сумел выбраться только благодаря всенародному успеху его следующего фильма "Белое солнце пустыни". А "Женя, Женечка и Катюша" - одна из лучших и тонких комедий о войне.

"Белорусский вокзал" (Андрей Смирнов, 1970)

Формально действие картины Андрея Смирнова происходит через много лет после войны, но на самом деле она о войне. Точнее о том фронтовом братстве и той дружбе, которая навеки сплотила прошедших сквозь войну людей.

Об этом же, казалось, вовсю трубила и советская пропаганда, начавшая за несколько лет до создания фильма, с 20-летия Победы в 1965 году ее культ - пропагандистский, помпезный и сугубо формальный.

Андрей Смирнов виртуозно прошел между Сциллой и Харибдой, с одной стороны выдержав требования соответствия всем необходимым критериям "победного" фильма, с другой - создав неброскую, откровенно антагонистичную пропагандисткой трескотне и очень человечную историю, которая мгновенно нашла отклик у зрителя.

И все-таки чуткая цензура не хотела пропускать фильм. Спасла его песня "Нам нужна одна победа", вызвавшая во время предварительного просмотра слезу у Леонида Брежнева. С тех пор, увы, тонкая и проникновенная песня Булата Окуджавы была превращена в помпезный бравурный марш и стала частью официальной советской "победной" риторики.

"Они сражались за Родину" (Сергей Бондарчук, 1975)

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К моменту экранизации одноименного романа Михаила Шолохова у Сергея Бондарчука за спиной была не только камерная героическая драма "Судьба человека" (по тому же Шолохову), но и получившая всемирное признание грандиозная эпопея "Война и мир" с величественными батальными съемками.

Ему тогда было доступно все, и он легко мог пойти по пути создания помпезных эпопей типа "Освобождения".

"Они сражались за Родину" поражает не размахом, но безжалостной достоверностью будничной фронтовой повседневности - с грязью, кровью, потом, даже неслыханным до того в советском кино матом. И блестящей галереей актерских работ: Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Георгий Бурков, Юрий Никулин и сам Бондарчук.

"Восхождение" (Лариса Шепитько, 1976)

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Лариса Шепитько на съемках фильма "Восхождение"

Когда этот фильм вышел в прокат в самый разгар советского застоя с его непререкаемым воинствующим атеизмом, я не мог поверить, что вижу это на экране советского кинотеатра.

Партизанская повесть Василя Быкова преобразилась в притчу о Христе и Иуде. Евангельские аллюзии были совершенно очевидны - и в иисусоподобном облике Сотникова (Борис Плотников), и в самоубийстве предавшего его Рыбака (Владимир Гостюхин), и в понтипилатовской двойственности следователя Портнова (Анатолий Солоницын), и в откровенно религиозном названии.

Худсовет "Мосфильма" был готов отправить фильм на полку за превращение партизанской истории в "религиозную притчу с мистическим оттенком", и лишь отчаянная хитрость мужа Шепитько Элема Климова, который привез фильм в Минск, где на предварительном просмотре его с восторгом принял Первый секретарь ЦК компартии Белоруссии, сам бывший партизан Петр Машеров, эта одна из лучших и самых пронзительных советских картин о войне была спасена.

"Двадцать дней без войны" (Алексей Герман, 1976)

Пролежавшая полтора десятилетия на полке "Проверка на дорогах" (1970, прокат в 1985-м) была лишь пристрелкой Германа к военной теме.

"Двадцать дней без войны" явили совершенно иной, невиданный до тех пор в советском кино подход к войне. Войне без войны, где в тыловой, оторванной от пуль, бомб и снарядов повседневности разрушительный ужас войны, ее губительное воздействие на людей обнажается со всей силой.

Только прямое вмешательство члена ЦК КПСС писателя Константина Симонова, по книге которого снималась картина, спасло провидческое решение режиссера снять в главной роли клоуна Юрия Никулина, проявившего поразительный и неброский драматический талант в дуэте с Людмилой Гурченко.

И еще - открытие миру до того малоизвестного актера Алексея Петренко в шокирующей своей откровенностью эпизодической роли летчика-капитана.

Фильм Германа стал определяющим влиянием для целой плеяды прекрасных позднесоветских и постсоветских картин о войне - от "Торпедоносцев" Семена Арановича (1983) и "Пороха" Виктора Аристова (1985) до уже совсем недавней "Дылды" Кантемира Балагова (2019).

"Иди и смотри" (Элем Климов, 1985)

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Элем Климов с призом "Классика Венеции" за фильм "Иди и смотри" на Венецианском кинофестивале 2017 года

В мировых рейтингах фильмов о войне именно эта картина Элема Климова часто оказывается на самых первых местах, опережая и все западноевропейские и американские шедевры, и советские "Летят журавли" и "Иваново детство".

Увиденный глазами 12-летнего ребенка кошмар уничтожения нацистами белорусской деревни под торжествующую музыку Моцарта сопоставим, как написал рецензент Washington Post, с "галлюцинаторной преисподней крови, грязи и нарастающего безумия в "Апокалипсисе наших дней" Копполы.

Стивен Спилберг признавал, что опирался на "Иди и смотри" в подготовке и "Списка Шиндлера", и "Спасти рядового Райана".

"Война Анны" (Алексей Федорченко, 2018)

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev/TASS Image caption Режиссер Алексей Федорченко с призом за лучший фильм и юная актриса Марта Козлова с призом за лучшую женскую роль на церемонии "Ника" 30 марта 2019 г.

Скромная 75-минутная картина российского режиссера опирается своей внешней канвой на ту же предпосылку, что и знаменитая история о тезке главной героини - Анне Франк из Амстердама.

Такая же еврейская девочка прячется от нацистов. Только украинской Анне не 14, а шесть, родители ее погибли, а она сумела спрятаться в камине здания, где теперь расположена немецкая комендатура.

Днем из щелочки своего укрытия она наблюдает за жизнью, а ночью выбирается и с любопытством ребенка исследует свое страшное Зазеркалье. В картине практически нет диалога, она - странное, сюрреалистическое, невероятно красивое и завораживающее, но вместе с тем невероятно страшное видение мира войны глазами ребенка, который другого мира не знает.

ИНОСТРАННЫЕ ФИЛЬМЫ

"Касабланка" (Casablanca, Майкл Кёртис, 1942)

Правообладатель иллюстрации Ullstein Bild/Getty Images Image caption Хамфри Богарт и Ингрид Бергман в фильме "Касабланка"

Война идет где-то там в Европе, в марокканской Касабланке не рвутся снаряды и не летят пули.

Но Касабланка под властью коллаборационистского вишистского правительства Франции. Разочарованный и циничный американец держит в переполненном самой пестрой публикой портовом городе небольшое кафе и, оказавшись на перекрестке личного счастья и долга, делает правильный выбор.

Романтическая мелодрама с политическими обертонами. Культовый фильм, совершенно не утративший за десятилетия своего очарования, главным образом из-за необоримого обаяния исполнителей двух главных ролей Хамфри Богарта и Ингрид Бергман.

Богарт с тех пор стал непревзойденным образцом мужественности, а фильм растащили на цитаты и подражания. Не шедевр, но абсолютная, бесспорная классика.

"Большой побег" (The Great Escape, Джон Стёрджес, 1963)

Правообладатель иллюстрации United Artists/Getty Images Image caption Лихой мотоциклетный рывок Стива Маккуина в фильме "Большой побег" - один из самых популярных и притягательных образов всего посвященного войне кинематографа

В отличие от героев "Касабланки", перед героями "Большого побега" морального выбора нет. Несколько попавших в немецкий плен офицеров союзных армий готовят и совершают героический побег из лагеря.

Сюжет основан на реальных событиях, но лихость, с которой Стив Маккуин и его товарищи преодолевают сопротивление довольно бестолковых нацистов, конечно же, имеет мало общего с ужасами и кошмарами нацистских концлагерей.

Голливуд начала 60-х еще далеко отстоял от европейского и советского кино в постижении суровых реалий войны.

Но героический, под бравурный марш, мотоциклетный рывок супермена Стива Маккуина в кожаной куртке - непобедимый в своей притягательности образ, и "Большой побег" заслуженно остается одним из самых популярных и любимых фильмов о войне.

Цитаты и подражания разбросаны по всей современной поп-культуре - от "Монти Пайтона" и видеоигр до "Симпсонов" и Квентина Тарантино.

"Уловка-22" (Catch 22, Майк Николс, 1970)

Правообладатель иллюстрации John Springer/Corbis Historical Image caption Для главного героя "Уловки-22" капитана Джона Йоссаряна (Алан Аркин) основной враг - сама война с ее абсурдом и бессмыслицей

Как и в ставшем основой фильма блестящем одноименном романе Джозефа Хеллера (1961), враг в картине Майка Николса - не нацисты и даже не воплощающие родную американскую армию тупые командиры главного героя Джона Йоссаряна. Главный враг - сама война. И даже не столько из-за жестокости.

Да, война убивает, и Йоссарян патологически боится смерти. Война ужасна своей бессмысленностью, своим абсурдом, какими бы высокими словами не прикрывались развязывающие ее политики.

Беспощадная, безжалостная и невероятно смешная сатира "Уловки-22", сопоставимая только с бессмертной сатирой гашековского "Бравого солдата Швейка", - самый убедительный и непререкаемый приговор войне.

"Подводная лодка" (Das Boot, Вольфганг Петерсон, 1981)

Правообладатель иллюстрации Michael Ochs Archives/Columbia Pictures Image caption Давящая клаустрофобия подводной лодки в фильме Вольфганга Петерсона - метафора всего рушащегося рейха

По понятным причинам война с точки зрения поверженного врага и его опыт в войне далеко не так часто находили и находят свое отражение в кино. Однако фильм западногерманского режиссера Вольфганга Петерсона по праву считается одним из высших кинематографических достижений в передаче ужасов войны.

Почти все действие длящейся три с половиной часа картины происходит на борту немецкой подводной лодки, ведущей в 1941 году бои в Средиземном море и в Атлантике.

Оторванный от Большой земли и находящийся под постоянной угрозой смерти экипаж далек от верноподданических чувств фюреру. Но главное - давящая, мастерски переданная режиссером атмосфера клаустрофобии - удушливой, обреченной на гибель лодки, которая становится метафорой всего Третьего рейха.

Фильм получил шесть оскаровских номинаций, а его автор Вольфганг Петерсон стал одним из самых успешных голливудских режиссеров ("На линии огня", "Самолет президента", "Троя", "Посейдон" и другие).

"Список Шиндлера" (Schindler's List, Стивен Спилберг, 1993)

Правообладатель иллюстрации RDB/Ullstein Bild Image caption Рассказанная Стивеном Спилбергом история Оскара Шиндлера (Лиам Нисон), немецкого офицера, сумевшего спасти от гибели тысячи евреев, прочно и бесповоротно ввела Холокост в мейнстрим общественного сознания во всем мире

"Список Шиндлера" - не первый фильм Спилберга о войне. В 1979 году у него вышел "1941" - малоудачная комедия о первом периоде войны с Японией, в 1987-м - тоже отнесенная на Тихоокеанский фронт драма "Империя солнца".

Однако именно "Список Шиндлера", вдохновленный грандиозной документальной киноэпопей о Холокосте француза Клода Ланцмана "Шоа", стал для еврея Спилберга главнейшим, принципиальнейшим высказыванием, заслужил ему кучу "Оскаров" и окончательно превратил известного до тех пор лишь своим универсальным кинематографическим мастерством режиссера в крупного художника.

Только благодаря "Списку Шиндлеру" и рассказанной в нем гуманистической истории спасающего евреев от гибели немецкого офицера тема Холокоста прочно и бесповоротно вошла в мейнстрим общественного сознания во всем мире.

"Жизнь прекрасна" (La vita è bella, Роберто Бениньи, 1997)

Правообладатель иллюстрации Michael Ochs Archives/Miramax Films Image caption Попав в концлагерь вместе со своим пятилетним сынишкой, вечно неунывающий Гуидо (Роберто Бениньи) представляет ребенку все происходящее вокруг как веселую и безобидную игру, главный приз в которой - танк

Сразу после выхода в свет картина итальянского комика Роберто Бениньи, главный герой которой, оказавшись в концлагере со своим пятилетним сынишкой, убеждает ребенка в том, что все окружающее - лишь веселая игра, вызвала шквал самых противоречивых откликов.

Критики отдавали должное изобретательности, юмору и гуманистическому настрою фильма, но вместе с тем не могли примириться с тем, что ужасы нацистского концлагеря подаются в столь легковесной форме.

Своей сентиментальной фантазией, говорили они, Бениньи принижает трагедию жертв нацизма. Но, очевидно, что мир после страшных разоблачений "Шоа" и "Списка Шиндлера" нуждался в оптимистическом противоядии.

Бениньи сумел привнести в трагедию оптимизм и завоевал признание.

Картина получила Гран-при в Канне и "Оскара" как лучший фильм на иностранном языке. А момент, когда Бениньи, услышав из уст своей великой соотечественницы Софи Лорен о присуждении ему главной награды, буквально по головам присутствующих в зале звезд стал пробираться за золотой статуэткой на сцену, стал одним из самых знаменитых и памятных во всей истории "Оскара".

"Бункер" (Der Untergang, Оливер Хиршбигель, 2004)

Еще одна немецкая картина и еще одно переживание чудовищной безысходной клаустрофобии. На сей раз не метафора, а непосредственная агония нацистского режима, последние дни Гитлера и его окружения в берлинском бункере. Основой для фильма стали воспоминания личного секретаря фюрера.

Крах очевиден и неотвратим, в бункере хаос и весь диапазон возможных человеческих реакций: и безучастная обреченность, и и безудержное отчаянно-оргиастические попойки, и истерика, и фанатичная череда самоубийств.

Самый запоминающийся образ фильма - обрюзгший, с высоко поднятым воротником шинели бесстрастный и безучастный Гитлер (великолепный Бруно Ганц), вялой рукой пытающийся подбодрить идущих на верную смерть мальчишек из гитлерюгенда и стариков-инвалидов из ополчения. "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке 2006 года.

"Оба: последний самурай" (Хидеюки Хираяма, 2011)

Взгляд на войну с точки зрения другого главного противника союзников - Японии - встречается, пожалуй, даже реже, чем взгляд из Германии.

Есть получивший известность на Западе анимационный фильм "Могила светлячков", регулярно оказывающийся в списке лучших фильмов о войне. Есть эпическое кинополотно Клинта Иствуда "Письма из Иводзимы", но мне хочется остановиться на картине "Оба: последний самурай".

Она основана на реальной истории капитана Сакаэ Оба, который командовал небольшим гарнизоном на острове Сайпан. Когда американцы захватили остров в июле 1944 года, Оба вместе с группой солдат ушел в джунгли и воевал еще 512 дней, сдавшись в плен только 1 декабря 1945 года, через три месяца после капитуляции Японии. Настоящий самурай!

"Ида" (Ida, Павел Павликовски, 2013)

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Режиссер Павел Павликовски и исполнительница роли Иды актриса Агата Тжебуховска на церемонии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе, январь 2015 г.

Действие "Иды" происходит в 1962 году, и все же это фильм о войне, безусловно о войне. Молодая послушница, готовясь стать католической монахиней, вдруг внезапно узнает, что на самом деле она - еврейка, ее родители были убиты во время войны, и ее младенцем отдали на воспитание в монастырь.

Анна-Ида пытается узнать побольше об истории своей семьи и перед ней вскрывается бездна страшных фактов о пособничестве многих поляков в уничтожении евреев.

Павел Павликовски - наполовину поляк, наполовину еврей, в возрасте 14 лет его семья эмигрировала в Британию, где и состоялась его карьера кинематографиста. "Ида" - первая картина тогда уже 53-летнего режиссера на родине.

Она вызвала бурную реакцию в Польше, где многие сочли фильм антипольским, и где он всколыхнул скрывавшиеся десятилетиями различными властями Польши подлинные факты о роли поляков в Холокосте.

В 2015 году сдержанно, лаконично, в суровом черно-белом стиле снятая "Ида" получила "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке, опередив казавшийся тогда фаворитом "Левиафан" Андрея Звягинцева.

"Сын Саула" (Son of Saul, Ласло Немеш, 2015)

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Режиссер-дебютант Ласло Немеш с "Оскаром" за лучший фильм на иностранном языке

Венгерский режиссер-дебютант нашел новый, до недавнего времени малоизученный угол уже, казалось бы, вдоль и поперек исследованной темы Холокоста.

Главный герой его картины - еврей, вынужденный работать в Освенциме в зондеркоманде, то есть отправлять в печи тела отравленных газом узников. Параллельно он пытается отыскать среди живых или мертвых своего сына.

Чудовищная реальность, в которой Саул, занимаясь нечеловеческим делом, пытается сохранить человечность, передана беспощадным и безошибочно точным кинематографическим приемом.

Камера неотступно следует за актером, и зритель видит, слышит, чувствует все происходящее так же, как и герой: темноту, смрад, страх, отвращение, отчаяние и надежду. Тяжелая, но вместе с тем захватывающая своей пугающей реалистичностью картина получила "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.